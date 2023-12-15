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Саммит ЕС не смог утвердить программу помощи Украине на 50 млрд евро
Глава Евросовета Мишель сообщил о намерении вернуться к обсуждению программы помощи Украине на 50 млрд евро в январе
Странам ЕС на саммите в Брюсселе не удалось договориться по программе бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро, к этой теме вернутся в январе, следует из слов главы Европейского совета Шарля Мишеля.
Мишель заявил, что «26 лидеров выступили в поддержку всех компонентов этой программы», в которой предусмотрены «все составляющие поддержки Украины, фонд солидарности, оборона». «Мы вернемся к этой теме в январе, и я уверен, мы достигнем консенсуса», – приводит его слова ТАСС.
Мишель пояснил, что против программы выступила Венгрия. Глава правительства Венгрии Виктор Орбан сообщил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России): «Вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр многолетнего бюджета». Как заявил глава правительства Нидерландов Марк Рютте, решено, что «лучше всего дать этому вопросу еще немного времени».
Напомним, ЕС принимает бюджеты в формате семилетних планов. В плане на 2021–2027 годы не осталось средств, которые можно направить Украине. Для указанных 50 млрд евро требуются новые взносы в бюджет ЕС из госбюджетов входящих в ЕС стран.
Один из европейских чиновников высокого ранга заявлял, что «мрачность вокруг этого вопроса сильно преувеличена». Он выразил уверенность, что ЕС «не собирается допустить, чтобы Украина испытала суверенный дефолт».