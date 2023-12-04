Интоксикация ложью, двойными посланиями, манипуляциями, информационным враньем дает свои естественные плоды. Люди на Западе все меньше верят своим правительствам и все больше пытаются думать самостоятельно.14 комментариев
В ЕС оценили вероятность дефолта на Украине
Financial Times усомнилась в получении Украиной 50 млрд евро от ЕС
Украина может не получить обещанные ЕС 50 млрд евро, пишут СМИ. При этом высокопоставленный чиновник ЕС заявил, что Брюссель не допустит суверенный дефолт на Украине.
Как пишет Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников, участвовавших в переговорах, ЕС далек от договоренностей «по пополнению совместного бюджета», в том числе это касается и средств для Киева, передает РИА «Новости».
В ЕС пояснили, что сложности переговорам добавили победа «Партия свободы» во главе с Гертом Вилдерсом на выборах в Нидерландах и бюджетный кризис в Германии. При этом вопрос о помощи Украине планируют решить до саммита в Брюсселе, который состоится 14–15 декабря.
Один из европейских чиновников высокого ранга заявил, что «мрачность вокруг этого вопроса сильно преувеличена». Он выразил уверенность, что ЕС «не собирается допустить, чтобы Украина испытала суверенный дефолт». Financial Times пишет, что обещанная Киеву помощь предусматривает гранты, инвестиции в «стратегические технологии», а также средства на погашение процентов по совместным займам ЕС.
Напомним, министерству финансов ФРГ пришлось заморозить почти все ассигнования из бюджета нынешнего года. По итогам выборов в парламент Нидерландов первое место заняла ультраправая «Партия свободы». Вилдерс выступает против поставок оружия Украине.