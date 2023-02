Русофобия разоряет малый бизнес Европы Шольц из-за Украины потерял Берлин 13 февраля 2023, 14:24

Фото: Kay Nietfeld/Global Look Press

Текст: Дарья Волкова,

Евгений Поздняков,

Алёна Задорожная

Чрезмерное увлечение Украиной сыграло против Олафа Шольца. Его партия – СДПГ – проиграла выборы в столице ФРГ, пропустив вперед оппонентов из ХДС. В экспертной среде поражение правящей партии назвали «пощечиной» Шольцу, а зарубежные СМИ сочли такой результат ударом по позициям канцлера. Чего ждут от властей недовольные немцы? Социал-демократы (СДПГ), управлявшие Берлином на протяжении 22 лет, проиграли на выборах в Палату депутатов столицы, пишет издание The Financial Times. Правящий бургомистр города Франциска Гиффай, комментируя поражение собственной партии, призналась, что общество четко выразило желание перемен, к которому СДПГ необходимо проявить понимание. Первенство в Берлине получил Христианско-демократический союз (28%), в то время как СДПГ и «Зеленые» набрали по 18,5%. Такой результат стал ударом для канцлера ФРГ Олафа Шольца, чья карьера связана с социал-демократами. Отчасти провал партии объясняется и недовольством немцев действующим правительством Германии – 49% не поддерживают Шольца. При этом в Берлине правящая партия не сумела провести яркую кампанию, а жители города не получили ответы на свои вопросы, включая дефицит доступного жилья. В то же время кандидат от ХДС Кай Вегнер умело критиковал соперников за неготовность принимать важные решения и силовые разгоны протестов. Однако ХДС не может в одиночку сформировать коалицию. Партии придется побороться за это право, поскольку «Зеленые» намерены организовать свою коалицию с СДПГ и другими левыми партиями. Провал СДПГ также может существенно ударить по позициям Шольца в будущем, прогнозирует издание Bloomberg. По мнению агентства, потеря Берлина может негативно сказаться на репутации канцлера, чье положение было ослаблено достаточно спорной позицией по вопросам поставок вооружений на Украину. «Конечно, выборы в столице Германии настолько же значимы, как и, например, выборы в Москве. Ни для кого не было секретом, что финансовая, экономическая и социальная ситуация в Берлине за годы правления коалиции во главе с СДПГ стремительно ухудшалась», – рассказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. «Дело не только в том, что бюрократия не справляется с управлением большим городом. В Берлине целые районы заселены мигрантами, которые не соблюдают элементарных правил. Например, в новогоднюю ночь сотни арабских подростков напали на полицию, пожарных, санитаров. Прошло уже шесть недель, никто не понес наказания», – отметил он. «Безнаказанность таких правонарушений зашкаливает. Тем временем «Зеленые» хотят запретить автомобильное движение в центре города. Бюджет города лопается по швам, а вместо того, чтобы привлекать инвесторов, левая коалиция предлагает «доить» богачей, экспроприировать имущество, искусственно занижать квартплату», – добавил собеседник. «Причин, почему берлинцам надоела прежняя политика правительства, масса. Бесконечные потоки украинских беженцев тоже утомляют горожан. Но левые хотят остаться у власти, не потерять ее, воссоздать старое правительство. Если это произойдет, то станет пощечиной демократии», – убежден он. «Шольцу, конечно, результат берлинских выборов вряд ли понравится. Потери его партии – это вторая пощечина, но уже самому канцлеру. Его рейтинг на федеральном уровне падает. В Германии, как и во всей Европе, много кризисов, с которыми правительство справляется с большим трудом», – добавил он. «Таким образом Шольц потерял Берлин из-за оголтелой поддержки ВСУ, а немцы потеряли больше других европейцев из-за разрыва экономических связей с Россией. Немцев унизили взрывами на «Северных потоках». Немецкие предприятия бегут в США. Отсюда и провальные результаты партии Шольца», – согласен политолог, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. На эту тему «Я думаю, на следующих парламентских выборах в Германии, которые состоятся в 2025 году, СДПГ из-за политики Шольца и коалиции с «Зелеными» рискует не попасть в двойку сильнейших партий страны. России это следует учитывать при планировании долгосрочной политики Германии», – полагает Ткаченко. «Поражение партии Шольца – закономерный процесс. Все надежды, связанные с обновлением в политике через приход к власти «красных» и «зеленых», рухнули. Реальность показала, что они ведут страну к экономическому и социальному коллапсу. Причем умышленно, целенаправленно и планомерно», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. Он также отметил, что все недовольство граждан выразилось в результатах выборов. «Канцлер, превращающийся в марионеточную фигуру, не может быть интересен большинству избирателей. Очевидно, что он уже не в состоянии принимать суверенные решения. И это касается не только вопросов, связанных с Украиной, но и внутренних проблем Германии, в том числе падения уровня жизни. Недовольство немцев будет нарастать», – заметил собеседник.