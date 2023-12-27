  • Новость часаВ США заявили об отходе Запада от идеи «тотальной победы» на Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Минфин Украины признался в отсутствии средств для мобилизации
    Кадыров выдвинул гостям Ивлеевой предложение
    Военный эксперт назвал преимущества новой бикалиберной РСЗО «Возрождение»
    Тимошенко предложила Зеленскому придумать план для спасения Украины
    Осужден выдававший ВСУ данные о военном аэродроме на Кубани
    ФАС возбудила дело после повышения цен на яйца
    Пушилин: Марьинку можно восстановить, несмотря на разрушения
    «Яндекс» зашел в «русский офшор» в Калининграде
    Мнения
    Олег Хавич Олег Хавич Украинцев обвинили в пятом разделе Польши

    Украинцы паразитируют на польских социальных выплатах, лишают работы местных фермеров и дальнобойщиков. А теперь они претендуют и на польскую землю.

    5 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Футбольный «Краснодар» созрел для чемпионства

    Чтобы решить задачу и осуществить мечту Галицкого, «быкам» нужно срочно усиливаться, причем радикально. «Зенит», забиравший золотые медали РПЛ последние пять лет, явно не смирится со вторым местом. А следующего шанса краснодарцы могут ждать еще долго.

    3 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Запретить Россию – это все равно что запретить океан

    Западные лидеры не смотрели фильм «Чучело», и чем больше я думаю об их мировоззрении, тем больше понимаю – у них не было и опыта настоящих, простых отношений. Была только борьба за деньги и власть. Страшная судьба, но они ее выбрали сами.

    6 комментариев
    27 декабря 2023, 22:05

    Евросоюз вгоняет себя в долги ради Украины

    Эксперты оценили план ЕС оказать помощь Украине в обход Венгрии

    Евросоюз вгоняет себя в долги ради Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Анастасия Куликова,
    Илья Абрамов

    Еврочиновники надеются к февралю 2024 года заставить пересмотреть Венгрию свое мнение о финансировании Киева. На случай, если этого не удастся сделать, они разрабатывают «план Б». В чем заключаются особенности этого плана, почему он подрывает единство бюджетной политики ЕС и какова вероятность его реализации?

    В среду стало известно о том, что Евросоюз рассматривает вариант предоставления Киеву 20 млрд евро с использованием структуры долга. Так, в ЕС планируют обойти вето Венгрии на помощь Украине в размере 50 млрд евро на четырехлетний срок, пишет газета Financial Times.

    По данным издания, страны ЕС предоставят бюджету Евросоюза гарантии, дав Еврокомиссии возможность занять для Киева средства на рынках капитала. Такое решение похоже на схему предоставления средств в 2020 году для краткосрочных программ поддержки занятости во время пандемии коронавируса. Отмечается, что ряд стран должны одобрить такие меры на уровне парламента. Механизм не предусматривает согласия со стороны всех стран – членов Евросоюза: решение будут принимать страны с высокими кредитными рейтингами.

    Напомним, во время голосования стран ЕС по вопросу о начале переговоров с Украиной премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вышел из зала заседаний, но вето не применил. Но он заблокировал программу бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро. При этом бюджет Украины на 2024 год верстался с учетом макрофинансовой помощи ЕС, и теперь его исполнение находится под большим вопросом.

    «Изначально Евросоюз планировал выделить Украине финансовую помощь в размере 50 млрд евро до 2027 года. Но, как мы помним, Венгрия заблокировала это решение. У еврочиновников был выбор: или снова просить Виктора Орбана «выйти за кофе», или идти на уступки Будапешту», – отметил экономист Иван Лизан. 

    По его словам, Еврокомиссия предпочла идти по третьему пути – разработать запасной план финансирования Украины на 20 млрд евро. Схожей точки зрения придерживается германский политолог Александр Рар. «Руководство Евросоюза хочет в начале февраля провести повторное голосование в Брюсселе в пользу массивной денежной помощи Украине. Еврочиновники надеются к тому времени сломить противостояние Венгрии. До тех пор и в случае, если консенсус не будет достигнут, главные страны ЕС готовы финансировать Киев из своих национальных бюджетов», – отметил он.

    «Видимо, там посчитали, что это станет выходом из ситуации», – добавил Лизан. Схема подразумевает, что члены ЕС возьмут на себя финансовые гарантии перед бюджетом ЕС, что позволит Еврокомиссии занять на рынках капиталов 20 млрд евро для Киева. Такой механизм применялся странами ЕС неоднократно, в частности – в ковидные времена, напомнил экономист. «Отличие нынешней ситуации в том, что тогда было понимание – экономика восстановится. Сейчас мы видим, что у Украины практически совсем нет экономики», – указал он.

    Впрочем, как считает Лизан, страны ЕС все же согласуют такой план, поскольку он выгоден для них как с экономической, так и с политической точек зрения. «Продолжение поддержки Киева на протяжении долгого времени обернется для Европы увеличением убытков. В ЕС прекрасно понимают необходимость пересмотра политики в отношении Украины. При этом резких изменений предпринять они не могут. Поэтому обсуждают выделение сильно меньшей суммы», – пояснил Лизан.

    По его мнению, 20 млрд евро должно будет хватить для того, чтобы на Украине вмиг не случился коллапс. «Да, страна продолжит деградировать, но медленно. В Евросоюзе полагают, что таким образом им удастся отсрочить кризис, связанный с поражением их политики на Украине», – детализировал экономист.

    Что касается схемы, что необходимые 20 млрд евро страны ЕС получат, разместив свои облигации на бирже, Александр Рар полагает, что «основное бремя падет» на Берлин. Впрочем, он не исключает, что будут вынуждены присоединиться и некоторые другие западные страны. «Но и менять свою стратегию Европа пока не собирается. Для еврочиновников проигрыш Киева – слишком большая цена. Усиление России на континенте меняет архитектуру безопасности Европы, какую хотят видеть в Брюсселе», – пояснил Рар.

    «Именно поэтому вместо дипломатического решения Запад требует победы Украины»,

    – добавил собеседник. Рар напомнил, что США ранее дали понять европейцам, что в 2024 году они сократят помощь или вовсе остановят ее. «Тогда поддержка Киева полностью ложится на Евросоюз», – акцентировал Рар. При этом вопрос, вернет ли деньги Украина, не стоит на повестке дня, заметил политолог.

    Иной точки зрения придерживает Иван Лизан. Он убежден, что долг придется гасить. «Вопрос только в том, кто это будет делать, – указал экономист. – Если должник не выплатит выделенные ему средства, тогда поручитель в лице Еврокомиссии будет должен возместить странам – участницам объединения этот долг». При этом в способности Украины выплатить свои долги в экспертном сообществе есть большие сомнения, а раз так – Евросоюз сам себя загоняет в долги ради мифический победы Украины.

    Главное
    Названа сумма долга Ивлеевой перед налоговой
    Эйфелева башня закрылась из-за забастовки
    Сайт Киркорова оказался заблокирован
    В Польше ликвидировали ряд государственных СМИ из-за отсутствия финансирования
    Украинский командующий пожаловался на ситуацию на восточном фронте
    СМИ: Украина может перестать выплачивать пенсии без денег Запада
    Скончался сценарист Юрий Арабов

    Европа попала в стальную зависимость от России

    Евросоюз продолжит импортировать российскую сталь. Более того, доля российских «слябов» в европейском импорте превысила досанкционные показатели. Почему Запад оказался зависим от российской стали, а Москва не отказывается от поставок и успешно зарабатывает на металле в условиях беспрецедентного давления? Подробности

    Перейти в раздел

    Эрдоган стал самым ловким торгашом в большой политике

    Это звучит смешно, но Турция опять согласилась на вступление Швеции в НАТО, хотя еще недавно обвиняла ее в поддержке терроризма и неуважении к исламу. Как и все прошлые разы, это произошло быстро, неожиданно и в силу того, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил, что хотел, несмотря на сопротивление США. Подробности

    Перейти в раздел

    Атаке украинских самолетов на Феодосию помогали системы НАТО

    В результате удара украинских Су-24 по Феодосии был поврежден большой десантный корабль «Новочеркасск». Несмотря на то, что самолеты противника в результате были сбиты, перед Россией встал вопрос о дополнительной защите Крыма. Как атака ВСУ стала возможной и какие меры необходимо принять, чтобы исключить повторение подобного в будущем? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский выбрал токсичный способ загнать украинцев в армию

    Одноглазые, карлики и прочие инвалиды обязаны будут служить в украинской армии, а тех, кто откажется, ждут гигантские штрафы. Именно такие нормы содержатся в законопроекте, который вызвал крупный политический скандал на Украине. Почему главком ВСУ Залужный утверждает, что не имеет отношения к этому документу, и откуда он возник на самом деле? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Что осознали украинцы за год

      Социологические опросы свидетельствуют, что мнение граждан Украины о перспективах конфликта с Россией за последний год значительно изменилось. Но еще красноречивее это показывает целая армия уклонистов, которая всеми способами старается избежать отправки на фронт.

    • Полное освобождение Марьинки

      Многострадальный пригород Донецка – Марьинка – полностью освобожден от ВСУ. Это случилось почти через десять лет после того, как начались первые бои за этот населенный пункт. Он считался неприступной цитаделью и оказывал огневое давление на Донецк, но теперь наконец-то перешел под контроль ВС РФ, которым предстоит двигаться дальше.

    • Урсула фон дер Ляйен – фрау геноцид

      Урсула фон дер Ляйен несет прямую ответственность за разжигание конфликта в секторе Газа, заявила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли, обозвав главу ЕК «фрау геноцид». Обострение на Ближнем Востоке действительно несет для карьеры Урсулы серьезные риски. Может быть, даже в большей степени, чем провал контрнаступления ВСУ.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............