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    Что мы назовем победой

    @ Александр Река/ТАСС

    8 сентября 2023, 14:20 Мнение

    Что мы назовем победой

    Когда наступит перелом? Наступит ли? Наступит. К сожалению, вот так красиво, чтобы наше национальное самолюбие взыграло, не будет. Будет «не мытьем, так катаньем».

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    ...Что мы назовем победой в наших условиях? Свержение киевского режима? На смену выродку Порошенко пришел выродок Зеленский – и других эта радиоактивная земля сейчас не родит. Ни элит адекватных не родит, ни народа...

    Зачем нам тогда кого-то там свергать жизнями наших мужиков? Тогда смысл победы нужно искать в нелинейных последствиях? Люди в массе своей не поймут. Разрешите мне тогда поделиться тем, как на эти вопросы отвечаю себе я сам. Конечно, главный для меня смысл происходящего – в духовной сфере. Здесь будет или главная победа, или решающее поражение. В 2014-м подъем у нас был на такой высоте, что гаишники обижались на протянутую взятку, а в трамваях никому не приходилось напоминать о том, что нужно уступать место, – люди становились людьми, а нелюди сбрасывали маски.

    «Бой с самими собой есть самый трудный бой. Победа из побед – победа над собой». Но одной духовной победой сыт, к сожалению, не будешь – нужна победа и на земле. Однозначно цель на демилитаризацию Украины поставлена правильно. Трясти под нашим носом «самой сильной армией в Европе» это образование не должно. Если бы не Россия, то никогда бы территории Украины не развились бы так, как развились, и терпеть, что нам угрожают нашим же собственным оружием, – это в корне неправильно. Значит, нужны меры кардинального воздействия. До СВО я считал, что на первом этапе отобрать промышленный и густонаселенный юго-восток – это лишить оставшуюся часть Украины необходимого потенциала. Дальше – дело времени. Сейчас в принципе я не поменял своей точки зрения – условия решения этой задачи поменялись.

    Теперь бегло об условиях. Когда наступит перелом? Наступит ли? Наступит. Я об этом говорю регулярно. К сожалению, вот так красиво, чтобы наше национальное самолюбие взыграло, не будет. Будет «не мытьем, так катаньем». Часть задачи уже решена: не желаю истребления этого зачумленного народа, но он сам себя решил сократить до предела – а это основной фактор. При этом там начались пока скрытые разрушительные процессы такой силы, что шансов нет. В России последствия войны будут сказываться долго, но на Украине запущен просто механизм самоликвидации, и с этим ничего уже не сделать: это общество нежизнеспособно.

    Мы можем так долго ждать? Ну, нет, конечно, не можем и не должны. Но пока мы не наведем порядка в собственных рядах, не искоренив прежде всего привычку врать, – нам придется ждать и терпеть. Условия для перелома и для выхода на путь победы наступят, когда противник выдохнется, а мы начнем доминировать. У нас уже был период доминирования, но тогда противник еще не научился использовать весь свой потенциал.

    Теперь же мы должны достичь доминирования, устойчивого и окончательного, и тоже научиться использовать весь свой потенциал. А поскольку потенциал у нас огромный – основания верить в победу у нас есть. А победой и станет устранение угрозы у своих границ и последовательное возрождение страны. Знаете, чего захотят те, кто видел столько смерти, когда вернутся домой? Они захотят иметь побольше детей. И захотят, чтобы эти дети жили в нормальной стране и выросли нормальными людьми. А государство должно все для этого сделать, и в первую очередь обеспечить вернувшихся с войны крышей над головой, чтобы было где этих детей растить, и нормальным образованием, где воспитание будет не менее важным, чем знания.

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