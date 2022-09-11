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Минобороны назвало потери ВСУ под Харьковом и Херсоном
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Потери киевского режима на Криворожском и Харьковском направлениях составили свыше четырех тысяч убитыми и более восьми тысяч ранеными, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На Николаево-Криворожском направлении высокоточными ракетными ударами ВКС России уничтожен пункт временной дислокации подразделений 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Николаева. Потери противника составили более 100 военнослужащих, а также 15 единиц автомобильной и бронированной техники. В общей сложности только на данных двух направлениях с 6 по 10 сентября потери киевского режима составили свыше четырех тысяч убитыми и более восеми тысяч ранеными», – приводятся его слова в Telegram-канале ведомства.
В Минобороны отметили, что в результате ударов поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Староверовки, Чугуева и Волосской Балаклеи, 113-й бригады территориальной обороны в населенном пункте Новая Водолага, а также пункт дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Клугино-Башкировка. Потери противника составили свыше 200 военнослужащих и более 20 единиц военной техники.
«За сутки сосредоточенными огневыми ударами нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Пристин, Болдыревка, Синиха, Белое, Комаровка, Гороховатка, Купянск, Сеньково и Подвысокое Харьковской области. Уничтожено более 250 украинских военнослужащих, 12 единиц бронетехники, три орудия полевой артиллерии, одна установка реактивной системы залпового огня и 17 автомобилей», – говорится в сообщении.
По словам Конашенкова, высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер» нанесен удар по живой силе и военной технике 28-й мотопехотной бригады ВСУ во время выгрузки на железнодорожной станции Красноармейск ДНР. «В районе населенного пункта Миролюбовка Херсонской области в результате ударов армейской авиации ВКС России по подразделениям 60-й пехотной бригады ВСУ уничтожено свыше 50 военнослужащих и семь единиц военной техники», – уточнил он.
«Поражены восемь пунктов управления ВСУ, включая штабы 93-й и 24-й механизированных бригад в районах Артемовска и Райгородка ДНР, командно-наблюдательные пункты батальонов 1-й танковой, 59-й мотопехотной, 60-й пехотной бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Калиновское, Марьянское Днепропетровской области, Калуга Николаевской области и Белая Криница Херсонской области, а также 43 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника противника в 103 районах», – добавили в ведомстве.
Конашенков подчеркнул, что в районах населенных пунктов Николаевка ДНР и Вознесенск Николаевской области уничтожены склады боеприпасов. «В Старой Богдановке Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей», – сказал он.
В Минобороны сообщили, что российскими средствами противовоздушной обороны в районе Угледара ДНР сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. «Также сбиты в воздухе четыре беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Томина Балка Херсонской области, Снигиревка Николаевской области и Кирилловка ДНР», – добавили в Минобороны.
«В районе населенного пункта Уды Харьковской области в воздухе сбиты две баллистические ракеты «Точка-У» и две американские противорадиолокационные ракеты HARM. В районе Новой Каховки Херсонской области перехвачено 12 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и девять реактивных снарядов систем залпового огня «Ольха»», – отметил Конашенков.
Ранее в Минобороны сообщили, что члены экипажа ударного вертолета Ми-35 ВС России сорвали попытку ВС Украины навести переправу через реку Оскол в Купянском районе Харьковской области.
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Названы причины перегруппировки российских войск на Харьковщине
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Минобороны России провело целый комплекс мероприятий по вводу ВСУ в заблуждение, была создана иллюзия, что у нас «слабая оборона» и якобы нет информации о подготовке наступления в районы Балаклеи и Изюма, теперь главная задача – разгромить группировку ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. В субботу Минобороны сообщило о перегруппировке войск в районах Балаклеи и Изюма.
«Наши военные знали, что готовится наступление, поэтому сейчас войска перегруппировываются для уничтожения группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая пришла в районы Балаклеи и Изюма. Надо иметь в виду, что там нет укрепрайонов, поэтому задача уничтожения наиболее боеспособных украинских частей будет решаться достаточно успешно. На это потребуется еще несколько дней», – считает доктор военных наук Константин Сивков.
Эксперт особо отметил, что за последние трое суток, как стало известно из сводки Минобороны, было уничтожено более 2 тыс. украинских и иностранных боевиков, а также свыше ста единиц бронетехники и артиллерии. «ВСУ несут большие суточные потери. Сейчас главная задача – разгромить наступающую группировку ВСУ, лишить ее потенциала, выбить технику, которая находится не в городах и укрепрайонах, а на открытых пространствах. У ВСУ не должно остаться сил и средств для ведения эффективной обороны», – пояснил собеседник.
В субботу официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о перегруппировке в трехдневный срок российских войск в районах Балаклеи и Изюма «для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса». Конашенков отметил также, что во время переброски проводились отвлекающие и демонстрационные мероприятия с обозначением реальных действий войск. «В целях недопущения ущерба российским войскам по противнику наносилось мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии», – добавил генерал-лейтенант.
Сивков подчеркивает, что отвлекающие маневры проводились с целью «вытащить ударную группировку ВСУ из укрепрайонов». «Если бы эта группировка оставалась бы в Славянске или Краматорске, то сколько пришлось бы «выковыривать» ее? А теперь она как на ладони. Поэтому был проведен целый комплекс мероприятий по вводу противника в заблуждение, была создана иллюзия, что на этом направлении у нас слабая оборона и якобы нет информации о подготовке наступления. Противник был введен в заблуждение относительно местоположения и действия наших войск», – добавил эксперт.
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Минобороны решило перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма
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Российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма, перегруппированы и переброшены для наращивания усилий на донецком направлении, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на донецком направлении», – говорится в заявлении Минобороны в Telegram-канале.
По словам Канашенкова, для этого в течение трех суток была проведена операция по свертыванию и переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию ДНР. При этом были проведены отвлекающие и демонстрационные мероприятия с обозначением реальных действий войск.
«В целях недопущения ущерба российским войскам по противнику наносилось мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии. За трое суток уничтожено более двух тысяч украинских и иностранных боевиков, а также свыше ста единиц бронетехники и артиллерии», – добавил он.
Ранее сообщалось, что в Балаклее и Чугуеве поражены штаб нацгвардии Украины и пункты дислокации «Кракена».
До этого Минобороны показало переброску войск на харьковское направление.
До этого сообщалось, что в подконтрольную ВС России часть Харьковской области входят резервные соединения.
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Военкор оценил военную обстановку и назвал цели ВСУ
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Легендарный военкор Юрий Котенок в ходе 11-го «Стрима освобождения» Малькевич LIVE прокомментировал фейки и провокации украинской стороны, а также рассказал о сегодняшней военной обстановке и целях ВСУ.
«Самый главный нюанс, что Украина уже перешла на некие иные стандарты освещения боевых действий. Например, то, что происходит в Харьковской области, сейчас практически выпадает из какого-либо обсуждения. Сейчас информация дозировано подается. Что касается фейков, они на этом «собаку съели», причем не сами украинцы, а те, кто за ними стоит. Строители этих фейков одни и те же», – приводятся слова Котенка в Telegram-канале Media МалькевиZ.
«Что касается стелы Купянска [о группе ДРГ, прорвавшейся со стороны Шевченково, которые сделали фото на фоне стелы, после чего были уничтожены], здесь нужно иметь в виду, что все это связано с их тактикой. Киевский режим остро нуждается именно в таких тактических маленьких победах, чтобы подпитывать извращенный дух, который витает у них в воздухе», – обратил внимание военкор.
Котенок также рассказал военной обстановке и целях ВСУ. По его словам, цель украинских войск пробиться на восток и выйти на границу с Россией.
«Сейчас они действуют по западным лекалам. Они обходят оборонные пункты, потому что впереди идут как раз группы ДРГ; обозначают наши узлы обороны, точки сопротивления, потому что за ними идет второй эшелон, мотопехота. Остановить их может только наша армия, естественные преграды. Сейчас мы перебросили серьезные силы на Харьковский участок, очень активно работает авиация, артиллерия», – считает военкор.
Котенок также обратил внимание на появившихся так называемых экспертов, которые сеют панику среди людей. Военкор считает, что в информационной сфере необходимо проявлять «личную гигиену».
«Человек, который воспринимает информацию, всегда способен отделить зерна от плевел. Всегда надо отделять провокацию от тех данных, которые имеют подтверждение. Я призываю к тому, чтобы мы не верили всему, и сразу», – призвал Котенок.
«Это противостояние будет долгим, не закончится тактическими оперативными успехами. Донецкий формат нам продемонстрировал, что все договоренности с бесом оборачиваются нам не на пользу. Но есть хорошая новость – мы победим. У нас нет другого пути. Потому что нас тогда не будет, тогда ничто не имеет смысла. Зачем мне этот мир без России, без свободного голоса? Потому что я не хочу принимать некоторые вещи, которые сейчас захлестнули мою родную Украину», – заявил военкор.
Он также добавил, что все-таки нужно уповать на высшие силы, как это делали в России не раз. «Потому что есть те вещи, которые решаются по воле свыше. Наша задача – молиться и делать все, чтобы победа была за нами», – заявил Котенок.
Ранее российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма, были перегруппированы и переброшены для наращивания усилий на донецком направлении.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем может обернуться атака ВСУ в Харьковской области.
Максим Галкин закрыл бизнес в России
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Управление федеральной налоговой службы России ликвидировало именное рекламное агентство «МГ Лаб» юмориста Максима Галкина.
О том, что собирается закрыть свое именное рекламное агентство «МГ Лаб» уехавший из России Максим Галкин рассказывал еще весной. По его словам, обусловлено это отсутствием новых проектов, пишет «Комсомольская правда».
В 2020 году, когда агентство только появилось, годовая прибыль составила 3,2 млн рублей. А уже в следующем году «МГ Лаб» оказался в убытках: минус 2,2 млн за год, в мае-2022 Галкин, находясь в Израиле, подал заявление в ФНС о ликвидации компании, и этот процесс занял более трех месяцев.
ИП Галкин по-прежнему открыто, несмотря на то, что приходится платить взносы независимо от проживания в стране.
Ранее актер Иван Краско заявил, что юмористу Максиму Галкину нужно вернуться в Россию, поскольку никто из отечественных знаменитостей не способен заменить его в эфире, он обладает редким талантом и недюжинным интеллектом.
До этого вернувшаяся без Галкина в Россию певица Алла Пугачева рассказала, что у нее закончился отпуск, во время которого она проходила лечение и отдыхала.
После отъезда из России в Израиль Галкин публиковал пост с критикой российской военной операции на Украине. При этом в комментариях его спросили, почему он высказался только сейчас, но не обращал внимания на происходящее в Донбассе на протяжении нескольких лет. Затем Галкин жаловался, что уровень вранья о нем и его семье «достиг апофеоза», и отметил, что у него «все хорошо».
Минобороны рассказало о мужестве изюмско-балаклейской группировки войск
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Минобороны показало работу тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» из изюмско-балаклейской группировки ВС России по украинским войскам.
На видео Министерства обороны показано выдвижение ТОС-1А на позицию и ведение огня по противнику.
«Командир самоходной артиллерийской батареи во взаимодействии с подразделением радиоэлектронной борьбы определил точное местонахождение операторов БЛА с боевым охранением. По уточненным координатам артиллерийская батарея самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С» уничтожила операторов с аппаратурой управления беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» и личный состав из состава боевого охранения», – говорится в сообщении Министерства обороны России в Telegram-канале.
В Минобороны заявили, что расчеты тяжелых огнеметных системам ТОС- 1А «Солнцепек», действуя в составе изюмско-балаклейской группировки войск, проявили мужество и отвагу в ходе ведения интенсивных боев с подразделениями ВСУ.
Ранее сообщалось, что высокоточным оружием ВКС России поражены штаб 5-й бригады нацгвардии Украины, пункты временной дислокации подразделений 92-й мехбригады и нацформирования «Кракен» в Балаклее и Чугуеве Харьковской области, а также пункт управления 54-й мехбригады в районе Рай-Александровки ДНР, уничтожено до 300 украинских военнослужащих и до 15 единиц военной техники.
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В Балаклее и Чугуеве поражены штаб нацгвардии Украины и пункты дислокации «Кракена»
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Высокоточным оружием ВКС России поражены штаб 5-й бригады нацгвардии Украины, пункты временной дислокации подразделений 92-й мехбригады и нацформирования «Кракен» в Балаклее и Чугуеве Харьковской области, а также пункт управления 54-й мехбригады в районе Рай-Александровки ДНР, уничтожено до 300 украинских военнослужащих и до 15 единиц военной техники, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены семь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Розовка, Очеретино, Водяное, Новомихайловка и Угледар в ДНР Снигиревка и Новониколаевка в Николаевской области, а также 48 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 178 районах», – говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.
Кроме того, по словам Конашенкова, уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Курахово, Константиновке и Северске в ДНР, Днепре и Радушном в Днепропетровской области, Гуляй Поле Запорожской области. Также в районе населенного пункта Калуга Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей.
«В ходе контрбатарейной борьбы подавлены два взвода реактивной и пять взводов ствольной артиллерии ВСУ в районах населенных пунктов Георгиевка, Красногоровка, Антоновка, Романовка, Очеретино, Новгородское и Новоселовка Первая ДНР. В районе населенного пункта Новоселовка Первая ДНР уничтожена 155-мм гаубица М777 производства США», – говорится в сообщении Минобороны.
Также средствами противовоздушной обороны сбиты 13 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Чкалово и Беляевка в Херсонской области, Красное Харьковской области, Смелое, Старомлыновка и Новоукраинское в Запорожской области, а также Новоандреевка, Валерьяновка, Кирилловка и Пантелеймоновка в Донецкой народной республике. В районе Новой Каховки Херсонской области уничтожены в воздухе пять снарядов реактивной системы залпового огня «HIMARS».
По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 152 вертолета, 1929 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, 4870 танков и других боевых бронированных машин, 830 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3375 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5432 единицы специальной военной автомобильной техники.
Ранее в Минобороны заявили, что высокоточными ударами ВКС России поражены пункты управления националистического формирования «Кракен» в Харьковской области и 93-й механизированной бригады в районе Артемовска в ДНР, уничтожено свыше 50 националистов, а также 16 единиц специальной военной техники и автомобилей.
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Пушилин заявил о тяжелой ситуации в Красном Лимане
Ситуация в городе Красный Лиман на севере Донецкой народной республики (ДНР) остается достаточно тяжелой, связь с администрацией и военными есть, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Немного о Красном Лимане. Ситуация там остается достаточно тяжелой, как и в ряде других населенных пунктов на севере республики. Тем не менее я остаюсь на связи с местными администрациями, я остаюсь на связи с экстренными службами, да и с нашими подразделениями», – заявил Пушилин в видеообращении в Telegram-канале.
Как добавил Пушилин, «информации гораздо больше», но придать ее публичности он сможет «немного позже», чтобы не навредить подразделениям союзных сил.
Ранее Минобороны решило перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на донецком направлении.
Пушилин оценил военную обстановку на донецком направлении
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Ситуация на донецком направлении остается без изменений, силы Народной милиции продвигаются вперед, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин заявил, что «на донецком направлении ситуация прежняя». Как отметил глава ДНР, «Киев пытался сделать вброс, что захвачен аэропорт, но командир «Спарты» Артем Жога фейк опроверг», передает ТАСС.
«Уважаемые друзья, сограждане, жители Донецкой Народной Республики. Поступила фейковая новость о том, что банда ВСУ заняла аэропорт. Это неправда... Аэропорт наш был, есть и будет», – приводит РИА «Новости» слова командира «Спарты». На видео Жога стоит на фоне Донецкого аэропорта. Он добавил, что специально приехал туда с передовых позиций, чтобы опровергнуть недостоверную информацию.
Также Пушилин заявил: «Наши ребята по многим направлениям продвигаются вперед. Тяжело, но продвигаются». По его словам, «противник бросает на передовую неподготовленный личный состав», «несет большие потери, после чего подвозят новых, таких же не обученных». В целом «ситуация на линии фронта напряженная, но контролируемая», сказал Пушилин.
Он сообщил, что «в направлении Павловки, Никольского, Егоровки противник пытается скопить силы, но перспектив у него нет». В Доброполье «уничтожен командный пункт противника», а «на углегорском направлении разбили натовскую технику противника, в том числе польскую 155-миллиметровую самоходную установку AHS Krab».
Напомним, Пушилин сообщил, что ситуация в городе Красный Лиман на севере ДНР остается достаточно тяжелой. Минобороны России решило перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на донецком направлении.
Кадыров пообещал вернуть все города в Харьковской области
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что все потерянные Россией города на харьковском направлении специальной военной операции будут возвращены обратно, он пообещал конкретные результаты в ближайшем будущем.
«Министерство обороны разъяснило ситуацию, из-за чего ушли из таких городов – Изюм, Купянск, Балаклея в харьковском направлении. Но это было вынужденно из военной стратегии», – передает РИА «Новости» слова главы Чечни.
«Но я, Рамзан Кадыров, официально заявляю, что все эти города будут возвращены обратно, там уже находятся наши люди, специально подготовленные для этой работы, готовы выехать еще под 10 тыс. бойцов. Мы в ближайшем будущем дойдем до Одессы, и вы увидите конкретные результаты», – заявил Кадыров.
«То, что ушли и отдали несколько городов – в этом тоже есть плюс. Я не могу кого-то обвинить, потому что не понимаю углубленно, какая стратегия выработана. Но я знаю одно – Россия победит, и эти натовские шайтаны и западноевропейские спецслужбы, их оружие будет подавлено, подавлено духом наших бойцов», – считает Кадыров.
Напомним, глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев рекомендовал жителям области эвакуироваться для сохранения жизни. Украинские военные начали продвижение в Харьковской области. Минобороны России решило перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на донецком направлении.
Военкор рассказал о ловушке для ВСУ под Красным Лиманом
Союзным силам удалось остановить продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Лимана Донецкой народной республики. Переправа через реку Северский Донец стала для украинских военных ловушкой, сообщил военкор Евгений Поддубный.
«Доблестные бойцы и командиры сообщают, что подразделения противника нашим артиллеристам удалось прибить к земле. Переправа через мой родной Северский Донец стала для формирований режима ловушкой», – написал Поддубный в своем Telegram-канале.
По его словам, в настоящее время активность ВСУ снизилась.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация в городе Красный Лиман на севере ДНР остается достаточно тяжелой, связь с администрацией и военными есть.
Ранее Минобороны решило перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на донецком направлении.
До этого ведомство показало переброску войск на харьковское направление.
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Путин почтил память погибших в ходе СВО военнослужащих
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Военнослужащие, которые погибли в ходе специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса, отдали жизнь за Россию, заявил президент Владимир Путин на торжественном концерте в честь Дня города Москвы в «Зарядье».
Президент обратил внимание, что на мероприятии присутствуют «военнослужащие, сражающиеся за мирную жизнь в Донбассе, москвичи, отличившиеся в ходе специальной военной операции, семьи, к сожалению, ушедших из жизни, погибших наших боевых товарищей, которые отдали свою жизнь за Россию», передает ТАСС.
Путин также добавил, что в «Зарядье» приглашены заслуженные врачи, учителя, «которые оказывают медицинскую помощь, дают путевку в жизнь многим поколениям москвичей», известные всей стране деятели науки, культуры, искусства. Он отметил, что «благодаря таким людям, Москва, город-труженик и город-герой, всегда был на высоте».
Ранее президент России Владимир Путин оценил работу московских специалистов в подготовке Донецка и Луганска к зиме.
Экипаж Ми-35 сорвал попытку ВСУ навести переправу через реку Оскол
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Члены экипажа ударного вертолета Ми-35 ВС России сорвали попытку ВС Украины навести переправу через реку Оскол в Купянском районе Харьковской области, сообщили в Минобороны России.
В ведомстве заявили, что экипаж ударного вертолета Ми-35 майора Сергея Бондарчука и старшего лейтенанта Максима Игольникова с 5 сентября выполнял задачи по поддержке действий мотострелковых подразделений группировки войск по срыву контрнаступления формирований киевского режима на Купянском направлении, ежесуточно совершая по пять-шесть боевых вылетов, по два из которых – ночью, передает РИА «Новости».
В ходе выполнения очередного боевого задания экипажем вертолета был обнаружен противник, пытающийся скрытно навести переправу через реку Оскол вблизи населенного пункта Сеньково Купянского района Харьковской области.
«Доложив о вскрытых действиях противника и оценив обстановку, экипаж вертолета нанес огневое поражение противнику, применив средства авиационного поражения. Своими грамотными, профессиональными и решительными действиями экипаж вертолета не позволил противнику навести переправу, тем самым сорвал его планы по продвижению в глубину нашей обороны», – отметили в министерстве.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что все потерянные Россией города на Харьковском направлении специальной военной операции будут возвращены обратно.
Напомним, глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев рекомендовал жителям области эвакуироваться для сохранения жизни. Украинские военные начали продвижение в Харьковской области. Минобороны России решило перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на Донецком направлении.
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У США появились проблемы с европейскими союзниками из-за Украины
Восточноевропейские члены НАТО истощили военные запасы, что стало головной болью для США, Вашингтон решил предоставить союзникам гранты для покупки военного оборудования у американских оборонных компаний, пишет издание Politico.
«Вашингтон переходит от единовременных поставок оружия Украине к долгосрочному оснащению стран по всему восточному флангу НАТО. <…> Это должно развеять некоторые опасения, особенно в Прибалтийских странах, что они стали более уязвимыми после того, как передали так много оружия», – говорится в публикации, передает РИА «Новости».
Издание отмечает, что страны Восточной Европы продолжат избавляться от запасов советской техники, отправляя их на Украину.
Напомним, в США объявили о выделении пакета военной помощи Украине и соседним с ней странам на сумму более двух миллиардов долларов.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, как сорвать накачивание Украины оружием.
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Ходаковский: ВСУ готовят наступление под Угледаром
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Командир бригады «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский заявил о готовящемся наступлении ВСУ в направлении поселка Сладкое Марьинского района, который близок к Угледару.
По данным комбрига ДНР, Украина готовит наступление в направлении поселка Сладкое. «Произойдет это скоро – противник вдохновлен», – уточнил Ходаковский в своем Telegram-канале.
Подразделения войск ДНР полностью зачистили от украинских националистов населенный пункт Сладкое 7 апреля.
Ранее в воскресенье глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что все потерянные Россией города на харьковском направлении специальной военной операции будут возвращены обратно, он пообещал конкретные результаты в ближайшем будущем.
Напомним, глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев рекомендовал жителям области эвакуироваться для сохранения жизни. Украинские военные начали продвижение в Харьковской области. Минобороны России решило перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на донецком направлении.
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В Харьковской области заявили об эвакуации жителей Изюма в Россию
Продолжается эвакуация жителей Изюма Харьковской области на территорию России, где людям оказывается необходимая помощь, сообщил глава администрации Изюмского района Владислав Соколов.
«Мы начали эвакуацию, пусть небольшими темпами, но по мере возможности вывозим сюда, на территорию РФ. Здесь их принимают в миграционном центре, оказывают им психологическую и гуманитарную помощь. Я думаю, что мы будем и дальше продолжать спасать людей и перевозить сюда», – цитирует ТАСС Соколова.
Ранее Владислав Соколов заявил, что Изюм находится в очень тяжелом состоянии, очень большое количество разрушений.
Также стало известно, что детей из Изюма и Балаклеи, отдыхающих в Геленджике решили оставить на вторую смену в целях безопасности.
В пятницу глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что людей эвакуируют из Изюма, Шевченково, Балаклеи и Купянска.
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