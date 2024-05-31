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    Удар по спутникам как альтернатива ядерному апокалипсису

    @ Ignacio Marin/Reuters

    31 мая 2024, 11:24 Мнение

    Удар по спутникам как альтернатива ядерному апокалипсису

    Запад прикрывает свою прямую агрессию против России действиями якобы Украины и еще при этом зарабатывает дивиденды мнимым сдерживанием в диапазоне использования наиболее эффективных и дальнобойных средств поражения.

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    Уже давно и настойчиво я повторяю, что Украина в этой войне не субъектна, и вопрос даже не в сфере принятия решений, когда организм дееспособен, но получает команды от внешнего контролера – вопрос в том, что и основные инструменты войны уже не украинские. Помимо предоставления пушечного мяса, смерть которого только и символизирует войну, как войну, Украина выполняет функции эдакой ширмы: Запад прикрывает свою прямую агрессию против России действиями якобы Украины и еще при этом зарабатывает дивиденды мнимым сдерживанием в диапазоне использования наиболее эффективных и дальнобойных средств поражения.

    Мне кажется, важно озвучивать, что мы не идиоты и четко понимаем, кто какую роль в происходящем играет. Эксперты расскажут лучше, как осуществляется процесс применения тех или иных современных западных боеприпасов, но и поверхностного представления хватает, чтобы понимать: определяет цели и вбивает полетное задание, осуществляя сопровождение, далеко не Украина. Как знать, не летают ли с румынских аэродромов F-16 на сверхмалых высотах, и не они ли наносят по нам удары с территории Украины, возвращаясь потом на место базирования? Зачем тогда Украине иметь собственные американские самолеты, подвергая их риску уничтожения, если можно сказать, что пилотируют натовскую технику украинские экипажи, а уж где она квартируется – не имеет значения?

    Остается главный вопрос: понимание всего этого к каким решениям может нас привести? Ядерная реакция – это понятно, как понятно и то, что тем самым мы приблизим Второе Пришествие. Какие еще меры мы можем предпринять? Помнится мне, еще совсем недавно Запад слегка истерил по поводу наших возможностей нанести удар по спутниковой группировке... Не при ее ли помощи Запад осуществляет разведку и наведение всего, что далеко летает и точно бьет? Уничтожение спутниковой системы противника – неплохая альтернатива ядерному апокалипсису.

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