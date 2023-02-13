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13 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 14:45  |  vz.ru
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Россия применит агрессивный метод повышения доходов от нефти

Москва начинает борьбу за свои нефтяные доходы Егор Алеев/ТАСС
Москва вводит новые меры ради преодоления нефтяных санкций, объявленных Западом – и на этот раз речь идет о введении весьма мощных инструментов. Российские нефтяники сделают то, что от них ждали давно – сократят добычу черного золота. Какой эффект это будет иметь и для мирового рынка нефти, и для бюджета России? Подробности...
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Россия закрыла Курилы для Японии

В том, что Россия не хочет больше обсуждать с Токио курильский вопрос, виноваты сами японцы Юрий Смитюк/ТАСС
Тема обсуждения мирного договора с Японией для России закрыта. Об этом напомнили в МИД России. Однако в Токио по-прежнему хотят заключить мирный договор и разрешить «курильский вопрос». Создают ли подобные желания японцев риски для России и при каких обстоятельствах Москва согласится вернуться за стол переговоров?  Подробности...
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Почему Аргентина испугалась родильного туризма из России

Российские туристки начали сталкиваться с непредвиденными проблемами при въезде в Аргентину imago images/Global Look Press
Миграционные власти Аргентины начали борьбу со въездом в страну беременных россиянок. На этой неделе в аэропорту Буэнос-Айреса задержали шесть женщин на поздних сроках. Любой родившийся на аргентинской земле получает гражданство, что ускоряет процесс получения статуса и для родителей. Власти страны утверждают: россиянам нужен только паспорт, жить в стране они не хотят. У России и Аргентины традиционно крепкие отношения, почему проблема с родильным туризмом возникла только сейчас? Подробности...
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Шольц из-за Украины потерял Берлин

Канцлер ФРГ получил «пощечину» от берлинцев из-за арабов и украинцев Kay Nietfeld/Global Look Press
Чрезмерное увлечение Украиной сыграло против Олафа Шольца. Его партия – СДПГ – проиграла выборы в столице ФРГ, пропустив вперед оппонентов из ХДС. В экспертной среде поражение правящей партии назвали «пощечиной» Шольцу, а зарубежные СМИ сочли такой результат ударом по позициям канцлера. Чего ждут от властей недовольные немцы? Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Европа вполне самостоятельна в нелюбви к России

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Политика Европы в отношении России всё больше заставляет говорить о том, что она проводится под диктовку США. Однако при всей зависимости от американцев, европейцы хотят наказать нас вполне по собственной воле и исходя из своих интересов. Подробности...
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Орденский закон Ломоносова – Лавуазье

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Просвещенный Запад сейчас советизируется стремительным домкратом, что не может не сказаться и на значении почетных регалий. Колесо Фортуны вертится. Подробности...
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«Минск-2» был планом не для Украины, а для Европы

Василий Стоякин
Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Европе (не Украине – именно Европе) был предложен отличный план выхода из кризиса, развития экономики и укрепления собственного суверенитета. Европа предпочла войну, пятирублевый выигрыш (при многомиллиардных потерях) и американский ошейник. Подробности...
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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    Шольц из-за Украины потерял Берлин

    Канцлер ФРГ получил «пощечину» от берлинцев из-за арабов и украинцев
    		   13 февраля 2023, 14:24
    Фото: Kay Nietfeld/Global Look Press
    Текст: Дарья Волкова,
    Евгений Поздняков,
    Алёна Задорожная

    Чрезмерное увлечение Украиной сыграло против Олафа Шольца. Его партия – СДПГ – проиграла выборы в столице ФРГ, пропустив вперед оппонентов из ХДС. В экспертной среде поражение правящей партии назвали «пощечиной» Шольцу, а зарубежные СМИ сочли такой результат ударом по позициям канцлера. Чего ждут от властей недовольные немцы?

    Социал-демократы (СДПГ), управлявшие Берлином на протяжении 22 лет, проиграли на выборах в Палату депутатов столицы, пишет издание The Financial Times. Правящий бургомистр города Франциска Гиффай, комментируя поражение собственной партии, призналась, что общество четко выразило желание перемен, к которому СДПГ необходимо проявить понимание.

    Первенство в Берлине получил Христианско-демократический союз (28%), в то время как СДПГ и «Зеленые» набрали по 18,5%. Такой результат стал ударом для канцлера ФРГ Олафа Шольца, чья карьера связана с социал-демократами. Отчасти провал партии объясняется и недовольством немцев действующим правительством Германии – 49% не поддерживают Шольца.

    При этом в Берлине правящая партия не сумела провести яркую кампанию, а жители города не получили ответы на свои вопросы, включая дефицит доступного жилья. В то же время кандидат от ХДС Кай Вегнер умело критиковал соперников за неготовность принимать важные решения и силовые разгоны протестов. Однако ХДС не может в одиночку сформировать коалицию. Партии придется побороться за это право, поскольку «Зеленые» намерены организовать свою коалицию с СДПГ и другими левыми партиями.

    Провал СДПГ также может существенно ударить по позициям Шольца в будущем, прогнозирует издание Bloomberg. По мнению агентства, потеря Берлина может негативно сказаться на репутации канцлера, чье положение было ослаблено достаточно спорной позицией по вопросам поставок вооружений на Украину.

    «Конечно, выборы в столице Германии настолько же значимы, как и, например, выборы в Москве. Ни для кого не было секретом, что финансовая, экономическая и социальная ситуация в Берлине за годы правления коалиции во главе с СДПГ стремительно ухудшалась», – рассказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар.

    «Дело не только в том, что бюрократия не справляется с управлением большим городом. В Берлине целые районы заселены мигрантами, которые не соблюдают элементарных правил. Например, в новогоднюю ночь сотни арабских подростков напали на полицию, пожарных, санитаров. Прошло уже шесть недель, никто не понес наказания», – отметил он.

    «Безнаказанность таких правонарушений зашкаливает. Тем временем «Зеленые» хотят запретить автомобильное движение в центре города. Бюджет города лопается по швам, а вместо того, чтобы привлекать инвесторов, левая коалиция предлагает «доить» богачей, экспроприировать имущество, искусственно занижать квартплату», – добавил собеседник.

    «Причин, почему берлинцам надоела прежняя политика правительства, масса. Бесконечные потоки украинских беженцев тоже утомляют горожан. Но левые хотят остаться у власти, не потерять ее, воссоздать старое правительство. Если это произойдет, то станет пощечиной демократии», – убежден он.

    «Шольцу, конечно, результат берлинских выборов вряд ли понравится. Потери его партии – это вторая пощечина, но уже самому канцлеру. Его рейтинг на федеральном уровне падает. В Германии, как и во всей Европе, много кризисов, с которыми правительство справляется с большим трудом», – добавил он.

    «Таким образом Шольц потерял Берлин из-за оголтелой поддержки ВСУ, а немцы потеряли больше других европейцев из-за разрыва экономических связей с Россией. Немцев унизили взрывами на «Северных потоках». Немецкие предприятия бегут в США. Отсюда и провальные результаты партии Шольца», – согласен политолог, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

    «Я думаю, на следующих парламентских выборах в Германии, которые состоятся в 2025 году, СДПГ из-за политики Шольца и коалиции с «Зелеными» рискует не попасть в двойку сильнейших партий страны. России это следует учитывать при планировании долгосрочной политики Германии», – полагает Ткаченко.

    «Поражение партии Шольца – закономерный процесс. Все надежды, связанные с обновлением в политике через приход к власти «красных» и «зеленых», рухнули. Реальность показала, что они ведут страну к экономическому и социальному коллапсу. Причем умышленно, целенаправленно и планомерно», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

    Он также отметил, что все недовольство граждан выразилось в результатах выборов. «Канцлер, превращающийся в марионеточную фигуру, не может быть интересен большинству избирателей. Очевидно, что он уже не в состоянии принимать суверенные решения. И это касается не только вопросов, связанных с Украиной, но и внутренних проблем Германии, в том числе падения уровня жизни. Недовольство немцев будет нарастать», – заметил собеседник.
     
     
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