Лавров напомнил о способности Шольца быстро менять позицию

Лавров: Шольц известен способностью менять свою позицию

Канцлер Германии Олаф Шольц, пообещавший не посылать самолеты на Украину, известен способностью менять свою позицию, заявил глава МИД Сергей Лавров.

По его словам, эскалация на Украине начиналась с поставки касок для военнослужащих Украины, затем появилось стрелковое оружие, сейчас говорят вовсю о самолетах, при этом Шольц клянется, что никогда этого не будет, но он известен способностью быстро менять свою позицию.

«Потом, он там далеко не один, вот он заявил, что НАТО никогда не будет воевать против России, а его министр иностранных дел (Анналена) Бербок сказала – да мы уже воюем против России, все дружно это делаем», – передает РИА «Новости» слова Лаврова.

По его словам, «известный деятель Еврокомиссии» Урсула фон дер Ляйен заявила, что «итогом войны должно стать поражение России», причем такое, чтобы Россия долгие десятилетия не могла восстановить свою экономику.

«Это что? Не расизм, не нацизм? Не попытка решения «русского вопроса»? Да, не в газовых камерах. Пока еще в Германии есть много порядочных людей, которые не допустят возрождения фашизма, но есть там и такие, которые совсем не были бы против», – сказал Лавров.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц буквально вышел из себя, продемонстрировав явное раздражение, после вопроса журналистов о поставках Киеву истребителей.