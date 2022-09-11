Каким должен быть ответ России на продвижение ВСУ к Донбассу

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11 сентября, воскресенье  |  Последнее обновление — 20:19  |  vz.ru
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Почему Запад не смог обрушить экономику России

Россия выработала свой рецепт устойчивости в санкционной войне Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Российскую экономику ждет куда более скромное падение, чем экономисты ожидали еще весной этого года. Несмотря на беспрецедентное в истории санкционное давление, ни о каком двузначном спаде речи больше не идет. Как бы неприятно ни было Западу, но экономика России в этом году выдержала внешний экономический удар. Ее опыт противостояния санкциям просто уникален.  Подробности...
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Чем ответит Россия на «зерновой обман» Запада

Украина смогла продать свое зерно, но у российских экспортеров возникли проблемы REUTERS
«Очередной наглый обман... Просто надувательство, хамское и наглое отношение к тем партнерам, ради которых якобы это все и делалось». Столь резкая оценка прозвучала из уст президента России Владимира Путина по поводу реализации так называемой зерновой сделки – соглашения о вывозе украинского зерна для «голодающей Африки». Что же произошло? Подробности...
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Крепость Калининград. Что строят в особом регионе России

Калининградскую область в последние месяцы принято называть осажденной крепостью Виталий Невар/ТАСС
Трудности с транзитом, напряженная обстановка вокруг границ – первое, что можно увидеть в новостях, когда речь заходит о Калининградской области. За тем, как в действительности живет регион, наблюдал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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США толкают КНДР на применение ядерного оружия

Северокорейский лидер публично объявил о новой ядерной эре KCNA/REUTERS
В мире появилась страна, официально заявившая о готовности первой применить ядерное оружие. Соответствующий закон подписан лидером КНДР, по словам которого, закон прочерчивает линию невозврата. О чем именно идет речь, в каких случаях Северная Корея применит ядерное оружие – и при чем тут Соединенные Штаты Америки? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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11 сентября 2001 года однополярный мир рухнул

Борис Толчинский
Борис Толчинский, кандидат политических наук, публицист
Если распад СССР в 1991 году – крупнейшая геополитическая катастрофа XX века, то крушение башен-близнецов десять лет спустя – крупнейшая геополитическая катастрофа уже нынешнего, XXI века. Она открыла наш век и определила его вектор. Подробности...
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Антипсихиатрия взломала сумасшедший дом

Иван Иванюшкин
Иван Иванюшкин, Кандидат философских наук, исследователь истории интернета
Сегодня антипсихиатрия – почти пройденный этап истории психиатрии, сделавшийся, однако, важным фактором ее гуманизации. Психиатрия стала более открытой и менее категоричной. Подробности...
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Именно сейчас Россия может сказать свое слово в мире

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В безумном мире спокойная нормальность российских гуманитарных инициатив превращается в глазах людей в революционность, требующую стальной воли и огромной смелости. Подробности...
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Русская память о Елизавете II

С «зерновой сделкой» пора кончать

Внучка бандеровца во главе НАТО

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Карл III официально провозглашен королем Британии

В субботу король Карл III был официально объявлен британским монархом на церемонии в духе исторических традиций страны. Торжественное мероприятие стало дважды беспрецедентным: в нем участвовали женщины, а за происходящим можно было следить в режиме реального времени
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Россия восстановила мемориал «Саур-Могила» в ДНР

В ДНР восстановлен мемориальный комплекс «Саур-Могила» на одноименном кургане. В 1943 году здесь шли ожесточенные бои с немецкими дивизиями. В память о тех событиях 19 сентября 1967 года был открыт мемориал, впоследствии разрушенный украинской армией летом 2014 года
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Умерла королева Великобритании Елизавета II

В четверг на 97-м году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II. Она стала старейшим монархом в истории страны и первой отметила 70-летний платиновый юбилей пребывания на престоле. По сообщению пресс-службы Букингемского дворца, «королева мирно скончалась в резиденции в Балморале – шотландском замке на берегу реки Ди
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Ситуация в Донбассе продолжает обостряться
    		   11 сентября 2022, 19:55
    Фото: Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Алёна Задорожная

    ВСУ планируют атаковать союзные войска сразу в нескольких районах Донбасса. По замыслу противника, основные удары могут быть нанесены в районах Сватово (ЛНР), а также Красного Лимана и Угледара (ДНР). Какие риски несут в себе подобные планы ВСУ и что этому может противопоставить Россия?

    Потери ВС Украины на Криворожском и Харьковском направлении направлениях составили свыше четырех тысяч убитыми и более восьми тысяч ранеными, сообщили в Минобороны России. Это объясняется тем, что несколькими днями ранее украинские военные начали продвижение в Харьковской области.

    После этого Минобороны решило перегруппировать воска в районах Балаклеи и Изюма для наращивания донбасской группировки, а власти Харьковщины призвали жителей эвакуироваться. В результате беженцев разместили в Белгородской области, а также в Луганской народной республике. Пункт временного размещения в Белгороде в воскресенье посетил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

    «В палаточном лагере есть все необходимое – медпункт, детская комната, столовая, работает миграционная служба. Люди накормлены, в тепле и в безопасности. Кто-то уже в ближайшее время сможет уехать в соседнюю Воронежскую область – РЖД предоставляет поезд. Всех вносим в базу данных, со всеми запросами, чтобы четко понимать потребность. Многие хотят вернуться домой. Так и будет. Надо просто пережить этот период. И мы его переживем, вместе», – передает официальный сайт «Единой России» слова Турчака.

    Между тем, глава Чечни Рамзан Кадыров лично пообещал вернуть все потерянные в Харьковской области города. «Министерство обороны разъяснило ситуацию, из-за чего ушли из таких городов – Изюм, Купянск, Балаклея в харьковском направлении. Но это было вынужденно из военной стратегии», – передает РИА «Новости» слова Кадырова.

    «Но я, Рамзан Кадыров, официально заявляю, что все эти города будут возвращены обратно, там уже находятся наши люди, специально подготовленные для этой работы, готовы выехать еще под 10 тыс. бойцов. Мы в ближайшем будущем дойдем до Одессы, и вы увидите конкретные результаты», – заявил глава Чечни.

    На этом фоне противник обостряет ситуацию в Донбассе. В воскресенье командир бригады «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский сообщил о прибытии украинских эшелонов с личным составом и техникой для участия в боях в республике. «В Покровское, в 50 километрах от Донецка, прибывают эшелоны с личным составом и техникой, по одному из них в момент разгрузки был нанесен удар «Искандерами», – написал он в своем Telegram-канале.

    Ходаковский также отметил резкую активизацию боев на Великоновоселковском направлении. «Противник применяет все огневые средства для подавления наших позиций, замечено перемещение вдоль линии фронта бронетехники и колесного транспорта», – добавил он.

    Несколькими часами ранее командир бригады сообщал о готовящемся наступлении ВСУ в направлении поселка Сладкое Марьинского района, который близок к Угледару. В свою очередь ополченец Донбасса и блогер Владлен Татарский сообщил, что ВСУ начали снимать минные заграждения под Угледаром. С другой стороны, силы ДНР подавили попытку контрнаступления ВСУ под Песками.

    Все это, по мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, требует уточнения тактики действий союзных армий в Донбассе с целью дать ВСУ жесткий отпор и тем самым «подлечить украинское командование, у которого началось головокружение от сомнительных успехов».

    «Мы, в свою очередь, уже готовимся к боям. Там у нас сейчас стоят самые мотивированные подразделения – бригада «Восток» и Шахтерская дивизия. Также ожидается поддержка российских ВКС и подразделений. Есть все шансы максимально эффективно отразить эту атаку», – рассказал газете ВЗГЛЯД депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

    Помимо этого, в ДНР наблюдается усиление ударов ВСУ по объектам критической инфраструктуры. «В целом с разной интенсивностью они длятся на протяжении восьми лет. Атаки совершаются в том числе по фильтрационным станциям и подстанциям, отвечающим за подачу воды в республике. В связи с этим у нас есть определенные алгоритмы, позволяющие минимизировать проблемы. И сегодняшняя ситуация – не исключение», – акцентировал Бердичевский.

    В свою очередь посол ЛНР в России Родион Мирошник отмечает стабильную обстановку в республике. «Территория полностью контролируется властями и вооруженными силами. На протяжении последних нескольких суток мы переживаем попытки массированных, хорошо спланированных информационно-психологических атак со стороны Украины. Но после первого довольно серьезного шока мы наблюдаем стабилизацию обстановки», – пояснил он.

    «По итогам тех событий, которые произошли в Харьковской области, мы приняли у себя несколько сотен беженцев. Они, в основном, расположились в близлежащих районах, некоторая часть идет транзитом в Россию. Но по сравнению с тем, что было накануне, поток снизился», – отметил собеседник.

    «Сейчас те, кто занимается управлением действиями союзных сил, должны сделать довольно серьезные выводы. Нам необходимо определить позиции, на которых можно организовать оборону и усилить резервами позиции вооруженных сил. Противника надо максимально жестко остановить. А после перегруппировки мы обязаны вернуть утраченные территории, в том числе в Харьковской области», – подчеркивает дипломат.

    «Нам противостоит хорошо отлаженная западная машина, которая годами работала над переформатированием всей Украины. И, на мой взгляд, основной вывод, который надо сделать сегодня – Россия больше не может воевать вполсилы», – заключил Мирошник.

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