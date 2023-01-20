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Глава минэкономики Германии объяснил отказ Берлина поставить танки Киеву
Глава минэкономики Германии Хабек объяснил отказ Берлина поставить танки Киеву
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Германия пока не хочет передавать танки Leopard 2 Украине из-за собственной истории, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
Он пояснил, что если США решат поставить танки Abrams Киеву, то это бы облегчило задачу Берлина. Однако пока Германия неохотно рассматривает такое решение «по понятным причинам». «Вы знаете нашу историю», – приводятся слова Хабека в Telegram-канале RT.
Ранее сообщалось, что вопрос о поставках Украине западных танков на прошедшей встрече министров обороны США и Германии Ллойда Остина и Бориса Писториуса решен не был.
Германский политик Вальдемар Гердт объяснял газете ВЗГЛЯД, почему провалились переговоры о поставках танков Киеву.
Глава ЦРУ предупредил Киев о «вычисленных планах» России
Глава ЦРУ Уильям Бернс в конце прошлой недели тайно приехал в Киев, чтобы предупредить президента Украины Владимира Зеленского о якобы «вычисленных планах» России, пишет Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации.
Отмечается, что Зеленский и сотрудники украинской разведки обсуждали, насколько продолжительно Киев может рассчитывать на помощь США и других стран Запада. Киевский режим заверили, что поддержка со стороны администрации Байдена не ослабнет, а механизм чрезвычайного финансирования сохранится как минимум до июля-августа, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
При этом издание добавляет, что сам Киев не настолько уверен в перспективах принятия Конгрессом еще одного многомиллиардного пакета дополнительной помощи.
Ранее киевский политолог рассказал о противоречиях в силовых структурах Украины, где Главное управление разведки Украины ориентируется на британскую MI6, а СБУ – на ЦРУ.
Власти США решили начать передачу конфискованных активов России Украине
В Минюсте США сообщили о планах начать передачу части конфискованных активов России в пользу Украины
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Вашингтон в ближайшее время намерен начать передачу части конфискованных активов России в пользу Украины, заявил на семинаре в Гудзоновском институте руководитель рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов Эндрю Адамс.
Руководитель рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов подчеркнул, что это относительно новое развитие событий, передает ТАСС.
Адамс напомнил, что в конце декабря минувшего года в утвержденный президентом США Джо Байденом закон о федеральном бюджете на 2023 год была включена инициатива, позволяющая изымать замороженные в результате санкций активы российских бизнесменов для последующей передачи Украине. Предполагается, что Минюст США будет передавать эти средства Госдепартаменту, который будет «распределять» их Украине.
Представитель Минюста США выступил с утверждением, что этот закон не дает возможности передавать все конфискованные активы и не является идеальным решением. Вместе с этим Адамс выразил надежду на то, что первые переводы средств от Минюста США Госдепу начнутся в ближайшие недели и месяцы, когда будут получены окончательные постановления об изъятии в отношении некоторых активов.
Между тем передачу Киеву замороженных российских активов также рассматривает ЕС. При этом некоторые страны такую меру открыто не поддерживают.
На сторону России в Запорожской области перешли десятки солдат ВСУ
Рогов: На сторону России в Запорожской области за месяц перешли несколько десятков солдат ВСУ
На сторону России на Запорожском направлении с середины декабря 2022 года перешли как минимум несколько десятков солдат территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), число подобных случаев резко увеличилось, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов рассказал, что с середины декабря резко увеличилось число переходов на сторону России в Запорожской области. По имеющимся у него данным, речь идет как минимум о нескольких десятках случаев. Он уточнил, что на сторону России переходят солдаты местной теробороны, которых «силой заставили воевать». Председатель движения «Мы вместе с Россией» обратил внимание, что факты перехода стали регулярным явлением на Запорожском направлении, передает ТАСС.
Рогов сообщил, что по отношению к сменившим сторону военным проводят профилактические мероприятия, проверяется их причастность к военным преступлениям. При этом, если их причастность не подтверждается, то спустя время они могут вернуться к нормальной жизни. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией», таких людей уже немало, есть даже случаи, когда сменившие сторону бойцы воюют на нашей стороне.
Накануне Рогов заявил об установлении контроля российскими войсками над рядом населенных пунктов в Запорожской области.
Немецкий политик напомнил Бундестагу о последствиях дружбы «с Бандерами»
Депутат от «Альтернативы для Германии» Петер Бюстрон выступил против отправки танков Leopard 2 на Украину, он напомнил про поражение Германии во Второй мировой войне.
«Немецкие танки против России на Украине. Ваши деды уже пытались это сделать тогда с Бандерами, и каков результат? Русские танки оказались здесь, в Берлине», – заявил он, видео с выступлением депутата опубликовал Первый канал.
Ранее сообщалось, что накануне стало известно о готовности канцлера Германии Олафа Шольца разрешить поставки танков Leopard 2 Украине при условии согласия Вашингтона.
Рогов заявил о взятии под контроль четырех населенных пунктов в Запорожской области
У города Орехова российские войска взяли под оперативный контроль несколько населенных пунктов, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Всего войска установили оперативный контроль в пригороде Орехова над четырьмя населенными пунктами, это «локальный успех», заявил Рогов ТАСС.
В четверг основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что российские военные установили контроль над пригородом Артемовска – Клещеевкой.
Из рядов ВСУ в ЛНР за четыре дня выбыли 1,5 тыс. человек
Подполковник в отставке Марочко заявил, что ВСУ потеряли ранеными 1,5 тыс. человек за четыре дня
Украинское командование понесло потери в 1,5 тыс. человек ранеными за последние четыре дня боевых атак в ЛНР, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, в украинские лечебные заведения с 16 по 20 января привезли 1,5 тыс. раненых бойцов. При этом Марочко сказал, что почти 70% раненых впоследствии умерли, передает РИА «Новости».
Подполковник добавил, что по данным украинских военных медиков, только каждый третий военный, получивший ранения, выживает.
Также Марочко рассказал, что большая часть раненых погибла из-за несвоевременного оказания медицинской помощи, антисанитарии, кровопотери и нарушения логистики.
Накануне Минобороны сообщило, что российские войска за сутки уничтожили более 200 украинских военных.
В Дании пожалели об отправке гаубиц Caesar Украине
Аналитик Кристенсен: Отправка гаубиц Украине оставила Данию без важного элемента обороны
Передача Украине гаубиц Caesar лишила Данию важного элемента обороны, заявил старший научный сотрудник Центра военных исследований Копенгагенского университета Кристиан Кристенсен.
По его словам, речь идет о передаче вооружения, которое составляет основу боевых возможностей армии страны и было ядром в начинающейся реконструкции датской армии, передает РИА «Новости».
Эксперт добавил, что Дания несколько лет ждала появления этой артиллерийской системы, которую планировалось включить в состав формирующейся бригады, а заменить отданные Киеву 19 гаубиц будет нечем, поскольку все другие страны также пытаются восполнить запасы отправленного на Украину вооружения.
Ранее Минобороны страны сообщило, что Дания передаст Киеву 19 самоходных артиллерийских установок (САУ) французского производства Caesar.
В Крыму пригрозили США ответом чрезвычайной жесткости
Сенатор Ковитиди: Атака на Крым вынудит Россию пойти на самый жесткий военный ответ
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Пентагон подстрекает Украину к активным военным действиям в Крыму. Мы не раз говорили о том, что полуостров – неотъемлемая часть России. В случае атаки Запад рискует развязать крупномасштабную войну. Об этом газете ВЗГЛЯД заявила сенатор Ольга Ковитиди. Ранее в Пентагоне заявили о праве Киева «провести операцию» в Крыму.
«Официальные лица Запада давно потеряли инстинкт самосохранения. Их цель – заработать на этой войне. Они не думают о простых жителях собственных государств. Именно поэтому мы должны пытаться выйти на контакт с населением этих стран, объяснить им, что столь дерзкая политика Вашингтона или Брюсселя может привести мир к катастрофе», – считает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
«Позиция США по поводу того, что Украина может провести военную операцию в Крыму, дает Москве право на ответ чрезвычайной жесткости. Мы четко разъяснили нашу позицию: полуостров – часть Российской Федерации. Вопрос закрыт. Любые поползновения на территориальную и государственную принадлежность Крыма будут пресечены», – подчеркивает собеседник.
«Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх раскидывается очень громкими словами, не понимая, что за ними стоят жизни миллионов людей. Она, кажется, не осознает, к чему могут привести подобные призывы со стороны Вашингтона. Это печально и страшно, потому что глупость в очередной раз может создать историческую трагедию», – считает Ковитиди.
«Мы в России не хотим войны. Тем не менее США упорно пытаются ее приблизить, используя Украину в качестве тарана. Жители Крыма демократическим путем определили свое будущее – решили, в какой стране они хотят жить. Мы не можем подвести население полуострова», – акцентирует политик.
«Атака на Севастополь и Крым станет поводом для начала крупномасштабной войны, в которой могут пострадать в том числе и граждане многих европейских держав. Западным лидерам необходимо забыть про риторику «камикадзе» и прекратить подвигать Украину на столь необдуманные шаги», – резюмирует Ковитиди.
Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Украина вправе провести операцию в Крыму с целью возвращения контроля над полуостровом. При этом она подчеркнула, что США поддержат Киев в деле воссоединения страны любыми средствами.
Отвечая на вопрос о том, консультируется ли Украина Соединенными Штатами, Сингх сказала, что США не диктуют стране, как именно следует проводить операции. По ее словам, Киев самостоятельно принимает решения о проведении военных действий.
Напомним, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее назвал одобрение Штатами нанесения ударов Киевом по полуострову фактическим разрешением на проведение террористических актов на территории Российской Федерации.
Глава дипмиссии выразил уверенность, что, услышав подобные ремарки из Вашингтона, преступники в Киеве в очередной раз ощутят полную вседозволенность, а риски эскалации конфликта только усилятся.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что требование России к Украине признать новые территориальные реалии не может быть отправной точкой для переговоров.
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Венгрия потребовала от Украины прекратить зверства против этнических венгров
Венгерское руководство потребовало от украинской стороны прекратить враждебные действия против этнических венгров в Закарпатской области, заявил госсекретарь двусторонних отношений в венгерском МИД Тамаш Менцер.
Венгерская сторона осуждает действия украинских властей в Закарпатье и призывает их прекратить «зверства против венгров», заявил Менцер, передает ТАСС.
По данным СМИ, в несколько последних дней у закарпатского города Мукачево, где живет много этнических венгров, сняли венгерские флаги и демонтировали надписи на венгерском.
Также был расторгнут трудовой договор с директором венгерской школы в Мукачеве Иштваном Шинком. До этого местные власти демонтировали скульптурное изображение турула – птицы, считающейся одним из символов венгерского народа.
Страны НАТО договорились оказывать помощь Киеву тяжелым вооружением
Страны НАТО решили сделать акцент в помощи Киеву на поставках тяжелого вооружения
Страны НАТО считают, что для помощи Киеву необходимо поставлять танки, тяжелые артиллерийские системы, средства ПВО и боевые машины пехоты, к такому выводу пришли 11 стран альянса, их заявление размещено на сайте оборонного ведомства Эстонии.
Во встрече, проходившей на эстонской армейской базе Тапа, приняли участие представители Великобритании, Германии, Дании, Испании, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Словакии, Чехии и Эстонии, сообщает ТАСС.
Страны обязали себя коллективно добиваться поставки беспрецедентного количества вооружений, включая основные боевые танки, тяжелую артиллерию, средства ПВО, боеприпасы и БМП для обороны Украины.
Они также уточнили, что военная помощь Украине будет предоставлена из их собственных национальных запасов.
Ранее сообщалось, что правительство Эстонии приняло решение о выделении пакета военной помощи Украине в размере 113 млн евро.
В Пентагоне заявили о праве Украины «провести операцию» в Крыму
Пентагон: Украина вправе провести операцию в Крыму и США поддерживают Киев в возвращении территорий любыми средствами
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Украина вправе провести операцию в Крыму с целью возвращения контроля над полуостровом, США поддерживают Киев в возвращении территорий любыми средствами, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
Комментируя публикации СМИ о намерении Вашингтона поддержать удары по Крыму, Сингх повторила утверждение американской администрации о том, что Крым якобы является «частью Украины». Заместитель пресс-секретаря Пентагона заявила, что США определенно поддерживают власти Украины в возвращении территорий любыми средствами и любым оружием, которое ВСУ могут использовать. Она подчеркнула, Украина якобы «имеет право» вернуть полуостров, передает ТАСС.
Отвечая на вопрос о том, консультируется ли Украина Соединенными Штатами, Сингх сказала, что США не диктуют украинской стороне, как проводить операции. По ее словам, Украина сама принимает решение о проведении операций. При этом чиновница заявила, что если власти Украины решат провести операцию в Крыму, то они якобы вправе это сделать, у них якобы есть право вернуть контроль над полуостровом.
Накануне Москва обвинила Вашингтон в подталкивании Киева к терактам в России.
В Германии объяснили провал переговоров с США по поставкам танков Украине
Вальдемар Гердт: Писториус и Шольц пытаются затянуть процесс поставки танков на Украину
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Борис Писториус раньше не представлял интереса для западных кураторов, поэтому у него пока еще есть узкий коридор для принятия самостоятельных решений, сказал газете ВЗГЛЯД германский политик Вальдемар Гердт. Ранее телеканал CNN сообщил, что США и Германия не смогли договориться о передаче Украине западных танков.
«Все понимают, что передача Украине танков Leopard станет серьезным этапом эскалации конфликта. В данной ситуации Писториусу надо отдать должное – он пытается оттянуть поставки, которые Россией будут расцениваться как прямое вмешательство Германии в конфликт», – сказал бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.
«Как сказал мой коллега в Бундестаге, «мы уже однажды отправили свои танки на восток, но в результате русские танки оказались в Берлине». И тут он совершенно прав, мы не можем допустить повторения этой истории», – отмечает собеседник.
«Писториус сейчас только выходит на ринг в качестве политика международного уровня. Ранее он не представлял большого интереса для западных кураторов. Поэтому пока у него есть узкий коридор для принятия самостоятельных решений. Но это до тех пор, пока США не «поставят его в стойло», – рассуждает политик.
«Надеюсь, что его отношение к России, которое можно охарактеризовать как нейтральное, позволит избежать эскалации с Москвой. Писториус неоднократно говорил о необходимости менять политику санкций, он также контактирует с Герхардом Шредерем. Все это дает нам небольшую надежду», – подчеркивает Гердт.
«При этом очевидно, что в скором времени США будут давить на Писториуса и на всю Германию. Изначально это будет непублично. Но если новый министр обороны не отступит от своих принципов, то начнется настоящая травля, в первую очередь в подконтрольных Вашингтону СМИ», – уверяет собеседник.
«Многое в вопросе поставок танков Leopard будет зависеть от того, насколько у Писториуса серьезный внутренний стержень. Также важно, что Шольц ищет возможность оттянуть процесс отправки. Я надеюсь, что он не станет делать из главы Минобороны козла отпущения. Но если это поможет не ввязывать Германию в конфликт еще больше, то это того стоит», – заключил Гердт.
В пятницу стало известно о том, что глава Пентагона Ллойд Остин и новый министр обороны Германии Борис Писториус провели переговоры по украинскому кризису. Но несмотря на давление Остина, они так и не смогли решить вопрос о поставках танков Leopard в интересах ВСУ. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Ранее в Конгрессе США обвинили канцлера Германии Олафа Шольца в трусости из-за отказа передавать Украине танки Leopard 2. Между тем министр обороны ФРГ Борис Писториус предположил, что вопрос о поставках немецких танков на Украину из других стран решится в ближайшие часы в ходе встречи на американской военной базе Рамштайн в пятницу.
Напомним, Шольц заявил о готовности разрешить поставки Украине боевых танков Leopard-2 при условии согласия Соединенных Штатов предоставить Киеву образцы Abrams. Такое условие Шольц якобы поставил во время состоявшегося во вторник телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Лидер Штатов не дал твердого согласия на передачу Украине танков Abrams. Вашингтон добивается того, чтобы Берлин не только разрешил другим странам НАТО реэкспорт танков Leopard на Украину, но и сам поставил ей вооружение из собственных запасов.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила на слова Шольца утверждением, что каждая страна должна сама принимать суверенное решение о передаче той или иной военной техники Украине. При этом она отметила, что Вашингтон и так является крупнейшим поставщиком помощи Киеву.
Посол РФ в Вашингтон Анатолий Антонов подчеркнул, что российская армия уничтожит любые вооружения, которые западные страны направят украинским войскам, как это было в годы Великой Отечественной войны. Он также указал, что появление на территории бывшего Советского Союза танков с нацистской символикой однозначно нацеливает Россию на низвержение режима на Украине и создание в регионе нормальных условий для добрососедских отношений между народами, как в прежние времена.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Польша и США настаивают на передаче танков Leopard Украине.
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Пентагон объяснил решение не поставлять Украине танки Abrams
Пентагон: Высокая стоимость обслуживания танков Abrams делает на данный момент ненужным предоставление их Украине
США на данный момент не считают необходимым поставлять Украине танки Abrams из-за высокой стоимости их обслуживания, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
Заместитель пресс-секретаря Пентагона заявила, что США пока не собираются расширять программу подготовки украинских военных, стартовавшую на прошлой неделе в Германии, за счет включения в нее обучения эксплуатации американских танков. Сингх отметила, что танкам Abrams требуется реактивное топливо. По ее словам, высокая стоимость обслуживания танков Abrams делает ненужным сейчас предоставление их украинской стороне, передает ТАСС.
В свою очередь первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон заявила, что США продолжают тесно работать с партнерами и союзниками по всему миру над оперативным обеспечением менающихся потребностей Украины на поле боя.
В среду появились сообщения, что канцлер Германии Олаф Шольц готов разрешить поставки Украине танков Leopard-2 при условии согласия США предоставить Киеву танки Abrams. Позже стало известно о планах администрации США вместо танков Abrams передать Украине боевые бронированные машины Stryker, артиллерию и боеприпасы.
Венгрия заблокировала очередной транш помощи ЕС Украине
Венгрия заблокировала 7-й транш помощи Украине от Европейского союза, сообщил высокопоставленный дипломат ЕС изданию RMF FM.
Речь идет о 500 млн евро из Европейского фонда мира, из которого страны ЕС финансируют Украину с начала военного конфликта, передает ТАСС со ссылкой на польское СМИ.
Отмечается, что представители стран ЕС намерены оказать давление на Будапешт во время встречи министров иностранных дел.
Также в сообщении говорится, что ЕС может выделить необходимую сумму Украине, несмотря на протесты Венгрии, так как ранее был принят правовой акт, позволяющий это сделать.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на радио Kossuth выразил уверенность в том, что от конфликта на Украине в основном выигрывают США. А опрос в стране показал, что 97% граждан выступают против санкций ЕС.
В Москве рассказали о существовании «другой Украины»
Политолог Молчанов: Голосовавшие за Зеленского украинцы ратуют за дружбу с Россией
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В «партию мира» на Украине сейчас входят те, кто ранее голосовал за Владимира Зеленского, но был обманут украинским президентом. Об этом сказал политолог Кирилл Молчанов в ходе круглого стола, посвященного оппозиции киевскому режиму внутри Украины.
«Что такое «другая Украина»? Это та Украина, которая в 2019 году проголосовала за Владимира Зеленского. Это те, кто изначально говорил, что Украина наелась милитаристской политики Петра Порошенко, который строил антироссийское государство с целью вечной войны с Россией», – полагает директор Института изучения последствий военных действий на Украине Кирилл Молчанов.
Своим мнением политолог поделился на прошедшем в четверг круглом столе на тему «Другая Украина: кто стоит в оппозиции киевскому режиму внутри страны?». Организатором дискуссии выступил Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).
По мнению Молчанова, и Порошенко в 2014 году, и Зеленский в 2019 году избирались в президенты от той части украинского общества, которая хотела мирного урегулирования ситуации в Донбассе и ратовала за улучшение отношений с Россией. «Народ голосовал за них как за президентов мира, но в итоге оба главы государства обманули свой электорат», – напомнил аналитик.
Если же выделять конкретные социальные группы, то «другая Украина» – это беженцы, вдовы военнослужащих, которые каждые выходные выходят на протестные митинги, указал Молчанов. «Это те, кто понял, что война – это горе. Те, кто боится сказать, что они не соглашаются с политикой Зеленского», – добавил эксперт. Довольно широкие слои населения фактически пребывают во внутренней эмиграции, считает Молчанов.
Политолог сослался на опубликованную в понедельник в «Известиях» статью Виктора Медведчука – лидера запрещенной Зеленским украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». По мнению украинского политика, раскол на сторонников конфликта с Россией и тех, кто считает, что два народа должны сохранять связь, начался с 1991 года, с того момента как коллективный Запад начал создавать из Украины «анти-Россию». Так Молчанов интерпретировал слова Медведчука.
Затем начался запуск двух майданов, а позже Порошенко утвердил антироссийскую идеологию как государственную. «Тем не менее сейчас большая часть Украины – это вменяемые и мирные люди, настроенные на дружеские отношения с Россией. Но они не представлены ни в украинской власти, ни в политических элитах, ни даже на уровне спикеров», – полагает Молчанов.
Каким вам кажется наиболее приемлемый сценарий развития ситуации на Украине?
Добавим, что в своей статье Медведчук также отметил: ни в Соединенных Штатах, ни в странах Евросоюза не жалуют украинскую партию мира, хотя простые жители Украины не ставят военный триумф киевского режима во главу угла.
В тексте говорится, что у украинского конфликта есть два пути: разрастаться в Европу или завершиться. При этом для второго варианта развития событий на территории Украины мало активных деятелей, призывающих к миру. А партия войны, напротив, «безраздельно властвует и нагнетает военную истерию, которую Запад упрямо называет демократией».
Медведчук добавил, что для партии войны на Украине мирное решение ситуации не выгодно, так как они построили политику и бизнес на войне, ею же существенно подняли свои международные рейтинги. Более того, и в США, и в Европе бытует неукоснительное восхищение политиками киевского режима – «их встречают овациями, им нельзя задавать неудобные вопросы, сомневаться в их искренности и правдивости».
В минувшую пятницу Верховная рада лишила мандатов Медведчука и трех других депутатов от ОПЗЖ – Андрея Деркача, Рената Кузьмина и Тараса Козака. На Украине идет политическое преследование Медведчука. В конце сентября политик покинул Украину.
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