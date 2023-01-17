Кличко похвастался «положительными решениями» Германии по оружию

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17 января, вторник | Последнее обновление — 14:03 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Шойгу анонсировал масштабные изменения в Российской армии
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Лучшим решением будет дать всем этим певцам во стане неприятельских воинов тихо погрузиться в забвение, не придавая излишнего значения их словам и не делая из них страдальцев за идею.
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16 января 1947 года в СССР был казнен 77-летний генерал Петр Краснов. Казак, участник Первой мировой, Гражданской, и... нацистский пособник. Он обожал Россию всей душой, но при этом воевал против нее.
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Составители различных санкционных списков – а этим, как правило, занимаются бывшие соотечественники, свалившие на Запад, – даже не подозревают, какую важную работу они делают. Ведь это списки самых достойных и активных людей России. Мне повезло попасть в один из них.
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В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
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Звезда итальянского кино Джина Лоллобриджида, известная по фильмам «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери», умерла на 96-м году жизни. Лолло, как ее называли на родине, стала одним из национальных символов современной Италии
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Звезда кино и сцены СССР и Грузии Вахтанг Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет. Он снялся в фильмах «Встреча в горах», «Не горюй!», «Мелодии Верийского квартала», «Мимино» и многих других. Был одним из самых популярных эстрадных исполнителей СССР. В числе его наиболее известных песен: "Проводы любви", "Чито-Гврито", "Бессердечная", "Обо всем не скажешь в песне", "Останься, молодость", "Вот и весь разговор", "Память", "Мои года", "Отцовская песня". С 2008 года Кикабидзе отказался от концертов в России из-за ввода российских войск в Южную Осетию и Абхазию
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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Кличко похвастался «положительными решениями» Германии по оружию
Кличко после встречи с вице-канцлером Германии Хабеком заявил о «положительных решениях» по оружию
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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в ходе Международного экономического форума в Давосе встретился в вице-канцлером – министром экономики Германии Робертом Хабеком.
Кличко в своем Telegram-канале написал, что в ходе переговоров обсуждалась дальнейшая поддержка и помощь Украине со стороны Германии. Речь, в частности, шла о передаче вооружений.
«Положительные решения приняты», – написал Кличко, пообещав, что «хорошие новости» будут скоро.
15 января германский концерн Rheinmetall сообщил, что располагает 88 танками Leopard и 22 Leopard 2, но на подготовку их к отправке на Украину уйдет год.
Продюсер Бардаш: Зеленского от наркотической смерти спасают очень серьезные медики
Продюсер группы «Грибы» Бардаш рассказал о наркозависимости Зеленского
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По мимике и лицу заметно, что президент Украины Владимир Зеленский употребляет наркотики, считает украинский основатель групп Quest Pistols и «Грибы» Юрий Бардаш.
Бардаш в интервью проекта «Откровенно с Татаркой» блогера Лили Абрамовой (Татарка FM) отметил, что есть и доказательства употребления наркотиков Зеленским, есть люди, присутствующие на совещаниях и на вечеринках с ним, это и «95-й квартал» в том числе.
«Да и не надо никаких доказательств. Я – человек, прошедший многое и видевший многое. Человек, который никогда не сталкивался с наркотиками, он вообще никогда ничего не поймет», – пояснил он.
По его словам, те люди, которые сталкивались с наркотиками, видят человека, видят мимику лица и уже понимают, что что-то не так. Бардаш также выразил мнение, что Зеленского поддерживают очень серьезные медики для того, чтобы он не умер. «Он выглядит так, как если бы он висел четыре-пять дней без остановки. И он выглядит так каждый день. Электрошоком там его бьют, может. Я не знаю, что делают. На лице вся тяжесть», – сказал он.
«Все говорят: это от войны. Да хрен там «это от войны»! Он переживает за свой народ? Да я вас умоляю! Артист переживает только за свою задницу всегда. А Зеленский – артист чистой воды», – считает продюсер.
Бардаш добавил, что если бы Зеленский действительно переживал за свой народ, то «сейчас 400 тыс. человек не было бы убитых».
В июне спикер парламента Венгрии Ласло Кевер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский страдает от проблем с психикой.
Ранее Зеленского заподозрили в употреблении наркотиков из-за гримас на совещании. Напомним, противники Зеленского еще во время борьбы за кресло президента Украины обвиняли его в употреблении наркотиков, его оппонентами было опубликовано видео, на котором на Зеленского высыпали вещество, имитирующее кокаин.
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В группе «Викинг» объяснили «бешеное количество» иностранных наемников в ВСУ
Командир группы «Викинг»: У Киева заканчиваются люди
Командир группы ВС России «Викинг» объяснил, что на Украине происходит наплыв иностранных наемников в связи с истончением мобилизационного ресурса страны.
По его словам, осталось около полумиллиона человек мобилизационного резерва, поэтому в Киеве зафиксировано «бешеное количество» иностранных наемников. Люди таким образом работают, зарабатывают деньги, передает РИА «Новости».
При этом командир отметил высокий уровень мотивации «наших ребят». Так, российские военные сражаются за свою Родину, понимая, что если сейчас ничего не сделать, то завтра война придет в наши семьи.
«А там к каким их семьям что придет?» – подчеркнул он.
Ранее украинский военнопленный рассказал о наемниках из США в Соледаре.
Рогов заявил о резком изменении тактики ВСУ в Запорожской области
Вооруженные силы Украины приступили к возведению фортификационной линии на временно оккупированной части Запорожской области, сообщил председатель местного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов отметил, что если раньше украинские националисты готовились наступать, то теперь их тактика резко изменилась. Украинская сторона начала в значительной степени готовиться к обороне, в срочном порядке начали возводить укрепрайоны, строить фортификационные сооружения, приводит его слова РИА «Новости».
Он уточнил, что украинская сторона возводит несколько линий обороны, включая ближайший пригород Запорожья.
16 января российские танкисты ликвидировали опорный пункт украинских военных в Запорожской области.
Командир группы «Викинг» рассказал об обмане Украиной наемников
Командир группы «Викинг» рассказал о неготовности наемников столкнуться с войсками России из-за украинской пропаганды
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Из-за украинской пропаганды иностранные боевики, которые приезжают на Украину, считают, что российские войска сражаются «в штыковую»; поэтому наемники удивляются, столкнувшись с реальностью, сообщил командир группы «Викинг» Западного военного округа.
По словам военного, иностранные боевики после украинской пропаганды ждут, «что здесь толпа дебилов». «Что мы тут ежей доели, воюем, как говорится, в штыковую», – приводит РИА «Новости» слова командира группы «Викинг».
В результате наемники, которые ехали «окрыленными» и полагали, «что им ничего не будет», «очень удивляются, когда по ним четко прилетает в располагу», и когда выясняется, что у российских сил есть беспилотники. «Чтобы заманить человека куда-то, нужно показать, насколько там все тупорылые с той стороны», – сказал он.
Напомним, разведчики группы «Викинг» локализовали пункт временной дислокации наемников в поселке Красногоровка в ДНР, после чего по пункту нанесли удар. «Викинги» отметили, что, согласно данным с радиоперехвата, больше всего расстраивались из-за атаки польские наемники.
Киев признал «безумную» подготовку Украины к войне до СВО
Секретарь СНБО Украины Данилов сообщил о подготовке украинского общества к войне еще до начала спецоперации России
Украинское общество готовили к войне еще до того, как Россия начала спецоперацию, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
Данилов сообщил, что этим занимались и СНБО, и президент Украины Владимир Зеленский. По словам Данилова, «была выбрана стратегия абсолютно уместная на то время». Он заявил, что подготовка «шла безумно». Как заявил Данилов, «устанет сейчас общество или нет, зависит от общества». «Мы не имеем право устать», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Напомним, Минобороны России уже указывало, что украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года, но спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
На Украине раскрыли схему хищения продуктов для армии
Госбюро расследований (ГБР) Украины отчиталось о раскрытии схемы масштабного хищения продуктов питания для украинской армии.
ГБР, полиция и департамент военной контрразведки СБУ разоблачили группу, которая похищала и перепродавала продукты питания, предназначенные для ВСУ. Одно из частных предприятий занималось поставкой продуктов в более чем 45 воинских частей, сообщает РИА «Новости».
За полгода в 2022 году компания получила подрядов более чем на 2 млрд гривен (54 млн долларов). В результате 70 обысков была изъята продукция весом более семи тонн, а также почти 4 млн гривен (109 тыс. долларов) в разной валюте, полученных преступным путем.
Силовики изъяли десятки автомобилей, на которых перевозили краденые продукты, а продукты вернут армии.
Ранее в ГБР сообщали, что украинские чиновники взимали взятки с экспортирующих зерно в Одесской области производителей.
На Южно-Украинской АЭС подняли флаг МАГАТЭ
Гросси сообщил о создании постоянной миссии МАГАТЭ на Южно-Украинской АЭС
МАГАТЭ собирается создать постоянные миссии на всех объектах атомной электроэнергетики Украины, на Южно-Украинской АЭС миссия уже организована, сообщил гендиректор организации Рафаэль Гросси.
Гросси опубликовал в Twitter (соцсеть заблокирована в России) видео с церемонии поднятия флага МАГАТЭ на Южно-Украинской АЭС. По его словам, представители МАГАТЭ прибыли на Украину, «чтобы остаться и помогать обеспечивать ядерную безопасность во время происходящего конфликта», передает ТАСС.
В ходе выступления Гросси заявил, что «вопреки всем трудностям» МАГАТЭ находится на Украине, работая с украинской стороной. «И вот мы сейчас устанавливаем наше постоянное присутствие здесь», – объявил он. Гросси считает «глубоко символичным», что «этим холодным вечером» миссия начинает свою работу «в теплой атмосфере и с большой решительностью».
Напомним, МАГАТЭ объявило, что собирается направить по два эксперта для работы на Южно-Украинской, Ровенской, Хмельницкой АЭС Украины и Чернобыльской площадке. Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что МАГАТЭ опоздало с решением разместить специалистов на АЭС Украины, поскольку материалы для создания «грязных бомб» оттуда, вероятно, уже убрали.
Эксперт объяснил принцип работы ПВО в режиме перегрузки
Эксперт: У России есть варианты ответа при попытке Украины перегрузить нашу ПВО
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При попытке Украины и Запада перегрузить российскую ПВО массовой атакой дронов в район удара будут стянуты дополнительные силы и средства из ближайших армий, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Сергей Хатылев. Ранее около Севастополя ПВО и Черноморский флот сбили 10 беспилотников.
«Севастополь охраняет Черноморский флот с кораблями, на которых находятся средства ПВО. Причем не только ракетные, но и зенитно-пулеметные. Кроме того, в этом регионе находятся две дивизии ПВО и ВКС – по два полка ЗРК С-300 и С-400, самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», а также армейский комплекс ПВО с комплексами «Букам» и «Тор», – перечислил бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев.
«Таким образом, там создана группировка практически военного времени, противовоздушную оборону которой очень трудно перегрузить», – отметил аналитик.
По его оценке, все российские военные средства в этом районе позволяют обнаруживать, передавать на командный пункт ПВО данные и уничтожать беспилотные аппараты до того, как те подлетят к рубежу выполнения задачи – до того, как дроны ударят ракетами или атакуют цель в режиме камикадзе.
«Для того чтобы перегрузить нашу ПВО в нескольких регионах сразу, у противника не хватит ресурсов, – полагает Хатылев. – Но противник может запустить рой дронов – то есть несколько сотен БПЛА – конкретно на Севастополь, чтобы попытаться перегрузить наши системы управления и обнаружения. Тогда командир даст приказ разбить цели по группам. Таким образом, по одним объектам, например – по высотным и скоростным, будут работать одни комплексы, по маловысотным и беспилотникам будут работать другие средства».
Если же, добавил собеседник, и при такой тактике ПВО будет близка к перегрузке, тогда командование будет просить переброски сил и средств из ближайшей армии, применительно к Севастополю это будут подразделения, расположенные в Ростовской области.
«Если же будет совсем трудно, то командование ПВО запрашивает переброску сил из резерва Ставки. Но тут есть и другая сторона – такая массовая атака не может быть проведена только с земли, скорее всего, для пуска БПЛА противнику потребуются пуски с кораблей. Таким образом, они станут явными и удобными целями для наших сил», – сказал Хатылев.
Кроме того, отметил он, российская сторона будет отслеживать координаты мест, где базируются дроны, и сразу после их запуска в сторону всех этих аэродромов и баз сразу будут выпущены наши ракеты. «Будет ли враг рисковать своими стационарными объектами и так их, что называется, «палить»?» – рассуждает эксперт.
Кроме того, добавил Хатылев, при массовой атаке БПЛА в районе атаки создаются ложные цели, а у приближающихся к месту удара дронов не будет времени корректировать свои полетные задачи. «Им придется работать по заданным ранее реперным точкам, тогда как мы будем менять дислокацию в тех случаях, когда это возможно, конечно, и сбивать БПЛА», – резюмировал собеседник.
В понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что системы противовоздушной обороны и Черноморский флот сбили 10 из 10 подлетевших беспилотников. Все они уничтожены над Черным морем. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что ни один из объектов в городе и в акватории не пострадал в результате атаки.
В декабре Минобороны России сообщало о налете украинских БПЛА на аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. ПВО сбили беспилотники, летевшие на малой высоте, в результате взрыва и падения была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов. Нанести удар пытались реактивными БПЛА советского производства.
На этом фоне в Кремле отметили, что стратегические объекты страны находятся под постоянной защитой. «Каждый регион этим занимается, плюс силовые структуры. Это постоянный процесс», – сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В то же время опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты указали на необходимость усиления систем ПВО на ключевых тыловых аэродромах России.
«На повестке дня действительно остро встает вопрос о необходимости защиты наших тыловых аэродромов. Ранее этим не очень активно занимались. В этом нам могут помочь системы «Панцирь-С1». Их придется развернуть буквально на каждом стратегическом объекте. В первую очередь это должно быть сделано там, где угроза нападения наиболее высока», – ранее пояснял доктор военных наук Константин Сивков.
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Болгария опровергла поставки самолетов Су-25 на Украину
Болгария не собирается передавать Киеву самолеты Су-25 через посредников, эту информацию опровергли министерство обороны и министерство иностранных дел страны.
Минобороны Болгарии сообщило, что не передавало странам НАТО якобы предназначенные для Украины самолеты, передает ТАСС.
Министр иностранных дел технического правительства Николай Милков также заявил, что ничего не знает о «поставках».
Ранее сообщалось, что в декабре Минобороны Болгарии начало поставки оружия на Украину.
Пушилин рассказал о ситуации на Авдеевском направлении
Пушилин сообщил об улучшении позиций российских войск на Авдеевском направлении
Российские подразделения в боях на Авдеевском направлении показывают хорошие результаты и улучшают позиции, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
В видеообращении, опубликованном в Telegram, Пушилин сообщил, что «хорошие результаты показывают и 11-й полк, и первая бригада». Он также рассказал, что на Марьинском направлении вооруженные силы Украины пытаются удержаться на заранее подготовленных позициях в частном секторе. Кроме того, сообщается, что северная часть Водяного контролируется российскими войсками, есть перспектива освобождения еще ряда населенных пунктов на этом направлении, передает ТАСС.
Напомним, в понедельник сообщалось, что поселок городского типа Соль, расположенный под Соледаром, взят под контроль подразделениями ЧВК «Вагнер». Поселок блокирует сообщение между Артемовском и Северском, которые пока заняты ВСУ.
Министр обороны Сербии пригрозил наказанием добровольцам за участие в конфликте на Украине
Министр обороны Сербии Вучевич напомнил добровольцам об уголовной ответственности за участие в конфликте на Украине
Законы Сербии ясно запрещают участие граждан в любом конфликте в других странах, это повлечет правовые последствия, заявил вице-премьер, министр обороны Сербии Милош Вучевич.
Вучевич заявил, что спецслужбы Сербии и военные, и гражданские следят и анализируют все данные о возможном участии сербских добровольцев в конфликте на Украине. По его словам, любое участие сербских граждан в конфликте в других государствах запрещено законом и влечет правовые последствия, передает ТАСС.
Министр отметил, что храбрых людей всегда ждут в армии Сербии и МВД. Также он пожелал, чтобы ситуация в мире стабилизировалась, в частности на Украине, и прекратилась бы братоубийственная война двух славянских православных народов.
Ранее советник Госдепа Дерек Шолле заявил, что США ведут работу, которая должна «нейтрализовать» деятельность ЧВК «Вагнер». По его словам, такая работа ведется, в частности, с правительством в Белграде. В ходе визита в Сербию Шолле заявил, что ЧВК «Вагнер» «вербует солдат, как в Сербии, так и в других странах мира».
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в ответ заявил, что высказывания представителей американского Госдепартамента о военной компании его не беспокоят.
Лидер ДНР заявил о весомых успехах российских военных в Марьинке
Лидер ДНР Пушилин заявил о весомых успехах российских военных в Марьинке
Все высотные дома в городе Марьинке к западу от Донецка зачищены и контролируются российскими силами, сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Есть успехи, достаточно весомые, в населенном пункте Марьинка», – приводит его слова РИА «Новости».
Пушилин в эфире канала «Россия 24» отметил, что российские военные метр за метром зачищают территорию.
Он выразил надежду, что в самое ближайшее время Марьинка полностью перейдет под контроль ДНР, передает ТАСС.
На прошлой неделе Пушилин заявлял, что в деле освобождения всей территории республики настал переломный момент. Он отмечал, что Марьинка находится практически под контролем российских военных, однако противнику на окраине удалось закрепиться в жилом секторе.
Арестович написал заявление об отставке
Арестович написал заявление об отставке с поста советника офиса президента Украины
Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что подал заявление об отставке с должности после скандального заявления об обрушении дома в Днепропетровске (украинское название – Днепр) в результате падения на него сбитой украинскими ПВО ракеты.
В своем Telegram-канале Арестович опубликован скриншот письменного заявления, добавив, что таким образом хочет показать «пример цивилизованного поведения».
«Принципиальная ошибка, значит, в отставку», – написал он.
Между тем медиаэксперт Анатолий Шарий напомнил, что Арестович полтора года назад уже уходил отставку. Он подчеркнул, что Арестович является внештатным советником.
Ранее во вторник Арестович публично извинился за слова об ударе по жилому дому в Днепропетровске.
Стало известно о гибели в Артемовске военного медика из Канады
The Globe And Mail: Военный медик из Канады был убит на Украине
Гражданин Канады Григорий Цехмистренко, служивший в Иностранном легионе военным медиком, был убит на Украине, сообщили СМИ.
Как пишет газета The Globe And Mail, Цехмистренко всю жизнь прожил на Украине и получил канадское гражданство лишь три года назад. По сообщению издания, военный медик погиб в понедельник в Артемовске и стал третьим канадцем, который погиб в ходе СВО, передает ТАСС.
Ранее сбежавший с Украины домой канадский наемник по имени Вали рассказал, что предпочел вернуться живым к семье.
Киев обвинили в попытке заменить христианство «украинством»
Профессор Силантьев заявил о желании киевских властей заменить христианство неоязыческим «украинством»
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Украинские власти нашли «свою религию», которой хотят заменить христианство, – это «украинство», созданное на основе неоязычества, заявил глава правозащитного центра Всемирного Русского народного Собора, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев.
Силантьев заявил, что Киев уже не рассматривает «христианство как таковое в качестве идеологии или основы для украинской идеологии». На смену христианству для украинских властей пришла «своя религия» – «украинство». «Скорее всего, она так и будет у нас в учебниках называться», – приводит слова Силантьева «Комсомольская правда».
Он пояснил, что в основу «украинства» легло неоязычество «вполне себе сатанинского характера». По его мнению, если у украинского руководства «все получится» и удастся удержать власть в течение 10–20 лет, то «у них будет эзотерический нацизм», а «христианство вытеснят из элит».
Как подчеркнул Силантьев, подобная трансформация хорошо видна по пропаганде, которая обращается к языческим символам. «Магия в полный рост», – сказал он, указав на запрещенную в России террористическую организацию «Азов», члены которой устраивали «обряд сжигания своих товарищей в ладье».
«Вот так формируется новая, антихристианская по своей сути, религия...» – заявил Силантьев, отметив, что «это религия ненависти». Он сказал: «Весь ее запал – против москалей, которых надо уничтожить, потому что без этого жить нормально будет нельзя». Как заявил Силантьев, «культ силы, культ воинов» пытаются «заимствовать у викингов».
Он сравнил ситуацию на Украине с увлечением неоязыческим оккультизмом в нацистской Германии, где оно распространилось сначала среди элиты, а потом проникло в другие слои населения. Силантьев полагает, что на Украине, если ситуация не изменится, «христианство будет вытеснено и в какой-то момент останется разве что на уровне сельских приходов», а «руководство страны христианским уже не будет».
Напомним, глава комитета Верховной рады по гуманитарной политике Никита Потураев сообщил, что власти страны намерены полностью лишить каноническую Украинскую православную церковь доступа в храмы Киево-Печерской лавры, куда уже пустили раскольников.
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