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Газпром развивает технологии СПГ invest.gazprom.ru
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Чем обернется атака ВСУ в Харьковской области

Если противнику удастся захватить Балаклею, то снаряды со складов будут отправлены в Донбасс Obischoff/Wikipedia
Захлебнувшись в «контрнаступлении» на Херсонском направлении, ВСУ предприняли атаку на другом важном участке фронта – в районах Балаклеи и Изюма Харьковской области. Почему украинское командование пошло на этот шаг и какие риски он создает для союзных армий в Донбассе и на юге Украины? Подробности...
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Глобальное потепление сулит России климатическую революцию

Присущий Сочи климатический комфорт распространится в России гораздо севернее Артур Лебедев/РИА Новости
Сибирь расцветет, Европа погибнет, а Россия выиграет. Такие прогнозы на глобальное климатическое будущее нашей планеты звучат сегодня в западных СМИ. Исследования говорят о том, что действительно уже в ближайшие десятилетия жить в нашей стране станет гораздо теплее, однако для России прогнозируются и крайне опасные катаклизмы. Подробности...
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У России есть два способа сломать «херсонские планы» ВСУ

ВС Украины несут колоссальные потери на Херсонском направлении, однако продолжают попытки атаковать позиции ВС России Иван Родионов/РИА Новости
Киев, несмотря на колоссальные потери, продолжает стягивать резервы ВСУ к Херсонщине. И хотя интенсивность обстрелов региона несколько снизилась, эксперты предупреждают: Зеленский от своих военных планов на этом направлении не отказался. Что заставляет командование ВСУ продолжить бои и как союзные силы России, ДНР и ЛНР могли бы этому воспрепятствовать? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Война – это не только «физика», но и «математика»

Александр Ходаковский
Александр Ходаковский, командир бригады «Восток»
Имею основания полагать, что харьковская активизация ВСУ подкреплена не лучше, чем херсонская, и у нее есть все шансы выдохнуться в короткие сроки. Подробности...

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Сергей Миркин
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ЗЕ-команда – это чистой воды беспредельщики, как некоторые бандиты в 1990-е. Таких не уважали даже свои, называли отморозками, ликвидировали при первой возможности. Так как все знали, что им нельзя верить, с ними нельзя договориться. Подробности...
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Остановит ли Европу холод

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
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    Чем обернется атака ВСУ в Харьковской области

    Если противнику удастся захватить Балаклею, то снаряды со складов будут отправлены в Донбасс
    		   7 сентября 2022, 14:06
    Фото: Obischoff/Wikipedia
    Текст: Дарья Волкова

    Захлебнувшись в «контрнаступлении» на Херсонском направлении, ВСУ предприняли атаку на другом важном участке фронта – в районах Балаклеи и Изюма Харьковской области. Почему украинское командование пошло на этот шаг и какие риски он создает для союзных армий в Донбассе и на юге Украины?

    Во вторник и среду в Сети появилась информация о попытках ВСУ пойти в контрнаступление на Харьковском направлении. В частности, речь идет о боях в районах населенных пунктов Балаклея и Шевченково. По предварительным данным, замысел противника заключается в том, чтобы взять под контроль трассу, соединяющую Балаклею и Изюм с Купянском.

    По этой причине, как сообщают источники, ВС Украины попытались взять населенные пункты Волхов Яр и Семеновка к северу от Балаклеи, однако не смогли добиться там успехов и обошли эти села в направлении Шевченково. При этом в администрации региона во вторник заявили, что сообщения о наступлении ВСУ в Харьковской области не соответствуют действительности.

    В то же время Минобороны России сообщает, что за последние сутки нанесено поражение пункту временной дислокации подразделения националистов «Кракен» в районе Харькова. Уничтожено до 30 боевиков и 10 единиц техники. Кроме того, уничтожены до 40 националистов из 113-й бригады ТрО в районе населенных пунктов Пришиб, Яворское и Андреевка Харьковской области. Также за сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Чугуев, Дергачи и Пришиб.

    Примечательно и то, что за прошедшие сутки на Николаево-Криворожском направлении ВСУ не предпринимали наступательных действий. Таким образом, как считают эксперты, восьмидневный «контрнаступ» ВСУ выдохся, несмотря на переброску резервов. Теперь украинское командование намерено попробовать свои силы в районах Балаклеи и Изюма.

    «Украинские войска действительно предприняли попытку наступления на Харьковском, точнее – на Балаклейском направлении. И это наступление в сторону города Балаклеи можно считать актом отчаяния, потому что на Херсонском направлении никаких существенных успехов у ВСУ нет», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Как предполагает эксперт, наступающие с северо-запада войска противника заняли часть одной из деревень под Балаклеей. «Сейчас там активно работают артиллерия, авиация с обеих сторон. Известно, что союзные войска сбили, по меньшей мере, один вертолет ВСУ. В целом шансов на этом направлении у ВСУ нет – в лучшем для них случае они пройдутся по окраине Балаклеи», – заметил собеседник.

    Онуфриенко не согласен с выводами некоторых блогеров, решивших, что недавние атаки ВСУ под Херсоном были призваны лишь отвлечь внимание российского командования от подлинного направления удара – на Балаклейском направлении. «Так рассуждают только люди, которые слабо ориентируются на карте. Бои на Херсонском направлении не заставят союзные войска перебрасывать резервы из Харьковской области, потому что плечо доставки слишком велико», – пояснил Онуфриенко.

    По его словам, везти вооружение и личный состав из Харьковской области в Херсонскую через весь Донбасс и Запорожскую область бессмысленно, потому что для Херсонского и Запорожского направлений эшелоны формируются силами Южного военного округа и идут через Крым. 

    В то же время доктор военных наук Константин Сивков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что «на Изюмском направлении вооруженные силы Украины пытаются решить задачу окружения нашей группировки». «Путем массированной атаки они делают попытки прорвать нашу оборону с помощью танков и мотопехоты. В ответ наши войска наносят удары авиацией и артиллерией, поэтому противник несет большие потери», – рассказал он.

    «На этом фоне наши войска избрали стратегию выматывания противника в обороне, для того чтобы он понес большие потери техники и личного состава. А мы затем сможем провести успешное наступление», – добавил эксперт.

    «Кроме того, когда Вооруженные силы РФ обладают господством в воздухе, никаких серьезных прорывов противника быть не может просто по определению. Если даже они создали огромное превосходство в пехоте и этой силой пытаются проламывать нашу оборону, это означает только одно – гигантские потери личного состава, техники и так далее. Безусловно, эти потери в дальнейшем очень сильно скажутся на боеспособности вооруженных сил Украины», – убежден эксперт.

    В свою очередь военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что «наступление на Изюмском направлении, как и на Херсонском, имеет целью захват райцентров и выравнивание линии боевого соприкосновения, а в случае с Изюмом это должно упростить для ВСУ ситуацию в районах Славянска и Краматорска». «Кроме того, важной целью для них является захват Балаклеи. В городе большие запасы боеприпасов советского образца, которые сейчас нужны украинской армии. Поэтому захват и удержание этого населенного пункта жизненно важны для ВСУ», – добавил эксперт.

    «По всей линии соприкосновения у противника наблюдается так называемый снарядный голод. Отмечается недостаток в артиллерийских снарядах 122 и 152 калибра, а также снарядах к РСЗО «Град» и «Ураган». Если противнику удастся захватить Балаклею, то снаряды со складов будут отправлены в Донбасс», – полагает собеседник.

    Вместе с тем Леонков считает, что «цели ВСУ на Изюмском направлении не будут достигнуты». «Безусловно, расчет у них верный, тактика продуманная, но она не учитывает того факта, что сейчас у нас армия достигла высокой степени боеспособности. Как на Херсонском направлении она выдержала удары и обескровила силы противника, точно так же будет и на этом направлении», – заверил он.

    «При этом Херсонское и Изюмское направления не связаны между собой никак, кроме общего центра планирования. Для Зеленского было важно показать тактический успех на этих направлениях, потому что от этого зависят дальнейшие поставки вооружений для ВСУ и финансовой помощи Украине», – отметил эксперт. «Кроме украинской власти, в успехах ВСУ заинтересованы и те, кто делал ставку на Украину. По замыслу, это должно было сыграть в пользу той же Демократической партии США, у которой на носу выборы в Конгресс. Теперь кураторы, мягко говоря, будут расстроены», – добавляет Леонков.

    В то же время командир бригады «Восток» Александр Ходаковский допускает, что «харьковская активизация подкреплена не лучше, чем херсонская, и у нее есть все шансы выдохнуться в короткие сроки». «Я не устаю повторять, что это война вдолгую, и мы будем наблюдать разные картины на частном уровне, но глобально для Украины ситуация не поменяется», – добавляет военачальник.

    «Вчера американец Скотт Риттер безапелляционно спросил меня: вы сейчас побеждаете или проигрываете? Пришлось напомнить ему, бывалому военному, что в войне нет такого понятия, как «сейчас», применительно к финальному результату: можно выиграть бой, но проиграть сражение – и наоборот», – продолжил он.  

    «Война – это не только «физика», но и «математика»: можно просчитать, когда у наступающей стороны возникнет потребность в остановке для накопления ресурса, и попытаться нанести контрудар. Но это верно для обоих участников процесса: мы тоже можем произвести нехитрые вычисления и предпринять ответные шаги. И в обозримое время мы их предпримем», – прогнозирует Ходаковский.

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