Люди, которые активно переводят храмы Украинской православной церкви в ПЦУ, сами их не посещают. Им все равно, куда не ходить.2 комментария
Украинский генерал заявил о непонимании плана мобилизации еще 500 тыс. человек
Генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко заявил, что в ВСУ не понимают, как Киев планирует осуществлять план по мобилизации еще 500 тыс. человек.
В интервью Deutsche Welle* (признано иноагентом в России) Марченко заявил, что на Украине «закончились» добровольцы, поэтому неизвестно, когда и как качественно будет проходить планируемая мобилизация, передает РИА «Новости». «Как это осуществить физически, понимания нет», – добавил он.
По словам генерала, взамен потерянным на фронте 100 военным, мобилизуют всего 20 человек. Он также положительно оценил предложение снизить предельный призывной возраст с 27 до 25 лет и подчеркнул, что «не стоит закрывать дырки на фронте женщинами, когда масса мужчин скрываются за границей».
Ранее на Украине предложили мобилизовать еще полмиллиона человек.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента