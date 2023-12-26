Стали известны подробности законопроекта о мобилизации на Украине

На Украине сообщили, что отсрочка по мобилизации на Украине не коснется инвалидов III группы

Tекст: Вера Басилая

Издание «Страна.ua» сообщило, что новация по отсросчке касается инвалидов первой и второй группы, которых не коснется мобилизация, кроме того, не пойдут служить женщины, которые пребывают в декрете до 3 лет ребенка или если ребенок нуждается в уходе до 6 лет, а также беременные. Также сообщается, что призыву подлежат депутаты всех прошлых созывов, передает РИА «Новости».

Также украинцы обязаны регистрироваться в электронном кабинете призывника, военнообязанного, резервиста, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Военнообязанные обязаны прибыть в военкомат, независимо от получения повестки, уважительной причиной для неприбытия являются препятствия стихийного характера, болезнь гражданина и смерть близкого родственника или близких родственников жены, указывает издание.

СМИ пишут, что отсрочка положена студентам только дневной или дуальной формы обучения, получающим уровень образования выше, чем предыдущий по тому же направлению. Также она положена педагогам и научным сотрудникам, работающим на полную ставку.

Кроме того, вводится базовая военная служба сроком до пяти месяцев для всех граждан младше 25 лет, кроме инвалидов и прошедших военную подготовку. При этом нижняя планка возраста для мобилизации снижается с 27 до 25 лет.

Кроме того, согласно изданию, полиция получает дополнительные полномочия по оповещению военнообязанных и право задерживать и доставлять в военкомат призывников - уклонистов.

Ранее правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект о новых правилах мобилизации.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая рассказала, что проект закона о мобилизации на Украине предусматривает обязательную постановку на воинский учет всех граждан с 18 до 60 лет.

Генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко заявил, что в ВСУ не понимают, как Киев планирует осуществлять план по мобилизации еще 500 тыс. человек, а мобилизационный возраст собираются снизить для мужчин с 27 до 25 лет.