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Шольц побоялся «зайти слишком далеко» на Украине
Шольц: Власти Германии в вопросе поддержки Украины стараются не зайти слишком далеко
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Германия «аккуратно взвешивает» все шаги по поддержке Украины, стараясь «не зайти слишком далеко», заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Шольц в ходе общения со своими согражданами в немецком городе Марбург федеральной земли Гессен заявил, что все шаги по Украине были направлены на «предотвращение эскалации». Он утверждает, что власти Германии пытались предотвратить, чтобы конфликт на Украине перерос в «войну между Россией и НАТО», иначе «это было бы ужасно», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что Германия в вопросе поставок на Украину действует сообща с другими странами, особенно с американцами. «Эти шаги мы не делали в одиночку. И я четко говорю, что это и останется так», – пояснил канцлер.
В то же время, считает Шольц, «всегда нужно думать о том, чтобы не зайти слишком далеко». Так, он напомнил, что выступал против установления бесполетной зоны над Украиной, поскольку, по его мнению, это привело бы «к незамедлительной эскалации войны, при которой самолеты НАТО оказались бы в бою с российскими самолетами».
Он пообещал, что в вопросе поставок Украине истребителей будет действовать «сбалансированно», действия будут согласовываться с другими союзниками по НАТО.
При этом Шольц заверил своих сограждан, что поддерживает дипломатию в вопросе решения конфликта на Украине. Он отметил, что как раз по этой причине поддерживает регулярный диалог с российским лидером Владимиром Путиным.
Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что решением поставлять Украине танки Олаф Шольц поставил крест на своей политической карьере.
Politico: Зеленского взбесил доклад Пентагона о неспособности ВСУ захватить Крым
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Президент Украины Владимир Зеленский пришел в ярость после доклада Пентагона о неспособности ВСУ захватить Крым, сообщают СМИ.
Издание Politico пишет, что на секретном брифинге перед заседанием комитета палаты представителей по делам вооруженных сил четыре высокопоставленных чиновников министерства обороны США заявили, что ВСУ вряд ли смогут отвоевать Крым у российских войск в ближайшем будущем.
Среди докладчиков были Лаура Купер, заместитель помощника министра обороны по России, Украине и Евразии, и генерал-лейтенант Дуглас Симс, начальник оперативного отдела Объединенного штаба.
Издание указывает, что оценка способностей Украины перекликается с заявлением председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли о том, что в этом году Украине будет «очень и очень сложно захватить Крым».
По данным источника издания в Киеве, администрация Зеленского была «в ярости» из-за замечаний Милли, поскольку весной Украина готовится к крупному наступлению. Также отмечается, что разведданные США об их военных способностях постоянно ошибались на протяжении почти годичной войны.
Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, советник Зеленского Андрей Ермак отверг идею победы Украины без захвата Крыма.
Председатель Палаты представителей по делам вооруженных сил Майк Роджерс заявил в интервью в среду, что война «должна закончиться этим летом», отметив, что Россия никогда не собирается сдаваться и отказываться от Крыма.
«Я думаю, наше правительство и лидеры НАТО должны будут оказать некоторое давление на (президента Украины Владимира) Зеленского по поводу того, как выглядит победа. И я думаю, что это поможет нам больше, чем что-либо, заставить Путина и Зеленского сесть за стол переговоров, чтобы покончить с этим летом», – заявил Роджерс.
Ранее газета Politico писала, что американская разведка на протяжении длящейся почти год спецоперации России постоянно ошибалась в оценке военных способностей ВСУ.
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Обученные в Британии украинские военные сдались после 20 минут первого боя
Прошедшие 21 день обучения в Британии украинские военные сдались в плен через 20 минут после начала своего первого боя, сообщил попавший в плен срочник ВСУ Артем Коваленко.
Пленный рассказал, что его призвали по повестке из военкомата в июне, спустя неделю после подготовки в учебном центре в Житомире его отправили в Великобританию через Польшу.
По словам Коваленко, в Британии проходили курс молодого бойца – стрельба, медицина, военное, штурм окопов, городов, зданий. Всего на обучение ушел 21 день, передает РИА «Новости».
После завершения курса группа ВСУ вернулась в Житомир, где проходило боевое слаживание в рамках 25-й бригады, затем патрулировали село Заболотье в Волынской области, жили на турбазе в Святогорске, а потом выехали на позиции, где пробыли месяц, держали оборону, рассказал пленный.
«В плен мы попали 1 декабря, нас обошли и штурмовали наши позиции. Двадцать минут боя – и мы сдались», – заключил Коваленко.
Ранее сообщалось, что Великобритания уже обучила 10 тыс. украинских военных и намерена обучить еще 40 тыс. в этом году.
Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на саммите ЕС в Праге попросил лидеров стран сообщества оказать Украине военную помощь Украине и создать тренировочные миссии для украинской армии.
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Названы причины тотальной мобилизации Киевом жителей Херсонщины в ВСУ
Правозащитница Шеслер: Украинская власть превращает русскоязычное население в пушечное мясо
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Сегодня практически ни один мужчина призывного возраста на юге Украины не может избежать насильственного загона на призывной пункт, людей пытаются схватить какими-то совершенно дикими методами, сказала газете ВЗГЛЯД правозащитница Лариса Шеслер. Ранее стало известно, что Киев проводит тотальную мобилизацию в подконтрольном им Снигиревском районе Херсонской области.
«В Снигиревском районе действительно проводится тотальная мобилизация, равно как и в Николаевской области. Власти Киева выбрали эти территории как базовые для набора людей в ряды ВСУ», – рассказала руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.
«Сегодня практически ни один мужчина призывного возраста на юге Украины не может избежать насильственного загона на призывной пункт. Там сразу же вручают повестку, заставляют пройти медкомиссию и отправляют на пункт сбора. И наибольший упор делается именно на Николаевскую и Одесскую области. Я связываю это с тем, что там проживает много мужчин, часть из них технически подкована», – добавила собеседница.
«В то же время в этих регионах проведена достаточно сильная пропаганда, людям промывали мозги. Возможно, происходящее объясняется еще и тем, что народ там максимально избегает призыва. Мужчины не выходят из дома, прячутся на дачах. Из-за этого планы по мобилизации не выполняются. С каждым днем давление властей на местные призывные пункты усиливается, людей пытаются схватить какими-то совершенно дикими методами», – полагает она.
Рассуждая о том, к каким последствиям приведет такая тактика украинских властей, Шеслер отметила, что она «не слишком оптимистична в этом вопросе». «Мобилизационный потенциал на Украине – около 5 млн мужчин призывного возраста. Поэтому набрать 100–300 тыс нового пушечного мяса не составит большой проблемы. Чем хуже идет мобилизация, тем более жесткие меры будут использоваться», – заключила она.
Ранее глава российской Снигиревской районной администрации Юрий Барбашов сообщил, что киевский режим проводит «истеричную» мобилизацию мужчин в подконтрольном ему Снигиревском районе Херсонского региона.
Барбашов добавил, что жители района опасаются выходить на улицу, чтобы не попасть в украинские подразделения, которых отсылают в самые горячие точки фронта. Глава администрации заявил, что жители района почувствовали разницу между работой российской администрации и украинской.
Ранее прокуратура Киева возбудила уголовное дело против администрации Снигиревки в Херсонской области из-за выдачи местным жителям продуктов питания и социальных выплат.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась почему Галичина воюет руками русскоязычных украинцев.
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Названы причины краха американской ЧВК «Моцарт» на Украине
Клинцевич: Американцы перерегистрируют ЧВК «Моцарт», чтобы скрыть позор на Украине
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«Моцарты» дискредитировали себя поведением в бою и быту. Они были уверены, что деньги и понты станут залогом их успеха, а на деле их иллюзии разрушились при встрече с нашими ребятами на поле боя. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал экс-сенатор Франц Клинцевич. Ранее The New York Times сообщила, что американская ЧВК «Моцарт» потерпела крах на Украине из-за пьянства, дефицита денег и походов бойцов по стриптиз-барам.
«В «Моцарте» привыкли воевать с людьми, которые не имеют боевого опыта, не знают военную тактику, а также не представляют рельеф и природные условия местности», – рассказал руководитель «Российского Союза ветеранов Афганистана», экс-сенатор Франц Клинцевич.
«И когда они попали на Украину, то и рядом с ними, и против них вышли русские люди – грамотные, смелые и сильные. Кроме того, конфликт на Украине является технически более совершенным, чем предыдущие конфликты. Да, мы практически не используем новейшее оружие, но даже модернизированное советское вооружение имеет огромный запас прочности и высокие тактико-технические характеристики», – отметил эксперт.
«На фоне этого у наемников ЧВК «Моцарт» начались пьянки, загулы и страх. Они рассчитывали на бесконечный поток финансирования. Однако понты колотить – это одно дело, а воевать – совсем другое», – полагает собеседник.
«Когда бойцов «Моцарта» пытались использовать в различной диверсионной деятельности, встречи с нашими десантниками и пехотинцами заканчивались для них неприятно. Ведь российские военные имеют за плечами реальный опыт в Сирии и других горячих точках», – добавил Клинцевич.
«На мой взгляд, все это и привело к краху «Моцарта». Американцы, я думаю, сделают спешную попытку перерегистрации этой организации, поскольку данный бренд дискредитирован и поведением наемников в бою, и в бытовом плане», – заключил он.
В свою очередь военный эксперт, подполковник Андрей Марочко в стриме «Летучка» отметил, что американцы «сворачивают именно бренд ЧВК «Моцарт». «Скорее всего, наемники, которые были в этой компании, останутся и будет какая-то другая ЧВК. Потому что личный состав нужен, боевики нужны, деньги поступают для оплаты труда этим убийцам. Поэтому они переподпишут контракт и останутся воевать дальше», – рассказал он.
Как отмечает в своем Telegram-канале военный эксперт Борис Рожин, «ЧВК «Моцарт», согласно заявлению Эндрю Мильбурна, уезжает с Украины, отметившись, скорее, не участием в реальных боевых действиях, а пиаром разной степени паршивости». «Попытка выехать на громком рефрене с ЧВК «Вагнер» оказалась неудачной. Впрочем, часть этой публики наверняка переберется в другие структуры или же осуществит ребрендинг организации», – полагает эксперт.
Ранее стало известно, что американская ЧВК «Моцарт» потерпела крах на Украине в связи с дефицитом средств и злоупотреблением ее сотрудниками алкоголем. Об этом сообщает издание The New York Times. Основатели компании Эндрю Мильбурн и Эндрю Бейн – в прошлом военные армии США. Название «Моцарт» было выбрано в качестве «дерзкого ответа российским наемникам» из ЧВК «Вагнер». Сообщается, что ранее они также являлись авторами подкаста «Два морпеха в Киеве».
Отряды «Моцарта» прибыли на Украину в начале марта. Тогда они обучали ВСУ военному мастерству, а также способствовали эвакуации мирных жителей с линии фронта. Уточняется, что существенная часть услуг компании оплачивалась за счет добровольных пожертвований иностранных граждан. Подразделениями ЧВК командовал соучредитель фирмы Эндрю Мильбурн, на которого впоследствии был подан иск директором компании Эндрю Бейном за некорректные высказывания в адрес киевского руководства в состоянии алкогольного опьянения и «злоупотребления бюджетом». Обвиняемый не признает ответственности за финансовые преступления.
Тем не менее Мильбурн отмечает, что в зоне СВО большинство иностранных наемников действительно имеют проблемы с алкогольной зависимостью. Один из инструкторов «Моцарта» подтверждает этот факт. По его словам, многие представители ЧВК являются людьми, страдающими от посттравматического синдрома, что приводило к трудностям в исполнении команд.
Подчеркивается, что наемники часто нарушали дисциплину, отправляясь в бары и стриптиз-клубы Киева, несмотря на запреты руководства. Подобное положение дел не могло не сказаться на эффективности ЧВК, что привело к отказу крупнейшего спонсора Allied Extract от услуг фирмы.
Ранее стало известно, что украинские гостиницы отказываются принимать сотрудников ЧВК «Моцарт» из-за того, что они могут быть мишенью «Вагнера». Полковник полиции ЛНР Виталий Киселев отмечал, что американская фирма существенно проигрывает отрядам Евгения Пригожина.
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Зеленский возмутился умением России быстро адаптироваться к санкциям
Владимир Зеленский пожаловался, что Россия быстрее стала адаптироваться к западным санкциям, а скорость введения новых замедлилась.
«Сейчас мы видим, что санкционный темп Европы немного замедлился, а государство-террорист наоборот увеличивает темп адаптации к санкциям», – передает РИА «Новости» слова Зеленского, который призвал усилить санкционное давление на Москву.
Президент Украины заявил об этом в ходе пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве.
Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что прибыла в Киев с группой еврокомиссаров «для обсуждения углубления сотрудничества».
На Западе указали виновных в провале американской ЧВК «Моцарт» на Украине
The New York Times: Крах ЧВК «Моцарт» на Украине наступил из-за любви бойцов к стриптиз-клубам и пьянству
Киевские стриптиз-клубы, пьянство и финансовые нарушения виноваты в провале американской ЧВК «Моцарт» на Украине, сообщает The New York Times.
Газета пишет, что провал американской ЧВК «Моцарт» на Украине наступил из-за проблем с пьянством и любви к развлечениям. Издание сообщает, что наемники были почти неуправляемые, многие члены ЧВК были ветеранами, которые пьянствовали и имели проблемы с психикой. Кроме того, на отдыхе они проводили время в барах, киевских стриптиз-клубах и тяготели к онлайн-знакомствам, передает Ura.ru.
Ранее основатель компании Эндрю Мильбурн заявил, что американская ЧВК «Моцарт» больше не будет осуществлять деятельность на Украине под этим названием.
До этого сообщалось, что гостиницы на подконтрольной Киеву территории Донбасса не хотят принимать у себя бойцов «Моцарта».
Politico: Разведка США ошиблась в оценке военных способностей Украины
Politico: В Киеве заявили, что разведка США постоянно ошибалась о возможностях украинских войск
В Киеве заявили, что разведка США постоянно ошибалась по поводу возможностей украинских войск на протяжении всего конфликта, сообщили СМИ.
Как пишет газета Politico, американская разведка на протяжении длящейся почти год спецоперации России постоянно ошибалась в оценке военных способностях, передает РИА «Новости».
Ранее председатель Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что конфликт на Украине будет урегулирован за столом переговоров, сроки начала которых должны определить Москва и Киев и рассказал, что «в этом году было бы очень сложно военным путем вытеснить российские силы с каждого дюйма оккупированной Россией территории Украины».
Израиль решил пересмотреть свою политику военной помощи Украине
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что необходимо пересмотреть политику Израиля в отношении военных поставок Киеву, сообщает Walla.
Израильский лидер сообщил госсекретарю США Энтони Блинкену, что этим вопросом займутся Минобороны, МИД и «Моссад». Политик пообещал сделать для Украины не меньше, чем это сделало предыдущее правительство Израиля, сообщает Lenta.ru.
Издание Walla сообщает, что Белый дом сделал выводы – Нетаньяху «не намерен двигаться в направлении России». Также подчеркивается растущее давление на Иерусалим со стороны США.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в рамках интервью CNN рассказал, что рассматривает возможность военной поддержки Украины путем передачи системы ПВО «Железный купол». До этого Тель-Авив заявлял об оказании Киеву исключительно гуманитарной помощи.
Медведев объяснил, как Киеву будет нанесено «сокрушительное поражение»
Поставки российских вооружений и техники позволят нанести «сокрушительное поражение» киевскому режиму, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
Вооруженные силы России регулярно и в полном объеме получают ракеты различных типов, поставки всех видов вооружений, военной и специальной техники в этом году существенно возрастут, заявил зампред Совбеза в своем Telegram-канале.
Это поможет нанести «власти украинских неонацистов», которых «раскормила» поставками вооружений «разнообразная западная сволочь», сокрушительное поражение, заключил Медведев.
Ранее в четверг глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что чем более дальнобойное оружие получает Киев от Запада, тем дальше его придется отодвигать от российских территорий.
Киев начал тотальную мобилизацию в Снигиревском районе Херсонского региона
Киевский режим проводит «истеричную» мобилизацию мужчин в подконтрольном ему Снигиревском районе Херсонского регионе, сообщил глава российской Снигиревской районной администрации Юрий Барбашов.
По его словам, местное население страдает из-за «повальной мобилизации», которая носит уже истеричный характер – людей «хватают» прямо на улице, фактически похищают, передает РИА «Новости».
Барбашов добавил, что жители района опасаются выходить на улицу, чтобы не попасть в украинские подразделения, которых отсылают в самые горячие точки фронта.
Глава администрации заявил, что жители района почувствовали разницу между работой российской администрации и украинской.
Ранее прокуратура Киева возбудила уголовное дело против администрации Снигиревки в Херсонской области из-за выдачи местным жителям продуктов питания и социальных выплат.
Лавров заявил о готовности Молдавии стать «следующей Украиной»
Глава МИД Лавров заявил о стремлении Молдавии стать «следующей Украиной»
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На роль «следующей Украины» Запад сейчас «приглядывает» Молдавию, ее президент Майя Санду готова практически на все, а правительство Грузии руководствуется национальными интересами, несмотря на призывы открыть «второй фронт» против России, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Отвечая на вопрос, какая из стран вокруг России может пойти по пути Украины, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на эту роль сейчас приглядывают Молдавию, передает РИА «Новости».
Глава МИД пояснил, что Запад смог достаточно специфическими методами поставить во главе Молдавии президента, которая «просто рвется в НАТО, имеет румынское гражданство и готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на все».
При этом глава МИД России отметил, что, в отличие от Молдавии, правительство Грузии руководствуется национальными интересами, несмотря на призывы Запада открыть «второй фронт» против России, передает ТАСС.
«Они говорят: мы руководствуемся национальными интересами, у нас торговля с Россией, туризм, энергоносители мы получаем, и это отвечает интересам грузинского государства и грузинского народа», – подчеркнул Лавров.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров ответил на вопрос, когда завершится конфликт на Украине.
Политикам ЕС запретили выглядеть как Зеленский
Politico: Европейским чиновникам изменили дресс-код из-за Зеленского
Политикам Европейского союза запрещено носить одежду зеленого цвета или цвета хаки во время предстоящего саммита ЕС – Украина, чтобы не походить на президента страны Владимира Зеленского, пишет обозреватель Флориан Эдер в статье для газеты Politico.
Гости мероприятия получили памятку, в которой было указано правило избегать нарядов зеленого или яркого цвета, чтобы сохранить «военный вид» президента Украины Владимира Зеленского, который сделал армейскую зеленую футболку своей повседневной формой одежды, передает РИА «Новости».
В памятке политикам посоветовали также путешествовать по возможности без чемодана, а также носить теплые куртки и удобную обувь.
Ранее Елена Зеленская в интервью швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung заявила, что муж носит зеленую футболку вынужденно, последний раз он надевал костюм и галстук 24 февраля.
Лавров ответил на вопрос, когда завершится конфликт на Украине
Лавров: Важны не сроки окончания конфликта на Украине, а его итоги
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Все хотят, чтобы конфликтная ситуация на Украине завершилась, но здесь важно не время, а качество итогов для русских людей, а задача военных – сделать свою работу, минимизировать потери, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью журналисту Дмитрию Киселеву.
Министр отметил, что все хотят, чтобы это завершилось, но важен не временной фактор, а фактор качества тех итогов, которые мы обеспечим для нашего народа, для тех людей, которых киевская хунта долгие годы при поощрении Запада лишала всего русского, передает РИА «Новости».
По словам Лаврова, задача дипломатов на сегодняшний день состоит в том, чтобы эффективно разъяснять происходящее с точки зрения геополитики, и тогда скорее в мире созреет понимание, что это необходимо заканчивать.
«А заканчивать это необходимо, исключительно если мы будем наблюдать прекращение настойчивой, упорной линии Запада во главе с Соединенными Штатами все это не заканчивать никогда до тех пор, пока они не сочтут, что любые угрозы их гегемонии устранены», – подчеркнул глава МИД России.
По словам Лаврова, Россия на данном этапе действует так же, как наши западные коллеги обещали: должна быть победа на поле боя. Министр напомнил, что следуя этой формуле, Запад заставил Киев отказаться от переговоров, когда в конце марта была возможность закончить это политическим путем.
Лавров подчеркнул, что задача российских военных – сделать свою работу, минимизировать потери, а не думать, когда все закончится.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что президент США Джо Байден не хочет использовать свой «ключ» от киевского режима, чтобы положить конец конфликту.
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Стало известно о массовых братских могилах ВСУ на севере ЛНР
Марочко: Киев скрывает потери, устраивая братские могилы в воронках от артиллерии
Войска Киева используют глубокие воронки от артиллерии для массовых захоронений своих погибших военных на севере ЛНР с целью скрыть реальные потери, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, на купянском направлении на севере ЛНР обнаружены воронки от крупнокалиберной артиллерии, которые ВСУ использовали в качестве братских могил, всего найдено пять подобных захоронений, в каждом из которых минимум по 10 тел, передает РИА «Новости».
Марочко предположил, что украинское командование делает это для сокрытия реальных потерь.
Он рассказал также, что ВСУ перебросили технику и личный состав в район населенного пункта Стельмаховка, при этом общая численность украинской группировки на этом участке фронта не изменилась, поскольку «мероприятия проводятся с целью восполнения санитарных и безвозвратных потерь», а также для замены поврежденной военной техники.
Ранее в Минобороны сообщили, что артиллерией Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено огневое поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ.
Лавров заявил о способности России решить все вопросы на Украине самостоятельно
Несмотря на поставки западных вооружений Киеву, Россия сама решит все вопросы на Украине, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью журналисту Дмитрию Киселеву.
Он рассказал Киселеву, что Россия не обращалась к ОДКБ за помощью, передает ТАСС.
Лавров назвал смешными тезисы о том, НАТО не воюет против России, а только вооружает Украину. По его словам, специалисты утверждают, что невозможно, чтобы на тех видах вооружения, которые Украине переданы или будут направлены в ближайшее время, работали украинцы.
Ранее Лавров указал, что заявления о том, что Россия якобы отказывается от переговоров по Украине, являются ложью.