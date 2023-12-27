Евросоюз вгоняет себя в долги ради Украины

Эксперты оценили план ЕС оказать помощь Украине в обход Венгрии

Tекст: Анастасия Куликова,

Илья Абрамов

В среду стало известно о том, что Евросоюз рассматривает вариант предоставления Киеву 20 млрд евро с использованием структуры долга. Так, в ЕС планируют обойти вето Венгрии на помощь Украине в размере 50 млрд евро на четырехлетний срок, пишет газета Financial Times.

По данным издания, страны ЕС предоставят бюджету Евросоюза гарантии, дав Еврокомиссии возможность занять для Киева средства на рынках капитала. Такое решение похоже на схему предоставления средств в 2020 году для краткосрочных программ поддержки занятости во время пандемии коронавируса. Отмечается, что ряд стран должны одобрить такие меры на уровне парламента. Механизм не предусматривает согласия со стороны всех стран – членов Евросоюза: решение будут принимать страны с высокими кредитными рейтингами.

Напомним, во время голосования стран ЕС по вопросу о начале переговоров с Украиной премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вышел из зала заседаний, но вето не применил. Но он заблокировал программу бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро. При этом бюджет Украины на 2024 год верстался с учетом макрофинансовой помощи ЕС, и теперь его исполнение находится под большим вопросом.

«Изначально Евросоюз планировал выделить Украине финансовую помощь в размере 50 млрд евро до 2027 года. Но, как мы помним, Венгрия заблокировала это решение. У еврочиновников был выбор: или снова просить Виктора Орбана «выйти за кофе», или идти на уступки Будапешту», – отметил экономист Иван Лизан.

По его словам, Еврокомиссия предпочла идти по третьему пути – разработать запасной план финансирования Украины на 20 млрд евро. Схожей точки зрения придерживается германский политолог Александр Рар. «Руководство Евросоюза хочет в начале февраля провести повторное голосование в Брюсселе в пользу массивной денежной помощи Украине. Еврочиновники надеются к тому времени сломить противостояние Венгрии. До тех пор и в случае, если консенсус не будет достигнут, главные страны ЕС готовы финансировать Киев из своих национальных бюджетов», – отметил он.

«Видимо, там посчитали, что это станет выходом из ситуации», – добавил Лизан. Схема подразумевает, что члены ЕС возьмут на себя финансовые гарантии перед бюджетом ЕС, что позволит Еврокомиссии занять на рынках капиталов 20 млрд евро для Киева. Такой механизм применялся странами ЕС неоднократно, в частности – в ковидные времена, напомнил экономист. «Отличие нынешней ситуации в том, что тогда было понимание – экономика восстановится. Сейчас мы видим, что у Украины практически совсем нет экономики», – указал он.

Впрочем, как считает Лизан, страны ЕС все же согласуют такой план, поскольку он выгоден для них как с экономической, так и с политической точек зрения. «Продолжение поддержки Киева на протяжении долгого времени обернется для Европы увеличением убытков. В ЕС прекрасно понимают необходимость пересмотра политики в отношении Украины. При этом резких изменений предпринять они не могут. Поэтому обсуждают выделение сильно меньшей суммы», – пояснил Лизан.

По его мнению, 20 млрд евро должно будет хватить для того, чтобы на Украине вмиг не случился коллапс. «Да, страна продолжит деградировать, но медленно. В Евросоюзе полагают, что таким образом им удастся отсрочить кризис, связанный с поражением их политики на Украине», – детализировал экономист.

Что касается схемы, что необходимые 20 млрд евро страны ЕС получат, разместив свои облигации на бирже, Александр Рар полагает, что «основное бремя падет» на Берлин. Впрочем, он не исключает, что будут вынуждены присоединиться и некоторые другие западные страны. «Но и менять свою стратегию Европа пока не собирается. Для еврочиновников проигрыш Киева – слишком большая цена. Усиление России на континенте меняет архитектуру безопасности Европы, какую хотят видеть в Брюсселе», – пояснил Рар.

«Именно поэтому вместо дипломатического решения Запад требует победы Украины»,

– добавил собеседник. Рар напомнил, что США ранее дали понять европейцам, что в 2024 году они сократят помощь или вовсе остановят ее. «Тогда поддержка Киева полностью ложится на Евросоюз», – акцентировал Рар. При этом вопрос, вернет ли деньги Украина, не стоит на повестке дня, заметил политолог.

Иной точки зрения придерживает Иван Лизан. Он убежден, что долг придется гасить. «Вопрос только в том, кто это будет делать, – указал экономист. – Если должник не выплатит выделенные ему средства, тогда поручитель в лице Еврокомиссии будет должен возместить странам – участницам объединения этот долг». При этом в способности Украины выплатить свои долги в экспертном сообществе есть большие сомнения, а раз так – Евросоюз сам себя загоняет в долги ради мифический победы Украины.