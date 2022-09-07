На моем участке своя обстановка, и она требует решений и действий, но все наше – как и ваше – внимание приковано к тем направлениям, где противник сейчас демонстрирует повышенную активность.

Должен признать, что детального понимания обстановки нет – поступает информация, которая свидетельствует о высокой степени напряжения ситуации, о попытках противника потеснить нас, об удержании за собой инициативы... Не стану говорить, что происходящее – это легкая прогулка, и плевать мы хотели на все потуги противника, но имею основания полагать, что харьковская активизация (ВСУ – прим. ВЗГЛЯД) подкреплена не лучше, чем херсонская, и у нее есть все шансы выдохнуться в короткие сроки.

Я не устаю повторять, что это война вдолгую, и мы будем наблюдать разные картины на частном уровне, но глобально для Украины ситуация не поменяется. Вчера американец Скотт Риттер безапелляционно спросил меня: вы сейчас побеждаете или проигрываете? Пришлось напомнить ему, бывалому военному, что в войне нет такого понятия, как «сейчас», применительно к финальному результату: можно выиграть бой, но проиграть сражение – и наоборот. Война – это не только «физика», но и «математика»: можно просчитать, когда у наступающей стороны возникнет потребность в остановке для накопления ресурса, и попытаться нанести контрудар. Но это верно для обоих участников процесса: мы тоже можем произвести нехитрые вычисления и предпринять ответные шаги. И в обозримое время мы их предпримем.

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