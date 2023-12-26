  • Новость часаВСУ потеряли два Су-24 в ходе неудачной попытки атаковать БДК «Новочеркасск»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Военный аналитик оценил перспективы в зоне СВО после взятия Марьинки
    Опубликовано видеопоздравление с Новым годом от «чипированного» Байдена
    Актер сериала «Слово пацана» не признал вину в убийстве 12-летней давности
    В результате атаки ВСУ в Феодосии погиб человек
    «Ахмат» уничтожил наемников ВСУ из Колумбии
    Протестующие в Белграде потребовали освободить задержанных
    В Киеве задумались об отступлении из-за российских «Ланцетов»
    Помощник Путина предрек «уход в историю» Mercedes и BMW
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский должен оставаться президентом Украины

    Если Зеленский сохранит власть, то он продолжит выжигать украинское политическое пространство. Ощущая свою слабость и шаткость положения (ведь враги никуда не денутся – посадить Залужного и Порошенко нельзя), начнет закручивать гайки внутри украинской элиты. Собственно, уже начал.

    5 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Запретить Россию – это все равно что запретить океан

    Западные лидеры не смотрели фильм «Чучело», и чем больше я думаю об их мировоззрении, тем больше понимаю – у них не было и опыта настоящих, простых отношений. Была только борьба за деньги и власть. Страшная судьба, но они ее выбрали сами.

    0 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Невидимые жертвы Украины не попадут в статистику

    Сколько запущено болячек из-за стресса, сидения в подвалах. Сколько инфарктов, инсультов. Сколько раз скорая не смогла доехать к больным просто потому, что связь не ловит. Эти люди могли бы жить, но не живут. И это тоже преступление украинского режима.

    12 комментариев
    26 декабря 2023, 12:08

    Общество Украины в 2023 году настигло пять перемен

    Общество Украины в 2023 году настигло пять перемен
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Николай Стороженко

    Одной из самых существенных перемен 2023 года стали изменения в общественных настроениях жителей Украины. Речь прежде всего идет о том, как украинцы стали воспринимать и сами идущие в стране военные действия, и их перспективы. Есть пять несомненных признаков того, как сильно это отличается от настроений, царивших на Украине в 2022-м.

    До победы уже хотят не все

    Прежде всего, на Украине явно наметился сдвиг в оценке общественным мнением перспектив военного конфликта с Россией – в особенности на фоне охлаждения внимания и поддержки Запада. Согласно результатам недавнего социсследования Киевского международного института социологии (КМИС), только 58% опрошенных выступают за продолжение боевых действий в случае, если западная коалиция критически сократит помощь Украине или откажется от нее совсем. При этом 32% респондентов согласны на перемирие под гарантии Запада (и даже без пресловутого восстановления границ по состоянию на 1991 год).

    Для сравнения можно вспомнить прошлогоднюю социологию КМИС. В октябре 2022 года за продолжение боевых действий высказывались 86% опрошенных, за переговоры — всего 10%.

    В региональном разрезе ситуация выглядит и вовсе печально: сегодня на юге и востоке страны сторонников перемирия уже 40% и 42% (было 12% и 29%). На Западе и в Центре меньше (28% и 26%), зато там и рост прямо-таки колоссальный (было 8% и 6%).

    Украинцы снова начинают майданить

    Сдвиг в социологии – не единственное доказательство изменений в общественном мнении. В 2023 году в украинскую действительность вернулись протесты. В основном это родственники мобилизованных, обвиняющие власть то в отсутствии работающего механизма отпусков и ротации для военных, то в злоупотреблениях. Из-за чего раненые сталкиваются с волокитой в оформлении документов по ранениям, не могут получить инвалидность. А их семьи – выплаты, положенные в случае гибели военнослужащего.

    Все эти претензии властям звучали и прежде, но не дальше кухонь и соцсетей. И только весной 2023 года украинцы впервые вынесли свое недовольство на улицы. К концу года эти протесты стали постоянным новостным фоном. А ведь известно, что именно улица – важный элемент украинского политического процесса.

    Отчаяние и самоубийства

    Волна гражданских самоубийств. Подобное уже было в 2017-2018 годах, когда украинские военные впервые осознали, что все это надолго. Тогда, по статистике, кончали с собой 2-3 человека в неделю.

    Теперь похожая пучина отчаяния поглощает и обычных жителей Украины. Многие в начале СВО задавали себе вопрос: «Надолго ли это?» Обычно говорили о неделях и месяцах: сложно было представить, что полномасштабный конфликт может продлиться больше. И вот совсем скоро начнется уже третий год военной операции. Для украинцев-мужчин это отягощается еще и запретом на выезд.

    Ситуация максимально похожа на сюжет романа «Чума» Альбера Камю: угроза смерти, невозможность убежать и отсутствие перспективы постепенно сводят людей с ума.

    Украинские СМИ признают, что в этот раз волна затронула в первую очередь детей и молодежь. В категории от 10 до 24 лет самоубийство вышло на второе место в качестве причины смерти.

    Впрочем, сводят счеты с жизнью не только подростки, но высокопоставленные госслужащие (замначальника управления спецсвязи СБУ Дмитрий Бакаев, экс-глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута). Т.е. с одной стороны есть более чувствительные категории (подростки, вынужденные переселенцы), но в целом это общая проблема украинского общества.

    Донатить стали меньше и реже

    Еще в апреле исследование украинского цифрового агентства Postmen зафиксировало неприятный, но ожидаемый признак усталости общества: количество пожертвований фондам, собирающим средства на потребности ВСУ, начало падать. Если еще в феврале средняя сумма пожертвования в расчете на одного украинца составляла около 2000 грн (около 5 тысяч рублей), то к апрелю она сократилась до 1525 грн (около 3,5 тысяч рублей). Кроме того, если в течение года хотя бы раз в такие фонды перечисляли средства 90,3% опрошенных, то на вопрос о донатах за три последних месяца отрицательно ответили уже 18,2% респондентов.


    По итогам I полугодия сборы трех основных благотворительных фондов на Украине (United 24, Фонд Притулы, «Вернись живым») составили 8,35 млрд грн. Это на 22% меньше, чем во II полугодии 2022 года. Однако украинские СМИ уточняют, что такой показатель был достигнут из-за рекордных сборов в июне 2023 года: примерно половина сборов за все полугодие приходится именно на этот месяц (скорее всего, в июне крупные пожертвования делал украинский бизнес либо же украинцы поднатужились накануне пресловутого контрнаступления). Без этих перечислений разрыв между I полугодием 2023 и II полугодием 2022 года был бы еще более ощутимым. В июле проблему сокращений пожертвований освещала New York Times со ссылкой на волонтеров и украинских военных.

    За III квартал эти фонды привлекли еще 4,15 млрд грн, т.е. примерно столько же, сколько в среднем за I и II кварталы (8,35:2=4,17 млрд грн). Т.е. свободные средства у украинцев пока есть. К тому же наблюдаются всплески благотворительности. Тем не менее, ее пик остался в 2022 году: с тех пор сумма среднего пожертвования сократилась вдвое и имеет тенденцию к дальнейшему падению.

    Бегство от мобилизации

    Все вышеперечисленное привело к тому, что если словом 2022 года на Украине можно было считать «доброволец», то слова 2023 года — «уклонист» и «невозвращенец». По признанию украинских властей, от 4 до 5 млн украинцев в возрасте от 18 до 60 лет уклоняются от постановки на военный учет (такое количество связано с тем, что  до 2014 года государство очень слабо контролировало этот аспект жизни граждан мужского пола).

    К ноябрю 2023 года не менее 300 украинских спортсменов, выезжавших на соревнования за пределы Украины, приняли решение не возвращаться домой после их окончания. Аналогично поступает каждый второй дипломат-мужчина по завершении командировок.

    Наконец, Евростат в конце ноября озвучил количество украинцев-мужчин призывного возраста, которые приехали в страны Европы с 24 февраля 2022 и не вернулись обратно (650 тыс человек). Отмечается, что это официально зарегистрировавшиеся граждане Украины, т.е. по факту их может быть еще больше.

    В прошлом году украинские чиновники отказывались озвучивать число таких украинцев, хотя и признавали, что оно весьма значительно. Однако оказалось, что оно не просто значительно, а сопоставимо с численностью сил обороны Украины (ВСУ, Тероборона, СБУ, Нацполиция и т.п. — всего около 1 млн чел). И более чем вдвое превосходит численность личного состава военных частей ВСУ, которые находятся на передовой и прилегающих районах (310 тыс чел).

    * * *

    Как известно, Украина испытывает все больше проблем с финансированием и снабжением оружием, как со стороны ЕС, так и со стороны США. Конечно, наверняка Запад в итоге найдет способ и возможности финансировать Украину, пускай и в меньшем объеме. Однако деньги — лишь половина проблемы для Киева. Если одни не хотят или не могут больше донатить, то у других все меньше желания воевать. Единственное, что могло бы помочь от этой «болезни» — громкие победы. А их нет, наоборот — все громче звучат пророчества скорого поражения.

    Главное
    «Грады» уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Артемовском
    Стали известны подробности законопроекта о мобилизации на Украине
    ФСБ задержала уроженца Московской области за передачу гостайны Украине
    Япония захотела обсудить с Россией рыбный промысел возле Курил
    Американский подполковник исключил победу Украины на поле боя
    МВД объявило в розыск создателя «Масяни» Куваева
    СК отказался возбуждать дело в отношении Пугачевой и Галкина за фейки об армии

    Европа попала в стальную зависимость от России

    Евросоюз продолжит импортировать российскую сталь. Более того, доля российских «слябов» в европейском импорте превысила досанкционные показатели. Почему Запад оказался зависим от российской стали, а Москва не отказывается от поставок и успешно зарабатывает на металле в условиях беспрецедентного давления? Подробности

    Перейти в раздел

    США затеяли «грязное» дело в Арктике

    США намерены расширить свою часть Арктического шельфа. И хотя этот план не затрагивает интересы России напрямую, в Москве уже предложили другим странам не признавать американские притязания. Почему США именно сейчас озаботились этим вопросом и как Москве стоит реагировать на подобные действия Вашингтона в будущем? Подробности

    Перейти в раздел

    Морская авиация защищает Крым от украинских диверсантов и катеров

    Уходящий год отметился новой тактикой нападений украинских войск на Черноморском театре военных действий. Поскольку Россия уничтожила фактически весь украинский флот, военно-морские силы Украины (ВМСУ) стали применять безэкипажные катера (БЭК, брандеры) и морской диверсионный спецназ. Однако ВМФ России нашел против этого эффективное противоядие – авиацию. Подробности

    Перейти в раздел

    Общество Украины в 2023 году настигло пять перемен

    Одной из самых существенных перемен 2023 года стали изменения в общественных настроениях жителей Украины. Речь прежде всего идет о том, как украинцы стали воспринимать и сами идущие в стране военные действия, и их перспективы. Есть пять несомненных признаков того, как сильно это отличается от настроений, царивших на Украине в 2022-м. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Урсула фон дер Ляйен – фрау геноцид

      Урсула фон дер Ляйен несет прямую ответственность за разжигание конфликта в секторе Газа, заявила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли, обозвав главу ЕК «фрау геноцид». Обострение на Ближнем Востоке действительно несет для карьеры Урсулы серьезные риски. Может быть, даже в большей степени, чем провал контрнаступления ВСУ.

    • Новая война США

      Хуситы, удерживающие власть на севере Йемена, объявили о том, что считают западные корабли, которые направляются в порты Израиля, своей законной целью. При этом российский танкерный флот они пообещали не трогать. В ответ США объявили о начале военной операции «Страж процветания». К чему она приведет?

    • От мужчин Украины оставят только сперму

      Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий военнослужащим бесплатно хранить свое семя в криобанках. Этим украинцев убеждают в том, что погибнуть в конфликте с Россией не так уж страшно – род все равно не прервется. Если, конечно, замороженное семя будет кем-то востребовано.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............