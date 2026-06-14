Tекст: Алексей Дегтярёв

Бригадный генерал в отставке Эрих Вад предупредил о рисках дальнейшей эскалации ситуации, передает РИА «Новости».

«Эта стратегия истощения представляет собой кровавую мясорубку, подобную Вердену 1916 года», – подчеркнул бывший военный советник в интервью изданию Berliner Zeitung.

Экс-советник обратил внимание на противоречивые действия западных стран. По его словам, государства Запада одновременно принимают украинских граждан, уклоняющихся от военной службы, отправляют вооружение и требуют от Киева продолжать боевые действия. В связи с этим он настоял на острой необходимости пересмотра позиции Берлина.

Кроме того, отставной военный раскритиковал готовность Германии идти на крайние меры ради другого государства. Он назвал такой подход оторванным от реальности, напомнив, что подобная черно-белая политика в прошлом уже приводила страну к катастрофическим последствиям.

Ранее сообщалось, что киевский режим захотел запросить у западных союзников дополнительную финансовую помощь в размере 20 млрд долларов.