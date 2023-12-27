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    Если Зеленский сохранит власть, то он продолжит выжигать украинское политическое пространство. Ощущая свою слабость и шаткость положения (ведь враги никуда не денутся – посадить Залужного и Порошенко нельзя), начнет закручивать гайки внутри украинской элиты. Собственно, уже начал.

    21 комментарий
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Запретить Россию – это все равно что запретить океан

    Западные лидеры не смотрели фильм «Чучело», и чем больше я думаю об их мировоззрении, тем больше понимаю – у них не было и опыта настоящих, простых отношений. Была только борьба за деньги и власть. Страшная судьба, но они ее выбрали сами.

    4 комментария
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Невидимые жертвы Украины не попадут в статистику

    Сколько запущено болячек из-за стресса, сидения в подвалах. Сколько инфарктов, инсультов. Сколько раз скорая не смогла доехать к больным просто потому, что связь не ловит. Эти люди могли бы жить, но не живут. И это тоже преступление украинского режима.

    19 комментариев
    27 декабря 2023, 05:53

    В Раде отказались поддержать законопроект о мобилизации на Украине

    В партиях Тимошенко и Порошенко отказались поддержать законопроект о мобилизации на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде Юлия Тимошенко и депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) из фракции «Европейская солидарность» отказались поддержать законопроект о мобилизации на Украине.

    Тимошенко заявила, что в нынешнем виде документ «неэффективен и неконституционен». По ее словам, предложенный проект закона «не решает проблему», фракция за него голосовать не станет, передает ТАСС.

    Представляющий фракцию экс-президента Украины Петра Порошенко Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) счел законопроект «неуместным». По его словам, требуется «значительная доработка» документа. При этом он пояснил, что высказывает свое личное мнение, фракция пока не рассматривала данный вопрос.

    Напомним, кабмин Украины внес в Верховную раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета. Если вступит в силу новый законопроект о мобилизации, власти Украины могут отправить на фронт инвалидов. Также речь идет об усилении административной и уголовной ответственности за нарушение правил воинского учета и мобилизации.


    26 декабря 2023, 13:12
    Военный эксперт оценил поражение БДК «Новочеркасск» в порту Феодосии

    Военный эксперт предложил устанавливать на борту БДК зенитные комплексы «Тор»

    Военный эксперт оценил поражение БДК «Новочеркасск» в порту Феодосии
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Поражение большого десантного корабля «Новочеркасск» неприятно, но не критично для Черноморского флота. Однако для предотвращения подобных атак впредь России необходимо принять ряд мер. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт Максим Климов. Ранее БДК «Новочеркасск» получил повреждения при ударе Украины по Феодосии.

    «Большой десантный корабль «Новочеркасск» – старый советский проект, который строился еще в Польше. Это очень полезная машина, аналоги которой есть в том числе в ВМС и даже армии США. БДК может выполнять ряд важных задач для нашего флота», – сказал военный эксперт Максим Климов.

    «Изначально судно задумывалось как танкодесантное. Тем не менее это не единственная задача, так как этот корабль является универсальным. БДК имеет возможность перевозить грузы для армии и флота. Кроме того, он способен устанавливать минные заграждения и системы освещения подводной обстановки», – отмечает собеседник.

    «Поражение БДК «Новочеркасск» в Феодосии достаточно неприятно, но не критично. Дело в том, что в Черное море после начала СВО переброшено достаточно таких машин с других флотов. Однако сейчас десантные корабли подобной размерности в России не строятся, и было бы логичным восстановить их производство», – подчеркивает он.

    «Кроме того, стоит задуматься и о повышении огневой мощи десантных кораблей. Старые модификации вооружены двумя автоматическими орудиями с калибром 57 мм, новые – пушкой калибра 176 мм и зенитными автоматами калибра 30 мм. Необходимо усиление с помощью дистанционно управляемых боевых модулей, которые представляют из себя артиллерийско-пулеметную стабилизированную установку. Это позволит эффективнее бороться с катерами противника», – акцентирует эксперт.

    «Так как корабль был атакован авиационной ракетой, встает вопрос и о воздушной обороне. Необходимо постоянное патрулирование акватории Черного моря самолетами с РЛС, способными вовремя обнаруживать угрозы, которые впоследствии будут уничтожены нашей ПВО. Для защиты непосредственно БДК от таких атак желательно установить на борту ЗРК «Тор», – резюмировал Климов.

    Ранее большой десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения в результате украинского удара по Феодосии. Однако в ходе противовоздушного боя средства ПВО уничтожили два осуществлявших пуск авиационных управляемых ракет самолета Су-24 ВСУ близ населенного пункта Жовтень.

    Глава Минобороны Сергей Шойгу уже доложил российскому лидеру Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, министр рассказал президенту о повреждениях большого десантного корабля «Новочеркасск».

    Между тем глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале написал, что в результате атаки в Феодосии погиб один человек, двое ранены. Повреждения получили шесть зданий – в основном выбиты окна. Шесть жителей эвакуированы в пункты временного размещения, остальные разместились у родных и знакомых.

    Кроме того, пострадало здание вокзала в Феодосии, там были выбиты окна. График движения поездов после атаки был изменен: 26 декабря составы №6750 Феодосия – Джанкой и №7110 Феодосия – Джанкой будут отправляться со станции Айвазовская.

    Кроме того, в администрации подвергшегося атаке города сообщили о временном перекрытии движения транспорта по улицам Красноармейской и Десантников, а также об изменении расписания автобусов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, как России бороться с новыми угрозами безопасности, возникшими на Черном море.

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    26 декабря 2023, 10:34
    ВСУ потеряли два Су-24 в ходе неудачной попытки атаковать БДК «Новочеркасск»

    Минобороны: В ходе неудачной попытки атаковать БДК «Новочеркасск» ВСУ потеряли два украинских Су-24

    ВСУ потеряли два Су-24 в ходе неудачной попытки атаковать БДК «Новочеркасск»
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО уничтожила два украинских Су-24, которые предпринимали попытки атаковать большой десантный корабль «Новочеркасск» в Феодосии, сообщили в Минобороны.

    Уточняется, что большой десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения, однако в ходе противовоздушного боя средства ПВО уничтожили два осуществлявших пуск авиационных управляемых ракет самолета Су-24 ВСУ близ населенного пункта Жовтень, передает ТАСС.

    Ранее ВС России поразили американскую установку Paladin на Херсонском направлении.

    Коментарии (57)
    26 декабря 2023, 18:15
    Командующего Воздушными силами ВСУ Олещука объявили в розыск
    Командующего Воздушными силами ВСУ Олещука объявили в розыск
    @ Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    МВД России объявило в розыск по уголовной статье командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, который заочно обвиняется в террористическом акте после атаки беспилотников на территорию России.

    В ведомстве сообщили, что он разыскивается по статье УК, но по какой именно, не указывается, передает ТАСС.

    Ранее Басманный суд Москвы во второй раз заочно арестовал главу украинской разведки Кирилла Буданова по обвинению в причастности к 104 терактам.

    Коментарии (12)
    26 декабря 2023, 11:32
    Военный аналитик оценил перспективы в зоне СВО после взятия Марьинки

    Военный аналитик Онуфриенко: Взятие Марьинки осложнит положение ВСУ под Угледаром

    Военный аналитик оценил перспективы в зоне СВО после взятия Марьинки
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Марьинка фактически была освобождена в середине декабря, но сейчас мы можем с уверенностью говорить о полном контроле российских войск над городом. Теперь перед армией открывается несколько направлений для дальнейшего продвижения. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее Вооруженные силы России полностью освободили Марьинку под Донецком.

    «Сейчас мы можем с уверенностью сказать, что Марьинка на 100% контролируется Российской армией и там не осталось ВСУ. Дело в том, что в городе долгое время шли тяжелые бои за каждый дом, и, как правило, наши войска шли плотно, последовательно зачищали каждое укрытие противника на своем пути», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Кроме того, Марьинка была уже почти полностью освобождена еще в середине декабря, когда на ее юго-западной окраине был вывешен российский флаг. Минобороны, судя по всему, решило доложить о взятии населенного пункта только полностью убедившись, что город под нашим контролем. И за это ведомство можно только поблагодарить», – отмечает он.

    «С тактической точки зрения освобождение Марьинки позволяет нашим войскам двигаться с севера на села Победа и Новомихайловка. В перспективе это сильно усложнит положение группировки противника в Угледаре», – подчеркивает собеседник.

    «Теоретически после Марьинки наши войска могут продвинуться и в сторону города Курахово. Тем более Российская армия уже подошла к Георгиевке, находящейся по пути. Также в случае взятия Авдеевки открывается возможность для движения на север, в сторону Славянска и Краматорска», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее Вооруженные силы России полностью освободили город Марьинку под Донецком. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным во время посещения фрегата «Адмирал Головко».

    «В ходе активных наступательных действий штурмовые отряды группировки «Юг» сегодня полностью освободили населенный пункт Марьинка», – сказал Шойгу. Он добавил, что после взятия города ВС России удалось существенно отодвинуть украинскую артиллерию от Донецка. Министр также предложил представить к награде отличившихся при освобождении населенного пункта бойцов.

    Президент России Владимир Путин в свою очередь поручил представить к государственным наградам отличившихся при освобождении Марьинки военных. Он считает, что российские бойцы достойно воевали при взятии города и достойны наград.

    Он также указал, что освобождение Марьинки отодвигает противника от Донецка и позволяет ВС России выйти на оперативный простор. Глава государства обратил внимание на «как минимум два положительных эффекта».

    «Первый заключается в том, что мы отодвигаем от Донецка боевые подразделения противника. И второе – взломав этот укрепрайон, который противник сооружал с 2014 года фактически, построил там значительное количество железобетонных укреплений, ходов сообщения, взломав этот укрепрайон, наши войска получают возможность выходить на более широкий оперативный простор», – цитирует президента сайт Кремля.

    Путин назвал успехом освобождение города и поблагодарил за него российских военных. «Передайте самые теплые поздравления и слова благодарности всему личному составу, всем военнослужащим, которые принимали участие, причем в разное время, на разных этапах, в боях по освобождению Марьинки», – обратился Путин к главе Минобороны Сергею Шойгу.

    Коментарии (3)
    26 декабря 2023, 09:51
    В результате атаки ВСУ в Феодосии погиб человек

    Аксенов: В результате атаки ВСУ в Феодосии погиб человек, двое ранены

    В результате атаки ВСУ в Феодосии погиб человек
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В результате атаки ВСУ в Феодосии погиб человек, двое ранены, также повреждена инфраструктура, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    В своем Telegram-канале он указал, что из-за вражеской атаки в Феодосии погиб один человек, двое ранены.

    Также глава Крыма сообщил, что повреждены шесть зданий, в них выбиты окна.

    В данный момент шестеро жильцов эвакуированы в пункты временного размещения, остальные разместились у родных и знакомых.

    По словам Аксенова, транспортная инфраструктура работает в штатном режиме, ограничений по пассажирским перевозкам нет.

    Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Украина предприняла атаку в районе Феодосии в Крыму. График движения поездов между Джанкоем и Феодосией изменили после атаки в районе порта.

    Коментарии (22)
    26 декабря 2023, 17:12
    Залужный опроверг слова Зеленского о запросе на мобилизацию

    Залужный опроверг запрос на мобилизацию 500 тыс. человек

    Залужный опроверг слова Зеленского о запросе на мобилизацию
    @ Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Военное командование Украины не делало запрос на мобилизацию 500 тыс. человек, о чем ранее заявлял президент республики Владимир Зеленский, сказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

    Он отметил, что военное командование не делало запрос на конкретные цифры. При этом Залужный подчеркнул, что на регулярной основе делаются запросы на боеприпасы, оружие и человеческий ресурс, передает РИА «Новости».

    При этом он добавил, что на 2024 год уже сформирована цифра, которая учитывает покрытие текущего недокомплекта, формирования новых военных частей и потерь, которые ВСУ может понести в следующем году.

    Ранее сообщалось, что руководство украинской армии предложило президенту страны Владимиру Зеленскому провести дополнительную мобилизацию. Военные предложили мобилизовать дополнительно 450-500 тыс. человек, сказал Зеленский.

    Коментарии (11)
    26 декабря 2023, 12:42
    Политолог назвала законопроект о мобилизации на Украине «очередным беспределом»

    Политолог Шеслер: Новый закон о мобилизации сподвигнет украинцев активнее бежать из страны

    Политолог назвала законопроект о мобилизации на Украине «очередным беспределом»
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Анастасия Куликова

    Офис Зеленского пытается поправить катастрофическую ситуацию с личным составом на линии фронта. Но очередная попытка обернется катастрофой для самих украинских чиновников. В социальных сетях украинцы продолжают обсуждать, как сбежать из страны, а в селах на Западной Украине мужчины призывного возраста могут и вовсе дать вооруженный отпор военкомам. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог и правозащитница Лариса Шеслер. Ранее кабмин Украины внес в Верховную раду законопроект о мобилизации.

    «На Украине происходит очередной беспредел. Кабмин на законодательном уровне хочет лишить каких-либо прав людей, которые не явятся по повестке в военкомат», – сказала Лариса Шеслер, политолог, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

    Она выделила несколько наиболее резонансных пунктов из пояснительной записки к документу, который распространили местные СМИ. Один из них – инициатива ограничить уклонистов в правах на личное имущество. «Большинство украинцев получают зарплату на банковскую карту, совершают покупки и расплачиваются также безналичным путем. Если законопроект будет принят и украинские власти начнут блокировать счета граждан, люди могут остаться просто без средств к существованию», – пояснила собеседница.

    Многие местные жители уже ищут лазейки, чтобы это предотвратить. «Так, в украинских соцсетях звучат предложения заранее снять все деньги с карт. Это, естественно, вызовет огромные потрясения в банковской сфере и всей украинской экономике», – подчеркнула Шеслер.

    Кроме того, недовольство у украинцев вызывает введение штрафов за неявку в военкоматы, например, на медицинскую комиссию, добавляет политолог. «Причем санкции достигают десятков тысяч гривен», – заметила она.

    «Если почитать отзывы на документ в группах в соцсетях или на форумах, то найти позитивные отклики невозможно. Все обсуждают, как сейчас покинуть Украину. При этом, чтобы бежать за границу, потребуется в три, а то и в четыре раза больше средств, чем это было необходимо еще летом», – указала правозащитница. 

    По мнению Шеслер, законом о мобилизации украинская власть хочет поправить катастрофическую ситуацию с личным составом на линии фронта. Но, как считает собеседница, эта попытка обернется катастрофой для самих украинских чиновников. «Да, массовые митинги вряд ли последуют, потому что на Украине попросту нет политической силы, которая могла бы их возглавить, а сами люди запуганы. Но я не исключаю, что будут отдельные случаи протеста. На Западной Украине также возможны массовые случаи уклонения. Например, в селе мужчины призывного возраста могут организоваться и дать отпор попыткам затащить их на фронт», – прогнозирует политолог.  

    «Меры, которые предпринимают украинские власти, коснутся абсолютно каждого. Они принесут огромные проблемы и украинскому обществу, и украинским политикам», – акцентировала Шеслер. При этом в украинском кабмине понимают, что люди не захотят идти в ВСУ даже после введения штрафов. Они не смогут закрыть дыру в 500 тыс. человек. Согласно документу, отсрочку по мобилизации снимут для части инвалидов, она не коснется тех, кто относится к III группе.

    Она напомнила, что в качестве исключения от мобилизации упоминаются женщины с маленькими детьми и беременные. «Это говорит о том, что все остальные становятся военнообязанными и должны встать на воинский учет. При этом ранее Зеленский обещал, что мобилизации женщин не будет. Вот чего стоят его слова», – заметила политолог.

    Огромное негодование у украинок, по словам Шеслер, вызывает и то, что женщинам призывного возраста будет невозможно покинуть Украину. «Каждая из них представляла, что в какой-то момент сможет с детьми собраться и выехать в безопасное место», – акцентировала правозащитница.

    Ранее кабмин Украины внес в Верховную раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета. Сообщается, что текст законопроекта не был размещен, а карточка пропала через несколько минут после появления.

    В пояснительной записке, которая была опубликована журналистами, говорится, что украинцы обязаны регистрироваться в электронном кабинете призывника, военнообязанного, резервиста, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Военнообязанные должны прибыть в военкомат независимо от получения повестки, уважительной причиной для неприбытия являются препятствия стихийного характера, болезнь гражданина и смерть близкого родственника или близких родственников жены, указывает издание.

    СМИ пишут, что отсрочка положена студентам только дневной или дуальной формы обучения, получающим уровень образования выше, чем предыдущий по тому же направлению. Также она положена педагогам и научным сотрудникам, работающим на полную ставку.  

    Кроме того, вводится базовая военная служба сроком до пяти месяцев для всех граждан младше 25 лет, кроме инвалидов и прошедших военную подготовку. При этом нижняя планка возраста для мобилизации снижается с 27 до 25 лет. Полиция также получает дополнительные полномочия по оповещению военнообязанных и право задерживать и доставлять в военкомат призывников-уклонистов.

    Новация по отсрочке касается инвалидов первой и второй группы, которых не коснется мобилизация, кроме того, не пойдут служить женщины, которые пребывают в декрете до 3 лет ребенка или если ребенок нуждается в уходе до 6 лет, а также беременные. Также сообщается, что призыву подлежат депутаты всех прошлых созывов.

    Коментарии (16)
    26 декабря 2023, 12:40
    Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по БДК «Новочеркасск»

    Президент заслушал доклад главы Минобороны Шойгу об ударе ВСУ по Феодосии и повреждениях БДК «Новочеркасск»

    Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по БДК «Новочеркасск»
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, министр рассказал президенту о повреждениях большого десантного корабля «Новочеркасск», передает ТАСС.

    Напомним, ВСУ произвели атаку в районе Феодосии, в результате один человек погиб, еще двое получили ранения. Повреждения получил большой десантный корабль «Новочеркасск».

    Коментарии (14)
    26 декабря 2023, 17:44
    Залужный признал отступление ВСУ из Марьинки

    Главком ВСУ Залужный признал отступление из Марьинки

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские войска отступили из города Марьинки в ДНР, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в ходе пресс-конференции.

    По его словам, ВСУ отошли из города, но в некоторых местах в окрестностях Марьинки смогли окопаться, передает ТАСС.

    При этом Залужный отметил, что «города Марьинки больше нет».

    В понедельник глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Марьинки.

    Коментарии (8)
    27 декабря 2023, 01:28
    Взрывы прогремели в Одессе
    Взрывы прогремели в Одессе

    Tекст: Антон Антонов

    В Одесской области Украины прозвучала воздушная тревога, в Одессе прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Взрывы произошли и в подконтрольном Киеву Херсоне, передает ТАСС.

    Кроме того, воздушная тревога объявлена в Николаевской и Хмельницкой областях Украины, а также на той части Херсонской области, которая удерживается украинскими войсками, передает РИА «Новости».

    Накануне сообщалось о взрывах в Николаеве и пригороде Кривого Рога.

    Коментарии (0)
    26 декабря 2023, 17:20
    Польские перевозчики ужесточили блокаду границы с Украиной

    Таможня: Польские перевозчики ужесточили блокаду границы с Украиной, время ожидания превышает месяц

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польские перевозчики ужесточили блокаду границы с Украиной в пункте пропуска Дорохуск, время ожидания выросло до месяца, сообщает Налоговая таможенно-налоговая служба Люблина.

    Как говорится в сообщении, расчетное время ожидания сейчас составляет более месяца, передает РИА «Новости».

    В ведомстве рассказали, что если ранее протестующие пропускали в сторону Украины один автомобиль в час, то теперь они пропускают один грузовик в три часа. По словам очевидцев, очередь перед пунктом пропуска уже достигла 40 километров и начинается около населенного пункта Марынин района Седлище.

    Руководитель акции протеста в Дорохуске Эдита Ожигала рассказала, что ужесточение протеста связано с тем, что предыдущие действия перевозчиков не принесли никакого результата. По ее словам, протест продолжается уже восьмую неделю и уступки поляков украинской стороне не принесли результатов, поэтому протест ужесточили.

    Ранее один из протестующих сообщил, что польские перевозчики возобновят блокирование пункта пропуска «Дорохуск – Ягодин» на границе с Украиной.

    Коментарии (2)
    26 декабря 2023, 07:30
    «Грады» уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Артемовском

    Минобороны: «Грады» ВДВ уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Артемовском

    Tекст: Вера Басилая

    Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» российских десантников уничтожили замаскированные позиции вооруженных сил Украины на Артемовском направлении, сообщили в Министерстве обороны России.

    Артиллерийские подразделения ВДВ на Артемовском направлении в зоне проведения специальной военной операции подавили пункты управления, артиллерийских батарей ВСУ, уничтожили склады с боеприпасами, передает ТАСС.

    В сообщении Минобороны уточняется, что десантники выпускают 122-мм осколочно-фугасные снаряды и накрывают мощным огнем огромную площадь, уничтожают замаскированные позиции ВСУ с живой силой противника. В ходе нанесения огневого поражения было уничтожено до взвода пехоты противника.

    В военном ведомстве отметили, что расчеты боевых машин находятся на круглосуточном дежурстве, а перезаряжание РСЗО «Град» расчеты производят в запасных районах, после чего выдвигаются на новые огневые позиции для нанесения ударов по вновь выявленным целям.

    Ранее сообщалось, что российские военнослужащие под Артемовском начали применять беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для доставки снарядов и провизии на позиции в первой линии обороны.

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    26 декабря 2023, 15:59
    ВСУ потеряли до 205 военных на Донецком направлении за сутки
    ВСУ потеряли до 205 военных на Донецком направлении за сутки

    Tекст: Ольга Иванова

    Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении за сутки составили до 205 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.

    Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, две самоходные артиллерийские установки «Акация», гаубица «Мста-Б», орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30, говорится в Telegram-канале ведомства.

    На Купянском направлении отражены три атаки штурмовых групп 60-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 25 военнослужащих, танк, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Акация».

    На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики. Потери противника составили до 195 военнослужащих, танк, три пикапа, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Акация» и САУ «Гвоздика».

    На Южно-Донецком направлении потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

    На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражена атака штурмовой группы 117-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, два автомобиля, орудие Д-20.

    На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

    Средствами противовоздушной обороны сбито два самолета Су-24 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Жовтень Николаевской области и Николаевка Днепропетровской области. Перехвачено пять реактивных снарядов HIMARS.

    Кроме того, уничтожено 24 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Токаревка Харьковской области, Кременная, Сватово, Лисичанск Луганской народной республики, Горловка, Александровка, Старомихайловка Донецкой народной республики, Обрывка Херсонской области.

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    26 декабря 2023, 18:23
    Залужный назвал возможные сроки сдачи Авдеевки

    Залужный: ВСУ могут оставить Авдеевку через два-три месяца

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы Украины могут покинуть Авдеевку под Донецком через два-три месяца, заявил главком украинской армии Валерий Залужный на пресс-конференции.

    По его словам, Украине «не нужно зацикливаться и устраивать какое-нибудь «шоу» вокруг конкретного населенного пункта», передает ТАСС.

    Залужный заявил, что ведение боевых действий подчиняется своим законам, которые не зависят от того, одобрят ли это депутаты или журналисты. Главком ВСУ добавил, что у российской армии есть возможность концентрировать свои силы на конкретном направлении.

    «И они могут через два-три месяца сделать то, что произошло с Бахмутом», – признал Залужный. При этом он пообещал оборонять Авдеевку столько, сколько будет сил. В случае недостатка сил приоритетом станет сохранение людей.

    Ранее Залужный признал, что ВСУ потеряли Марьинку.

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    26 декабря 2023, 09:33
    Промышленные склады повреждены в Николаеве после взрывов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Склады промышленного предприятия повреждены в городе Николаеве на юге Украины, где ночью произошли взрывы, заявил глава Николаевской обладминистрации Виталий Ким.

    По его словам, зафиксировано повреждение складов, передает ТАСС.

    Кроме того, пресс-служба Сил обороны юга Украины сообщила о пожаре на территории объекта инфраструктуры в Одесской области.

    Напомним, в понедельник взрывы прогремели в Одесской области на Украине на фоне воздушной тревоги.

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