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    Если Россия – это вера, то Украина – суеверие

    @ Mohssen Assanimoghaddam/Global Look Press

    11 сентября 2023, 08:28 Мнение

    Если Россия – это вера, то Украина – суеверие

    Суеверие невероятно заразно, прилипчиво, живуче... Оно как будто вступает в резонанс с чем-то в нас древним, когда совершали человеческие жертвоприношения и поедали себе подобных. Им легко заразиться и трудно вытравить.

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    Почему вирус украинства оказывается таким заразным? Я часто думаю на эту тему и для себя нашёл такое объяснение: если предположить, что Россия – это вера, то Украина – это суеверие. Суеверие невероятно заразно, прилипчиво, живуче... Оно как будто вступает в резонанс с чем-то в нас древним, когда совершали человеческие жертвоприношения и поедали себе подобных. Им легко заразиться и трудно вытравить – оно просто в строении и легко принимается сознанием, которое предпочитает тень, а не свет.

    Трудно себе представить украинство, которое будет страдать по мировой гармонии, которое родит Достоевского и Толстого... Вера – она как радуга: это когда много дождя и солнца одновременно. Верующий человек так редко наблюдает радугу веры, но так счастлив, когда её видит.... Понимаете, человеку обычно либо пасмурно и остро не хватает света, либо ему периодами ярко и светло, и он забывает о том, что в мире часто бывает пасмурно. А видеть радугу – это пребывать одновременно в двух состояниях. Верующие люди иногда называют это явление радостопечалием, – его так трудно достичь и так сложно удержать... Это под силу только носителям чистой, незамутненной веры. Не замутненной, в том числе, суевериями.

    Мне трудно представить носителя воинствующего украинства стремящимся к этому состоянию духа. Радугу небесную они заменили другой радугой – гнусной и земной. Переход от суеверия к вере означает отказ от мелочности и местечковости, от страхов и фобий – означает отказ от того, что отличает воинствующего украинца от русского, как наследника веры и истории. Русским тоже очень нужно стремиться к тому, чтобы лечить в себе любые симптомы этого украинства – не как национального определения, а как состояния души.
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