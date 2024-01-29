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    К Европе и ее выходкам можно относиться по-разному. Но одно отрицать нельзя: без конкурентных международных соревнований российский футбол продолжит стагнировать.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Запад опасается продовольственной монополии России

    Украинские черноземы, это то ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности. Но возможности по завершению поглощения украинских земель иностранным капиталом в значительной мере осложнились рисками от проводимой Россией спецоперации.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Казахский национализм рано или поздно приведет к конфликту с Москвой

    Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.

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    29 января 2024, 08:31 • Новости дня

    В Венгрии жестко ответили на угрозы ЕС из-за Украины

    Венгерский министр Бока: Будапешт не поддастся на шантаж ЕС по вопросу Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    Венгрия в вопросе выделения пакета помощи Украине не поддастся на шантаж со стороны Европейского союза, который нацелился на «экономические слабости» республики и собрался поставить под угрозу валюту страны, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.

    Бока в соцсетях заявил, что публикация в газете Financial Times о планах ЕС оказать давление на Будапешт только подтверждает заявления венгерского правительства. На самом деле, по его словам, Брюссель использует доступ к фондам ЕС, чтобы оказывать давление на европейские страны, передает РИА «Новости».

    Будапешт, как подчеркнул политик, «не увязывает поддержку Украины с доступом к фондам ЕС и не позволяет сделать это другим». Он добавил, что Венгрия продолжит участие в переговорах, но на шантаж не поддастся.

    По данным FT, ЕС может саботировать экономику Венгрии и заблокировать причитающиеся ей средства из европейских фондов. Такое решение может быть принято сообществом, если Венгрия не станет снимать вето на помощь киевскому режиму на предстоящем 1 февраля саммите в Брюсселе.

    Власти Венгрии предлагали финансировать Украину без вреда для бюджета ЕС и без общего кредита.

    29 января 2024, 00:14 • Новости дня
    Генерал ВСУ: Украина производила дальнобойные ракеты до ударов России 29 декабря

    Генерал ВСУ Кривонос: Разработке дальнобойных ракет Украиной помешали удары ВКС России 29 декабря 2023 года

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские конструкторы занимались созданием дальнобойного вооружения, но разработка пресеклась после российского ракетного удара, который произошел 29 декабря, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.

    Оружие дальнего действия у украинской стороны было, страна могла его производить до 29 декабря 2023 года, заявил Кривонос в интервью каналу «Прямой».

    По его словам, ВС России ударили по месту, где было производство таких ракет. В киевском КБ «Луч» ему отрицательно ответили на вопрос о том, заводит ли СБУ уголовные дела на тех, кто допустил «утечку информации» по предприятиям военного комплекса страны.

    Ранее отставной британский маршал ВВС Шон Белл заявлял, что киевскому режиму не сравниться с мощью российского оборонного комплекса.

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    28 января 2024, 11:15 • Новости дня
    В Венгрии заявили о претензиях на Закарпатье после поражения Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Закарпатье в случае поражения Украины может отойти Венгрии, заявил венгерский правый политик Ласло Тороцкаи, выступая на съезде партии «Наша Родина», пишет «Страна.ua» со ссылкой на местные СМИ.

    По его словам, если «государственность Украины прекратится, то «Наша Родина», как единственная партия в Венгрии, будет претендовать на Закарпатье», передает «Российская газета».

    Ранее в Венгрии остались недовольны новым законом Украины о правах нацменьшинств.

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    28 января 2024, 14:35 • Новости дня
    ВСУ пожаловались на отсутствие разрешения Запада бить «вглубь территории России»

    Sky News: ВСУ хотели бы иметь разрешение Запада бить переданным им оружием «вглубь территории России»

    ВСУ пожаловались на отсутствие разрешения Запада бить «вглубь территории России»
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа заявил, что украинские войска действовали успешнее, если бы Запад разрешил использовать переданное ими дальнобойное оружие «вглубь территории России», сообщил британский телеканал Sky News.

    Как сообщает телеканал, в интервью Неижпапа заявил, что Киев был бы более успешен на поле боя, «если бы Украина получила разрешение использовать переданное ей западное оружие для ударов по целям в глубине российской территории», передает ТАСС.

    Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что если НАТО поставит Украине оружие для ударов вглубь России, то получит жесткий ответ.

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    28 января 2024, 08:57 • Новости дня
    В Раде заявили об отсутствии необходимости мобилизовывать женщин

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что женщин на Украине пока не будут добавлять в мобилизационный ресурс, сообщили СМИ.

    Как приводит слова Чернева телеканал «24», позиция президента Зеленского и большинства парламентариев заключается в том, что не нужно добавлять женщин в мобилизационный ресурс, передает РИА «Новости».

    Чернев добавил, что в законопроекте о мобилизации звучит не «гражданин», а именно мужчины в возрасте 27-60 лет и их будет достаточно для того, чтобы закрыть все потребности ВСУ.

    Ранее зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая заявила, что присоединение к ВСУ является «лучшим волонтерством» для украинцев в 2024 году, «это касается и женщин».

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    28 января 2024, 16:37 • Новости дня
    Шольц: Германия одна не может нести на себе столь большую нагрузку по помощи Украине
    Шольц: Германия одна не может нести на себе столь большую нагрузку по помощи Украине
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Страны ЕС должны предоставить больше помощи Украине, поскольку Германия в одиночку не в состоянии нести на себе столь большую нагрузку, считает канцлер ФРГ Олаф Шольц.

    Шольц выступил на конференции Социал-демократической партии Германии. Канцлер уверен, что ФРГ не должна помогать Украине в таком большом объеме. Кроме того, по его словам, на саммите ЕС он поднимет вопрос распределения нагрузки помощи Киеву, передает ТАСС.

    По мнению Шольца, в конфликте на Украине «сейчас наступил решающий момент».

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус пообещал передать киевскому режиму шесть многоцелевых вертолетов Sea King.

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    29 января 2024, 05:41 • Новости дня
    Украинский экономист Кущ назвал «национальной катастрофой» демографию Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Существующая демографическая ситуация на украинской территории стала «бездной национальной катастрофы», заявил киевский экономист Алексей Кущ.

    С 2017 года рождаемость в стране уменьшилась с 364 детей в год до 187 тыс. в 2023 году, она сократилась на 48% (177 тыс.), заявил Кущ, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что при обретении Украины независимости рождаемость там превышала 500 тыс. человек в год.

    По словам эксперта, за ближайшие 30 лет в стране появится лишь 4,5 млн новых украинцев. Это при условии, если рождаемость не будет падать, и все родившиеся доживут до взрослого возраста и не уедет за рубеж.

    Основу Украины через 30 лет будут составлять менее 4 млн молодых людей, на деле же показатель приблизится к 2-3 млн человек. Кущ назвал это «бездной национальной катастрофы».

    Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что в стране осталось 23 млн человек.

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    29 января 2024, 03:18 • Новости дня
    Спецпредставитель Лаврентьев: Украинские «спецы» действуют в разных странах

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У российской стороны есть информация о том, что украинские спецподразделения действуют на территории нескольких государств, заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

    Российская Федерация обладает данными об использовании своих спецподразделений украинцами в разных странах, в Сирии они не задействованы, сказал Лаврентьев в интервью ТАСС.

    Напомним, в апреле 2023 года Лефортовский суд Москвы заочно арестовал руководителя главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова за организацию терактов в России.

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    28 января 2024, 22:14 • Новости дня
    МВД повторно объявило украинского журналиста Гордона в розыск

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский журналист (признан иноагентом в России) Дмитрий Гордон вновь объявлен в розыск российским Министерством внутренних дел, соответствующая запись появилась в базе розыска ведомства.

    В записи указан Дмитрий Ильич Гордон, украинец 1967 года рождения, отмечается, что он повторно объявлен в розыск, передает ТАСС со ссылкой на публикацию.

    Источник уточнил, что повторно лицо объявляют в розыск в случае заведения нового уголовного дела.

    Собеседник РИА «Новости» заявил, что в отношении Гордона заведено дело по статье о публичных призывах к терроризму.

    До этого Гордон заявлял, что его дети не воюют на стороне Украины, поскольку один из них страдает от тяжелого заболевания, а двое других – живут в США.

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    28 января 2024, 17:26 • Новости дня
    Российская ПВО сбила украинский БПЛА над Белгородской областью

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что украинский БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области около 16.00.

    Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области.

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    29 января 2024, 04:06 • Новости дня
    ВС России с помощью FPV-дронов поразили три лодки с десантом ВСУ на Днепре

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные на Херсонском направлении уничтожили три моторных лодки с украинским десантом у правого берега Днепра с помощью дронов, сообщило Минобороны России.

    Подразделения беспилотников из состава группировки «Днепр» запустили FPV-дрон, оператор вывел его на три моторные лодки ВСУ у правого берега реки, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    В этот момент на лодки грузился десант. Беспилотник зашел на одну из них, его помощник скорректировал полет аппарата, точно наводя его на цель.

    Дрон точно поразил плавсредство, повторными ударами других беспилотников уничтожены две другие лодки. Уцелевшие украинские военные сбежали, оставив убитых и раненых.

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    29 января 2024, 01:49 • Новости дня
    Глава минобороны Украины Умеров заявил о множествах нарушений в военкоматах

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В украинских военных комиссариатах найдено множество нарушений после незапланированных проверок, заявил министр обороны страны Рустем Умеров.

    Власти проводят незапланированные проверки территориальных центров комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы), фиксируется множество нарушений, заявил Умеров, передает РИА «Новости».

    Министерство приступило к устранению выявленных недостатков.

    Напомним, по всей Украине проводятся рейды с целью мобилизации, их ведут в торговых центрах, спортзалах, кафе, ресторанах, казино и на горнолыжных курортах.

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    29 января 2024, 05:11 • Новости дня
    Расчет РСЗО не допустил продвижения штурмовиков ВСУ на российские позиции

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Купянском направлении расчет РСЗО «Торнадо-Г» отбил атаку украинских штурмовиков на позиции российских войск, сообщили в Министерстве обороны России.

    Расчет 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад» из РСЗО «Торнадо-Г» точным залпом предотвратил попытку штурмовых групп украинской армии пройти на позиции ВС России, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Там добавили, что разведка засекла передвижение украинских военных и техники ВСУ в сторону российских позиций, и передала координаты на командный пост. В ходе выполнения задач расчет РСЗО поразил живую силу и несколько единиц боевой техники ВСУ.

    Кадры объективного контроля с беспилотника в режиме реального времени помогли подтвердить уничтожение целей.

    Также в последние сутки ВС России уничтожили три моторных лодки с украинским десантом у правого берега Днепра с помощью дронов.

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    29 января 2024, 02:13 • Новости дня
    Украинский штаб по вопросам пленных заявил о DDoS-атаке

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Координационный штаб по вопросам военнопленных при главном управлении разведки украинского минобороны сообщил о хакерской атаке на свои ресурсы.

    На информационные ресурсы штаба зафиксирована DDoS-атака, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    К некоторым функциям и ресурсам порталов решили закрыть доступ на неопределенное время, это делается для обеспечения безопасности.

    В декабре на Украине произошел масштабный сбой в работе мобильного оператора «Киевстар». В компании заявили, что это была атака хакеров.

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    29 января 2024, 07:45 • Новости дня
    Над Брянской областью уничтожен украинский дрон

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим в ночь с воскресенья на понедельник попытался провести террористическую атаку на территории Брянской области, сообщило Министерство обороны России.

    Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский дрон над территорией региона, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Ранее ведомство сообщало, что на Купянском направлении расчет РСЗО «Торнадо-Г» отразил атаку штурмовиков ВСУ на позиции российских войск.

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    29 января 2024, 08:15 • Новости дня
    Названы темы переговоров Путина и Эрдогана

    РИА «Новости»: Путин и Эрдоган могут обсудить Украину, зерновую сделку и региональные вопросы

    Tекст: Ольга Никитина

    На встрече лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана могут быть затронуты темы урегулирования ситуации на Украине, предложения Анкары по возвращению к зерновой сделке, а также вопросы региональной повестки, сообщил дипломатический источник в турецкой столице.

    Источник РИА «Новости» напомнил, что Эрдоган неоднократно призывал стороны конфликта на Украине вернуться к стамбульскому мирному процессу.

    «В целом у лидеров довольно-таки широкая повестка», – сказал источник.

    При этом дата встречи Путина и Эрдогана, как сообщали ранее в Кремле, в настоящее время не определена.

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