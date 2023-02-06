Шольц предвидит поражение Украины

Немецкий канцлер Олаф Шольц сделал ряд заявлений, призванных разъяснить странности позиции ФРГ касательно военной помощи Украине. На словах Берлин всячески поддерживает милитаризацию киевского режима, в реальности же решился на поставку танков только под колоссальным давлением Вашингтона. Если внимательно изучить и слова немецкого лидера, и немецкую прессу, станет ясно – Германия предлагает Зеленскому сдаться.

Роль Германии в украинском конфликте выглядит весьма двусмысленно. С одной стороны, не только нынешнее правительство, но даже и сама Ангела Меркель бодро рапортуют о поддержке Украины, которая началась задолго до 24 февраля 2022 года. С другой – позицию Германии относительно поставок вооружений Киеву на Украине (да и не только на Украине) называют «саботажем».

Канцлер Олаф Шольц в интервью Bild от 5 февраля объясняет позицию Германии следующим образом: «Вместе с нашими союзниками мы передаем Украине основные боевые танки, чтобы она могла защищаться. Мы тщательно взвешивали каждую поставку оружия, тесно координировали ее с нашими союзниками, прежде всего с Америкой. Эти совместные действия предотвращают эскалацию войны». В то же время, по словам Шольца, «танки, как и новые автомобили, нельзя просто заказать у дилера, потому что оборудование нигде не стоит готовым к вывозу. Государству необходимо заключить долгосрочные контракты на поставки с промышленностью».

Осторожность Германии обосновывается двумя соображениями.

Во-первых, военно-политическими. Задачей поставок является не столько желание не допустить поражения Украины, сколько желание не допустить «эскалации», под которой понимается, очевидно, перенос боевых действий на территорию союзников Украины. Правда, эта логика выглядит странно. Чем больше оружия поставляется на Украину, тем больше размах боевых действий, тем больше вероятность той самой «эскалации». Но пока боевые действия охватывают только территорию Украины, схема вроде бы работает.

Во-вторых, военно-экономическими. В конце 2021 года бундесвер располагал 285 единицами танков Leopard 2 трех модификаций, причем только около 180 из них были в состоянии боеготовности. Между тем главком ВСУ Валерий Залужный требовал от союзников 300 танков. Он не счел нужным объяснять, куда делись порядка тысячи танков, которые имелись в составе ВСУ на начало СВО, и несколько сотен танков, которые были получены из восточноевропейских стран.

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Впрочем, ответ на этот вопрос наверняка хорошо знают в Минобороны России – по последним сводкам, в ходе СВО уничтожено уже 7737 украинских танков и бронемашин. Понятно, что при организации поставок танков на Украине рассчитывают не только на Германию (речь также идет об Испании и Польше) и не только на относительно современные Leopard 2, но и на снятые с вооружения Leopard 1.

Кстати, Шольц отверг слова Владимира Путина о повторении сценария Великой Отечественной войны («нам снова угрожают немецкими танками «Леопард»). По словам Шольца, это «не более чем ряд заумных исторических сравнений, которые он использует для оправдания своего нападения на Украину». Но мы не верим в случайность того, что Германия собирается поставить Украине 14 танков новой и 88 – старой модификации. Общеизвестно, что сочетание 14/88 является нацистским лозунгом (закодированное приветствие «Heil Hitler!»).

По словам Шольца, Германия делает все возможное для «защиты» Украины. Но вот что интересно – Германия при этом исходит вовсе не из потребностей Украины, озвученных Залужным, а из собственных военно-политических и военно-экономических соображений. Иначе говоря, из интересов Германии, а вовсе не Украины. Признавая тем самым, что Украина Западу не так уж и важна. И она скорее средство, а не цель, средство для противостояния с Россией.

Получается, что так, и даже есть обоснование того, что помощь Украине в принципе не нужна. Например, таково содержание статьи, опубликованной в немецком Die Welt. Название более чем характерное: «Почему теперь уже практически исключено, что Киев сможет победить».

Для начала редакция констатирует: «Киев упустил шанс на победу, который появился у него из-за первоначальных просчетов Москвы». Как они в принципе представляли себе «победу Украины», не объясняется. Был, дескать, шанс, да вышел весь. Сейчас же «практически исключено, что Украина выйдет из этой схватки победителем. Особенно если победа действительно видится украинскому президенту Владимиру Зеленскому как "освобождение всех оккупированных территорий, в том числе Крыма"».

Причины этого следующие. Во-первых, Запад, опасаясь эскалации, «поддерживает Украину только в той степени, чтобы ей не пришлось капитулировать немедленно». Во-вторых, объемы поставок систем ПВО недостаточны, чтобы предотвратить разрушение энергетической инфраструктуры Украины.

Тут следует отметить, что Россия и не ставила целью уничтожение украинской энергетики. Цели были явно военные и политические, и судя по снижению интенсивности ударов, такая стратегия сочтена исчерпавшей себя (можно предположить, что цели были достигнуты).

В-третьих, у России достаточно ресурсов, чтобы подавить украинскую оборону, которая опирается на небольшое количество высокоточных систем.

В-четвертых, на Украине «проходит как минимум восьмая волна мобилизации, на фронт уже посылают мужчин старше 60 лет». В то же время «Москва располагает мобилизационным резервом почти в 30 миллионов человек».

В-пятых, Россия может выйти из конфликта политическим победителем: «членство [Украины] в НАТО после заключения соглашения о перемирии или мирных переговоров будет исключено в обозримом будущем, а вступление Украины в ЕС будет длиться (...) намного дольше, чем того желает Киев».

Казалось бы, статья выглядит как критика позиции Запада, который помогает Украине в недостаточной степени, а на самом деле его усилия направлены на заключение перемирия, в результате которого территория Украины сократится. Однако, с другой стороны, содержание статьи выглядит и оправданием позиции Запада – ресурсы России слишком велики, а «распространение войны на территорию НАТО» вовсе не обязательно «самоустрашение».

Выводы Шольца подтверждаются, например, сообщением швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung, по информации которой президент США Джо Байден в середине января поручил главе ЦРУ обратиться к Москве и Киеву с предложением заключить мир на условиях потери примерно 20% украинской территории. И США, и Россия это сообщение, разумеется, опровергли. Но осадок остался.

Германия, разумеется, отказалась от какой-либо субъектности в украинском вопросе. Шольц прямо говорит, что решения относительно поставок вооружения решаются «консенсусом», а «консенсус» этот находится в Вашингтоне.

Но общее впечатление складывается такое, что немецкому читателю доводят мнение – выиграть в украинском конфликте Западу не удастся, а потому лучше не тратить на него лишние ресурсы. Судя по всему, немецкое руководство давно знало, что в «победу Украины» никто особенно не верит, потому упорно отказывалось поставлять танки Украине и в прошлом году, и в нынешнем. Позиция Германии изменилась лишь после того, как в процесс вмешалась Франция, а Эммануэль Макрон пообещал поставить Украине «колесные танки». Поставки же немецких танков были согласованы с аналогичными решениями США и Великобритании.

Кстати, передача сравнительно небольшого количества танков четырех разных типов наглядно свидетельствует, что сама передача с военной точки зрения почти бессмысленна. ВСУ лучше было бы получить побольше единиц устаревшей техники (Т-55 или их китайских аналогов). Небольшое число высокотехнологичных танков является кошмаром с точки зрения снабжения и обслуживания, а перевес может дать только тактический. С политической же точки зрения все в порядке – союзники демонстрируют единство и поддерживают Украину. Если Украина проиграет – виноваты не союзники. Они-то поддержали...

Таким образом, «помощь», которую Германия в частности и Запад в целом оказывают Украине, нужна в основном для решения политических и экономических проблем самого Запада. Украине же все более намекают на необходимость заключения мира на российских условиях.