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    Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов И три тысячи лет – война

    Есть лишь одно место на Земле, на котором может стоять либо мечеть Аль-Акса, либо Третий храм – безальтернативная святыня иудеев, где должен будет воссесть машиах – еврейский «царь мира». А значит, и война эта будет вестись либо до последнего еврея, либо до последнего араба.

    8 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Кто представит Россию на Олимпийских играх в Париже

    Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».

    23 комментария
    3 ноября 2023, 11:47

    Орбан заявил о провале стратегии ЕС по России

    Премьер Венгрии Орбан: Расчеты лидеров ЕС на поражение России не сработают

    Орбан заявил о провале стратегии ЕС по России
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Расчеты лидеров Евросоюза на поражение россиян в конфликте с Украиной и смену руководства в России безосновательны, Европе нужна новая система безопасности, приемлемая одновременно для Москвы и Киева, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Астане на саммите Организации тюркских государств.

    Орбан заявил, что стратегия лидеров ЕС «потерпела полный провал». По его словам, они надеялись на победу Украины в конфликте, после чего сменится руководство в России, с которым они бы вели переговоры. Премьер подчеркнул, что этот «амбициозный» план не сработает, передает ТАСС.

    Венгерский политик считает, что Европа нуждается в новой системе безопасности, которая будет приемлема как для России, так и для Украины, поэтому сейчас нужен «план Б», который предусматривает прекращение огня и мирные переговоры.

    Ранее Орбан заявил, что в руководстве Евросоюза нужны перемены, поскольку нынешние лидеры стран сообщества не справляются с ситуацией, в частности с конфликтом на Украине.

    Также Орбан заявил об отсутствии у Запада смелости признать поражение Украины на поле боя. Также он подчеркнул, что Венгрия не хочет давать Киеву больше денег, пока не увидит четкого обоснования данных трат.

    2 ноября 2023, 17:40
    В зоне СВО погиб уничтоживший 19 лодок и около 100 солдат ВСУ оператор дронов
    В зоне СВО погиб уничтоживший 19 лодок и около 100 солдат ВСУ оператор дронов
    @ REUTERS/Lisi Niesner

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Оператор FPV-беспилотников с позывным Мечта погиб в ходе выполнения боевой задачи, с июля по октябрь он уничтожил 19 лодок и другой техники на Днепре, а также около 100 украинских бойцов, сообщил представитель производителя дрона «Упырь», на базе которого обучался российский военнослужащий.

    Мечта прошел полный курс обучения на оператора FPV-дрона, он был очень талантливым и профессиональным специалистом, сообщил представитель предприятия ТАСС.

    В подразделении он занимался разведкой, прикрытием сослуживцев, накрывал минометные расчеты, регулярно останавливал попытки ВСУ перейти Днепр. На его счету не менее 19 лодок с июля 2023 года, а также пикапы и грузовики. Он уничтожил около 100 украинских военных.

    Собеседник пояснил, что восемь лодок Мечта уничтожил в ходе попытки ВСУ перейти реку, в тот день оператору пришлось работать непрерывно почти двое суток. В день гибели он продолжал выполнять задачи в условиях обстрелов, используя дроны. Из-за этого ему пришлось подойти ближе к линии боевого соприкосновения. Вместе с ним погиб другой боец с позывным Свят, с которым он работал в связке.

    Мечту наградили медалью «За отвагу» в ходе СВО. В подразделении отмечали его умение действовать нестандартно. По словам собеседника, планируется подать документы на присвоение погибшему посмертно звания Героя России.

    Коментарии (47)
    2 ноября 2023, 16:31
    В Польше предупредили Украину о перспективе отказа от территорий
    В Польше предупредили Украину о перспективе отказа от территорий
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Киеву придется пойти на территориальные уступки в ходе переговоров с Россией, заявил польский полковник Мачей Матысяк в интервью Wirtualna Polska.

    Отказ от территорий он назвал для Украины крайне неблагоприятным развитием событий, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что контрнаступление ВСУ застряло в тупике, а нынешняя тактика украинских главнокомандующих «больше танков и солдат» уже не срабатывает и не приносит успехов.

    Ранее СМИ писали, что президент Украины Владимир Зеленский обманывает сам себя, не замечая поражений ВСУ на фронте.

    Коментарии (24)
    3 ноября 2023, 09:09
    Стало известно о ликвидации командира спецназа ВСУ в зоне СВО

    Российские военкоры сообщили о ликвидации командира спецназа ВСУ Кудабекова в зоне СВО

    Стало известно о ликвидации командира спецназа ВСУ в зоне СВО
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Командир украинского спецназа, активный участник так называемой АТО, которую киевский режим осуществлял в Донбассе, Андрей Кудабеков уничтожен в зоне специальной военной операции, сообщили российские военкоры.

    Кудабеков ранее занимал должность командира батальона особого назначения «Чернигов», был активным участником Майдана и так называемой АТО в Донбассе, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z. Военкоры Русской весны».

    Военкоры пишут, что спецназовец работал в ЧВК в Африке, а после начала СВО приехал на Украину и создал свое спецподразделение в нацистском спецназе. Подробности ликвидации Кудабекова не сообщаются.

    Ранее ВС России уничтожили авиационной бомбой ФАБ-1500 штаб отдельной тактической группы «Соледар» в населенном пункте Александро-Калиново, потери составили более 50 офицеров командного состава.

    Коментарии (12)
    2 ноября 2023, 13:22
    Москва заявила о демонстративном антироссийском жесте Армении

    Спикер МИД Захарова заявила о демонстративном антироссийском жесте Армении

    Москва заявила о демонстративном антироссийском жесте Армении
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Участие армянской стороны в конференции по украинской тематике на Мальте в так называемом копенгагенском формате – это антироссийский жест, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Участие Армении в копенгагенском формате на Мальте рассматривается Москвой как «демонстративный антироссийский жест» Еревана, сказала Захарова, передает ТАСС.

    Ранее Захарова отмечала, что в рамках встречи на Мальте Запад и киевский режим пытаются убедить мировое сообщество подключиться к реализации «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского.

    Она указывала, что «копенгагенский формат» – нетранспарентная площадка, которая не учитывает мнения его участников, а организаторы формата используют все средства, вплоть до шантажа и мошенничества.

    Коментарии (7)
    2 ноября 2023, 16:56
    СМИ: Украина втридорога приобретает советское оружие в Восточной Европе
    СМИ: Украина втридорога приобретает советское оружие в Восточной Европе
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина втридорога приобретает оружие у партнеров, сообщает издание Defense One со ссылкой на данные торгового агрегатора Import Genius.

    Как говорится в сообщении издания, Украина платит непомерные средства за технику советской разработки, в июне Украина получила тысячу снарядов калибра 152 миллиметра от болгарской компании через польское правительственное агентство стратегических резервов, передает РИА «Новости».

    Указывается, что каждый снаряд обошелся Киеву примерно в 3 тыс. долларов, при этом, по подсчетам экспертов, Россия якобы платит примерно в три раза меньше за аналогичные боеприпасы.

    По информации издания, украинские юридические лица в июле импортировали боеприпасов на сумму 346 млн долларов. Крупными поставщиками оружия для Киева являются Болгария, Румыния, Чехия и Турция.

    Ранее американский портал Defense One со ссылкой на украинские данные импорта сообщил, что собранные агрегатором Import Genius Украина в июле получила кассетные боеприпасы турецкого производства, ранее известно было только о поставках из США.

    Коментарии (15)
    2 ноября 2023, 19:48
    Медведев предсказал развал Евросоюза из-за Польши
    Медведев предсказал развал Евросоюза из-за Польши
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Действия польских властей могут привести к тому, что Европейский союз прекратит свое существование в нынешнем виде, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    В развитой части ЕС сохранится «плохо скрываемая ненависть» к Польше, полякам и к партии «Право и справедливость», что обострит отношения Варшавы с Германией и Францией, указал Медведев в статье для «Российской газеты».

    В этих европейских странах будут рассчитывать, что в Польше к власти придут другие проевропейские силы. Столицы Европы считают Варшаву «зловредной выскочкой», которая использует институты ЕС в корыстных целях, ничего не внося в «европейскую копилку».

    После начала СВО Польша присвоила себя славу «яростного защитника погибающей Украины» и главного союзника США в регионе, и в ЕС отношение к польской стороне ухудшилось. В конечном счете это поспособствует дестабилизации структуры ЕС, это может привести к полноценным разборкам внутри европейской семьи и даже к распаду Евросоюза по вине Польши, считает зампред Совбеза России.

    Эгоизм польских элит может привести к обострению отношений страны с Прибалтикой, которые рассматривают Польшу «в качестве коренного в нынешней русофобской упряжке». Но претензии на старшинство способны вывести из равновесия флегматичные балтийские элиты, предупредил Медведев.

    В таком случае их альянс даст трещину. Подрыв такого вынужденного союзничества Прибалтики и Польши «отвечает стратегическим российским интересам», отметил зампред.

    Также в статье Медведев заявил, что польское руководство нельзя допускать к памятнику в Катыни из-за его «омерзительного поведения».

    Коментарии (9)
    3 ноября 2023, 09:28
    Решение Европы в отношении России назвали крупнейшей загадкой XXI века

    Вице-премьер Оверчук: Отказ Европы от российских энергоносителей станет крупнейшей загадкой XXI века

    Решение Европы в отношении России назвали крупнейшей загадкой XXI века
    @ Zheng Huansong/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Самой большой загадкой XXI века останется вопросом о том, почему Европа решила отказаться от своего главного конкурентного преимущества – надежного доступа к российским энергоносителям, заявил вице-премьер Алексей Оверчук.

    Оверчук, выступая на Веронском евразийском экономическом форуме, заявил, что введенные против России ограничительные меры стали мощным толчком для развития экономики страны, передает ТАСС.

    Вице-премьер отметил, что совместно со странами ЕАЭС, торговля с которыми на 90% ведется в национальных валютах, Россия обеспечивает продовольственную, энергетическую и технологическую безопасность.

    Россия, как подчеркнул Оверчук, стала рекордсменом мира по введенным против нее западным санкциям. Нашу страну уже не интересует, одной санкцией меньше или одной санкцией больше, сказал он, добавив, что при этом запреты на поставки в Россию вязальных спиц и иголок не могут не привлекать внимание.

    «В условиях санкций наша экономика не просто научилась выживать, не просто научилась жить, она научилась развиваться», – подчеркнул он.

    При этом Оверчук выразил надежду, что «где-то в Европе еще есть остатки здравого смысла». «Но, право, грустно присутствовать при закате великой цивилизации, к которой, как казалось, мы тоже имели отношение», – добавил он.

    Президент Владимир Путин ранее заявлял, что европейцы сейчас переплачивают за поставки нефти, нефтепродуктов, газа, в результате чего экономика ЕС находится около нулевой отметки, а промышленное производство с марта 2023 года и вовсе оказалось в отрицательной зоне.

    Коментарии (17)
    2 ноября 2023, 16:23
    Орбан в казахской национальной одежде предупредил о приближении зимы
    Орбан в казахской национальной одежде предупредил о приближении зимы
    @ @orbanviktor

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан облачился в казахскую национальную одежду в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

    Венгерский премьер опубликовал в Сети фото в национальном наряде казахского народа и написал: «Зима близко». Об этом сообщает РИА «Новости».

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в четверг посетил Казахстан. В Кремле назвали естественным интерес Европы к сотрудничеству с Казахстаном.

    Коментарии (20)
    2 ноября 2023, 15:09
    Немецкий генерал заявил о «попавших в тупик» ВСУ на Южном фронте

    Генерал ВС Германии Катер: ВСУ не в силах наступать на юге из-за обороны ВС России

    Немецкий генерал заявил о «попавших в тупик» ВСУ на Южном фронте
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины потеряли возможность наступать из-за непробиваемой обороны, выстроенной Российской армией, заявил в эфире канала Welt генерал-лейтенант вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер.

    Катер заявил, что ВСУ не могут преодолеть российские фортификационные сооружения, и предположил, что в связи с наступлением распутицы усилятся боевые столкновения в воздухе, передает РИА «Новости».

    Ранее немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что линию обороны Вооруженных сил России не сможет прорвать никакая техника НАТО.

    Коментарии (3)
    2 ноября 2023, 16:39
    Рогов рассказал о планах Запада по смене Зеленского на Залужного

    Рогов предположил планы Запада по смене Зеленского на Залужного

    Рогов рассказал о планах Запада по смене Зеленского на Залужного
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Западные страны намерены сменить украинского президента Владимира Зеленского, главную ставку делают на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, предположил глава движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Запад готовит Залужного как замену действующему президенту Украины, этому свидетельствуют публикации в западных СМИ с заявлениями украинского главкома, сказал Рогов РИА «Новости».

    В этих статьях Залужный дает «четкие и адекватные оценки» происходящего в зоне СВО, показывая, что он готов к диалогу и переформатированию власти после ухода Зеленского. Залужный старается сыграть на контрасте, пытаясь предстать более благоразумным политиком, чем «обезумевший Зеленский».

    Ранее польский писатель Щепан Твардох заявил, что украинские солдаты ненавидят президента страны Владимира Зеленского, но уважают Залужного.

    Коментарии (10)
    2 ноября 2023, 15:52
    Минобороны сообщило об атаке девяти украинских дронов на ЗАЭС
    Минобороны сообщило об атаке девяти украинских дронов на ЗАЭС
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона продолжает срывать ротацию сотрудников МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), создавая угрозы, сообщило Министерство обороны России.

    В четверг около 12.30 мск у Энергодара дежурные средства ПВО засекли девять украинских беспилотных летательных аппаратов коптерного типа, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Расчеты противовоздушной обороны перехватили все девять дронов. Отмечается, что эти беспилотники – часть провокации киевского режима для создания угрозы техногенной катастрофы и срыва ротации сотрудников МАГАТЭ.

    Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что Украина атаковала Энергодар в день ротации экспертов МАГАТЭ.

    Коментарии (10)
    3 ноября 2023, 10:39
    В США заявили о гибели большого числа американских наемников в рядах ВСУ

    Наемник Вандайк: В рядах ВСУ погибло много американцев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Украине в рядах ВСУ погибло много американцев, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom наемник из США Мэттью Вандайк.

    По его словам, около 510 американцев были убиты, еще несколько сотен человек получили ранения, передает РИА «Новости».

    По его словам, в наемнических батальонах на Украине погибли не только американские граждане, но и бойцы из стран Европы. Вандайк также сообщил, что украинское руководство слишком поздно начало контрнаступление, и ВСУ приходится сражаться с хорошо подготовленными российскими линиями обороны.

    Он отметил, что «сейчас наступил тупик, это признали даже украинские военные, и идет не так хорошо, как мы надеялись».

    Ранее Вандайк рассказал, что ВСУ планируют перейти в новое наступление летом 2024 года, в ход пойдут поставленные Западом истребители F-16.

    Коментарии (11)
    3 ноября 2023, 00:15
    Суд в Курске национализировал активы кондитерской фабрики «Конти-рус»

    Ленинский районный суд Курска национализировал активы кондитерской фабрики «Конти-рус»

    Tекст: Антон Никитин

    Ленинский районный суд Курска постановил обратить в пользу государства активы кондитерской фабрики «Конти-рус», которая оказывает помощь украинским военным, сообщили в пресс-службе судебной системы Курской области.

    Как отмечается в сообщении пресс-службы, Генпрокуратура попросила суд обратить в государственную собственность акции АО «Конти-рус» и ряда других организаций. Суд запретил деятельность этих компаний в связи с экстремистской деятельностью, передает RT.

    Суд обратил в доход России акции АО «Конти-рус» и 100% доли в уставном капитале ООО «Кэндимакс», ООО «Мерлетто капитал», ООО «КЦ «Мерлетто», передает РИА «Новости».

    Напомним, в мае Госсовет Крыма национализировал квартиру украинского президента Владимира Зеленского в центре поселка Ливадия в Ялте. В понедельник национализированную квартиру Зеленского продали на аукционе за 44,3 млн рублей.

    Коментарии (8)
    2 ноября 2023, 17:56
    Германия поставила Киеву еще 25 танков Leopard 1A5

    Германия поставила Киеву еще 25 танков Leopard 1A5 и пять надводных беспилотников

    Германия поставила Киеву еще 25 танков Leopard 1A5
    @ Thomas Imo/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Германия поставила на Украину еще 25 танков Leopard 1A5, а также надводные и разведывательные беспилотники, радары для наблюдения за воздушным пространством и другую военную помощь, следует из обновленного списка на сайте правительства ФРГ. В списке публикуются данные о уже реализованной на сегодняшний день немецкой военной помощи Киеву.

    В обновленном в четверг списке указана поставка 25 боевых танков Leopard 1A5, уточняется, что этот проект финансируется совместно с Данией. Таким образом, всего Германия поставила Киеву уже 115 танков Leopard 1A5, передает РИА «Новости».

    Кроме того, отмечается, что украинской стороне были переданы еще пять надводных беспилотников, то есть их общее количество достигло 20. Помимо этого, отмечается о передаче разведывательных беспилотников Primoco ONE, двух радаров для наблюдения за воздушным пространством TRML-4D, 12 бронетранспортеров, 30 тыс. комплектов зимней одежды и другой помощи.

    Ранее Украина отказалась принять 10 танков Leopard 1A5 от Германии, поскольку машинам нужен был ремонт.

    Коментарии (22)
    3 ноября 2023, 08:44
    Потери ВСУ на Купянском направлении превысили поступающие силы

    Марочко: Потери ВСУ на Купянском направлении превышают число поступающих сил

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потери украинских войск в районе Синьковки Купянского района Харьковской области начали превышать численность поступающих свежих сил, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в районе Синьковки у украинских боевиков безвозвратные и санитарные потери начали превышать количество поступающих свежих сил для восполнения потерь, передает РИА «Новости».

    По его словам, если эта тенденция в течение десяти дней будет сохраняться, у украинского командования физически не останется сил и средств для удержания российских войск на этом направлении.

    Коментарии (2)
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    Чем фантазии Залужного отличаются от фантазий Зеленского

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    Военный эксперимент НАТО на Украине обернулся провалом

    Похоже, украинский «контрнаступ», длившийся пять месяцев, пришел к своему завершению. На это прямо намекает главком вооруженных сил противника Валерий Залужный, называя ситуацию на поле боя «тупиковой» и риском перехода к «позиционной фазе». Что на практике означают подобные формулировки и какими в реальности являются итоги этой неудачной военной авантюры? Подробности

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    Правота России находит себе дорогу через Киев и Тель-Авив

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