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    13 декабря 2023, 17:00

    Украина стала токсичным проектом для Байдена

    Эксперты оценили итоги переговоров Владимира Зеленского и Джо Байдена

    Украина стала токсичным проектом для Байдена
    @ MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Джо Байден встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Президент США потерял былую уверенность в поддержке ВСУ: помогать союзной армии было обещано не «сколько потребуется», а до тех пор, «пока это возможно». Все это проходит на фоне споров в Конгрессе из-за согласования выплат Украине. Для чего президент Штатов решил встретиться с Зеленским именно сейчас и удастся ли Украине сохранить финансовую помощь Вашингтона?

    В Белом доме состоялась встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена. Президент США объявил об одобрении выделения Украине нового пакета военной помощи в размере 200 млн долларов. Он также отметил, что Конгрессу «следует согласовать» дополнительное финансирование ВСУ. Кроме того, глава США поблагодарил коллегу за визит в Вашингтон.

    При этом Джо Байден призвал Зеленского «не терять надежду» и подчеркнул, что возможности Вашингтона продолжать отправку вооружений ВСУ стремительно заканчиваются. Примечательно, что риторика Байдена в отношении помощи Украине резко изменилась. Если раньше он говорил о готовности поддерживать офис Зеленского «столько, сколько потребуется», то теперь поставки будут осуществляться «пока это возможно».

    Интересной стала и реакция Джо Байдена на вопрос, хочет ли он победы Украины: президент лишь усмехнулся и расплылся в улыбке, фактически оставив журналистов без ответа. А когда Зеленский выступал со словами благодарности США за новый пакет антироссийских санкций, глава Белого дома и вовсе достал носовой платок и высморкался.

    В неловкую ситуацию попал и сам Владимир Зеленский. На вопрос о шансах ВСУ выстоять в текущем конфликте без дальнейшей поддержки Штатов он, не сумев найти ответа, лишь пожал плечами. В России прошедшую встречу не оставили без внимания. Отправился «шаромыжничать с протянутой рукой», – описала приезд Зеленского Мария Захарова, официальный представитель МИД России.

    По ее словам, он намерен умолять «своих хозяев» не прекращать щедрое спонсирование ВСУ на фоне ожесточенных дискуссий в Конгрессе США. От «попрошайки из Киева» все устали, замечает Анатолий Антонов, посол РФ в Вашингтоне. Дипломат подчеркнул, что встреча оказалась пустой, поскольку Зеленскому не удалось выпросить у конгрессменов помощь для Украины.

    В западной прессе переговоры описывают сдержанно. Так, издание Politico пишет, что встреча стала еще одним доказательством того, что «Джо Байден не волен действовать на мировой арене так, как ему заблагорассудится». Президента США сдерживает «поляризованная политика внутри Штатов», что не дает ему «заверить Зеленского» в вечной готовности Америки «укреплять обороноспособность» Украины.

    The Washington Post также сообщает об отсутствии каких-либо «прорывов» по итогам визита. Кроме того, на встрече так и не прозвучало «детализированного плана» ВСУ на предстоящий год, что вызывает «серьезную обеспокоенность у республиканцев». «Двухпартийная теплота, с которой Зеленского приветствовали во время его прошлогоднего визита, исчезла», – акцентирует CNN:

    «Вместо бурных оваций, развернутых украинских флагов и заверений Конгресса в большем количестве вооружений встреча столкнулась со стеной оппозиции со стороны республиканцев, требующих ужесточения иммиграционных правил».

    «Власть Зеленского на Капитолийском холме значительно ослабла с момента его последнего визита», – подчеркивает The Time. С тех пор «общественная поддержка финансирования военных усилий Украины значительно снизилась», а некоторые республиканцы перешли к «решительному выступлению» против продолжения поддержки ВСУ, пишет издание.

    «Зеленский, который наслаждался овациями во время своего первого визита на Капитолийский холм год назад, встретил более прохладный прием на закрытых встречах с законодателями», – добавляет Bloomberg. В декабре прошлого года он заявил, что «Украина жива и здорова». Сейчас же он рассказал о намерении «призывать в армию мужчин старше 45 лет».

    В экспертном сообществе отмечают, что Джо Байден попросту провалил собственный проект, которым занимался с конца 2013 года. И его неспособность договориться о компромиссе с республиканцами фактически лишает Украину финансирования. Кроме того, тема помощи ВСУ в преддверии скорого начала избирательной кампании становится «токсичной» для президента.

    «Джо Байден находится под давлением грядущей избирательной кампании. Он вынужден отойти от вопросов внешней политики в пользу более глубокой проработки внутренних проблем США. Американское общество устало от поддержки Украины, которая давно превратилась в глубокое болото, засасывающее в себя миллионы долларов», – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «Избирателей интересуют более насущные вопросы, например, защита южных границ Штатов. Этого же требуют и члены Республиканской партии. Однако глава США не готов просто так отказываться от Украины. Поэтому прошедший визит Зеленского организовывался, чтобы понять – сколько еще граждане готовы терпеть происходящее», – подчеркивает эксперт.

    «Этим объясняется и странное поведение Байдена во время переговоров. Его сморкания поверх слов Зеленского, смешки и прочее – это попытка дистанцироваться от токсичной темы. И тут получается, что сам Зеленский становится заложником ситуации. Он приехал в надежде на моментальные решения по финансированию ВСУ. А на деле стал человеком, с помощью которого президент США оценивает свои личные политические перспективы», – уверен Васильев.

    «Основная интрига визита Зеленского в США разворачивалась не на встрече с Байденом, а на выступлении перед американским Конгрессом. Украинское руководство должно было убедить республиканцев дать денег. Однако очевидно, что затея вновь провалилась. Сенаторы не услышали новых аргументов, которые заставили бы их согласиться на выделение средств», – добавляет американист Дмитрий Дробницкий.

    «Более того, ситуация для Белого дома стала только хуже, так как сенаторы оказались раздражены выступлением Зеленского. Их убеждали представители администрации президента США, с ними разговаривал Байден, а сейчас к ним прислали какого-то человека в штанах оливкового цвета», – отмечает собеседник.

    «С точки зрения внутриполитической борьбы республиканцам также невыгодно соглашаться с требованиями Белого дома. Президент провалит украинский кейс, и это можно будет использовать против него во время предвыборной кампании. Поэтому приглашение Зеленского в США – это ошибка, вина за которую лежит на администрации Байдена», – подчеркивает он.

    «Украина – это проект Байдена, который очень важен для него и его окружения. Он стоял у истоков и приложил немало усилий для его реализации. Провала на этом направлении ему не простят ни союзники, ни оппоненты. Поэтому американский президент продолжит переговоры по поставкам боеприпасов для ВСУ уже в новом году, даже если придется идти на уступки республиканцам», – считает Дробницкий.

    «Джо Байден пытается сохранить хорошую мину при плохой игре. Разумеется, ему все еще приходится обещать Украине финансовую поддержку, однако игнорировать объективную реальность он уже не может. В Конгрессе не утихают споры по поводу помощи ВСУ. На этом фоне говорить о том, что США будут с офисом Зеленского до конца, уже не получается», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Странности в поведении действующего американского президента можно объяснить преклонным возрастом. Он зачастую не отдает отчета в собственных действиях. Кроме того, журналисты задавали достаточно каверзные вопросы, на которые он попросту не сумел найти ответа. Нервный смешок и ухмылка – естественная реакция в таких условиях», – подчеркнул он.

    «С другой стороны, пренебрежительное отношение американского руководства к Зеленскому тоже стало заметным. Я бы объяснил это тем, что он – человек просящий, несамостоятельная фигура. Воспринимать его как равного партнера невозможно. Думаю, что прошедшая встреча особо не повлияет на готовность республиканцев выдать деньги Украине», – считает политолог.

    «Однако совсем без поддержки Украину не оставят. Конечно, до Рождества экстренно выделить средства не получится, однако 20–30 млрд Зеленскому передадут. Это значительно меньше той суммы, которую обещали изначально. Разумеется, данные задержки отрицательно скажутся на обороноспособности ВСУ», – резюмирует Дудаков.

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