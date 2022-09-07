Война – это не только «физика», но и «математика»

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Чем Россия заменит трубопроводные поставки газа в Европу

Газпром развивает технологии СПГ invest.gazprom.ru
Газпром рассказал о начале производства СПГ на побережье Финского залива рядом со ставшей всем известной станцией «Портовая». Именно сюда из Сибири приходили 55 млрд кубометров газа в год, чтобы отправиться в Германию по «Северному потоку – 1». Однако теперь этот газопровод остановлен, и возобновление его работы под большим вопросом. Ставка на СПГ – это чуть ли не единственный выход для России после действий ЕС. Однако есть сложности. Подробности...
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Как Москве наказать главу европейской дипломатии за язык

Мария Захарова назвала слова главы евродипломатии омерзительными Olivier Douliery/REUTERS
У Москвы возникнут серьезные вопросы касательно отношений с Евросоюзом после того, как главный дипломат ЕС Жозеп Боррель назвал Россию «фашистской», сказал Сергей Лавров. В Брюсселе эту выходку Борреля пытаются списать то ли на ошибку при переводе, то ли на чужую цитату. Но предыдущие высказывания шефа евродипломатии подтверждают – он не скрывает своей ненависти к нашей стране. Как Россия должна ответить Боррелю? Подробности...
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Глобальное потепление сулит России климатическую революцию

Присущий Сочи климатический комфорт распространится в России гораздо севернее Артур Лебедев/РИА Новости
Сибирь расцветет, Европа погибнет, а Россия выиграет. Такие прогнозы на глобальное климатическое будущее нашей планеты звучат сегодня в западных СМИ. Исследования говорят о том, что действительно уже в ближайшие десятилетия жить в нашей стране станет гораздо теплее, однако для России прогнозируются и крайне опасные катаклизмы. Подробности...
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У России есть два способа сломать «херсонские планы» ВСУ

ВС Украины несут колоссальные потери на Херсонском направлении, однако продолжают попытки атаковать позиции ВС России Иван Родионов/РИА Новости
Киев, несмотря на колоссальные потери, продолжает стягивать резервы ВСУ к Херсонщине. И хотя интенсивность обстрелов региона несколько снизилась, эксперты предупреждают: Зеленский от своих военных планов на этом направлении не отказался. Что заставляет командование ВСУ продолжить бои и как союзные силы России, ДНР и ЛНР могли бы этому воспрепятствовать? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Война – это не только «физика», но и «математика»

Александр Ходаковский
Александр Ходаковский, командир бригады «Восток»
Имею основания полагать, что харьковская активизация ВСУ подкреплена не лучше, чем херсонская, и у нее есть все шансы выдохнуться в короткие сроки. Подробности...

Беспредельщикам Зеленского плевать на новый Чернобыль

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
ЗЕ-команда – это чистой воды беспредельщики, как некоторые бандиты в 1990-е. Таких не уважали даже свои, называли отморозками, ликвидировали при первой возможности. Так как все знали, что им нельзя верить, с ними нельзя договориться. Подробности...
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Остановит ли Европу холод

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
На жалобы российского горожанина, привыкшего к тому, что зимой в доме тепло, рядовые французы отвечают: можно надеть теплый свитер и носки. Другое дело, что промышленность свитером не согреешь. И предстоящий зимний сезон станет для Европы серьезной встряской. Подробности...
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Россия закупает оружие у КНДР?

«Северный поток» всё

Чехи взбунтовались против Украины

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Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС

В четверг кортеж с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыл из Киева на территорию Запорожской атомной электростанции в городе Энергодаре. Для этого делегации пришлось проехать через два КПП на линии фронта. Энергодар находится на подконтрольной РФ части Запорожской области
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Умер Михаил Горбачев

30 августа скончался Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991) и единственный президент СССР (1990–1991). В мировую историю он вошел как архитектор перестройки, политики «гласности» и пионер окончания холодной войны. Однако в России многие считают Горбачева виновным в развале СССР
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Сторонники Муктады ас-Садра не смогли свергнуть власть в Ираке

Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как изменятся отношения Москвы и Лондона после избрания Лиз Трасс новым британским премьером?
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    Александр Ходаковский

    Война – это не только «физика», но и «математика»

    Александр Ходаковский
    командир бригады «Восток»
    		7 сентября 2022, 13:26

    На моем участке своя обстановка, и она требует решений и действий, но все наше – как и ваше – внимание приковано к тем направлениям, где противник сейчас демонстрирует повышенную активность. 

    Должен признать, что детального понимания обстановки нет – поступает информация, которая свидетельствует о высокой степени напряжения ситуации, о попытках противника потеснить нас, об удержании за собой инициативы... Не стану говорить, что происходящее – это легкая прогулка, и плевать мы хотели на все потуги противника, но имею основания полагать, что харьковская активизация (ВСУ – прим. ВЗГЛЯД) подкреплена не лучше, чем херсонская, и у нее есть все шансы выдохнуться в короткие сроки.

    Я не устаю повторять, что это война вдолгую, и мы будем наблюдать разные картины на частном уровне, но глобально для Украины ситуация не поменяется. Вчера американец Скотт Риттер безапелляционно спросил меня: вы сейчас побеждаете или проигрываете? Пришлось напомнить ему, бывалому военному, что в войне нет такого понятия, как «сейчас», применительно к финальному результату: можно выиграть бой, но проиграть сражение – и наоборот. Война – это не только «физика», но и «математика»: можно просчитать, когда у наступающей стороны возникнет потребность в остановке для накопления ресурса, и попытаться нанести контрудар. Но это верно для обоих участников процесса: мы тоже можем произвести нехитрые вычисления и предпринять ответные шаги. И в обозримое время мы их предпримем.

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