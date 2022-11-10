Только движение вперед способно переломить ситуацию

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10 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 11:14  |  vz.ru
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Российская нефть нашла свободный от санкций маршрут

По Северному морскому пути пустили российскую нефть Rosatom/Global Look Press
Россия второй раз в истории отправила свою нефть в Китай по Северному морскому пути. Нефтяное эмбарго ЕС, которое вступит в силу через месяц, делает этот маршрут более привлекательным. Он короче и быстрее, и главное – свободен от западных санкций. Сможет ли Севморпуть стать спасением для российской нефти?  Подробности...
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Результат выборов в США опять не совпал с прогнозом

Демократы показали результат значительно лучше того, который им предсказывали REUTERS/Tom Brenner
Формально Республиканская партия имеет право праздновать победу: по итогам выборов в Конгресс ей досталось большинство в Палате представителей. Но это будет очень грустный праздник: победа оказалась горше поражения. Особенно для Дональда Трампа, позиции которого в партии пошатнулись. Его переизбрание президентом теперь крайне сомнительно.  Подробности...
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По Херсону принято «непростое решение»

ВС России временно отойдут от Херсона Сергей Мальгавко/ТАСС
Обещанные месяц назад командующим СВО Сергеем Суровикиным «непростые решения» начинают реализовываться. В среду министр обороны Сергей Шойгу, заслушав доклад Суровикина, объявил об отводе войск из Херсона с правого берега Днепра на левый. Чем продиктовано такое решение и как оно отразится на зимней военной кампании 2023 года? Подробности...
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Как вскрывать украинских агентов в Крыму

Украинских диверсантов готовят в Польше и Греции Larissa Schwedes/Reuters
Появляется всё больше утечек о том, что Украина планирует перенесение боевых действий в Крым. Сделано это будет сначала с помощью так называемой партизанской террористической армии. Кто и как готовит эти диверсионные силы, где именно они будут располагаться в Крыму и с помощью каких методов их можно будет уничтожать? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Только движение вперед способно переломить ситуацию

Александр Ходаковский
Александр Ходаковский, командир бригады «Восток»
Тяжело, горько, хочется много говорить резкого – но вспоминаю фильм, в котором нашего разведчика перед приговором на суде адвокат спрашивает: а вы совсем не волнуетесь? – и получает ответ: а это поможет? Подробности...

Молитва и магия – действия противоположные

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
В тревожные времена люди охотно обращаются к «миру таинственного» – испуганный человек ищет чего-то, что дало бы ему чувство контроля над ситуацией. Церковь еще раз напоминает, что делать этого не нужно. По соображениям как практического, так и духовного характера. Подробности...
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Как установить пророссийскую власть в Молдавии

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В Молдавии идут митинги протеста против прозападной власти. Однако они вряд ли приведут к ее замене на власть пророссийскую. Подробности...
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Выборы в Конгресс: победили не те

Дефицит лекарств на Западе

Кому нужны переговоры с Украиной

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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Только движение вперед способно переломить ситуацию

    Александр Ходаковский
    командир бригады «Восток»
    		10 ноября 2022, 10:40

    Я не просто догадывался – я минимум две недели знал, каким будет окончательное решение по Херсону. Знал я, знал узкий круг людей вокруг меня – людей военных. Скажу вам честно – непросто было с этим знанием: воспринималось все так, как будто это лично мы завтра будем оставлять русский город и это непосредственно на нас ляжет тяжесть этого решения...

    Все это не могло не воздействовать морально, но мы не оставляли упадничеству места – мы считали и считаем, что только движение вперед способно переломить ситуацию. Каждый на своем месте должен мобилизоваться и приложить все усилия, чтобы не просто остановить противника, но вернуть все, что мы по праву считаем своим.

    Тяжело, горько, хочется много говорить резкого – но вспоминаю неплохой фильм «Шпионский мост», в котором нашего разведчика перед приговором на суде адвокат спрашивает: а вы совсем не волнуетесь? – и получает ответ: а это поможет?

    Поможет только работа. Мы стоим на передке, но в тылу в том числе и нами производится серьезная работа: тестируются новые системы связи, разрабатываются новые типы БПЛА как для тактического, так и для стратегического горизонтов, рождается тактика действий... Это все то, что не нужно спящей армии, но нужно воюющей. Противник воевал и обогнал нас с внедрением передовых военных технологий, где одна «Крапива» дорогого стоит. В отдельных вопросах он показал нам уровень, к которому нужно стремиться, и мы стремимся. А когда мы раскачаем свои возможности – разговор будет вестись на нашем языке. Источник

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