На Украине ужесточили ответственность за нарушение правил мобилизации

Tекст: Александра Юдина

Так, целью нововведений назвали «усовершенствование административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства о воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации», заявляя, что «власти стремятся изменить парадигму, чтобы служба не воспринималось как наказание», передает ТАСС.

В частности, за отказ пройти медицинскую комиссию можно получить тюремный срок от трех до пяти лет. Также новые правила предусматривают повторное медобследование граждан, которые уже были признаны ограниченно годными.

Кроме того, документ предусматривает увеличение штрафов за нарушение правил воинского учета, которые в условиях особого положения могут составлять около 5 тыс. долларов. Уклонистов при этом разрешат задерживать до трех часов для составления протокола, а при необходимости установить личность – до трех суток.

Ранее кабмин Украины внес в Верховную раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая рассказала, что проект закона о мобилизации на Украине предусматривает обязательную постановку на воинский учет всех граждан с 18 до 60 лет.

Генерал-майор вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко заявил, что в ВСУ не понимают, как Киев планирует осуществлять план по мобилизации еще 500 тыс. человек, а мобилизационный возраст собираются снизить для мужчин с 27 до 25 лет.

Российский политолог назвала законопроект о мобилизации на Украине «очередным беспределом».