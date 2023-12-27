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    27 декабря 2023, 12:30

    Зеленский выбрал токсичный способ загнать украинцев в армию

    Зеленский выбрал токсичный способ загнать украинцев в армию
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Николай Стороженко

    Одноглазые, карлики и прочие инвалиды обязаны будут служить в украинской армии, а тех, кто откажется, ждут гигантские штрафы. Именно такие нормы содержатся в законопроекте, который вызвал крупный политический скандал на Украине. Почему главком ВСУ Залужный утверждает, что не имеет отношения к этому документу, и откуда он возник на самом деле?

    Публикация законопроекта, ужесточающего нормы мобилизации и военного учета – несомненно главная новость на Украине в последнюю неделю уходящего года. Военнообязанных на Украине хотят заставить пройти перерегистрацию – с выдачей новых учетных документов и новым прохождением военно-врачебной комиссии (ВВК). По утверждениям самих же украинских властей, 4,5-5 млн военнообязанных мужчин не стоят на воинском учете. Повторное прохождение ВВК обосновывают тем, что в 2022-2023 годах врачи и военкомы помогли большому числу украинцев получить документы, согласно которым они непригодны к несению службы.

    При этом пройти такую перерегистрацию предлагается в течение 30 дней после принятия закона. А к тем, кто не успеет или уклонится, собираются применять драконовские штрафы – до 200 тыс. гривен (500 тыс. рублей).

    Но это – когда или если поймают. А чтобы украинцы охотнее шли в военкоматы, законопроект предлагает сильно ограничить их гражданские права: запретить продавать движимое и недвижимое имущество, управлять автомобилем, распоряжаться банковскими счетами, брать кредиты, получать льготы и услуги от государства. Проще говоря, без нового военного билета нельзя будет жениться, развестись, оформлять и переоформлять любые документы. И выехать за границу, хотя по факту этого украинцы и прежде не могли сделать.

    Наконец, в новом законе сильно снижены требования к физическому состоянию пригодных к службе. Люди без глаза, легкого, желчного пузыря, почки, конечностей, с ростом ниже 130 см (мужчины) и 120 см (женщины) – все они теперь смогут попасть в ВСУ.

    Комментируя все эти новации, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что хотя военных и привлекали в рабочую группу, готовившую законопроект, но основная часть скандальных поправок (санкции уклонистам, мобилизация инвалидов, электронные повестки, мобилизация украинцев за рубежом) вносилась не ими.

    500 тысяч на красное

    Отдельный момент – пресловутые 500 тыс. человек, которых собираются набрать в украинскую армию в 2024 году. В самом законе такой планки, конечно, нет. Но именно ее на протяжении осени называли украинские власти.

    По словам Залужного, это снова не его инициатива. Но он, с одной стороны, «…никакого запроса на какие-то цифры не делал», а с другой – «...мы формируем запросы на ресурсы: на военную технику и людей. Все эти предложения мы подаем в Минобороны, как к субъекту законодательной инициативы, которое уже дальше решает, как это обеспечить». То есть какую-то цифру Минобороны Украины в правительство все же подавало, но какую именно – тайна. В прямом смысле: военная.


    «Мы не можем поступать как Россия – загонять палками на войну. Мы не такое государство... Мы воюем за ценности европейские, поэтому даже воевать мы должны с учетом таких ценностей». Сегодня многие вспоминают эти слова Зеленского, сказанные в феврале 2023 года, во время саммита ЕС в Брюсселе.

    Но в итоге получилось ровно наоборот. Почти полмиллиона добровольцев пришли в российскую армию в 2023 году. Тогда как Украине приходится гнать людей в армию под угрозой лишения элементарных гражданских прав и штрафов, равных примерно годовой зарплате среднестатистического украинца.

    Начинаются бунты против мобилизации

    Получается любопытная ситуация. ВСУ остро нуждаются в пополнении. Правительство Украины и офис Зеленского после консультаций с военными выкатывают законопроект. При этом сам Зеленский еще до публикации тоже дистанцировался от документа и от всего, что там написано. Мол, это военные столько людей попросили.

    После этих заявлений проходит неделя, и теперь уже Залужный начинает говорить, что никаких 500 тыс. новобранцев он не просил, драконовских мер вводить не предлагал, карликов и калек призывать не требовал. Короче, концов не найти.

    Теперь еще и группа депутатов Верховной рады выступила против законопроекта. «Неэффективен и неконституционен», описывает законопроект Юлия Тимошенко.

    Причину этих законодательных танцев уловить несложно: документ максимально токсичный. Социология и без того фиксирует падение рейтинга президента Украины. А к концу года Залужный даже начал опережать Зеленского в опросах.

    Хотя на самом деле неважно, кого из них поддерживает украинец. Важно, что он против мобилизации. Согласно опросу в Telegram-канале народного депутата Украины Марьяны Безуглой, 74% мужчин и 82% женщин скорее согласились бы лишиться гражданства, чем быть мобилизованными.

    Но одними рейтингами дело, конечно же, не ограничивается. Помощь нужна не только ВСУ, но и Зеленскому. Экс-помощник Джорджа Буша–младшего Майкл Аллен намекнул, что перебои с американской военной помощью – это следствие провалов украинского контрнаступления: «…Америка любит поддерживать победителя, и я думаю, что как только контрнаступление пойдет лучше, это проложит путь к существенной дополнительной помощи».

    Неспроста офис Зеленского еще с конца лета запустил в СМИ целый марафон из ручных спикеров (волонтеры, офицеры ВСУ) с двумя основными мантрами: служить пойдут все, отсидеться не удастся; ВС РФ нас молотят, мы кончаемся, срочно нужно что-то делать.

    Только вот помогает это слабо. Перед католическим Рождеством в нескольких странах Европы даже были зафиксированы митинги украинских беженцев. Митинги за мир – такого не было никогда! Два года украинцы требовали только оружия и денег. Но если вспомнить о планах мобилизовывать и за рубежом, то внезапное миролюбие беженцев становится понятным.

    Кроме того, если верить украинским Telegram-каналам, недовольство мобилизацией перерастает в локальные бунты. Пока – в небольших селах с компактным проживанием национальных меньшинств. Что и понятно. Им проще организоваться. Да и война Зеленского им до свечки.

    В общем, новый мобилизационный закон придумали, конечно, люди Зеленского. Теперь им предстоит придумать, как обменять его на военную и финансовую помощь США. И чтобы украинское общество за это ненавидело не Зеленского, а Залужного.

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