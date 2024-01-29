В ЕС задумались о лишении Венгрии права голоса

Рар: Протурецкая партия имеет большое будущее в Германии

Политолог Рар: Партия DAVA использует неудовлетворенность мусульманского меньшинства в ФРГ в качестве политического топлива

Tекст: Евгений Поздняков

«Демократический альянс за разнообразие и подъем (DAVA) – новая немецкая сила, которая планирует баллотироваться на выборах в Европарламент в этом июне. Это объединение крайне близко к националистической Партии справедливости и развития (ПСР), которой руководит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган», – сказал германский политолог Александр Рар.

«Власти ФРГ по-настоящему встревожены появлением этой политической силы. DAVA обращает внимание на повседневную дискриминацию «людей с иностранными корнями» и требует получения ими полного объема прав. Эти граждане часто сталкиваются с дискриминацией при поиске квартир или при подборе работы, поскольку они не воспринимаются в качестве полноправных членов европейского общества», – отмечает собеседник.

«Таким образом, DAVA заманивает своего избирателя с помощью крайне простых лозунгов. Данная партия намерена бороться с детской и старческой бедностью с помощью социальных пособий. Она также призывает к установлению прагматичной политики по отношению к беженцам», – подчеркивает эксперт.

«Разумеется, простые немцы не станут голосовать за такую политическую силу. Очевидно, что ставка делается на многочисленное турецкое население в ФРГ. Не думаю, что DAVA сумеет хорошо проявить себя на летних выборах в Европарламент, однако у нее, как и у других схожих политических объединений, определенно большое будущее в современном ЕС», – резюмирует Рар.

Ранее стало известно, что в голосовании за места в Европарламенте будет принимать участие протурецкая партия DAVA. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Bild. Подчеркивается, что данную фракцию называют «ответвлением» от турецкой ПСР, руководителем которой является президент страны Эрдоган.

Подчеркивается, что в настоящий момент в ФРГ проживают около 2,5 млн мусульман, обладающих правом голоса. После вступления в силу нового закона о гражданстве в апреле 2024-го к ним добавится еще столько же. При этом фигура Эрдогана чрезвычайно популярна среди турок, обосновавшихся на территории Германии.

Кроме того, изданию удалось найти информацию о ключевых лидерах DAVA. К ним относится, например, гамбургский врач Мустафа Йолдас, который стоит на учете МВД страны за поддержку ХАМАС. Другой партийный руководитель – Фатих Зингал из Золингена – известен тем, что оспаривает геноцид армянского народа.

При этом Bild удалось связаться с фракционным лидером Тейфиком Озджаном, который сообщил, что избирательная кампания будет вестись исключительно «за счет членских взносов и спонсоров из Германии». При этом сам факт наличия данной партии настораживает многих рядовых немцев.

Так, депутат Бундестага от ХДС Кристоф де Фриз считает, что DAVA будет пытаться изобразить мусульман «жертвами общества расистского большинства». По его мнению, немецкие органы безопасности должны «внимательно следить за деятельностью этой партии и ее связями с турецким правительством».

Издание «Россия в глобальной политике» в своем Telegram-канале отмечает, что любопытным является сам факт создания в Германии «этнорелигиозной партии, которая фактически представляет интересы другого государства». Отмечается, что правовая и полицейская системы ФРГ, скорее всего, отыщут способы нейтрализации данной партии.