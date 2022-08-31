В Германии заявили о потенциале российской армии

Не стоит недооценивать потенциал армии России, в которой есть еще «огромные запасы» вооружений, заявил генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Эберхард Цорн.

Об этом Цорн заявил в интервью Reuters, отметив, что большая часть Военно-морского флота России не была развернута у берегов Украины, передает Lenta.ru.

Также он добавил о потенциале российских военно-воздушных сил, которые могут представлять угрозу НАТО.

«Большое количество российских сухопутных сил, может, и привязано к Украине в настоящий момент, но даже если и так, мы не должны недооценивать потенциал российских сухопутных сил для открытия второго театра военных действий», – заявил генеральный инспектор Бундесвера.

Ранее президент Украина Владимир Зеленский заявил, что российские военные почувствуют ответ за участие в спецоперации. Он пообещал не оставить ни одной безопасной базы от Крыма до Харьковской области, добавив, что ВСУ уничтожат все склады и технику.