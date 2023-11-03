Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.0 комментариев
Орбан заявил о провале стратегии ЕС по России
Премьер Венгрии Орбан: Расчеты лидеров ЕС на поражение России не сработают
Расчеты лидеров Евросоюза на поражение россиян в конфликте с Украиной и смену руководства в России безосновательны, Европе нужна новая система безопасности, приемлемая одновременно для Москвы и Киева, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Астане на саммите Организации тюркских государств.
Орбан заявил, что стратегия лидеров ЕС «потерпела полный провал». По его словам, они надеялись на победу Украины в конфликте, после чего сменится руководство в России, с которым они бы вели переговоры. Премьер подчеркнул, что этот «амбициозный» план не сработает, передает ТАСС.
Венгерский политик считает, что Европа нуждается в новой системе безопасности, которая будет приемлема как для России, так и для Украины, поэтому сейчас нужен «план Б», который предусматривает прекращение огня и мирные переговоры.
Ранее Орбан заявил, что в руководстве Евросоюза нужны перемены, поскольку нынешние лидеры стран сообщества не справляются с ситуацией, в частности с конфликтом на Украине.
Также Орбан заявил об отсутствии у Запада смелости признать поражение Украины на поле боя. Также он подчеркнул, что Венгрия не хочет давать Киеву больше денег, пока не увидит четкого обоснования данных трат.