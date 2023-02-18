Как долго Германия будет терпеть польские пощечины

Не проходит и недели, чтобы Варшава не нагрубила Берлину. То один польский министр заявит, что ФРГ «сама виновата» в украинском конфликте, потому что «годами укрепляла силу» России. То другой попеняет за медлительность в поставке Киеву «Леопардов». Третий – напомнит, что Польша по-прежнему ждет репараций за преступления Гитлера. Возникает вопрос: когда у немцев лопнет терпение и они ответят на польское хамство?

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире канала Polsat возложил на ФРГ вину за конфликт, вспыхнувший год назад вокруг Украины. По его версии, немецкие власти годами поддерживали президента Владимира Путина. «Нет сомнения, что «они построили силу России», которая в итоге позволила ей начать спецоперацию, возмутился Блащак, которого цитировала «Газета.ру».

В конце января коллега Блащака, министр по европейским делам Шимон Шинковский вель Сенк подчеркнул, что Варшава по-прежнему намерена добиваться от ФРГ репараций за ущерб от Второй мировой войны, пусть даже это займет жизнь нескольких поколений. Отвечая на вопрос радиостанции Zet, уступит ли Берлин в вопросе выплаты репараций, как это случилось с поставкой танков Leopard на Украину, Шинковский ответил лаконично и образно: «Да, они треснут, как с Leopard».

Замечание Шинковского стал вторым, но не последним упреком. Чуть раньше, – в те дни, когда канцлер Олаф Шольц еще сомневался, стоит ли отправлять танки Украине, замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик пригрозил: «Следует понимать, что Германия, не соглашаясь на отправку танков Украине, оказывается в международной изоляции. Если они по-прежнему будут придерживаться этой позиции, то их положение будет крайне слабым» (цитата по РИА «Новости»). Как пояснил замминистра, «ведется большая игра, касающаяся не только победы на Украине, но и американского влияния в Европе». «Немцы и французы хорошо это понимают», – глубокомысленно добавил Мулярчик.

Бывший депутат сейма, политолог Матеуш Пискорский подтверждает слова замминистра: идет борьба за влияние США на континенте.

«Идет необъявленная схватка между континентальной Европой и США – и она в последние дни особенно обострилась

в связи с фактами, обнаруженными журналистом Сеймуром Хершем по поводу теракта на «Северном потоке». В этом конфликте Польша находится в американском лагере», – поясняет бывший парламентарий.

Причем, такие министры, как Блащак, Шинковский и их коллеги на самом деле говорят не своим голосом, отмечает Пискорский. «Это голос Вашингтона. При помощи агрессивной риторики варшавских марионеток Вашингтон пытается повлиять на поведение Берлина. Американские политики не могут себе позволить такие прямолинейные высказывания, поэтому в качестве пропагандистского оружия задействуют польских», – посетовал он.

«А Варшава нередко пользуются совершенно недипломатичным, грубым языком. Видимо, сказывается отсутствие профессиональных кадров. В целом уровень дипломатической подготовки у нас довольно низкий. Напомню, что на этой неделе непосредственный руководитель Мулярчика, глава МИДа Збигнев Рау с гордостью отчитался, что его ведомство избавилось от последних выпускников МГИМО», – заметил Пискорский.

Тем временем, в Берлине игнорируют все польские претензии, за исключением одной – той, что связана с исторической виной за преступления гитлеровцев.

«Из уст ряда польских политиков продолжают звучать претензии к Берлину – я бы сказал совершенно на пустом месте – о выплате астрономической суммы репараций по итогам Второй мировой войны. Немецкая сторона в ответ напоминает, что с юридической точки зрения между двумя государствами вопрос давно урегулирован, закрыт. Дискуссию открывать смысла нет», – говорит газете ВЗГЛЯД Ойген Шмидт, депутат Бундестага, избранный от партии «Альтернатива для Германии».

«Идет какой-то торг. Что кроется в подоплеке этого торга? Вариантов два. Либо одна из политических сил просто хочет заработать себе популярность внутри Польши. Либо это такая попытка давить на Германию, – чтобы наша страна выполняла в полной мере требования евроатлантических структур по Украине. Условно говоря: либо отправляйте тяжелое вооружение в зону конфликта и финансовый пакет многомиллиардной помощи Киеву, либо платите полякам 1,3 трлн долларов. Такой шантаж», – поясняет германский парламентарий.

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«Я-то лично склоняюсь ко второму варианту, – что все это связано с желанием держать в узде внешнеполитический курс Берлина. Мне кажется, что за спиной у Варшавы скрываются евроатлантические структуры – в лице США или руководства блока НАТО», – добавляет Шмидт.

Пискорский, в свою очередь, замечает, что Берлин ведет себя в общении с Варшавой подчеркнуто корректно. «В начале января немецкое правительство ясно и просто выразилось: вопрос о репарациях с правовой точки зрения был решен еще в начале 1950-х. Вернуть его в повестку – утопия. Если не считать этого заявления, Берлин вообще не вступал в перепалку с Варшавой», – сказал он.

Польский эксперт ожидает, что терпения у немцев хватит надолго. «Берлин вряд ли будет вступать в перепалку с Варшавой, – по финансовым соображениям. Ему выгоднее продолжать инвестиционную активность в Польше. Как известно, Польша практически полностью зависит от Германии в экономическом плане. Она входит в экономическое пространство Германии. А германский бизнес настроен прагматично. Поэтому в Берлине, скорее всего, пока будут пропускать мимо ушей выпады в свой адрес. Кроме того, общий уровень немецкой дипломатии находится на другом уровне. Обратите внимание, немецкие политики за редким исключением не позволяют себе грубить в адрес другой страны», – подчеркнул Пискорский.

Тем не менее, конфликт между «старой Европой» и англосаксами неизбежно придет к развязке, уверен он. «Рано или поздно стоит ожидать разрыва так называемого евроатлантического сообщества. И в новом раскладе сил Польша, к сожалению, окажется приближена к англосаксам», – предрекает бывший депутат Сейма.

«В принципе у Берлина есть инструменты, чтобы уже сейчас приструнить Варшаву, заставить ее обуздать свои аппетиты. Ведь Германия остается основным донором в фонд Евросоюза, а Польша, наоборот, – основным получателем, – напоминает Шмидт. – Однако ни в прессе, ни в политических кругах никаких нападок в адрес Варшавы не слышно. Широкой дискуссии по этому поводу не ведется. Мы как бы просто отмахнулись от требований о репарациях. Пожали плечами: мы вам ничего не должны, до свидания!»

Но в итоге отношения Берлина и Варшавы нельзя назвать безоблачными, они остаются натянутыми, считает депутат Бундестага. «Стоит напомнить, что Польша в последние десятилетия не раз играла роль форпоста евроатлантических структур внутри Евросоюза. Не исключено, что она мнит себя будущим новым лидером Европы, который добился такого статуса благодаря поддержке США и Великобритании», – подытоживает Шмидт.

Как показывают опросы общественного мнения, 66% поляков уверены – Берлин должен (43%) или «скорее должен» (23%) заплатить, сообщала ранее газета ВЗГЛЯД. Проблема в том, что с этим не согласны аж 75% немцев: 51% говорят, что Германия полякам не должна, а 24% – «вероятно не должна». Лишь 4% граждан ФРГ определенно согласны что-то выплачивать Польше, еще 10% – скорее согласны.

Как писал в своей колонке программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев, в отношениях Варшавы и Берлина «искрило» уже давно.

«Сразу после вступления в НАТО и Европейский союз поляки начали демонстрировать нежелание подчиняться указаниям европейских «грандов» в лице Германии и Франции.

Впечатляющим эпизодом было участие Варшавы в агрессии США против Ирака в 2003 году, против которой солидарно выступили тогда Берлин и Париж», – напомнил Бордачев и добавил: на протяжении последних 20 лет польские власти постоянно создавали для немцев проблемы и мешали стабилизации Европы вокруг ее экономического «ядра».

В четверг в Белом доме подтвердили, что президент Джо Байден на следующей неделе посетит Польшу, причем с длительным – трехдневным визитом. За время визита, намеченного на 20-22 февраля, Байден встретится с коллегой Анджеем Дудой и лидерами стран «Бухарестской девятки», в которую, кроме самой Польши, входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония. А вот посещать «соседние страны» после этого визита Байден не планирует, заверили в Белом доме.

Кстати, в тот день, когда в Вашингтоне прозвучал этот анонс, сам Анджей Дуда – видимо, по совпадению, – наносил визит в Лондон, другую англосаксонскую столицу. Принимал гостя на Даунинг-стрит глава правительства Великобритании Риши Сунак. По словам Сунака, он привержен обеспечению европейской безопасности, примером чего стало продление сроков размещения на польской территории британских систем ПВО Sky Sabre, сообщил ТАСС. Оба лидера также заявили, что «Соединенное Королевство и Польша полностью единодушны» в вопросе оказания помощи Украине.

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