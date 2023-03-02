Германия представила план «феминистской» внешней политики

Германия решила выделить 12 млрд евро для защиты гендерного равенства

Берлин планирует вложить 12 млрд евро в комплекс проектов по защите прав женщин, гендерному равенству и участию женщин в международной политике во всем мире, план представили глава МИД Германии Анналена Бербок и министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце.

Власти ФРГ обнародовали 88-страничный план, согласно которому как минимум 8% немецких фондов развития должны быть направлены на проекты, связанные с гендерным равенством. При этом 85% фондов должно иметь эту цель в качестве второстепенной, пишет Deutche Welle (внесено в список иноагентов).

Более того, планируется учреждение должности «посла по феминистской внешней политике».

Как пояснила Бербок, суть проекта состоит в том, чтобы у немецкой внешнеполитической службы было «более женское лицо».

«Мы будем более систематически направлять финансовые ресурсы на службу феминистической внешней политике», – заверила министр.

Как в свою очередь добавила Шульце, проект направлен на упрочнение внешней политики, так как «общества с более высоким уровнем гендерного равенства меньше страдают от голода и бедности и более политически стабильны».

«Доказано, что участие женщин в заключении мирных договоров делает их более устойчивыми», – заключила Бербок.