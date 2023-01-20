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20 января, пятница | Последнее обновление — 12:34 | vz.ru
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В Германии объяснили провал переговоров с США по поставкам танков Украине
Вальдемар Гердт: Писториус и Шольц пытаются затянуть процесс поставки танков на Украину
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Борис Писториус раньше не представлял интереса для западных кураторов, поэтому у него пока еще есть узкий коридор для принятия самостоятельных решений, сказал газете ВЗГЛЯД германский политик Вальдемар Гердт. Ранее телеканал CNN сообщил, что США и Германия не смогли договориться о передаче Украине западных танков.
«Все понимают, что передача Украине танков Leopard станет серьезным этапом эскалации конфликта. В данной ситуации Писториусу надо отдать должное – он пытается оттянуть поставки, которые Россией будут расцениваться как прямое вмешательство Германии в конфликт», – сказал бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.
«Как сказал мой коллега в Бундестаге, «мы уже однажды отправили свои танки на восток, но в результате русские танки оказались в Берлине». И тут он совершенно прав, мы не можем допустить повторения этой истории», – отмечает собеседник.
«Писториус сейчас только выходит на ринг в качестве политика международного уровня. Ранее он не представлял большого интереса для западных кураторов. Поэтому пока у него есть узкий коридор для принятия самостоятельных решений. Но это до тех пор, пока США не «поставят его в стойло», – рассуждает политик.
«Надеюсь, что его отношение к России, которое можно охарактеризовать как нейтральное, позволит избежать эскалации с Москвой. Писториус неоднократно говорил о необходимости менять политику санкций, он также контактирует с Герхардом Шредерем. Все это дает нам небольшую надежду», – подчеркивает Гердт.
«При этом очевидно, что в скором времени США будут давить на Писториуса и на всю Германию. Изначально это будет непублично. Но если новый министр обороны не отступит от своих принципов, то начнется настоящая травля, в первую очередь в подконтрольных Вашингтону СМИ», – уверяет собеседник.
«Многое в вопросе поставок танков Leopard будет зависеть от того, насколько у Писториуса серьезный внутренний стержень. Также важно, что Шольц ищет возможность оттянуть процесс отправки. Я надеюсь, что он не станет делать из главы Минобороны козла отпущения. Но если это поможет не ввязывать Германию в конфликт еще больше, то это того стоит», – заключил Гердт.
В пятницу стало известно о том, что глава Пентагона Ллойд Остин и новый министр обороны Германии Борис Писториус провели переговоры по украинскому кризису. Но несмотря на давление Остина, они так и не смогли решить вопрос о поставках танков Leopard в интересах ВСУ. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Ранее в Конгрессе США обвинили канцлера Германии Олафа Шольца в трусости из-за отказа передавать Украине танки Leopard 2. Между тем министр обороны ФРГ Борис Писториус предположил, что вопрос о поставках немецких танков на Украину из других стран решится в ближайшие часы в ходе встречи на американской военной базе Рамштайн в пятницу.
Напомним, Шольц заявил о готовности разрешить поставки Украине боевых танков Leopard-2 при условии согласия Соединенных Штатов предоставить Киеву образцы Abrams. Такое условие Шольц якобы поставил во время состоявшегося во вторник телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Лидер Штатов не дал твердого согласия на передачу Украине танков Abrams. Вашингтон добивается того, чтобы Берлин не только разрешил другим странам НАТО реэкспорт танков Leopard на Украину, но и сам поставил ей вооружение из собственных запасов.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила на слова Шольца утверждением, что каждая страна должна сама принимать суверенное решение о передаче той или иной военной техники Украине. При этом она отметила, что Вашингтон и так является крупнейшим поставщиком помощи Киеву.
Посол РФ в Вашингтон Анатолий Антонов подчеркнул, что российская армия уничтожит любые вооружения, которые западные страны направят украинским войскам, как это было в годы Великой Отечественной войны. Он также указал, что появление на территории бывшего Советского Союза танков с нацистской символикой однозначно нацеливает Россию на низвержение режима на Украине и создание в регионе нормальных условий для добрососедских отношений между народами, как в прежние времена.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Польша и США настаивают на передаче танков Leopard Украине.
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Немецкий политик напомнил Бундестагу о последствиях дружбы «с Бандерами»
Депутат от «Альтернативы для Германии» Петер Бюстрон выступил против отправки танков Leopard 2 на Украину, он напомнил про поражение Германии во Второй мировой войне.
«Немецкие танки против России на Украине. Ваши деды уже пытались это сделать тогда с Бандерами, и каков результат? Русские танки оказались здесь, в Берлине», – заявил он, видео с выступлением депутата опубликовал Первый канал.
Ранее сообщалось, что накануне стало известно о готовности канцлера Германии Олафа Шольца разрешить поставки танков Leopard 2 Украине при условии согласия Вашингтона.
На сторону России в Запорожской области перешли десятки солдат ВСУ
Рогов: На сторону России в Запорожской области за месяц перешли несколько десятков солдат ВСУ
На сторону России на Запорожском направлении с середины декабря 2022 года перешли как минимум несколько десятков солдат территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), число подобных случаев резко увеличилось, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов рассказал, что с середины декабря резко увеличилось число переходов на сторону России в Запорожской области. По имеющимся у него данным, речь идет как минимум о нескольких десятках случаев. Он уточнил, что на сторону России переходят солдаты местной теробороны, которых «силой заставили воевать». Председатель движения «Мы вместе с Россией» обратил внимание, что факты перехода стали регулярным явлением на Запорожском направлении, передает ТАСС.
Рогов сообщил, что по отношению к сменившим сторону военным проводят профилактические мероприятия, проверяется их причастность к военным преступлениям. При этом, если их причастность не подтверждается, то спустя время они могут вернуться к нормальной жизни. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией», таких людей уже немало, есть даже случаи, когда сменившие сторону бойцы воюют на нашей стороне.
Накануне Рогов заявил об установлении контроля российскими войсками над рядом населенных пунктов в Запорожской области.
Российские военные взяли под контроль пригород Артемовска
Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил о взятии под контроль российскими военными пригорода Артемовска Клещеевки
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Российский бизнесмен и основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об установлении контроля российскими военными над расположенным к юго-западу от Артемовска важным пригородом Клещеевкой.
На странице «ВКонтакте» принадлежащей Пригожину компании «Конкорд» уточняется, что ожесточенные боевые действия в этом районе все еще продолжаются, так как «противник цепляется за каждый метр земли».
Пригожин добавил, что, вопреки мнениям, ВСУ не бежит от Артемовска. Он рассказал, что украинские военные работают четко и слаженно. Пригожин добавил, что «нам есть чему у них поучиться».
«Но в любом случае подразделения ЧВК «Вагнер» метр за метром идут вперед. Населенный пункт Артемовск будет взят», – заверил он.
Ранее железнодорожная станция Соль в районе города Соледара перешла под российский контроль, продолжается дозачистка Соледара от ВСУ. 15 января в Минобороны России сообщали, что российские военные развивали успех в направлении северных окраин города Артемовска (Бахмута) ДНР и железнодорожной станции Соль.
Депутат ДНР: Взятие Клещеевки нарушило логистику ВСУ в районе Артемовска
Донецкий депутат Бердичевский: Клещеевка открывает возможность взять в кольцо ВСУ в Артемовске
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Взятие населенного пункта Клещеевка является очередным тактическим успехом наших войск. Теперь Россия еще на шаг ближе к разрушению линии обороны противника в ДНР, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее стало известно о взятии под контроль российскими военными села Клещеевка, юго-западного пригорода Артемовска (ДНР).
«Клещеевка открывает путь на населенные пункты Красное и Часов Яр. Соответственно, Артемовск будет практически полностью взят в кольцо», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Сейчас противник отводит в Часов Яр дополнительные формирования ВСУ. Взятие города откроет нам дорогу на Константиновку, Дружковку и Краматорск. А это крайняя линия обороны украинской армии в ДНР», – отмечает собеседник. «При этом трасса на Северск уже перерезана в четырех точках. Это значит, что ВСУ в этот район больше не могут поставлять дополнительную живую силу и боеприпасы. Мы нарушили их логистику», – продолжил депутат.
Отдельно Бердичевский обратил внимание на Северск. «Там расположена очень серьезная группировка ВСУ – не менее 50 тыс. человек. Если наше наступление состоится, то для защиты города противнику придется отводить порядка четырех-пяти бригад от Кременной, что может поставить крест на попытках наступления украинской армии на этом участке», – подчеркивает он.
Собеседник также пояснил, что взятие населенных пунктов Парасковиевка и Берховка, расположенных рядом с Соледаром, позволит «усилить блокирование Артемовска и создаст дополнительную угрозу для ВСУ». «Из-за угрозы повторения соледарского окружения Киев стягивает в Артемовск все больше сил. В данный момент на этом участке сосредоточено не менее 20 бригад ВСУ. Часть из них перебросили с других участков фронта – Авдеевки, Сватово, Запорожской и Херсонской областей», – указывает депутат.
«Если мы установим контроль над Северском и Артемовском, то посыплется вся линия обороны противника в ДНР. А это уже перспектива серьезного стратегического успеха ВС России», – заключил Бердичевский.
Основатель группы «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин в четверг сообщил, что российские военные установили контроль над расположенным к юго-западу от Артемовска стратегически важным пригородом – Клещеевкой. На странице «ВКонтакте» принадлежащей Пригожину компании «Конкорд» уточняется, что ожесточенные боевые действия в этом районе все еще продолжаются, так как «противник цепляется за каждый метр земли».
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В Германии заявили о тупиковом положении Шольца
Вальдемар Гердт: Поставки Leopard на Украину оставят бундесвер безоружным
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США оказывают колоссальное давление на Олафа Шольца. Канцлер пытается переложить ответственность за поставку танков на Вашингтон, однако это не способствует преодолению проблем Германии. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил политик Гердт Вальдемар. Ранее стало известно, что Берлин готов отправить танки Leopard-2 на Украину при условии поставок Abrams из США.
«Видно, что у Шольца присутствует трезвое понимание ситуации, в которой находится Германия. В результате давления со стороны заокеанских партнеров Берлин столкнулся с небывалой дилеммой. Вырисовывается достаточно полный психологический портрет канцлера: он – ведомый человек, которого вынуждают делать то, чего делать нельзя», – считает бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Гердт Вальдемар.
«Непонятно, что в его поведении одержит верх. Конечно, у США имеется большое количество рычагов давления на Шольца. Вполне вероятно, что Вашингтон располагает определенным компроматом на лидера Германии, что заставляет канцлера действовать в интересах Штатов. Подчиненность некоторых немецких политиков американским элитам поражает», – акцентирует собеседник.
«Действия нашего канцлера объясняются двумя моментами. Первый – он надеется снять с себя груз ответственности за непростое решение, перекладывая выбор на плечи Штатов. Если Вашингтон поставит на Украину Abrams, то у Берлина будут развязаны руки, а внимание к персоне Шольца станет минимальным», – подчеркивает эксперт.
«Второй – канцлер пытается оттянуть время, надеясь, что конфликт на Украине вступит в ту фазу, когда поставки танков станут бессмысленными. Официальный Берлин не хочет занимать ту позицию по конфликту, которую от него требуют Штаты. Это тупиковая ситуация», – уточняет Гердт.
«Присутствует и другое измерение проблемы – передача Leopard на Украину может создать ситуацию, в которой уже бундесвер окажется лишенным важного образца вооружений. Этого Шольцу не простят. К сожалению, решить эту дилемму невозможно в настоящий момент», – считает эксперт.
«Преодолеть трудности Германия сумеет только в условиях досрочных выборов, когда в результате копящегося народного гнева к власти придут менее зависимые от США политики. Это вполне реализуемо. Конечно, в течение зимы взрыва общественных настроений не произойдет: погода выдалась достаточно теплой, а газ продолжает поступать по смешанным ценам», – подчеркивает собеседник.
«Это позволяет удерживать недовольство немцев. Однако происходящее – лишь начало чего-то большего. Министр обороны Кристина Ламбрехт уже отправилась в отставку, ей на смену пришел новый шеф бундесвера Борис Писториус. Чувствуется, что среди официальных лиц началось некоторое брожение. К чему это приведет – посмотрим», – резюмирует Гердт.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности разрешить поставки Украине боевых танков Leopard-2 при условии согласия Соединенных Штатов предоставить Киеву образцы Abrams.
Такое условие Шольц якобы поставил во время состоявшегося во вторник телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Лидер Штатов не дал твердого согласия на передачу Украине танков Abrams. Вашингтон добивается того, чтобы Берлин не только разрешил другим странам НАТО реэкспорт Leopard на Украину, но и сам поставил ей вооружение из собственных запасов.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила на слова Шольца утверждением, что каждая страна должна сама принимать суверенное решение о передаче той или иной военной техники Украине. При этом она отметила, что Вашингтон и так является крупнейшим поставщиком помощи Киеву.
Посол РФ в Вашингтон Анатолий Антонов подчеркнул, что Российская армия уничтожит любые вооружения, которые западные страны направят украинским войскам, как это было в годы Великой Отечественной войны.
Он также указал, что появление на территории бывшего Советского Союза танков с нацистской символикой однозначно нацеливает Россию на низвержение режима на Украине и создание в регионе нормальных условий для добрососедских отношений между народами, как в прежние времена.
В то же время в рамках выступления на всемирном экономическом форуме в Давосе Шольц заявил, что Россия должна проиграть для окончания конфликта на Украине. Данным утверждением канцлер ФРГ обосновал необходимость поставок Киеву вооружения, осуществляемые Берлином и союзниками по НАТО.
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Венгрия заблокировала очередной транш помощи ЕС Украине
Венгрия заблокировала 7-й транш помощи Украине от Европейского союза, сообщил высокопоставленный дипломат ЕС изданию RMF FM.
Речь идет о 500 млн евро из Европейского фонда мира, из которого страны ЕС финансируют Украину с начала военного конфликта, передает ТАСС со ссылкой на польское СМИ.
Отмечается, что представители стран ЕС намерены оказать давление на Будапешт во время встречи министров иностранных дел.
Также в сообщении говорится, что ЕС может выделить необходимую сумму Украине, несмотря на протесты Венгрии, так как ранее был принят правовой акт, позволяющий это сделать.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на радио Kossuth выразил уверенность в том, что от конфликта на Украине в основном выигрывают США. А опрос в стране показал, что 97% граждан выступают против санкций ЕС.
Авиация ВКС России сбила украинский Су-25
Истребительной авиацией ВКС России у Полтавки Донецкой народной республики (ДНР) сбит самолет Су-25 ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Средствами ПВО за последние сутки уничтожены пять украинских беспилотников у пунктов Червонопоповка, Житловк и Кременная Луганской народной республики, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Всего же с начала СВО уничтожены 374 самолета, 200 вертолетов, 2,9 тыс. беспилотников, 400 ЗРК, более 7,5 тыс. танков и других бронемашин, почти 1 тыс. боевых машин РСЗО, отчитались в оборонном ведомстве.
Российские войска за сутки уничтожили более 200 украинских военных
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Армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа на Купянском направлении нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ у Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР) и Ивановки Харьковской области. Ликвидированы более 30 военнослужащих, бронемашина и две самоходные гаубицы «Акация», сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ударами авиации и огнем артиллерии Центрального военного округа на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ возле Серебрянки Донецкой народной республики (ДНР) и 24-й механизированной бригады ВСУ недалеко от Нововодяного ЛНР. В районе Невского ЛНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ. Потери противника за последние сутки на этом направлении составили более 60 военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер и гаубица Д-20, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Подразделения Южного военного округа на Донецком направлении продолжали наступательные действия и нанесли огневое поражение ВСУ около Красногоровки, Галицыновки, Невельского ДНР.
За минувшие сутки на этом направлении уничтожены до 80 военнослужащих, две бронемашины, три французские артустановки Caesar, американская артиллерийская система М-777, самоходная артустановка «Гвоздика» и две САУ «Акация». Также под Карловкой ДНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ, а возле Курахово ДНР уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, сообщил Конашенков.
В ходе наступательных действий на Южно-Донецком направлении подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи и ликвидированы более 30 военнослужащих, две бронемашины и три пикапа, отчитались в Минобороны.
Оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировок ВС России за сутки нанесено поражение 67 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 98 районах, подытожили в оборонном ведомстве.
В Бундестаге отложили голосование по передаче Киеву танков Leopard
В четверг в немецком парламенте решили перенести голосование по передаче киевскому режиму танков Leopard, голосование инициировала группа «Христианско-демократический союз/ Христианский социальный союз (ХДС/ХСС).
Депутаты решили после вынесения вопроса на голосование передать его в комитет Бундестага по иностранным делам для дальнейшего обсуждения, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на «Страна.ua».
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что Берлин начнет передачу танков Украине только в том случае, если США будут поставлять киевскому режиму танки Abrams.
Ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что ФРГ должна стать лидером по поставкам танков Киеву.
CNN: США и Германия не договорились о передаче Украине западных танков
CNN: Министры обороны США и Германии Остин и Писториус в четверг не договорились о передаче Украине западных танков
Вопрос передачи Украине западных танков на состоявшейся в четверг встрече министров обороны США и Германии Ллойда Остина и Бориса Писториуса решен не был, сообщила телекомпания CNN.
По утверждению источников американской телекомпании, несмотря на кампанию по оказанию давления, которую проводит Остин в частном порядке, вопрос передачи Украине танков якобы остался нерешенным накануне встречи министров обороны западных государств на американской авиабазе Рамштайн в Германии, передает ТАСС.
Источники телекомпании выразили мнение, что власти Германии вряд ли изменят свою позицию по этому вопросу. Как утверждает телекомпания, ряд высокопоставленных представителей американской администрации высказывают недовольство позицией правительства Германии.
Ранее в Конгрессе США обвинили канцлера Германии Олафа Шольца в трусости из-за отказа передавать Украине танки Leopard 2. Между тем министр обороны ФРГ Борис Писториус предположил, что вопрос о поставках немецких танков на Украину из других стран решится в ближайшие часы в ходе встречи на американской военной базе Рамштайн в пятницу.
Британия запланировала отправить Украине 600 ракет Brimstone
Британия отправит Украине в качестве военной поддержки 600 ракет Brimstone
Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Британия отправит Украине в качестве военной поддержки 600 высокоточных ракет для наземных реактивных систем Brimstone.
Он назвал это крайне важной помощью Украине после встречи с главой Минобороны Эстонии Ханно Певкуром, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Sky News.
Уоллес также считает, что конфликт на Украине затянется надолго, и страны НАТО должны быть готовы планировать военную поддержку на годы вперед.
Ранее сообщалось, что правительство Британии в дополнение к 14 танкам Challenger 2 поставит Украине тяжелую артиллерию и более 200 единиц другой бронетехники.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для ВС России. Во внешнеполитическом ведомстве также заявляли, что страны НАТО играют с огнем, поставляя оружие на Украину.
Пентагон назвал поставку танков Украине суверенным решением Германии
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх: Возможная поставка Украине танков является суверенным решением Германии
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Возможная поставка Украине танков и предоставление Киеву другой помощи в сфере безопасности является суверенным решением Германии, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
Заместитель пресс-секретаря Пентагона напомнила, что США передали Украине БМП Bradley. Она также отметила, что другие страны увеличивают поставки Киеву военной помощи. При этом сотрудница министерства обороны США подчеркнула, что решение о поставке танков Украине – суверенное решение Германии о том, какую помощь в сфере безопасности отправлять Киеву, передает ТАСС.
Сингх добавила, что пока не может сказать, удалось ли министру обороны США Ллойду Остину достичь решения по отправке танков Украине на встрече с немецким коллегой Борисом Писториусом.
В четверг стало известно, что германский концерн Rheinmetall в 2023 году может поставить на Украину более 100 немецких танков Leopard, Leopard 2 и британских танков Challenger 1. Днем ранее появились сообщения, что канцлер Германии Олаф Шольц поставил Соединенным Штатам условие для начала поставок немецких танков Украине.
Российский сапер рассказал об использовании ВСУ немецких мин
Российский сапер: Противник в зоне спецоперации часто использует немецкие мины
Самыми распространенными минами западного производства, применяющимися Вооруженными силами Украины (ВСУ), стали немецкие DM-31 и DM-12, сообщил начальник цикла подготовки специалистов по уничтожению взрывоопасных предметов 66-го учебного центра инженерных войск Минобороны России Илья Б.
Отвечая на вопрос об иностранных минах, наиболее часто встречающихся в зоне проведения СВО, начальник цикла подготовки специалистов по уничтожению взрывоопасных предметов 66-го учебного центра инженерных войск Минобороны России рассказал про установленные противником немецкие мины DM-31 с электромагнитными датчиками. Он пояснил, что это противотанковая кумулятивная противоднищевая мина. Кроме того, по имеющимся у него данным, попадались также мины DM-12. Вместе с этим российский военный отметил, что ВСУ в основном используют советские мины ТМ-62, ТМ-57, ПМН-2, ПМН-4, передает ТАСС.
Как пояснил специалист 66-го учебного центра инженерных войск Минобороны России, мины с неконтактными датчиками цели реагируют на изменение электромагнитного поля: если подойти к такой мине с миноискателем, то произойдет почти стопроцентное срабатывание. Он также отметил, что миноискатели у ВС РФ индукционные и наводят электромагнитное поле.
Противотанковая противоднищевая DM-31 производства Германии имеет заряд массой 3,9 кг, предназначена для вывода из строя бронированной техники за счет пробития кумулятивной струей ее днища. Противотанковая противобортовая мина DM-12 оснащена кумулятивным зарядом массой 1,5 кг и тоже предназначена для вывода из строя бронетехники, но за счет повреждения борта машины. Устройство раскладывается на стойке и может ожидать цель до сорока дней.
Ранее президент Хорватии Зоран Миланович заявлял, что страны НАТО ведут опосредованную войну против России на Украине.
Президент Германии Штайнмайер заверил, что страна не находится в состоянии войны
Президент Германии Штайнмайер при назначении министра обороны заявил, что страна не находится в состоянии войны
Германия в связи с конфликтной ситуацией на Украине не находится в состоянии войны, однако для республики начинается эпоха вызовов, заявил президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер во время вручения Борису Писториусу грамоты о назначении новым главой Минобороны Германии.
По словам президента, годы получаемых Германией в мирное время дивидендов ушли в прошлое, теперь для страны начинается эпоха негатива, передает ТАСС.
Также Штайнмайер заявил, что в республике теперь есть необходимость вести полноценную работу по сдерживанию потенциального противника и обороне, чтобы защищать свою территорию и НАТО. В этой связи политик сообщил, что Германии нужно современное и комплексное оснащение, достаточное количество персонала, внимание и уважение.
По словам Штайнмайера, Писториус получил должность в опасное время, когда Германия стоит перед лицом угроз.
Уточняется, что новый глава Минобороны Писториус вступил в должность, дав присягу в Бундестаге.
«Клянусь, что приложу свои силы на благо немецкого народа, увеличивая пользу и отвращая от него вред, а также (клянусь) защищать Основной Закон и (другие) законы», – заверил он.
Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц назначит новым министром обороны 62-летнего Писториуса, занимавшего с 2013 года пост главы МВД в федеральной земле Нижняя Саксония.
Напомним, экс-глава Минобороны Кристина Ламбрехт подала в отставку на фоне череды скандалов, в частности, в СМИ ее обвиняли в недостаточной помощи Киеву. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах отставки министра.
СМИ: Германия может поставить Киеву за год более 100 танков Leopard и Challenger
Handelsblatt: Германия может поставить Киеву за год более 100 танков Leopard и Challenger
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в 2023 году может поставить на Украину более 100 немецких боевых танков Leopard, Leopard 2 и британских танков Challenger 1, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на источник.
Поставлять танки будет промышленность, а не использоваться собственные запасы бундесвера (ВС ФРГ). Предполагается, что «концерн Rheinmetall приобретет и модернизирует двузначное количество британских танков в Омане». Технику могут передать Украине в конце года.
Что касается поставки танков Leopard и Leopard 2, Rheinmetall может переоборудовать из старой модели Leopard 20 основных боевых танков и передать в этом году, а еще 80 – в течение 20 месяцев.
Ранее сообщалось, что накануне стало известно о готовности канцлера Германии Олафа Шольца разрешить поставки танков Leopard 2 Украине при условии согласия Вашингтона.
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