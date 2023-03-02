Захарова предложила Бербок доказать, что она женщина

Бербок надо сначала доказать, что она женщина, прежде чем предлагать план феминисткой внешней политики ФРГ. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала газете ВЗГЛЯД новую программу развития внешней политики Германии.

«Пусть сначала докажет, что она женщина», – сказала газете ВЗГЛЯД официальный представить российского МИД Мария Захарова.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце представили план феминисткой внешней политики, пишет Deutsche Welle* (признано в России иностранным агентом).

Согласно плану, 8% немецких фондов развития должны быть направлены на проекты по гендерному равенству, а еще 85% – использовать эту цель в качестве второстепенной. Предполагается, что в рамках изменений также появится «посол по феминисткой внешней политике».

«Мы будем усердно работать, чтобы у нашей внешнеполитической службы было более женское лицо и чтобы увеличить долю женщин на высших постах. Мы также будем более систематически направлять наши финансовые ресурсы на службу феминистической внешней политике», – заявила Бербок.

В свою очередь Шульце заверила, что страны с высоким уровнем гендерного равенства меньше страдают от голода и бедности. Бербок же добавила, что участие женщин в подписании мирных договоров делает документы «более устойчивыми».

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