Орбан заявил о провале стратегии ЕС по России

Премьер Венгрии Орбан: Расчеты лидеров ЕС на поражение России не сработают

Tекст: Вера Басилая

Орбан заявил, что стратегия лидеров ЕС «потерпела полный провал». По его словам, они надеялись на победу Украины в конфликте, после чего сменится руководство в России, с которым они бы вели переговоры. Премьер подчеркнул, что этот «амбициозный» план не сработает, передает ТАСС.

Венгерский политик считает, что Европа нуждается в новой системе безопасности, которая будет приемлема как для России, так и для Украины, поэтому сейчас нужен «план Б», который предусматривает прекращение огня и мирные переговоры.

Ранее Орбан заявил, что в руководстве Евросоюза нужны перемены, поскольку нынешние лидеры стран сообщества не справляются с ситуацией, в частности с конфликтом на Украине.

Также Орбан заявил об отсутствии у Запада смелости признать поражение Украины на поле боя. Также он подчеркнул, что Венгрия не хочет давать Киеву больше денег, пока не увидит четкого обоснования данных трат.