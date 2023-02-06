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6 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 09:39  |  vz.ru
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Украинские продукты разоряют европейских фермеров

Польские фермеры начали акцию протеста против массовых поставок украинского зерна в страну lubelska.policja.gov.pl
Европейские фермеры бьют тревогу и обещают обанкротиться из-за наплыва дешевой украинской сельхозпродукции. Самыми активными являются польские фермеры, которые проводят уже не первую акцию протеста. Однако недовольны украинскими товарами также еще пять европейских стран. Еще недавно такое недовольство высказывали, наоборот, украинские фермеры.  Подробности...
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Остатки роскоши украинских олигархов помогут СВО

В Крыму национализируют имущество самых богатых людей Украины Константин Сазончик/ТАСС
Крым национализирует имущество Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка и других известных богачей Украины. По итогам торгов и продажи предприятий вырученные деньги пойдут на нужды участников СВО. О каких конкретно объектах идет речь и смогут ли украинские олигархи каким-то образом оспорить это решение? Подробности...
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Россия вернула из украинского плена ценных бойцов

Вызволение нескольких десятков россиян из украинского плена было непростой задачей Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Москва и Киев провели очередной обмен военнопленными. В результате сложного переговорного процесса в Россию вернулись 63 бойца. Благодаря посредничеству Объединенных Арабских Эмиратов среди них оказались военнослужащие «чувствительной категории». Кто именно относится к указанной категории освобожденных из плена? Подробности...
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Шольц предвидит поражение Украины

Внешне Шольц и Зеленский идут рука об руку, но на самом деле их интересы различны Kay Nietfeld/Global Look Press
Немецкий канцлер Олаф Шольц сделал ряд заявлений, призванных разъяснить странности позиции ФРГ касательно военной помощи Украине. На словах Берлин всячески поддерживает милитаризацию киевского режима, в реальности же решился на поставку танков только под колоссальным давлением Вашингтона. Если внимательно изучить и слова немецкого лидера, и немецкую прессу, станет ясно – Германия предлагает Зеленскому сдаться. Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Поляки мечтают о Переяславской раде наоборот

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Польский шляхтич Хмельницкий отдал – польский президент Дуда заберет? Давайте будем серьезными. Украина под опереточным руководством хунты Зеленского ближе к Полтаве, чем к Переяславу, а сам Зеленский – не Хмельницкий и даже не Мазепа. Подробности...

Где готовили этот креативный класс

Антон Беликов
Антон Беликов, художник, кандидат философских наук
На наших глазах значительное количество того самого креативного сословия, состоящего из художников, дизайнеров и прочих творцов, людей, выпестованных в государственных учебных заведениях, совершило акт государственного предательства. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Запад стер из своей памяти важные знания о России

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Западные элиты забыли то, что усвоили из многочисленных и полезных, хотя местами весьма болезненных уроков прошлого – Россию можно обмануть, Россию можно разложить изнутри, но Россию нельзя победить просто грубой силой. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 4 комментария

Украина добила британскую армию

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В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве

В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
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Какие танки Запад может отправить Украине

На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
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Головы диких животных украсили женские платья в Париже

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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как часто вы используете ненормативную лексику в разговоре?
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Какой из обещанных Украине западных танков кажется вам наиболее опасным?
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    Шольц предвидит поражение Украины

    Внешне Шольц и Зеленский идут рука об руку, но на самом деле их интересы различны
    		   6 февраля 2023, 08:38
    Фото: Kay Nietfeld/Global Look Press
    Текст: Василий Стоякин

    Немецкий канцлер Олаф Шольц сделал ряд заявлений, призванных разъяснить странности позиции ФРГ касательно военной помощи Украине. На словах Берлин всячески поддерживает милитаризацию киевского режима, в реальности же решился на поставку танков только под колоссальным давлением Вашингтона. Если внимательно изучить и слова немецкого лидера, и немецкую прессу, станет ясно – Германия предлагает Зеленскому сдаться.

    Роль Германии в украинском конфликте выглядит весьма двусмысленно. С одной стороны, не только нынешнее правительство, но даже и сама Ангела Меркель бодро рапортуют о поддержке Украины, которая началась задолго до 24 февраля 2022 года. С другой – позицию Германии относительно поставок вооружений Киеву на Украине (да и не только на Украине) называют «саботажем».

    Канцлер Олаф Шольц в интервью Bild от 5 февраля объясняет позицию Германии следующим образом: «Вместе с нашими союзниками мы передаем Украине основные боевые танки, чтобы она могла защищаться. Мы тщательно взвешивали каждую поставку оружия, тесно координировали ее с нашими союзниками, прежде всего с Америкой. Эти совместные действия предотвращают эскалацию войны». В то же время, по словам Шольца, «танки, как и новые автомобили, нельзя просто заказать у дилера, потому что оборудование нигде не стоит готовым к вывозу. Государству необходимо заключить долгосрочные контракты на поставки с промышленностью».

    Осторожность Германии обосновывается двумя соображениями.

    Во-первых, военно-политическими. Задачей поставок является не столько желание не допустить поражения Украины, сколько желание не допустить «эскалации», под которой понимается, очевидно, перенос боевых действий на территорию союзников Украины. Правда, эта логика выглядит странно. Чем больше оружия поставляется на Украину, тем больше размах боевых действий, тем больше вероятность той самой «эскалации». Но пока боевые действия охватывают только территорию Украины, схема вроде бы работает.

    Во-вторых, военно-экономическими. В конце 2021 года бундесвер располагал 285 единицами танков Leopard 2 трех модификаций, причем только около 180 из них были в состоянии боеготовности. Между тем главком ВСУ Валерий Залужный требовал от союзников 300 танков. Он не счел нужным объяснять, куда делись порядка тысячи танков, которые имелись в составе ВСУ на начало СВО, и несколько сотен танков, которые были получены из восточноевропейских стран.

    Впрочем, ответ на этот вопрос наверняка хорошо знают в Минобороны России – по последним сводкам, в ходе СВО уничтожено уже 7737 украинских танков и бронемашин. Понятно, что при организации поставок танков на Украине рассчитывают не только на Германию (речь также идет об Испании и Польше) и не только на относительно современные Leopard 2, но и на снятые с вооружения Leopard 1.

    Кстати, Шольц отверг слова Владимира Путина о повторении сценария Великой Отечественной войны («нам снова угрожают немецкими танками «Леопард»). По словам Шольца, это «не более чем ряд заумных исторических сравнений, которые он использует для оправдания своего нападения на Украину». Но мы не верим в случайность того, что Германия собирается поставить Украине 14 танков новой и 88 – старой модификации. Общеизвестно, что сочетание 14/88 является нацистским лозунгом (закодированное приветствие «Heil Hitler!»).

    По словам Шольца, Германия делает все возможное для «защиты» Украины. Но вот что интересно – Германия при этом исходит вовсе не из потребностей Украины, озвученных Залужным, а из собственных военно-политических и военно-экономических соображений. Иначе говоря, из интересов Германии, а вовсе не Украины. Признавая тем самым, что Украина Западу не так уж и важна. И она скорее средство, а не цель, средство для противостояния с Россией.

    Получается, что так, и даже есть обоснование того, что помощь Украине в принципе не нужна. Например, таково содержание статьи, опубликованной в немецком Die Welt. Название более чем характерное: «Почему теперь уже практически исключено, что Киев сможет победить».

    Для начала редакция констатирует: «Киев упустил шанс на победу, который появился у него из-за первоначальных просчетов Москвы». Как они в принципе представляли себе «победу Украины», не объясняется. Был, дескать, шанс, да вышел весь. Сейчас же «практически исключено, что Украина выйдет из этой схватки победителем. Особенно если победа действительно видится украинскому президенту Владимиру Зеленскому как "освобождение всех оккупированных территорий, в том числе Крыма"».

    Причины этого следующие. Во-первых, Запад, опасаясь эскалации, «поддерживает Украину только в той степени, чтобы ей не пришлось капитулировать немедленно». Во-вторых, объемы поставок систем ПВО недостаточны, чтобы предотвратить разрушение энергетической инфраструктуры Украины.

    Тут следует отметить, что Россия и не ставила целью уничтожение украинской энергетики. Цели были явно военные и политические, и судя по снижению интенсивности ударов, такая стратегия сочтена исчерпавшей себя (можно предположить, что цели были достигнуты).

    В-третьих, у России достаточно ресурсов, чтобы подавить украинскую оборону, которая опирается на небольшое количество высокоточных систем.

    В-четвертых, на Украине «проходит как минимум восьмая волна мобилизации, на фронт уже посылают мужчин старше 60 лет». В то же время «Москва располагает мобилизационным резервом почти в 30 миллионов человек».

    В-пятых, Россия может выйти из конфликта политическим победителем: «членство [Украины] в НАТО после заключения соглашения о перемирии или мирных переговоров будет исключено в обозримом будущем, а вступление Украины в ЕС будет длиться (...) намного дольше, чем того желает Киев».

    Казалось бы, статья выглядит как критика позиции Запада, который помогает Украине в недостаточной степени, а на самом деле его усилия направлены на заключение перемирия, в результате которого территория Украины сократится. Однако, с другой стороны, содержание статьи выглядит и оправданием позиции Запада – ресурсы России слишком велики, а «распространение войны на территорию НАТО» вовсе не обязательно «самоустрашение».

    Выводы Шольца подтверждаются, например, сообщением швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung, по информации которой президент США Джо Байден в середине января поручил главе ЦРУ обратиться к Москве и Киеву с предложением заключить мир на условиях потери примерно 20% украинской территории. И США, и Россия это сообщение, разумеется, опровергли. Но осадок остался.

    Германия, разумеется, отказалась от какой-либо субъектности в украинском вопросе. Шольц прямо говорит, что решения относительно поставок вооружения решаются «консенсусом», а «консенсус» этот находится в Вашингтоне.

    Но общее впечатление складывается такое, что немецкому читателю доводят мнение – выиграть в украинском конфликте Западу не удастся, а потому лучше не тратить на него лишние ресурсы. Судя по всему, немецкое руководство давно знало, что в «победу Украины» никто особенно не верит, потому упорно отказывалось поставлять танки Украине и в прошлом году, и в нынешнем. Позиция Германии изменилась лишь после того, как в процесс вмешалась Франция, а Эммануэль Макрон пообещал поставить Украине «колесные танки». Поставки же немецких танков были согласованы с аналогичными решениями США и Великобритании.

    Кстати, передача сравнительно небольшого количества танков четырех разных типов наглядно свидетельствует, что сама передача с военной точки зрения почти бессмысленна. ВСУ лучше было бы получить побольше единиц устаревшей техники (Т-55 или их китайских аналогов). Небольшое число высокотехнологичных танков является кошмаром с точки зрения снабжения и обслуживания, а перевес может дать только тактический. С политической же точки зрения все в порядке – союзники демонстрируют единство и поддерживают Украину. Если Украина проиграет – виноваты не союзники. Они-то поддержали...

    Таким образом, «помощь», которую Германия в частности и Запад в целом оказывают Украине, нужна в основном для решения политических и экономических проблем самого Запада. Украине же все более намекают на необходимость заключения мира на российских условиях.

     
     
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