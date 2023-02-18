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18 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 09:47  |  vz.ru
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Российский каучук расколол Евросоюз

Новые санкции ЕС под угрозой из-за российского каучука Егор Алеев/ТАСС
Принятие десятого пакета санкций неожиданно застопорилось из-за российского синтетического каучука, который Европа закупала для производства автомобильных шин. Италия и Германия выступили против инициативы Польши запретить поставки российского каучука. Хотя до сих пор Польша сама активно закупала это сырье. Почему этот товар вызвал такие жаркие споры внутри Евросоюза? Подробности...
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«Турецкий поток» может стать новой целью террора США

Эксперты не исключают, что после «Северного потока» целью диверсантов станет «Турецкий поток» Виталий Тимкив/РИА Новости
Идущие из России в Турцию газопроводы могут повторить судьбу «Северного потока». Страхи по этому поводу возникли в экспертном сообществе Турции после того, как американский журналист-расследователь Сеймур Херш раскрыл дело о взрывах на дне Балтики, прогремевших полгода назад. Главным подозреваемым в диверсии стали США. Есть у них мотив и технические возможности для атаки на «Турецкий поток»? Подробности...
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Как США угрожают российским спутникам

Вывести из строя космический аппарат можно простым столкновением с ним Keystone Press Agency/Global Look Press
Противостояние между Москвой и НАТО может перекинуться в космос совсем скоро. Американцы уже испытывают спутники, способные уничтожать российские космические аппараты военного и гражданского назначения. Насколько эта угроза опасна для российской орбитальной группировки и есть ли у России на нее ответ? Подробности...
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Как долго Германия будет терпеть польские пощечины

Польские националисты любят поспекулировать на теме немецкой оккупации 80-летней давности Madeleine Lenz/ZUMA/Global Look Press
Не проходит и недели, чтобы Варшава не нагрубила Берлину. То один польский министр заявит, что ФРГ «сама виновата» в украинском конфликте, потому что «годами укрепляла силу» России. То другой попеняет за медлительность в поставке Киеву «Леопардов». Третий – напомнит, что Польша по-прежнему ждет репараций за преступления Гитлера. Возникает вопрос: когда у немцев лопнет терпение и они ответят на польское хамство? Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Госдеп США отправился в поход на Италию

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Производство Италии на один уровень с Киргизией, возможно, упрощает действия американцев по методичке, но довольно удивляет (чтобы не сказать сильнее) сынов самой Италии. Подробности...
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Западный расизм определил агрессию против России

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Западные разногласия, которые происходят в отношении России сегодня – например, поставка на Украину желающими орднунга немцами своих «Леопардов» и пассивный отказ поставлять «Абрамсы» гарвардско-итонских выпускников – это результат конфликта расизмов, практикуемых в отношении нашей страны. Подробности...
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Почему Запад играет битыми картами

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
В то время как из левого рукава Запад достает отыгранные культурные артефакты, из правого вываливаются столь же отыгранные политики или, вернее сказать, псевдополитики. Подробности...
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

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Украина добила британскую армию

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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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    Как долго Германия будет терпеть польские пощечины

    Польские националисты любят поспекулировать на теме немецкой оккупации 80-летней давности
    		   18 февраля 2023, 09:25
    Фото: Madeleine Lenz/ZUMA/Global Look Press
    Текст: Юрий Зайнашев

    Не проходит и недели, чтобы Варшава не нагрубила Берлину. То один польский министр заявит, что ФРГ «сама виновата» в украинском конфликте, потому что «годами укрепляла силу» России. То другой попеняет за медлительность в поставке Киеву «Леопардов». Третий – напомнит, что Польша по-прежнему ждет репараций за преступления Гитлера. Возникает вопрос: когда у немцев лопнет терпение и они ответят на польское хамство?

    Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире канала Polsat возложил на ФРГ вину за конфликт, вспыхнувший год назад вокруг Украины. По его версии, немецкие власти годами поддерживали президента Владимира Путина. «Нет сомнения, что «они построили силу России», которая в итоге позволила ей начать спецоперацию, возмутился Блащак, которого цитировала «Газета.ру».

    В конце января коллега Блащака, министр по европейским делам Шимон Шинковский вель Сенк подчеркнул, что Варшава по-прежнему намерена добиваться от ФРГ репараций за ущерб от Второй мировой войны, пусть даже это займет жизнь нескольких поколений. Отвечая на вопрос радиостанции Zet, уступит ли Берлин в вопросе выплаты репараций, как это случилось с поставкой танков Leopard на Украину, Шинковский ответил лаконично и образно: «Да, они треснут, как с Leopard».

    Замечание Шинковского стал вторым, но не последним упреком. Чуть раньше, – в те дни, когда канцлер Олаф Шольц еще сомневался, стоит ли отправлять танки Украине, замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик пригрозил: «Следует понимать, что Германия, не соглашаясь на отправку танков Украине, оказывается в международной изоляции. Если они по-прежнему будут придерживаться этой позиции, то их положение будет крайне слабым» (цитата по РИА «Новости»). Как пояснил замминистра, «ведется большая игра, касающаяся не только победы на Украине, но и американского влияния в Европе». «Немцы и французы хорошо это понимают», – глубокомысленно добавил Мулярчик.

    Бывший депутат сейма, политолог Матеуш Пискорский подтверждает слова замминистра: идет борьба за влияние США на континенте.

    «Идет необъявленная схватка между континентальной Европой и США – и она в последние дни особенно обострилась

    в связи с фактами, обнаруженными журналистом Сеймуром Хершем по поводу теракта на «Северном потоке». В этом конфликте Польша находится в американском лагере», – поясняет бывший парламентарий.

    Причем, такие министры, как Блащак, Шинковский и их коллеги на самом деле говорят не своим голосом, отмечает Пискорский. «Это голос Вашингтона. При помощи агрессивной риторики варшавских марионеток Вашингтон пытается повлиять на поведение Берлина. Американские политики не могут себе позволить такие прямолинейные высказывания, поэтому в качестве пропагандистского оружия задействуют польских», – посетовал он.

    «А Варшава нередко пользуются совершенно недипломатичным, грубым языком. Видимо, сказывается отсутствие профессиональных кадров. В целом уровень дипломатической подготовки у нас довольно низкий. Напомню, что на этой неделе непосредственный руководитель Мулярчика, глава МИДа Збигнев Рау с гордостью отчитался, что его ведомство избавилось от последних выпускников МГИМО», – заметил Пискорский.

    Тем временем, в Берлине игнорируют все польские претензии, за исключением одной – той, что связана с исторической виной за преступления гитлеровцев.

    «Из уст ряда польских политиков продолжают звучать претензии к Берлину – я бы сказал совершенно на пустом месте – о выплате астрономической суммы репараций по итогам Второй мировой войны. Немецкая сторона в ответ напоминает, что с юридической точки зрения между двумя государствами вопрос давно урегулирован, закрыт. Дискуссию открывать смысла нет», – говорит газете ВЗГЛЯД Ойген Шмидт, депутат Бундестага, избранный от партии «Альтернатива для Германии».

    «Идет какой-то торг. Что кроется в подоплеке этого торга? Вариантов два. Либо одна из политических сил просто хочет заработать себе популярность внутри Польши. Либо это такая попытка давить на Германию, – чтобы наша страна выполняла в полной мере требования евроатлантических структур по Украине. Условно говоря: либо отправляйте тяжелое вооружение в зону конфликта и финансовый пакет многомиллиардной помощи Киеву, либо платите полякам 1,3 трлн долларов. Такой шантаж», – поясняет германский парламентарий.

    «Я-то лично склоняюсь ко второму варианту, – что все это связано с желанием держать в узде внешнеполитический курс Берлина. Мне кажется, что за спиной у Варшавы скрываются евроатлантические структуры – в лице США или руководства блока НАТО», – добавляет Шмидт.

    Пискорский, в свою очередь, замечает, что Берлин ведет себя в общении с Варшавой подчеркнуто корректно. «В начале января немецкое правительство ясно и просто выразилось: вопрос о репарациях с правовой точки зрения был решен еще в начале 1950-х. Вернуть его в повестку – утопия. Если не считать этого заявления, Берлин вообще не вступал в перепалку с Варшавой», – сказал он.

    Польский эксперт ожидает, что терпения у немцев хватит надолго. «Берлин вряд ли будет вступать в перепалку с Варшавой, – по финансовым соображениям. Ему выгоднее продолжать инвестиционную активность в Польше. Как известно, Польша практически полностью зависит от Германии в экономическом плане. Она входит в экономическое пространство Германии. А германский бизнес настроен прагматично. Поэтому в Берлине, скорее всего, пока будут пропускать мимо ушей выпады в свой адрес. Кроме того, общий уровень немецкой дипломатии находится на другом уровне. Обратите внимание, немецкие политики за редким исключением не позволяют себе грубить в адрес другой страны», – подчеркнул Пискорский.  

    Тем не менее, конфликт между «старой Европой» и англосаксами неизбежно придет к развязке, уверен он. «Рано или поздно стоит ожидать разрыва так называемого евроатлантического сообщества. И в новом раскладе сил Польша, к сожалению, окажется приближена к англосаксам», – предрекает бывший депутат Сейма.

    «В принципе у Берлина есть инструменты, чтобы уже сейчас приструнить Варшаву, заставить ее обуздать свои аппетиты. Ведь Германия остается основным донором в фонд Евросоюза, а Польша, наоборот, – основным получателем, – напоминает Шмидт. – Однако ни в прессе, ни в политических кругах никаких нападок в адрес Варшавы не слышно. Широкой дискуссии по этому поводу не ведется. Мы как бы просто отмахнулись от требований о репарациях. Пожали плечами: мы вам ничего не должны, до свидания!»

    Но в итоге отношения Берлина и Варшавы нельзя назвать безоблачными, они остаются натянутыми, считает депутат Бундестага. «Стоит напомнить, что Польша в последние десятилетия не раз играла роль форпоста евроатлантических структур внутри Евросоюза. Не исключено, что она мнит себя будущим новым лидером Европы, который добился такого статуса благодаря поддержке США и Великобритании», – подытоживает Шмидт.

    Как показывают опросы общественного мнения, 66% поляков уверены – Берлин должен (43%) или «скорее должен» (23%) заплатить, сообщала ранее газета ВЗГЛЯД. Проблема в том, что с этим не согласны аж 75% немцев: 51% говорят, что Германия полякам не должна, а 24% – «вероятно не должна». Лишь 4% граждан ФРГ определенно согласны что-то выплачивать Польше, еще 10% – скорее согласны.

    Как писал в своей колонке программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев, в отношениях Варшавы и Берлина «искрило» уже давно.

    «Сразу после вступления в НАТО и Европейский союз поляки начали демонстрировать нежелание подчиняться указаниям европейских «грандов» в лице Германии и Франции.

    Впечатляющим эпизодом было участие Варшавы в агрессии США против Ирака в 2003 году, против которой солидарно выступили тогда Берлин и Париж», – напомнил Бордачев и добавил: на протяжении последних 20 лет польские власти постоянно создавали для немцев проблемы и мешали стабилизации Европы вокруг ее экономического «ядра».

    В четверг в Белом доме подтвердили, что президент Джо Байден на следующей неделе посетит Польшу, причем с длительным – трехдневным визитом. За время визита, намеченного на 20-22 февраля, Байден встретится с коллегой Анджеем Дудой и лидерами стран «Бухарестской девятки», в которую, кроме самой Польши, входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония. А вот посещать «соседние страны» после этого визита Байден не планирует, заверили в Белом доме.

    Кстати, в тот день, когда в Вашингтоне прозвучал этот анонс, сам Анджей Дуда – видимо, по совпадению, – наносил визит в Лондон, другую англосаксонскую столицу. Принимал гостя на Даунинг-стрит глава правительства Великобритании Риши Сунак. По словам Сунака, он привержен обеспечению европейской безопасности, примером чего стало продление сроков размещения на польской территории британских систем ПВО Sky Sabre, сообщил ТАСС. Оба лидера также заявили, что «Соединенное Королевство и Польша полностью единодушны» в вопросе оказания помощи Украине.

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