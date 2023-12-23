Стали известны подробности законопроекта о мобилизации на Украине

В новом законопроекте о мобилизации власти Украины собрались «учитывать всех» с 18 до 60 лет

Tекст: Антон Антонов

Безуглая раскрыла в соцсетях основные положения документа. В частности, Безуглая сообщила: «Воинский учет: все граждане Украины 18–60 лет». Она уточнила, что «учитывают всех, в том числе, кто имеет отсрочку и кого могут мобилизовать только по желанию», передает ТАСС.

Мобилизационный возраст собираются снизить для мужчин с 27 до 25 лет. Планируются отмена срочной службы и перевод срочников в число мобилизованных на общих основаниях.

Категорию «ограниченно годный» собираются убрать – граждане Украины будут либо годными, либо негодными к службе. Введение базовой общевойсковой подготовки хотят ввести для всех граждан 18–25 лет во всех учебных заведениях. Предполагаемая продолжительность подготовки – до трех месяцев.

Граждане Украины должны будут сообщать военкомату об изменениях своих учетных данных (место работы, проживание) и постоянно носить с собой военно-учетный документ. Уклонистов собираются ограничить в правах, но подробности не раскрываются. Если законопроект примут, работодатели смогут вручать повестки гражданам на работе.

Напомним, Безуглая сообщила, что в новом законопроекте о мобилизации на Украине предлагается, чтобы женщины встали на воинский учет наравне с мужчинами. Депутат Верховной рады Инна Совсун не исключила мобилизации женщин на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что не станет подписывать закон о мобилизации женщин, если Верховная рада примет такой документ.

