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Минобороны заявило об освобождении Кодемы в ДНР
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В результате успешных наступательных действий в Донецкой народной республике (ДНР) подразделениями российских вооруженных сил полностью освобожден от националистов населенный пункт Кодема, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В течение суток на Николаево-Криворожском направлении из-за больших понесенных потерь в живой силе и технике украинскими войсками наступательных действий не проводилось. ВКС России, ракетные войска и артиллерия продолжали наносить высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ на данном направлении.
Высокоточными ударами поражены пункт управления 24-й механизированной бригады в районе Оленовки Николаевской области, живая сила и военная техника 46-й аэромобильной бригады в районах населенных пунктов Белогорка, Сухой Ставок и Андреевка Херсонской области, а также 61-й пехотной бригады в районах Висунска и Явкино Николаевской области», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«В районе населенного пункта Перемога Николаевской области в результате удара ВКС России уничтожен склад боеприпасов 406-й артиллерийской бригады ВСУ.
Истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны в районе Токарево Херсонской области уничтожен украинский МиГ-29 и в районе Комсомольское Николаевской области сбит Су-25 воздушных сил Украины.
В связи с большими потерями личный состав 57-й мотопехотной бригады в районах населенных пунктов Белая Криница Херсонской области и Великое Артаково Николаевской области отказался от выполнения боевых задач и самовольно покинул позиции», – отметил Конашенков.
«Всего на Николаево-Криворожском направлении противник за сутки потерял четыре танка, шесть боевых машин пехоты и пять других бронированных машин, два пикапа с крупнокалиберными пулеметами и более 150 военнослужащих», – отчитались в Минобороны.
«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
Высокоточным оружием воздушного базирования в районе Кривого Рога Днепропетровской области уничтожено хранилище топлива для военной техники вооруженных сил Украины объемом более 5,5 тыс. тонн.
Высокоточным оружием наземного базирования нанесено поражение пункту временной дислокации подразделения националистического формирования «Кракен» в районе Харькова. Уничтожено до 30 националистов и 10 единиц автомобильной техники», – сообщил Конашенков.
«Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 113-й бригады территориальной обороны в районе населенных пунктов Пришиб, Яворское и Андреевка Харьковской области уничтожено до 40 и ранено более 80 военнослужащих ВСУ.
Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
За сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Чугуев, Дергачи, Пришиб Харьковской области, Артемовск, Соледар, Курахово ДНР, а также 47 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 143 районах.
В районе населенного пункта Константиновка ДНР уничтожены цеха по производству реактивных снарядов к украинским системам залпового огня «Ольха».
Также уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Лиман Харьковской области, Очеретино ДНР и Гуляй Поле Запорожской области, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США в районе населенного пункта Зеленодольск Днепропетровской области», – перечислили в оборонном ведомстве.
«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Каменка, Капитоловка, Изюм, Пимоновка, Большие Проходы Харьковской области, Кирилловка ДНР, Любимовка Запорожской области и Голая Пристань Херсонской области.
Кроме того, перехвачены 20 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах Каховской ГЭС, населенных пунктов Корсунка, Новая Каховка, Голая Пристань в Херсонской области, а также баллистическая ракета «Точка-У» в районе населенного пункта Валуйки Луганской народной республики», – сообщил Конашенков.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 292 самолета, 152 вертолета, 1897 беспилотных летательных аппаратов, 373 зенитных ракетных комплекса, 4855 танков и других боевых бронированных машин, 825 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3369 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5360 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
«Несмотря на присутствие представителей МАГАТЭ, киевский режим продолжал провокации на Запорожской атомной электростанции с целью создания угрозы техногенной катастрофы.
В течение суток зафиксировано три артиллерийских обстрела города Энергодара. Всего выпущено 16 снарядов из районов населенных пунктов Ильинка и Марганец, расположенных на противоположном берегу Каховского водохранилища. В результате попадания в трансформаторную подстанцию город остался без электричества.
Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены.
Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме», – добавили в Минобороны.
Накануне в Минобороны сообщили, что на Николаево-Криворожском направлении за сутки уничтожено три Су-25, 12 танков и более 210 военных ВСУ.
В Харьковской области опровергли наступление ВСУ под Балаклеей
Сообщения о наступлении вооруженных сил Украины (ВСУ) под городом Балаклея в Харьковской области не соответствуют действительности, сообщили в администрации региона.
«В разных проукраинских каналах и каналах с не очень честной историей ведения странички вы можете читать новости о якобы наступлении со стороны ВСУ. Но это не так. В Telegram-каналах специально наводится паника, выкладываются недостоверные и откровенно лживые новости. Не доверяйте этой информации», – цитирует сообщение администрации ТАСС.
Ранее в Херсонской области заявили, что контрнаступление украинских войск на Херсон потерпело крах. Замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов отмечал, что «есть информация, что уже около трех тысяч погибших со стороны украинской армии».
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Путин назвал «главное приобретение» России с начала спецоперации на Украине
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Россия ничего не потеряла и не потеряет в результате проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, но укрепила свой суверенитет, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Я думаю, что ничего мы не потеряли и ничего не потеряем. С точки зрения приобретения могу сказать, что главное приобретение – укрепление нашего суверенитета, и это неизбежный результат того, что сейчас происходит», – цитирует его ТАСС.
По словам Путина, в отношении к операции происходит «определенная поляризация» и в мире, и внутри страны.
«Но я считаю, что это пойдет только на пользу, потому что все ненужное, временное и то, что нам мешало идти вперед, будет отторгнуто, мы будем набирать обороты, темпы развития. Потому что современное развитие может быть основано только на суверенитете», – заявил Путин.
Он также отметил, что Россия не начинала военные действия на Украине, а пытается их закончить, они идут там с 2014 года, сообщает ТАСС.
«Хочу еще раз подчеркнуть, мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить. Начались военные действия в 2014 году после государственного переворота на Украине тех, кто не хотел нормального мирного развития и стремился к подавлению своего собственного народа», – сказал он.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
ВЭФ проходит 5–8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
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Пушилин заявил о попытках ВСУ отбить Кодему
ВСУ хотят занять позиции в поселке Кодема в Артемовском районе ДНР, освобожденном в конце августа, но все атаки отбиваются, заявил глава республики Денис Пушилин.
«Продолжаются бои за Кодему. Противник пытается вернуться в Кодему и занять определенные позиции. Наши подразделения, союзные силы этого сделать противнику не дают», – сказал Пушилин в эфире «России 24», передает ТАСС.
Кодема располагается в 11 километрах к востоку от Артемовска. Село освободили 29 августа. По данным представительства ДНР в СЦКК, до 8 августа из этого поселка обстреливали Горловку и поселок Долмитное.
Донецкий депутат Владислав Бердичевский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что ВСУ постепенно теряют свои позиции.
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Путин: Запад надул и кинул с вывозом зерна с Украины
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Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал очередным наглым обманом ситуацию с вывозом зерна с Украины.
«Мы обещали сделать все для того, чтобы обеспечить интересы развивающихся стран с точки зрения поставок продовольствия на их рынок, в том числе украинского зерна. И все об этом так и говорили, когда шла об этом речь», – приводит его слова ТАСС.
Путин подчеркнул, что «то, что мы видим, – это очередной наглый обман. И дело не в нас, это обман международной общественности, обман партнеров в Африке, в других странах, которые остро нуждаются в продовольствии, это просто надувательство, хамское и наглое отношение к тем партнерам, ради которых якобы это все и делалось».
Он подчеркнул, что документах о вывозе зерна с Украины нет данных об объеме поставок в развивающиеся страны, но договоренности заключались под предлогом поставок именно туда – во избежание голода в беднейших странах, сообщает РИА «Новости».
«В этих документах, к сожалению, нет упоминания о том, какой объем продовольствия, в том числе вывозимого с Украины, должен идти в развивающиеся страны, просто все это делалось под предлогом обеспечения интересов беднейших стран, с тем, чтобы там голода не было», – сказал Путин.
Он добавил, что Россия будет настаивать, чтобы вывоз зерна с Украины и продовольствия России был направлен на улучшение ситуации на мировых рынках и снижение цен.
«Я надеюсь, что все-таки ситуация, в конце концов, как-то поменяется, мы, во всяком случае со своей стороны, будем настаивать на том, чтобы все это мероприятие с вывозом зерна [с Украины] и нашего продовольствия было направлено прежде всего на позитивное влияние на мировые продовольственные рынки, чтобы цена пошла вниз», – подчеркнул глава государства.
По мнению Путина, Запад «надул и кинул» беднейшие страны с вывозом зерна с Украины.
«Все это давление, которое оказывалось на нас со стороны наших квазипартнеров и наших геополитических противников, оно же было основано именно на призыве России обеспечить интересы беднейших экономик, не допустить голода в этих странах», – сказал Путин.
Он подчеркнул, что «мы, конечно, сделали все для того, чтобы сложить эти договоренности, мы их придерживаемся, все обеспечиваем. Но выяснилось, что в очередной раз просто, как в народе у нас говорят, – грубо кинули, надули. И не только нас, но и беднейшие страны под предлогом обеспечения (их) интересов».
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
Ранее в среду Путин заявил, что в мире может возникнуть небывалая гуманитарная катастрофа из-за того, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его словам, возможно, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту.
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Онуфриенко оценил взаимосвязь атак ВСУ в Харьковской и Херсонской областях
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«Подразделения ВСУ в Харьковской области начали усиливаться еще в середине августа. Об этом сообщали в том числе и местные жители. Но действия ВСУ сейчас выглядят, скорее, как акт отчаяния после неудач на херсонском направлении», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее в Сети появились данные о попытках ВСУ перейти в контрнаступление в районах Балаклеи.
«Украинские войска предприняли попытку наступления на харьковском, точнее – на балаклейском направлении. И это наступление в сторону города Балаклеи можно считать актом отчаяния, потому что на херсонском направлении никаких существенных успехов у ВСУ нет», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко.
Как предполагает эксперт, наступающие с северо-запада войска противника заняли часть одной из деревень под Балаклеей. «Сейчас там активно работают артиллерия, авиация с обеих сторон. Известно, что союзные войска сбили, по меньшей мере, один вертолет ВСУ. В целом шансов на этом направлении у ВСУ нет – в лучшем для них случае они пройдутся по окраине Балаклеи», – заметил собеседник.
Онуфриенко не согласен с выводами некоторых блогеров, решивших, что недавние атаки ВСУ под Херсоном были призваны лишь отвлечь внимание российского командования от подлинного направления удара – на балаклейском направлении. «Так рассуждают только люди, которые слабо ориентируются на карте. Бои на херсонском направлении не заставят союзные войска перебрасывать резервы из Харьковской области, потому что плечо доставки слишком велико», – пояснил Онуфриенко.
По его словам, везти вооружение и личный состав из Харьковской области в Херсонскую через весь Донбасс и Запорожскую область бессмысленно, потому что для херсонского и запорожского направлений эшелоны формируются силами Южного военного округа и идут через Крым.
Ранее в Сети появилась информация о попытках ВСУ пойти в контрнаступление на харьковском направлении, в частности, речь идет о боях в районах населенных пунктов Балаклея и Изюм. По предварительным данным, замысел противника заключается в том, чтобы взять под контроль трассу, соединяющую Балаклею и Изюм с Купянском. При этом в администрации региона во вторник заявили, что сообщения о наступлении ВСУ в Харьковской области не соответствуют действительности.
В то же время Минобороны России накануне сообщало о поражении трех пунктов управления ВСУ, в том числе 14-й механизированной бригады в районе Каменная Яруга Харьковской области. Также поражен командно-наблюдательный пункт батальона 102-й бригады территориальной обороны в населенном пункте Полтавка Запорожской области, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 161-м районе.
При этом в понедельник высокоточным ударом ВКС России по пункту временной дислокации подразделения националистического формирования «Кракен» в районе города Харькова уничтожено более 30 националистов и 10 единиц автомобильной техники.
Ранее в Херсонской области заявили, что контрнаступление украинских войск на регион потерпело крах. Замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов отмечал, что «есть информация, что уже около трех тысяч погибших со стороны украинской армии».
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МАГАТЭ заявила о неспособности установить виновников обстрелов Запорожской АЭС
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У миссии МАГАТЭ нет средств, которые позволили бы определить, кто обстреливает Запорожскую АЭС, заявил глава организации Рафаэль Гросси.
«Я не могу это определить. У нас нет для этого средств. Как вы знаете, вам нужно было бы наблюдать... за военной операцией в регионе», – сказал Гросси в интервью CNN. Он пояснил, что это «не только выходит за рамки мандата МАГАТЭ, но и потребовало бы огромного потенциала».
Доклад гендиректора МАГАТЭ по вопросам ядерной безопасности, физической ядерной безопасности и гарантий Агентства на Украине был опубликован во вторник, его значительная часть посвящена недавней миссии экспертов агентства на ЗАЭС, передает РИА «Новости».
На заседании Совета Безопасности ООН по итогам визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС Гросси указал, что одной из основ безопасности любой АЭС «является отсутствие нарушений ее физической целостности». Однако, по его словам, «физические атаки происходили и происходят», это «неприемлемо», передает ТАСС.
«Мы наблюдаем, что сотрудники станции работают в чрезвычайно сложных условиях по соседству с военной техникой и оборудованием. В этой связи наша рекомендация заключается в том, чтобы военная техника и оборудование, находящиеся на месте, должны быть выведены, чтобы не мешать нормальной работе системы ядерной безопасности», – заявил он.
МАГАТЭ рекомендует восстановить систему внешнего энергообеспечения Запорожской АЭС и затем обеспечить ее безопасную работу.
Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают украинские военные. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его не устроила работа миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. На ЗАЭС работали шесть специалистов МАГАТЭ в составе постоянной миссии, сейчас на станции остаются два наблюдателя.
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Россия не исключила отказа продлить зерновую сделку по Украине
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Поскольку в рамках зерновой сделки по Украине так и не был обеспечен экспорт российского продовольствия и удобрений, Москва может отказаться от ее продления, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.
Постпреда спросили, есть ли опасность для продления сделки. Небензя указал, что сделку заключили «на четыре месяца, то есть она заканчивается в ноябре», и «при нормальной» ситуации ее следовало бы продлить. Однако, учитывая «отсутствие результатов» по реализации российского экспорта, Небензя «не исключает ничего», передает ТАСС.
«Мы хотим видеть реализацию российской части соглашения. Пока этого нет», –сказал он, подтвердив, что не был произведен экспорт ни российского зерна, ни удобрений. Небензя заявил: «Ничего в рамках этой конкретной сделки».
22 июля в Стамбуле Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН. В сентябре Украина потребовала от Турции закрыть Босфор для российских сухогрузов.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что представители России на переговорах в Стамбуле настояли на том, чтобы вопросы вывоза российского и украинского зерна решались пакетным образом, Россия не пошла бы на сделку, если бы не был решен вопрос разблокировки вывоза продукции России.
В украинском Николаеве ввели карточки на хлеб
В городе Николаев для жителей ввели карточки для получения бесплатного хлеба, сообщила координатор продовольственной программы ООН в Николаевской области Наталия Горбенко в эфире украинского национального телемарафона.
Она пояснила, что выпечку хлеба профинансировала ООН. Карточки было решено ввести из-за частой нехватки хлеба.
«У человека может быть только одна карточка, в момент выдачи проверяется по базе, что он ее еще не получил, и дальше может приходить в любой из пунктов города, раз в три дня получать свой продуктовый набор», – передает слова Горбенко РИА «Новости».
Карточки пока что оформляют в бумажном виде. Хлеб, который раздают в городе, производит местный завод, ежедневную загрузку которого профинансировали в ООН.
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В Запорожской области рассказали подробности покушения на коменданта Бердянска
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«Улица, где взорвали авто Артема Бардина, достаточно охраняемый, но не закрытый периметр, поэтому я сам всегда тщательно изучаю авто перед поездкой, когда паркуюсь там», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов. Ранее в Бердянске было совершено покушение на коменданта города.
«Комендант Бердянска Артем Бардин всегда был с охраной, что случилось сегодня и как так получилось, что он попал под атаку, пока непонятно. Обычно у нас даже те, кто ездит без охраны, всегда проверяют свои машины: «упал – отжался», это обязательно», – пояснил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По словам собеседника, противоречивая информация поступает с места преступления и о выстрелах. «Пока не ясно, была это перестрелка с диверсантами или что-то сдетонировало в машине», – сказал он.
Рогов добавил: улица, где произошел взрыв – это «достаточно охраняемый, но не закрытый периметр». «Закрытая парковка там очень тесная, часто нет свободных мест. Я сам тоже паркуюсь около здания бердянской администрации, но стараюсь, конечно, оставлять кого-то в машине или тщательно изучаю авто перед поездкой», – указал он. По словам Рогова, в городе пока не введен усиленный режим работы правоохранительных органов из-за нападения на Бардина.
«Хочется добавить: произошедшее лишний раз убеждает людей в том, что только с Россией у нас может быть безопасная нормальная жизнь. А Украина – это террор, страх и смерть. И все местные жители хотят скорее перевернуть украинскую страницу своей истории», – подчеркнул собеседник.
Во вторник в самом центре города Бердянска Запорожской области возле здания военно-гражданской администрации был взорван автомобиль коменданта города Артема Бардина (позывной «Феликс»). В результате подрыва комендант получил тяжелые травмы, в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.
Взрывом повредило также три гражданских автомобиля, в которых никого не было, сообщает официальный Telegram-канал мэрии города. Местные власти назвали произошедшее терактом. Кроме того, сообщалось о перестрелке и одном раненом, но сейчас эта информация проверяется.
Ранее украинские диверсанты подорвали бомбу у бердянского оздоровительного центра, где проживают беженцы, в результате скончался заместитель начальника ГАИ Бердянска Александр Колесников.
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В Запорожской области опровергли смерть коменданта Бердянска
Сообщения о гибели коменданта Бердянска Артема Бардина не подтвердились, он получил тяжелые ранения, но остался жив, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Слава Богу, информация о гибели коменданта Бердянска Артема Бардина не подтверждается. Несмотря на тяжелейшие ранения, взрывную ампутацию ног и большую кровопотерю, он жив. Врачи продолжают бороться за его жизнь», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее Рогов заявил, что Бардин умер от полученных после покушения на него ранений.
Также Рогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснил, что это было покушение именно на Бардина. «Улица, где взорвали авто Артема Бардина, достаточно охраняемая, но не закрытый периметр, поэтому я сам всегда тщательно изучаю авто перед поездкой, когда паркуюсь там», – рассказал он.
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В Бердянске прогремел второй за сутки взрыв
В Бердянске произошел второй за день взрыв, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Прозвучал еще один взрыв. На этот раз в районе Слободка. На место выехали пожарные. Обстоятельства произошедшего уточняются», – цитирует Рогова ТАСС.
Ранее Рогов заявлял, что у здания бердянской администрации произошел мощный взрыв, взорвался автомобиль коменданта города. Он назвал произошедшее терактом. Комендант Артем Бардин был госпитализирован после взрыва его автомобиля.
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Луганские разведчики вскрыли позиции противника под Соледаром
Луганские разведчики (ОРБ НМ ЛНР) на рассвете скрытно выдвинулись в серую зону под Соледаром в Донецкой народной республике, перед ними стояла задача обнаружить хорошо замаскированные позиции противника в лесном массиве.
Разведчики аккуратно преодолели минные заграждения и вышли на предполагаемые рубежи обороны противника. Продвинувшись чуть дальше, они наткнулись на траншеи и блиндажи противника, которые было невозможно обнаружить с воздуха. В ходе скоротечного боя разведчикам удалось подавить огневую точку противника и вернуться в расположение союзных войск, передает РИА «Новости».
Разведданные были переданы в штаб, и позиции противника впоследствии были уничтожены артиллерией.
В ходе боя пуля по касательной попала в бронежилет луганскому бойцу. Бронежилет выдержал, и разведчик серьезно не пострадал.
25 августа сообщалось, что луганские разведчики уничтожили украинский дот под Соледаром.
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МАГАТЭ призвало создать зону безопасности у Запорожской АЭС
Следует немедленно прекратить обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), вокруг нее нужно создать зону безопасности, заявило МАГАТЭ в своем докладе после визита на ЗАЭС.
Немедленно должны быть прекращены и обстрелы прилегающей к станции территории, говорится в докладе, передает ТАСС.
Там отметили, что на ЗАЭС произошло несколько инцидентов, нарушивших принципы ядерной безопасности.
Создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС позволит предотвратить «ядерный инцидент», который могут вызвать боевые действия, подчеркнули в МАГАТЭ. Организация объявила о готовности незамедлительно начать консультации о создании таковой зоны.
Во вторник на ЗАЭС зафиксировали семь прилетов снарядов.
Минобороны России сообщало, что ВСУ, несмотря на присутствие представителей МАГАТЭ, продолжают провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы.
В понедельник глава администрации Энергодара Александр Волга заявил: у него есть информация, что украинская армия готовит дополнительные провокации в отношении Запорожской АЭС.
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Госдеп объяснил нежелание США объявлять Россию «спонсором терроризма»
Включение России в американский список «стран – спонсоров терроризма» могло бы привести к «непредвиденным последствиям» для Украины и мира, заявил первый замглавы пресс-службы Госдепа Ведант Пател.
Власти США, по словам Патела, не считают такой шаг «наиболее эффективным или действенным способом привлечения России к ответственности». Включение России в список могло бы отразиться «на способности» Запада «доставлять помощь Украине», а также «оттолкнуть» коммерческие и гуманитарные структуры от «содействия экспорту продовольствия». Также «это может подорвать многостороннюю координацию» западных государств в вопросе антироссийских мер, передает ТАСС.
Напомним, глава американского государства Джо Байден сообщил, что не поддерживает предложение объявить Россию «страной – спонсором терроризма». Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что его высказывание следует рассматривать как окончательную позицию администрации США по данному вопросу.
Путин: Все зерно с Украины направлено не в голодающие страны, а в ЕС
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Практически все зерно, вывезенное с территории Украины, было направлено не в развивающиеся и нуждающиеся страны, а в ЕС, сообщил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ВЭФ, по его словам, по Всемирной программе продовольствия ООН из 87 только два судна были направлены в нуждающиеся страны.
«Все вы хорошо знаете, сколько много было сломано копий, сколько говорили по поводу необходимости обеспечить вывоз украинского зерна во что бы то ни стало для поддержки беднейших стран. Мы, конечно, не могли не ответить на это, несмотря на все сложности происходящих вокруг Украины событий», – передает РИА «Новости» слова Путина.
Он отметил, что Россия сделала все для того, чтобы украинское зерно было вывезено.
«Мы сделали это вместе с Турцией, сделали. Результат. Докладываю вам, уважаемые коллеги. Если исключить Турцию как страну-посредника, то все, практически все зерно, вывозимое из Украины, направлено не в развивающиеся и беднейшие страны, а в страны ЕС. По Всемирной программе продовольствия ООН, которая как раз и подразумевает помощь самым нуждающимся странам, было загружено всего два корабля. Подчеркну, только два из 87. И на них было вывезено 60 тысяч тонн продовольствия из 2 млн тонн. Это всего 3%, которые направлены в развивающиеся страны», – сообщил Путин.
По его словам, нехватку продовольствия в мире испытывают уже 345 миллионов человек – в 2,5 раза больше по сравнению с 2019 годом.
«Рост цен на глобальных рынках может стать настоящей трагедией для большинства беднейших стран, которые сталкиваются с дефицитом продовольствия, энергоресурсов, других жизненно важных товаров. Назову цифры, которые подчеркивают опасность проблемы: если в 2019 году, по данным ООН, 135 миллионов человек в мире испытывали острую нехватку продовольствия, то сейчас их количество возросло в 2,5 раза и составляет 345 миллионов человек», – подчеркнул Путин.
Путин заявил также, что Россия сделала все, чтобы украинское зерно было вывезено и интересы голодающих стран были обеспечены.
«Несмотря на все сложности происходящих вокруг Украины событий, мы сделали все для того, чтобы украинское зерно было вывезено. Я встречался с лидерами Афросоюза, с лидерами африканских государств, обещал им, что мы сделаем все, чтобы обеспечить их интересы и будем способствовать вывозу украинского зерна. Мы сделали это без инструкций», – сказал Путин на пленарной сессии VII Восточного экономического форума.
По его словам, в результате все зерно, вывозимое из Украины, направлено не в развивающиеся страны, а в Евросоюз.