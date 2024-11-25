The Times написала о взрыве посылки DHL за пять дней до ЧП в Литве

Tекст: Ольга Иванова

РИА «Новости» сообщило, что британская газета The Times за пять дней до катастрофы самолета DHL в Вильнюсе опубликовала статью, в которой предсказывались атаки с использованием посылок DHL. Статья, в которой обвинялась Россия, которая якобы так отомстит за удары Storm Shadow, была опубликована 20 ноября. В материалах The Times упоминались инциденты с зажигательными устройствами, замаскированными под массажные машины, которые якобы были отправлены из Литвы.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что публикация неслучайна и готовила общественное мнение на Западе к провокации, чтобы обвинить Россию. «Когда в западных СМИ начинают обвинять Россию, сразу следует насторожиться. Явно в тот момент уже была готова провокация с самолетом», – отметил Журавлев.

Депутат выразил уверенность в том, что операция спланирована на Западе. Он вспомнил дело Скрипалей и подчеркнул, что санкции против России вводились на основе домыслов. «Так и работает коллективный Запад», – добавил Журавлев.

В Литве грузовой самолет компании DHL потерпел крушение неподалеку от аэропорта Вильнюса, пилот погиб. Проводится расследование, по предварительным данным, причиной стали технические неполадки. Власти Вильнюса решили ввести режим чрезвычайной ситуации.