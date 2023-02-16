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16 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 13:39  |  vz.ru
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Продолжается тренд на ослабление национальной валюты Silas Stein/dpa/picture-alliance/ТАСС
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План «деколонизации» России опирается на историческую безграмотность

Адепты теории «деколонизации» мечтают раздробить Россию на десятки удельных княжеств Кирилл Кухмарь/ТАСС
Что общего у татар, башкир, бурятов и чеченцев? Все живут в РФ и у всех есть своя автономия. Оказывается, есть еще: западные идеологи и наша беглая оппозиция почему-то верят, что именно эти четыре этноса поднимут «антиколониальное восстание», и тогда Россия развалится на три дюжины мелких государств. Особенно активно теорию «деколонизации» продвигают в Польше и Прибалтике. Стоит ли Москве реагировать? Подробности...
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Борьба с украинскими диверсантами потребует нетривиальных подходов

По мнению экспертов, российские силовики должны действовать на опережение и предотвращать диверсии ФСБ РФ/РИА Новости
ФСБ задержала украинца за диверсии на Московской железной дороге. Мужчина был завербован СБУ и проходил подготовку в Польше. В Россию диверсант попал из Латвии под видом беженца. Как отмечают эксперты, среди нескольких миллионов беженцев с Украины есть «серьезная прослойка» тех, кто завербован украинскими и западными спецслужбами. Как бороться с этой угрозой и какие меры необходимо предпринимать?  Подробности...
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Подрыв «Северных потоков» обернулся новой проблемой для НАТО

В НАТО решили создать координационную группу по защите подводной инфраструктуры Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press
В НАТО озаботились безопасностью своей подводной инфраструктуры. Инициатива по ее защите появилась одновременно с расследованием журналиста Сеймура Херша о подрыве «Северных потоков». Как взаимосвязаны эти события и какие коммуникации НАТО в бассейне Атлантического океана наиболее уязвимы?  Подробности...
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    План «деколонизации» России опирается на историческую безграмотность

    Адепты теории «деколонизации» мечтают раздробить Россию на десятки удельных княжеств
    		   16 февраля 2023, 13:30
    Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
    Текст: Юрий Зайнашев

    Что общего у татар, башкир, бурятов и чеченцев? Все живут в РФ и у всех есть своя автономия. Оказывается, есть еще: западные идеологи и наша беглая оппозиция почему-то верят, что именно эти четыре этноса поднимут «антиколониальное восстание», и тогда Россия развалится на три дюжины мелких государств. Особенно активно теорию «деколонизации» продвигают в Польше и Прибалтике. Стоит ли Москве реагировать?

    Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) в среду обнародовал доклад на тему «Кто готовит распад России», он посвящен призывам к «деколонизации» нашей страны, которые все чаще звучат на Западе. Авторы доклада проанализировали цели инициаторов кампании о «необходимости распада» РФ сразу на 34 мелких государства, включая экзотическую Лапландию, Землю вепсов, Республики Тверь и Черноземье и даже Тихоокеанскую Федерацию. Изучили эксперты и пропагандистские клише и аргументы, используемые для продвижения таких экзотических идей.

    В целом «российский колониализм» всегда находился на периферии интереса западной исторической и гуманитарной науки, «увлекавшейся» в российских исследованиях совсем другими темами, напоминают авторы доклада, – однако 24 февраля прошлого года все изменилось. Впрочем, даже теперь в большинстве стран Старой Европы призывы к уничтожению России не находят официальной поддержки, отмечают эксперты ЭИСИ, зато в Центральной Европе, в бывших соцстранах, такие идеи звучат из уст ведущих государственных деятелей.

    Сама идея роспуска Российской Федерации в связи с ее «априорной опасностью» для мира была высказана за океаном одновременно с упразднением СССР, напоминают авторы доклада. Ее провозвестником стал министр обороны США и будущий вице-президент Дик Чейни. Когда в конце 1991 года Советский Союз рушился, Чейни «хотел увидеть распад не только Советского Союза и Российской империи, но и самой России, чтобы она больше никогда не представляла угрозы для остального мира».

    В окончательном виде теорию изготовили «фабрики мысли» США и Евросоюза, ориентированные на леволиберальную часть истеблишмента (правоконсервативным политикам идея сепаратизма обычно претит). Причем моральное право управлять распадом нашей страны возлагается на Вашингтон. Образ «Империи русских» (именно русских, а не россиян) используется создателями теории для обоснования «фундаментальной вины» конкретно русского народа перед «всем человечеством». В качестве сторонников теории упоминаются беглый олигарх Михаил Ходорковский и историк-эмигрантка Тамара Эйдельман, выступающая с лекциями об «исторической вине» России.

    Наши бывшие соотечественники вообще активно участвуют в продвижении концепции «деколонизации» – в первую очередь те, что поселились в Польше и Прибалтике. Именно в этих странах в правящих кругах нашлось рекордное число тех, кто открыто требует раздробить Россию. Среди них бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес или бывший президент Польши Лех Валенса, призывавший поддержать «восстание 60 народов» в России. Упоминается в докладе и бывшая глава МИДа Польши Анна Фотыга – эта дама лично участвует в форумах «народов свободной России», на которых эмигранты, называющие себя «представителями 34 регионов», регулярно получают трибуну, обсуждая планы «национально-освободительных восстаний».

    Основной мишенью для информационных «ударов» сторонников теории должны стать республики Поволжья, Северного Кавказа, а также далекая Бурятия – титульные для этих субъектов Федерации нации подлежат «освобождению» в первую очередь. Примечательно, что внимание сосредоточено на четырех народах – это татары, башкиры, буряты и чеченцы, их постоянно объединяют вопреки культурным особенностям и истории, недоумевают эксперты ЭИСИ. «Именно их «страдания» упоминаются практически в каждом выступлении в связке. Это порождает и большее в сравнении с другими народами России количество проектов по «пробуждению национального самосознания», – говорится в докладе.

    «Стоит напомнить, что «колониальному дискурсу» применительно к России уже много лет. И всегда почему-то именно эти четыре народа воспринимались как движущие силы будущего развала «страшной Империи зла», – удивляется Глеб Кузнецов, руководитель экспертного совета ЭИСИ. –

    Тот факт, что у нас вполне себе федеральные вице-премьеры и министры – это выходцы из Казани, игнорируется. Взамен механически повторяют: татары – «жертвы русского колониализма», что достаточно абсурдно».

    Главная ошибка создателей теории заключается в том, что они механически переносят страшный опыт колониальных империй Западной Европы на Российскую империю, забывая о том, что подавляющее большинство народов присоединились к ней добровольно, сохранив в итоге свою самобытность.  

    «Кабинетные антропологи из университетов Соединенных Штатах продвигают такие идеи в силу недостаточного понимания исторического процесса. Они убеждены, что Татарстан для Москвы – это все равно что Гвинея-Бисау для Лиссабона или Гана – для Лондона, – сетует Кузнецов. – Их логика такова: если Великобритания давно избавилась от своей колонии Гана, то почему Россия не хочет избавиться от Татарстана? Они не то чтобы безграмотны с исторической точки зрения, они просто не хотят ничего про это знать. У них в голове схемы, в рамках которых они и трактуют реальность».

    А вот бывшие члены КПСС, ставшие лидерами Прибалтики, отлично знают историю России, но для них просто важно избавиться от восточного соседа, добавляет Кузнецов. «Это те, кого я называю «балтийские максималисты». Их символ веры таков: Россия перестанет представлять для них угрозу, только если России не будет ни в каком виде, – говорит эксперт. – То есть в этой точке сходятся совершенно разные по происхождению и мировоззрению люди – и вместе манипулируют колониальными нарративами».

    Противники дискурса на Западе в свою очередь делятся на тех, кто не желают распада России, либо желают, но считают фантазией. Ее отказываются поддержать и ведущие политики Германии и Франции, и заметная часть самой российской эмиграции, поскольку прекрасно понимают опасность распада ядерной державы. Как напоминает Кузнецов, всегда проще найти компромисс с одним государством, чем с десятками мелких. Кроме того, авторы теории почему-то считают аксиомой, что «мелкие 34 страны» будут непременно вести себя миролюбиво. Похоже, что, в отличие от прибалтов, политики Старой Европы помнят опыт распада СССР и понимают: если Россия не дай бог распадется, на ее пространстве могут повсеместно вспыхнуть межэтнические войны, подобные тем, что шли в Карабахе и Приднестровье.

    «В Прибалтике и Польше многие политики мечтают о развале нашей страны, им кажется: чем слабее Россия, тем выгоднее ее западным соседям, потому что можно заполучить ресурсы и население», – говорит Станислав Ткаченко, профессор факультета международных отношений СПбГУ и эксперт клуба «Валдай». «Но для меня это грустное занятие – пытаться оценивать подобные мечты, точнее, подобные психологические комплексы. Да и свойственны такие комплексы даже не всей элите Прибалтики и Польши, а лишь части этой компрадорской элиты. Официальная Москва правильно делает, что игнорирует подобные глупости», – уверен эксперт.

    «Сейчас на Западе модно критиковать Россию, поэтому мы и начали замечать подобные разговоры, а на самом деле они звучали давно. Такой ропот звучит вокруг любой великой державы – например, в соседних с Китаем или Германией странах. Если мы вернемся на 60 лет назад и послушаем, что говорили бельгийцы о немцах, то представление было примерно таким же. Оно сводится к формуле: «Нужно разламывать эту державу на куски, пока не доломаем окончательно», – добавляет Ткаченко.

    Эксперт «Валдая» не согласен с предсказаниями о том, что в нашей стране возникнет «чувство вины». «Уверен, что не будет никакого комплекса вины по отношению к соседям. Почему? Мы развивали все государства, в том числе и прибалтийские. Они вошли в состав России как отсталые окраины Европы – то там шведы правили, то немцы из Восточной Пруссии. А закончилось все тем, что они вышли из состава СССР как самые развитые республики», – напоминает политолог. 

    Ткаченко обращает внимание на тот раздел доклада ЭИСИ, где говорится о планах сторонников «деколонизации» использовать в своих целях заседания Мюнхенской конференции, которая стартует в пятницу. Гостей конференции, представляющих Глобальный Юг, будут убеждать в том, что Россия – это «колониальная империя», поэтому страны Африки, бывшие колонии, не должны ей симпатизировать.

    Ткаченко полагает, что организаторов кампании по «деколонизации» ждет разочарование. «Это задача российской дипломатии – нейтрализовать подобные наскоки. Почему? С 1950-х годов наша миссия в развивающихся странах всегда была позитивной. Мы шли на тогдашний Глобальный Юг с лозунгом тройной трансформации: модернизация, коллективизация, культурная революция. Ничего подобного у стран Западной Европы не было. Запад был занят только тем, что выкачивал ресурсы и монетизировал их, а сами «развивающиеся страны» в итоге совершенно не могли развиваться», – подытожил Ткаченко.

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