Я не просто догадывался – я минимум две недели знал, каким будет окончательное решение по Херсону. Знал я, знал узкий круг людей вокруг меня – людей военных. Скажу вам честно – непросто было с этим знанием: воспринималось все так, как будто это лично мы завтра будем оставлять русский город и это непосредственно на нас ляжет тяжесть этого решения...

Все это не могло не воздействовать морально, но мы не оставляли упадничеству места – мы считали и считаем, что только движение вперед способно переломить ситуацию. Каждый на своем месте должен мобилизоваться и приложить все усилия, чтобы не просто остановить противника, но вернуть все, что мы по праву считаем своим.

Тяжело, горько, хочется много говорить резкого – но вспоминаю неплохой фильм «Шпионский мост», в котором нашего разведчика перед приговором на суде адвокат спрашивает: а вы совсем не волнуетесь? – и получает ответ: а это поможет?

Поможет только работа. Мы стоим на передке, но в тылу в том числе и нами производится серьезная работа: тестируются новые системы связи, разрабатываются новые типы БПЛА как для тактического, так и для стратегического горизонтов, рождается тактика действий... Это все то, что не нужно спящей армии, но нужно воюющей. Противник воевал и обогнал нас с внедрением передовых военных технологий, где одна «Крапива» дорогого стоит. В отдельных вопросах он показал нам уровень, к которому нужно стремиться, и мы стремимся. А когда мы раскачаем свои возможности – разговор будет вестись на нашем языке. Источник

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