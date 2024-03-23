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    Бесы не мучают, пока ты делаешь всё, как им нравится

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    23 марта 2024, 14:45 Мнение

    Бесы не мучают, пока ты делаешь всё, как им нравится

    Иногда так случается, что контуры какого-нибудь государства начинают примерно совпадать с границами одной из сторон невидимого духовного фронта. Видимо, так происходит сейчас с Россией.

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    Простите за такое выражение – не совсем рациональное, – но злые силы не имеют национальности, не имеют политических убеждений; не знают жалости и сострадания. Просто на поверхности Земли когда-то сформировался духовный фронт, по разные стороны которого собирается своего рода материя и антиматерия.

    С сакральной точки зрения сосуществование этих двух начал невозможно – и борьба ведётся на взаимное уничтожение. Этот фронт – он как грозовой: распростёрт над государствами и территориями, не знает пространства и времени. И если государства внизу, под ним, могут заключать перемирия, вырабатывать меры контроля друг друга в области смертельных для мира вооружений, – то по линии этого боевого соприкосновения война никогда не прекращается.

    Иногда так случается, что контуры какого-нибудь государства начинают примерно совпадать с границами одной из сторон этого духовного фронта. Видимо, так происходит сейчас с Россией. Себе на счастье и на беду, она вдруг начала действовать так, что произошла синхронизация между её духовной сигнатурой и умозрительной территорией одной из воюющих сторон там, наверху. И в очередной раз она стала объектом атаки.

    Это как с бесами: пока ты делаешь всё, как им нравится – они тебя не мучают. Но стоит тебе начать делать что-то наперекор – тут же на тебя обрушивается шквал искушений.

    Запад и тогда нас клеймил, когда мы не отпустили Чечню. Он обвинял нас во всех смертных грехах, сочувствовал террористам, предоставлял им политические убежища. Так что история с Украиной не нова.

    Жаль Украину. Доброкачественная опухоль, хотя и опухоль – это всё же часть твоей собственной плоти: там твои клетки, там твоя кровь. Но как-то твои кровь и клетки вдруг начали жить так, что стали представлять опасность для остального организма, и ты решаешься на болезненную операцию. Но кому-то не хочется, чтобы ты точечно удалил опухоль – он хочет, чтобы ты не выжил: умер во время операции, умер после неё от каких-нибудь причин, – просто чтобы тебя не было.

    Видимо, так нам на роду написано: путь к счастью лежит через горе. 

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