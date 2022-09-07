Минобороны заявило об освобождении Кодемы в ДНР

В результате успешных наступательных действий в Донецкой народной республике (ДНР) подразделениями российских вооруженных сил полностью освобожден от националистов населенный пункт Кодема, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В течение суток на Николаево-Криворожском направлении из-за больших понесенных потерь в живой силе и технике украинскими войсками наступательных действий не проводилось. ВКС России, ракетные войска и артиллерия продолжали наносить высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ на данном направлении.

Высокоточными ударами поражены пункт управления 24-й механизированной бригады в районе Оленовки Николаевской области, живая сила и военная техника 46-й аэромобильной бригады в районах населенных пунктов Белогорка, Сухой Ставок и Андреевка Херсонской области, а также 61-й пехотной бригады в районах Висунска и Явкино Николаевской области», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

«В районе населенного пункта Перемога Николаевской области в результате удара ВКС России уничтожен склад боеприпасов 406-й артиллерийской бригады ВСУ.

Истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны в районе Токарево Херсонской области уничтожен украинский МиГ-29 и в районе Комсомольское Николаевской области сбит Су-25 воздушных сил Украины.

В связи с большими потерями личный состав 57-й мотопехотной бригады в районах населенных пунктов Белая Криница Херсонской области и Великое Артаково Николаевской области отказался от выполнения боевых задач и самовольно покинул позиции», – отметил Конашенков.

«Всего на Николаево-Криворожском направлении противник за сутки потерял четыре танка, шесть боевых машин пехоты и пять других бронированных машин, два пикапа с крупнокалиберными пулеметами и более 150 военнослужащих», – отчитались в Минобороны.

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Высокоточным оружием воздушного базирования в районе Кривого Рога Днепропетровской области уничтожено хранилище топлива для военной техники вооруженных сил Украины объемом более 5,5 тыс. тонн.

Высокоточным оружием наземного базирования нанесено поражение пункту временной дислокации подразделения националистического формирования «Кракен» в районе Харькова. Уничтожено до 30 националистов и 10 единиц автомобильной техники», – сообщил Конашенков.

«Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 113-й бригады территориальной обороны в районе населенных пунктов Пришиб, Яворское и Андреевка Харьковской области уничтожено до 40 и ранено более 80 военнослужащих ВСУ.

Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.

За сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Чугуев, Дергачи, Пришиб Харьковской области, Артемовск, Соледар, Курахово ДНР, а также 47 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 143 районах.

В районе населенного пункта Константиновка ДНР уничтожены цеха по производству реактивных снарядов к украинским системам залпового огня «Ольха».

Также уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Лиман Харьковской области, Очеретино ДНР и Гуляй Поле Запорожской области, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США в районе населенного пункта Зеленодольск Днепропетровской области», – перечислили в оборонном ведомстве.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Каменка, Капитоловка, Изюм, Пимоновка, Большие Проходы Харьковской области, Кирилловка ДНР, Любимовка Запорожской области и Голая Пристань Херсонской области.

Кроме того, перехвачены 20 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах Каховской ГЭС, населенных пунктов Корсунка, Новая Каховка, Голая Пристань в Херсонской области, а также баллистическая ракета «Точка-У» в районе населенного пункта Валуйки Луганской народной республики», – сообщил Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 292 самолета, 152 вертолета, 1897 беспилотных летательных аппаратов, 373 зенитных ракетных комплекса, 4855 танков и других боевых бронированных машин, 825 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3369 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5360 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.

«Несмотря на присутствие представителей МАГАТЭ, киевский режим продолжал провокации на Запорожской атомной электростанции с целью создания угрозы техногенной катастрофы.

В течение суток зафиксировано три артиллерийских обстрела города Энергодара. Всего выпущено 16 снарядов из районов населенных пунктов Ильинка и Марганец, расположенных на противоположном берегу Каховского водохранилища. В результате попадания в трансформаторную подстанцию город остался без электричества.

Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены.

Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме», – добавили в Минобороны.

Накануне в Минобороны сообщили, что на Николаево-Криворожском направлении за сутки уничтожено три Су-25, 12 танков и более 210 военных ВСУ.