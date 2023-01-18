Стало известно о готовности Шольца разрешить поставку танков Украине

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18 января, среда  |  Последнее обновление — 23:18  |  vz.ru
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Как происходит тотальная перестройка торговли нефтью

Великобританию и ЕС уличили в покупке российских энергоресурсов REUTERS/David Gray
Британия клялась отказаться от российских нефти, угля и газа, однако обещание так и не сдержала, удивляется Запад. Статистика показывает, что Лондон продолжает покупать российскую нефть, но просто через посредника – Индию. На самом деле, этой схемой пользуется и континентальная Европы, и уже давно. Из нового то, что посредником становится также Китай. Похожие лазейки европейцы могут начать использовать и по нефтепродуктам.  Подробности...
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Новые военные округа станут ответом России на расширение НАТО

Близ финской границы будет развернут новый армейский корпус в рамках ЛенВО Павел Герасимов/РИА Новости
Россия приняла решение воссоздать Московский и Ленинградский военные округа. Два округа, существовавшие со времен Российской империи и до 2010 года, прикрывали не только обе столицы, но и почти весь запад и северо-запад страны. Какие задачи будут стоять перед МВО и ЛенВО в свете вступления Финляндии в НАТО? Подробности...
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Зеленский на информационном фронте приступил к тотальной войне

«Вся политика Зеленского базируется на пиаре, на контроле за информпространством, он ведет ментальную войну» picture alliance/ТАСС
Зеленский обнародовал новый санкционный список, куда вошли почти 200 журналистов, деятелей культуры, ведущих Тelegram-каналов и иных лидеров мнений России и Украины. Наряду с противниками нынешних властей в Киеве, в списки попали и нейтральные лица вроде ведущей Ангелины Вовк или певца Юрия Лозы. В чем смысл этих санкций и удастся ли с их помощью Зеленскому нейтрализовать тех, кто доносит до украинцев альтернативную точку зрения? Подробности...
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Россия заставила НАТО испытать «снарядный голод»

США присылают Украине израильские боеприпасы Masnori Inagaki/The Yomiuri Shimbun/Reuters
США пришлось распечатать свои арсеналы в Израиле и Южной Корее, чтобы восполнить дефицит боеприпасов на Украине. При этом в зарубежной прессе часто пишут о том, что «снарядный голод» испытывает не только Запад, но и Россия. Так ли это на самом деле? И почему Москва в этом вопросе оказалась в более выгодном положении, чем Вашингтон?  Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Политические разногласия добрались до космоса

Михаил Котов
Михаил Котов, научный журналист
Все тренды прошедшего года говорят об одном: кроме нас самих, никто нашей космонавтике не поможет. Подробности...

Стратегическая обреченность Японии

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Внешнеполитическая культура США предполагает использование против их противника «тарана» – державы, которая в силу собственных обстоятельств готова на самопожертвование. В Азии такая роль отведена Японии. Подробности...

Многополярный мир – это не смена гегемонов

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Когда Путин говорит о многополярном мире – это не обещание некоего «золотого века» и не ставка на лучшее будущее. Это констатация неизбежности перехода человечества на следующий этап развития. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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Гибель главы МВД Украины в Броварах

Новая эмиграция хуже «старой»

Арестович всё

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В авиакатастрофе под Киевом погиб глава МВД Украины

Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
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В Японии завершился ежегодный Токийский автосалон

В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
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Актриса Джина Лоллобриджида умерла в Риме

Звезда итальянского кино Джина Лоллобриджида, известная по фильмам «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери», умерла на 96-м году жизни. Лолло, как ее называли на родине, стала одним из национальных символов современной Италии
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каким вам кажется наиболее приемлемый сценарий развития ситуации на Украине?
  • Украина станет внеблоковым нейтральным государством

  • Украина потеряет свою государственность

  • Украина вступит в союзнические отношения с Россией

  • Украина полностью перейдет под протекторат НАТО
Когда вы убираете новогоднюю елку?
  • Сразу после Нового года

  • После старого Нового года

  • После Крещения

  • Зависит от настроения

  • Не ставлю елку
Успели отдохнуть за новогодние праздники?
  • Да, но можно ещё

  • Да, в самый раз

  • Да, можно меньше

  • Нет

  • Не отдыхал(а)
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    народная артистка России


    Друг Удовиченко рассказал о ее состоянии после операции на позвоночнике

    Видео

    катастрофа в Броварах


    Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

    «адский день»


    Французы остановят Францию назло Макрону

    обеспеченность боеприпасами


    Россия заставила НАТО испытать «снарядный голод»

    покупки через посредника


    Как происходит тотальная перестройка торговли нефтью

    эпоха матриархата


    Новому шефу бундесвера придется исправлять женские ошибки

    только сами!


    Михаил Котов: Политические разногласия добрались до космоса

    самопожертвование


    Тимофей Бордачёв: Стратегическая обреченность Японии

    констатация неизбежности


    Владислав Исаев: Многополярный мир – это не смена гегемонов

    на ваш взгляд


    Каким вам кажется наиболее приемлемый сценарий развития ситуации на Украине?

    Стало известно о готовности Шольца разрешить поставку танков Украине

    Suddeutsche Zeitung: Канцлер ФРГ Шольц готов поставить Украине танки Leopard-2 при условии поставок танков Abrams из США
    		    18 января 2023, 22:59
    Фото: Hendrik Schmidt/ZB/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Канцлер Германии Олаф Шольц готов разрешить поставки Украине боевых танков Leopard-2 при условии согласия Соединенных Штатов предоставить Киеву танки Abrams, сообщило издание Suddeutsche Zeitung.

    По имеющимся у источников издания сведениям, такое условие Шольц поставил во время состоявшегося во вторник телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Как утверждает издание, Байден в беседе с Шольцем не дал твердого согласия на передачу Украине танков Abrams. По мнению авторов статьи, Вашингтон добивается того, чтобы Берлин не только разрешил другим странам НАТО реэкспорт танков Leopard на Украину, но и сам поставил ей танки из собственных запасов, передает ТАСС.

    Накануне мэр Киева Виталий Кличко похвастался «положительными решениями» Германии по оружию. В минувшее воскресенье немецкий концерн Rheinmetall назвал сроки возможных поставок танков Украине.

    При крушении вертолета под Киевом погибло руководство МВД Украины
    При крушении вертолета под Киевом погиб глава МВД Украины Монастырский и его первый заместитель Енин
    		    18 января 2023, 11:18
    Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
    Текст: Антон Никитин

    Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

    По словам главы нацполиции Украины Игоря Клименко, при авиакатастрофе вертолета министерства внутренних дел в Броварах погибли 16 человек, включая двоих детей. Девять человек из числа погибших находились на борту вертолета, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Еще 22 человека пострадали, в том числе десять детей. Все раненые госпитализированы.

    О крушении вертолета рядом с детсадом в Броварах Киевской области стало известно ранее в среду. На месте крушения произошел пожар. По данным СМИ, вертолет загорелся еще в воздухе.

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    Юморист Гальцев рассказал о прогулке по Львову в нацистской форме
    Актер Гальцев рассказал, как жители Львова обрадовались его нацистской форме
    		    18 января 2023, 08:59
    Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Актер и юморист Юрий Гальцев, рассказывая о съемках художественного фильма «Гитлер капут!» во Львове в 2008 году, вспомнил, как переоделся в нацистскую форму и как позитивно отреагировали на это местные жители.

    Гальцев в эфире программы «Эмпатия Манучи» на YouTube рассказал, что с актером Юрием Стояновым они облачились в нацистскую форму, но решили в перерыве поесть суши.

    Артисты решили не переодеваться и приехали в ресторан в центре города прямо в костюмах. «Для шутки», по словам Гальцева, еще и изобразили немецкую речь. После этого в заведении воцарилась тишина, которую прервала одна пожилая женщина, заявившая, что рада «своим», передает РИА «Новости».

    Отходя от темы, Гальцев сказал, что юмор на фронте уместен. «Шутят солдаты очень смешно. Это помогает им», – поделился артист.

    Коментарии (32)
    Стало известно о проблемах вертолета погибшего главы МВД Украины
    		    18 января 2023, 15:14
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алексей Дегтярев

    Упавший на Украине вертолет с министром внутренних дел Денисом Монастырским закуплен у Франции в 2018 году, у машины наблюдались технические проблемы, сообщают украинские СМИ.

    Вертолет был одним из нескольких, закупленных у французской стороны в 2018 году, у модели EC225 (или Н225), падение которой подтвердили власти, наблюдались технические проблемы, сообщает издание «Страна.ua», передает РИА «Новости».

    К Airbus Helicopters подавались иски по поводу неисправностей этих моделей.

    В полете эти вертолеты иногда теряют несущий винт, у них может произойти «потенциально катастрофический сбой» в конструкции, указало издание.

    В 2016 году об этом сообщали СМИ, они упоминали падение у берегов Шотландии в 2009-м вертолета, тогда там погибли 14 человек. По этим данным, в коробке передач вертолета есть проблема с подшипниками. Это же может быть и причиной крушения вертолета в 2016 году, когда погибли 12 человек, и в нескольких других случаях с 1980 года.

    После одной из катастроф с таким вертолетом в Норвегии Польша решила выйти из переговоров по закупке 50 экземпляров военной версии такого воздушного судна.

    У моделей Super Puma EC225 LP и AS332 L2 также были временные запреты на полеты из-за подобных проблем. Предполагалось, что необходима полная модернизация, требующая порядка пяти лет. До 2017 года запреты на полеты в нескольких странах убрали.

    Напомним, при падении вертолета на Украине погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый зам Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.

    Воздушное судно рухнуло в Броварах Киевской области рядом с детсадом. По последней информации, погибли 18 человек, включая троих детей.

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    Коментарии (43)
    Киссинджер изменил позицию по нейтральному статусу Украины
    Киссинджер: Идея нейтральной Украины больше не имеет смысла
    		    18 января 2023, 11:09
    Фото: GIAN EHRENZELLER/EPA/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    В нынешних условиях идея нейтральной Украины «не имеет смысла», заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, назвав «оправданным исходом» конфликта членство этой страны в Североатлантическом альянсе.

    Киссинджер в ходе выступления по видеосвязи на специальной сессии Всемирного экономического форума в Давосе напомнил, что до начала российской спецоперации выступал против членства Украины в НАТО, поскольку боялся, что это приведет к событиям, которые сегодня уже стали реальностью. Однако теперь, считает политик, идея нейтральной Украины «больше не имеет смысла», передает ТАСС.

    В конце концов Украина должна получить гарантии от НАТО – в любой форме, считает он. «И я считаю, что членство Украины в НАТО было бы оправданным исходом», – сказал Киссинджер.

    Экс-госсекретарь США добавил, что выступает за продолжение диалога с Россией. «Это страна, протянувшаяся на 11 часовых зон, располагающая ядерным оружием на своей территории», – отметил он. Он призвал обсуждать прекращение боевых действий и санкции.

    Киссинджер при этом выразил мнение, что Европа должна быть открыта к России, «если будут выполнены требуемые условия участия в европейских процессах».

    Отметим, что 8 января в западных СМИ вышла рецензия на новую книгу Киссинджера. В частности, сообщалось, что, по мнению политика, именно нахождение Украины вне НАТО позволит разрешить конфликт с Россией. В своей книге Киссинджер писал, что если Украина вступит в альянс, то граница блока будет в пределах 500 километров от Москвы, что лишит Россию стратегической глубины, на которую она всегда по праву рассчитывала.

    Сенатор Алексей Пушков, комментируя идеи Киссинджера по завершению конфликта на Украине, отметил, что в администрации действующего президента США Джо Байдена нет людей, способных реализовать эти предложения.

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    Коментарии (61)
    Монеточка на концерте в Литве выкрикивала украинские лозунги
    Певица Монеточка на концерте в Литве выкрикивала украинские лозунги
    		    18 января 2023, 08:39
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Никитин

    Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) во время концерта в Литве выступила в поддержку Киева и стала выкрикивать националистические лозунги.

    Гырдымова предложила фанатам повторять эти лозунги. Некоторые зрители поддержали инициативу артистки громкими возгласами и аплодисментами, сообщает канал «360».

    В руках у исполнительницы был бело-сине-белый флаг, используемый протестующими против спецоперации на Украине. 

    Певица вместе с супругом покинула Россию в мае прошлого года. Накануне сообщалось, что Гырдымова решила продать квартиру в Москве. Артистка просит за жилье 30 млн рублей.

    В декабре прошлого года Монеточка оказалась в центре скандала после того, как посоветовала критикующим ее вокал зрителям сходить на концерт умершего в 2018 году эстрадного певца Иосифа Кобзона.

    Коментарии (71)
    СБУ назвала версии крушения вертолета с главой МВД

    18 января 2023, 15:50

    Текст: Елизавета Шишкова

    Служба безопасности Украины (СБУ) допускает версию того, что вертолет, при крушении которого под Киевом погиб глава МВД Украины Денис Монастырский, был уничтожен умышленно.

    Всего следователи рассматривают три версии случившегося: нарушение правил полета; техническая неисправность; умышленные действия, передает ТАСС.

    Между тем число пострадавших при падении вертолета в Браварах возросло до 30 человек, среди которых 12 детей, сообщили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

    Ранее сообщалось, что при крушении вертолета в Киевской области погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.

    Вертолет упал около детского сада, по последней информации, погибли 18 человек, включая троих детей.

    Коментарии (33)
    Украинские артиллеристы по ошибке ударили по своим и убили 50 человек
    		    18 января 2023, 19:59
    Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Группа военных из 128-й штурмовой бригады ВСУ попала под удар собственной артиллерии, их обстреляли из гаубиц M777, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

    Группа 15 января получила приказ о разведывательной миссии для вскрытия позиций ВС России и ЧВК «Вагнер» у Раздоловки и Васюковки около Соледара, сообщает RT.

    Колонну из пикапов и бронемашин Humvee зафиксировали российские беспилотники, их обстреляли из российских орудий «Гиацинт-Б» и «Гиацинт-С». Украинские военные потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, после чего стали отходить.

    Отступающее подразделение заметили другие бойцы ВСУ, не смогли опознать и вступили в бой. Их обстреляли из американских гаубиц M777, эвакуированных из Соледара.

    По данным канала, из 120 участников вылазки погибли не менее 50 бойцов, у многих есть тяжелые ранения.

    В декабре попавший в плен украинский боец рассказал, что после получения ранения ждал в лесу помощи от своих три дня, но помощь так и не пришла.

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    Украине предрекли новую борьбу кланов из-за гибели главы МВД
    Политолог Шеслер: После гибели руководства МВД на Украине начнется борьба кланов за этот пост
    		    18 января 2023, 14:20
    Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
    Текст: Алёна Задорожная

    На Украине сразу несколько кланов заинтересованы в том, чтобы взять под контроль место главы МВД. И сейчас они начнут ожесточенное противостояние за этот пост, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее под Киевом при крушении вертолета погибло руководство силового ведомства Украины.

    «В руководстве МВД Украины, равно как и во всем военно-политическом руководстве страны, нет никаких намеков на то, что изменение командного состава любой из структур приведет к переменам», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «Однако МВД Украины, начиная с Арсена Авакова и госпереворота в 2014 году, стало инструментом националистического государства. Сегодня это еще и винтик военной машины. Сейчас внутри страны начнется активная борьба кланов за возможность получить место министра», – продолжила эксперт.

    «Примечательно, что Арсен Аваков до сих пор не потерял свою роль. В Раде также есть группы, которые стремятся занять высокие позиции в силовых структурах. Приближенные к олигарху Игорю Коломойскому люди тоже вступят в это противостояние. В качестве противовеса, вероятно, выступит военный блок в лице некоего представителя главкома ВСУ Валерия Залужного», – перечислила собеседница.

    «Также не стоит думать, что на фоне ухода Арестовича и гибели Монастырского как-то ослабнет влияние Андрея Ермака на политические процессы внутри Украины. Его позиции может пошатнуть только недовольство со стороны Лондона и Вашингтона», – объясняет политолог.

    «Поэтому какой бы ожесточенной не была борьба кланов, всем в итоге придется договариваться именно с Ермаком. И можно с уверенностью сказать, что ему будет крайне невыгоден человек, усиливающий позиции Залужного», – заключила Шеслер.

    В среду в результате крушения вертолета погибли глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.  

    Вертолет упал в Броварах Киевской области рядом с детским садом. По последним данным, погибли 18 человек, включая троих детей, сообщили в МВД Украины. Ранее сообщалось о гибели 16 человек, включая двоих детей.

    Официально причины авиакатастрофы пока не озвучены. Однако издание «Украинские новости» пишет, что всему виной ошибка пилота, передает РИА «Новости». Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил ранее, что в качестве причин крушения вертолета рассматриваются диверсия, неисправность техники и нарушение правил безопасности.

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    Коментарии (26)
    Кадыров показал взятый штурмом опорный пункт ВСУ
    Кадыров сообщил о взятии штурмом спецназом «Ахмат» украинского опорного пункта на Марьинском направлении
    		    18 января 2023, 01:57
    Фото: Kadyrov_95/Telegram
    Текст: Антон Антонов

    На Марьинском направлении бойцы полка спецназначения «Север-Ахмат» взяли штурмом опорный пункт вооруженных сил Украины, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров опубликовал в Telegram видео с захваченных чеченскими бойцами позиций. Он рассказал, что укрепленные позиции противника «состояли сплошь из линии окопов, замаскированных блиндажей, стрелковых защитных сооружений». По его словам, стратегически важный опорный пункт находился «в выгодной для врага местности».

    Сообщается, что бойцы спецназа уничтожили «большую часть живой силы противника, внушительное количество бойцов ВСУ взято в плен». Захват опорного пункта «является существенным успехом» на данном направлении, отметил глава Чечни.

    Кадыров подчеркнул, что «под неприятельским артобстрелом чеченцы оказывали первую помощь пленным», которые еще несколько минут назад стреляли по ним.

    Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что на Марьинском направлении вооруженные силы Украины пытаются удержаться на заранее подготовленных позициях в частном секторе.

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    Арестович внесен в базу «Миротворца»
    		    18 января 2023, 16:52
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Ушедший в отставку с должности внештатного советника офиса президента Украины Алексей Арестович внесен в базу «Миротворца».

    На заглавное фото в «Миротворце» помещена фотография Арестовича в образе «девочки-конфетки».

    «Осуществление публичных информационных диверсий в пользу российской армии. Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Сознательное участие в мероприятиях, подрывающих обороноспособность Украины путем деморализации вооруженных сил Украины», – говорится в карточке с обвинениями в сторону Алексея Арестовича, размещенной на сайте «Миротворца», передает Ura.ru.

    Ранее офис украинского президента удовлетворил прошение Арестовича об уходе с должности внештатного советника.

    Арестович объявил, что подал в отставку после того, как заявил о разрушении жилого дома в Днепропетровске после падения на него сбитой украинскими ПВО ракеты. Это заявление вызвало негодование ряда должностных лиц на Украине.

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    Стало известно о тайных поставках Болгарии дизтоплива ВСУ с российского завода
    Die Welt: Болгария тайно снабжала ВСУ дизельным топливом после начала спецоперации

    18 января 2023, 11:44

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Болгария тайно снабжала ВСУ дизельным топливом производства (НПЗ) «Лукойл нефтохим Бургас» после начала спецоперации России, сообщила германская газета Die Welt со ссылкой на экс-министра финансов Болгарии Асена Василева.

    По словам Василева, Болгария после начала СВО покрывала до 40% потребностей Украины в дизельном топливе. Политик рассказал, что просил руководство НПЗ отправлять излишки дизеля на нужды ВСУ, причем поставки производились негласно через фирмы-посредники, передает ТАСС.

    Как сообщает издание, Болгария перестала скрывать поставки после перехода НПЗ под управление Софии, при этом руководство страны еще в ноябре «направила запрос в Еврокомиссию о выдаче ей разрешения на использование нефти из России, импортируемой по морю, для производства и последующего экспорта дизеля», в том числе на Украину.

    Ранее Конституционный суд Болгарии решил проверить на соответствие основному закону страны решение парламента об оказании военно-технической помощи Украине.

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    В ДНР рассказали, как ВСУ подставили польских наемников в Соледаре
    Советник Гагин: ВСУ выдают в радиоэфире позиции польских наемников

    18 января 2023, 09:05

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Военные ВСУ говорили в радиоэфире о позициях польских наемников в Соледаре, что позволило наносить по ним точные удары артиллерии, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

    По его словам, в Соледаре часть серьезных потерь польских наемников произошла благодаря обсуждению военными ВСУ в открытом эфире позиций «коллег», передает РИА «Новости». Гагин добавил, что украинцы постоянно подставляют поляков на самые опасные участки и в целом их не любят. При этом он напомнил, что Польша хочет забрать западную часть Украины, которая, в свою очередь,« хочет какой-то независимости», плюс к этому никто не забыл про опыт взаимного геноцида – Волынскую резню, что в сумме «напоминает натуральную шизофрению».

    Ранее ВКС России ударили по дислокации подразделений «Иностранного легиона» в ДНР и Харьковской области, в результате чего были ликвидированы более 70 иностранных наемников, еще более ста были ранены.

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    Россия заверила в отсутствии намерения уничтожать Украину как государство
    Небензя заявил об отказе России мириться с попыткой превратить Украину в русофобскую диктатуру
    		    18 января 2023, 03:31
    Фото: Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Россия никогда не ставила перед собой цель уничтожения Украины как государства, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН.

    Небензя подчеркнул, что Россия при этом не могла и не собирается мириться с попыткой создать у ее границ «человеконенавистническую, русофобскую и антихристианскую диктатуру», передает ТАСС.

    Он заявил, что насаждать авторитаризм на Украине принялись задолго до российской специальной военной операции. Как сказал Небензя, странам Запада не удастся списать все действия Киева на необходимость «защиты» от России.

    Напомним, по словам постпреда, Москва надеется, что власти Украины «будут более реалистичными» и сядут за стол переговоров. Кроме того, он подчеркивал, что Россия готова при необходимости добиться целей спецоперации военными средствами.

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    Захарова спросила у фон дер Ляйен о поставках ядерного оружия Украине
    		    18 января 2023, 08:00
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
    Текст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен предоставить Киеву любое вооружение, которое Украина сможет использовать.

    «Ядерное, что ли?» – спросила Захарова в Telegram.

    Напомним, фон дер Ляйен предложила предоставить Киеву все военные возможности, которые Украине нужны и которые та может использовать.

    Отметим, что одной из причин начала специальной военной операции России на Украине стала угроза украинского президента Владимира Зеленского пересмотреть безъядерный статус страны.

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    Политолог: На встрече в Рамштайне страны НАТО повысят ставки в конфликте на Украине
    Политолог Кортунов: Любой успех России подталкивает Запад к увеличению поставок оружия Украине
    		    18 января 2023, 12:40
    Фото: RONALD WITTEK/EPA/ТАСС
    Текст: Алёна Задорожная

    Запад вновь повышает ставки. И Украина попробует этим воспользоваться на встрече в Рамштайне, попросив еще больше наступательного оружия, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее в ЕС призвали передать Украине любое необходимое вооружение, а Госдеп отказался от переговоров на условиях Москвы. Это произошло в преддверии встречи представителей стран НАТО в Рамштайне по украинскому вопросу.

    «Очевидно, что на Западе растет обеспокоенность положением дел на фронте. В связи с этим у них формируется ощущение, что увеличение поддержки позволит изменить ситуацию на поле боя. Вместе с тем существуют бюрократические препятствия для поставок Киеву более современного и технологичного вооружения», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

    «На встрече в Рамштайне, которая намечена на 20 января, мы увидим определенный торг. С одной стороны, представители Украины будут настаивать на необходимости расширения поддержки. Но, с другой стороны, Запад будет всячески демонстрировать, что есть та черта, которую переходить просто нельзя. Результатом, как всегда, будет некий компромисс», – полагает эксперт.

    «Однако доля поставляемого на Украину более разрушительного, точного и современного вооружения будет все время нарастать. Уже сейчас рассматриваются системы Patriot, танки Challenger и Leopard. И на этом Запад не остановится», – продолжил собеседник.

    «Насколько серьезно будет эскалироваться ситуация, во многом зависит от российской позиции. Москва должна не только четко обозначить допустимые рамки, но и последовательно защищать свои интересы. Например, введение бесполетной зоны над частью Украины будет расценено как прямое вмешательство НАТО в конфликт», – отмечает политолог.

    «Также многое будет обусловлено положением дел на фронте. Стратегические успехи России и угроза поражения Украины будут подталкивать Запад к еще большему наращиванию поставок оружия Киеву», – говорит эксперт.

    «Вместе с тем я бы не стал на данном этапе переоценивать масштабы иностранной военной помощи Украине. Например, Великобритания заявила о готовности отправить 12-14 танков. Но Зеленский ранее заявлял, что ему надо минимум 300 машин. Из этого и надо исходить», – заключил Кортунов.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен усомнился в возможности переговоров по Украине на условиях Москвы. В частности, он не согласился с заявлениями России о том, что Москва готова вести переговоры по урегулированию ситуации на Украине, а вот Киев и его союзники – нет.

    Как заявил Блинкен, Россия ждет, что Украина «примет новые территориальные реалии», то есть согласится, что воссоединившиеся с Россией регионы под контроль Киева «не вернутся». По его мнению, «это, разумеется, само по себе не имеет шансов на успех» с точки зрения начала переговоров.

    «В конечном итоге мы настроены на то, чтобы Украина имела все необходимое для достижения успеха на поле боя», – цитирует его ТАСС. Он отметил, что помощь Украине со стороны западных государств изменялась по ходу специальной военной операции России.

    На фоне этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала передать Украине любое орудие, «которое ей необходимо». Она также выразила надежду на то, что на встрече контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии 20 января участники «сделают важный шаг вперед в поддержке Украины». Кроме того, она сообщила, что ЕС одобрил программу макрофинансовой кредитной помощи Киеву на 18 млрд евро.

    В ответ на высказывание евробюрократа иронично отреагировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. «Ядерное, что ли?» – спросила Захарова в Telegram.

    Примечательно, что бывший госсекретарь США Генри Киссинджер изменил свою позицию по нейтральному статусу Украины, заявив, что эта идея сейчас «не имеет смысла». Он отметил, что до начала российской спецоперации выступал против членства Украины в НАТО, поскольку боялся, что это приведет к событиям, которые сегодня уже стали реальностью.

    В конце концов Украина должна получить гарантии от НАТО – в любой форме, считает он. «И я считаю, что членство Украины в НАТО было бы оправданным исходом», – сказал Киссинджер. Экс-госсекретарь США добавил, что выступает за продолжение диалога с Россией.

    Отметим, что 8 января в западных СМИ вышла рецензия на новую книгу Киссинджера. В частности, сообщалось, что, по мнению политика, именно нахождение Украины вне НАТО позволит разрешить конфликт с Россией. В своей книге Киссинджер писал, что если Украина вступит в альянс, то граница блока будет в пределах 500 километров от Москвы, что лишит Россию стратегической глубины, на которую она всегда по праву рассчитывала.

    Сенатор Алексей Пушков, комментируя идеи Киссинджера по завершению конфликта на Украине, отметил, что в администрации действующего президента США Джо Байдена нет людей, способных реализовать эти предложения.

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