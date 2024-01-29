К Европе и ее выходкам можно относиться по-разному. Но одно отрицать нельзя: без конкурентных международных соревнований российский футбол продолжит стагнировать.10 комментариев
В Венгрии жестко ответили на угрозы ЕС из-за Украины
Венгерский министр Бока: Будапешт не поддастся на шантаж ЕС по вопросу Украины
Венгрия в вопросе выделения пакета помощи Украине не поддастся на шантаж со стороны Европейского союза, который нацелился на «экономические слабости» республики и собрался поставить под угрозу валюту страны, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.
Бока в соцсетях заявил, что публикация в газете Financial Times о планах ЕС оказать давление на Будапешт только подтверждает заявления венгерского правительства. На самом деле, по его словам, Брюссель использует доступ к фондам ЕС, чтобы оказывать давление на европейские страны, передает РИА «Новости».
Будапешт, как подчеркнул политик, «не увязывает поддержку Украины с доступом к фондам ЕС и не позволяет сделать это другим». Он добавил, что Венгрия продолжит участие в переговорах, но на шантаж не поддастся.
По данным FT, ЕС может саботировать экономику Венгрии и заблокировать причитающиеся ей средства из европейских фондов. Такое решение может быть принято сообществом, если Венгрия не станет снимать вето на помощь киевскому режиму на предстоящем 1 февраля саммите в Брюсселе.
Власти Венгрии предлагали финансировать Украину без вреда для бюджета ЕС и без общего кредита.