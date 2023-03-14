Рар объяснил причину возможной отставки главы генштаба ФРГ

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14 марта, вторник  |  Последнее обновление — 13:34  |  vz.ru
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В экономике США лопнули надутые после кризиса 2008 года «пузыри»

МВФ допустил влияние краха SVB на глобальную финансовую стабильность Keystone Press Agency/Global Look Press
Финансовый сектор США переживает масштабный кризис: прекращена деятельность сразу двух крупных банков Кремниевой долины. В чем причины их краха, почему эксперты сравнивают текущий кризис с обвалом глобальной финансовой системы в конце нулевых и как эта ситуация отразится на планах Джо Байдена баллотироваться на второй срок? Подробности...
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Махинации соратника Навального потрясли даже оппозицию

Внутри самой оппозиции Леонида Волкова уже не раз обвиняли в лоббизме в обмен «на донат» AP/TASS
Взаимные разоблачения, которыми обменялись сторонники Алексея Навального и Алексея Венедиктова, привели к тому, что достоянием общественности стали махинации одного из руководителей радикальных оппозиционных структур Леонида Волкова, ранее бежавшего за границу. Кто достал компромат на сторонника Навального и как это восприняли в рядах несистемной российской оппозиции? Подробности...
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Как России потеснить НАТО на рынке вооружений

Российская оборонка нуждается во внешней кооперации Евгений Кузьмин/РИА Новости
Страны НАТО сохраняют доминирующее положение на мировом рынке вооружений. И хотя Россия закрепила за собой второе место, расположившись между США и Францией, доля Москвы на рынке неуклонно снижается. В чем заключается причина подобного сокращения, как России потеснить конкурентов из стран НАТО и почему Москве пора задуматься не только об экспорте вооружений, но и об импорте?  Подробности...
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Запад нашел слабое звено среди российских сторонников

Растут не только поставки западного оружия на Украину, но и давление Запада на нейтральные страны Reuters
Страны, которые до последнего времени занимали строго нейтральную позицию в противостоянии между Россией и Западом, стали объектом яростной атаки Брюсселя и Вашингтона. Турция, Венгрия, Индия – и особенно Сербия – подвергаются давлению исключительной силы. Поддадутся ли они на эти угрозы, и если да, какими будут последствия, в том числе и для России? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Женщины в современной политике не вдохновляют нимало

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Это одна из священных скрижалей феминизма вообще. Male pig chauvinism в политике (как и в прочих сферах жизни) приносит одни беды, тогда как женское начало всюду благотворно. Подробности...

Реальность не подчиняется заклинаниям с Украины

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Инициатива Зеленского о переименовании России «проработана» не кем-нибудь, а самим духовным отцом нынешнего киевского режима Адольфом Гитлером. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

России надо закрепить поворот на Восток и Юг

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Прошедший год показал, что приоритеты внешней политики России сместились в сторону глобальных Востока и Юга. И надо продолжать работать с не-Западом, оставив Европу и США на периферии внимания. И это пора закрепить в Концепции внешней политики. Подробности...
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Крах банков в США. Новый мировой кризис?

Сенсация на Ближнем Востоке: примирение шиитов и суннитов

Зеленскому стали отказывать в США

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В Лос-Анджелесе объявили лауреатов «Оскара»

В воскресенье в Dolby Theatre в Голливуде прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». Трансляцию торжества посмотрели в более чем 200 странах мира. Премию в номинации «Лучший фильм» получили режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт (слева направо) за работу «Все везде и сразу»
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В Тбилиси произошли столкновения спецназа и митингующих

Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
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Российские военные поздравили жительниц Луганской области с 8 Марта

Российские военные поздравили жительниц новых регионов с Международным женским днем. В рамках акции «СВОим с любовью» сотрудники Росгвардии привезли женщинам цветы и подарки, а в ответ слышали теплые слова и лучшие пожелания
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Какой оптимальный возраст для депутата?
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Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?
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Среди ваших знакомых есть те, кто стал участником СВО?
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Российские военные заняли завод в Артемовске, где Зеленский награждал боевиков ВСУ
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    Рар объяснил причину возможной отставки главы генштаба ФРГ

    Немецкий политолог Рар: Власти ФРГ намерены увольнять симпатизирующих России чиновников
    		   
    14 марта 2023, 12:16
    Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
    Текст: Алёна Задорожная

    В правящих элитах ФРГ придерживаются идеи победы «борющейся за свободу» Украины. А тех, кто не согласен с таким подходом, просто будут убирать с политической арены, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что главу вооруженных сил Германии могут отправить в отставку за позицию по России.

    «В Германии фактически продолжается чистка так называемых старых силовиков. Это те люди, которые не хотят принимать политику, «ориентированную на ценности» либерально-зеленого правительства ФРГ», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Взгляды правящих политиков в том числе подразумевают победу «борющейся за свободу против российского агрессора» Украины. И когда около года назад глава военно-морского флота заявил о преимуществах Российской армии, это серьезно разозлило власти. Аналогичная ситуация сейчас складывается и с начальником Генштаба», – продолжил собеседник.

    «Сегодня в Германии преобладает культура запретов, к альтернативным мнениям в правящих кругах прислушиваться не собираются. И тех, кто не согласен с общепринятой позицией, будут и впредь гнать в шею», – заключил Рар.

    Во вторник источники нескольких иностранных изданий сообщили о решении главы Минобороны Германии Бориса Писториуса отправить в отставку критиковавшего ВСУ генерального инспектора бундесвера Эберхарда Цорна. Предполагается, что его заменит Карстен Бройер, который прежде руководил штабом по борьбе с COVID-19 в ведомстве канцлера, пишет Bild.

    Генеральный инспектор – одна из самых высоких должностей в германских в вооруженных силах. Чиновник фактически является главным военным советником канцлера, поясняет издание.

    О Цорне широкой публике стало известно в сентябре прошлого года, когда он в интервью в журнале Focus заявил, что не видит в действиях ВСУ реального контрнаступления, а также выразил опасения по поводу того, что Россия может открыть второй фронт, так как обладает соответствующими мощностями.

    В августе он также выступил с заявлением о том, что нельзя недооценивать потенциал армии России, в которой есть еще «огромные запасы» вооружений. Тогда же он сообщил, что потенциал российских военно-воздушных сил может представлять угрозу НАТО, процитировал Цорна Reuters.

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    Times: ВСУ несут невиданные потери
    		   
    13 марта 2023, 15:29
    Фото: Herve Lequeux/Hans Lucas/Reuters
    Текст: Ольга Иванова

    Украинские врачи сталкиваются с такой тяжестью ранений военных, с которыми НАТО не сталкивалось, пишет газета Times.

    По данным издания, украинские медики становятся свидетелями огромных потерь, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что в декабре на конференции среди высшего медицинского персонала стран-членов альянса украинские врачи поняли, что «теперь их очередь обучать НАТО».

    Напомним, испанская газета Pais сообщила, что в ходе конфликта Киев понес потери в десятки тысяч человек, при этом украинский вице-премьер Ирина Верещук отрицает, что Киев испытывает нехватку в военных.

    Коментарии (36)
    WSJ: ВСУ отрезаны российскими войсками и несут большие потери в Артемовске
    		  
    13 марта 2023, 17:36
    Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS
    Текст: Ольга Иванова

    Украинские войска несут большие потери в Артемовске (украинское название – Бахмут) из-за того, что оказались отрезаны российскими бойцами, сообщает газета The Wall Street Journal.

    Издание сообщает, что для ВСУ недоступны главные дороги для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых, так как они находятся под контролем российских войск. Указывается, что по грунтовым дорогам обычные машины пройти не могут, такая возможность есть только у гусеничного транспорта, передает RT в своем Telegram-канале.

    Напомним, на линии боевого соприкосновения в районе Артемовска сложилась тяжелая ситуация, заявил командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский.

    Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что обстановка в Артемовске очень тяжелая, ВСУ перебрасывают в город новые резервы.

    Коментарии (28)
    Министру экономики Сербии предложили уйти в отставку после слов о России
    Социалисты призвали министра экономики Сербии Басту уйти в отставку после его предложения ввести санкции против России
    		   
    14 марта 2023, 01:12
    Фото: srbija.gov.rs
    Текст: Антон Антонов

    Если правительство не поддержит призыв министра экономики Сербии Раде Басты к санкциям против России, министру следует покинуть свой пост, заявило Движение социалистов, которое возглавляет директор ключевой сербской спецслужбы – Агентства безопасности и информации – Александр Вулин.

    «Движение социалистов, основателем которого является Александр Вулин, против введения санкций», – приводит ТАСС текст заявления.

    В заявлении говорится, что Баста хочет разделить правительство Сербии, а санкции против России названы противозаконными. «Особенно позорным» социалисты считают попытку министра «спрятаться за спиной» президента Сербии Александра Вучича, который защищает «независимость и нейтралитет» страны «как от иностранцев, так и от таких местных трусов».

    В Движении социалистов рассчитывают, что Баста, если не получит поддержки в борьбе «против независимой, нейтральной и свободолюбивой политики» Сербии, уйдет в отставку.

    Напомним, Баста посетовал, что Сербия «платит высокую цену» за отказ от санкций против России. Он заявил, что не может «мириться» с молчанием правительства по поводу «давления» на Вучича. Как заявил Баста, «по этой причине» он считает нужным ввести санкции против России.

    Сам Вучич заявлял, что Сербия придерживается принципиальной позиции по антироссийским санкциям, но может ввести их, если собственные интересы Белграда окажутся под угрозой.

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    Коментарии (68)
    Украина выступила против предложения России по зерновой сделке
    Министр инфраструктуры Украины Кубраков выступил против предложения России продлить зерновую сделку только на 60 дней
    		   
    13 марта 2023, 23:39
    Фото: Danita Delimont/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Соглашение о Черноморской зерновой инициативе предусматривает продление зерновой сделки как минимум на 120 дней, а не на 60, заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

    По словам министра, российское предложение о продлении соглашения только на 60 дней не соответствует документу, подписанному Турцией и ООН. Киев заявил, что ожидает официальной позиции ООН и Турции как гарантов инициативы, передает ТАСС.

    В ООН заявили, что приняли к сведению позицию России. Пресс-служба ООН подтвердила, что полностью привержена зерновой инициативе, а также усилиям по осуществлению поставок российских продовольствия и удобрений, ООН намерена предпринять все возможные шаги для «сохранения целостности Черноморской зерновой инициативы».

    Сообщается, что сделка обеспечила поставки 24 млн тонн зерна, а также «1,6 тыс. безопасных проходов судов по Черному морю». При этом, как заверили в ООН, 55% продовольствия направлено в развивающиеся страны.

    В заявлении сказано, что сохранить соглашение важно для глобальной продовольственной безопасности. Указывается, что цены на зерно и удобрения и доступ к ним так и не вернулись на прежний уровень.

    Напомним, по итогам переговоров с представителями ООН в Женеве замглавы МИД России Сергей Вершинин сообщил, что Москва согласна на продление Черноморской зерновой инициативы, но только на 60 дней.

    Коментарии (49)
    Захарова ответила на призыв министра экономики Сербии к санкциям против России
    Захарова назвала странным решение министра экономики Сербии Басты выступить против России, а не США
    		   
    13 марта 2023, 22:44
    Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС
    Текст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра экономики Сербии Раде Басты, который считает, что из-за внешнего давления его стране нужно ввести санкции против России.

    Как сообщила Захарова в Telegram, Баста посетовал, что Сербия «платит высокую цену» за отказ от санкций против России. По его словам, «это становится невыносимым». Он заявил, что не может «мириться» с молчанием правительства по поводу «давления» на президента Сербии Александра Вучича.

    Как заявил Баста, «по этой причине» он считает нужным ввести санкции против России. При этом Баста заверил, что поддерживает Вучича и полностью ему доверяет, а также призвал остальных министров высказаться по данному вопросу.

    Захарова сочла позицию министра «странной». Она отметила, что давление на Сербию оказывают США, а выступить Баста призывает против России. Официальный представитель МИД России предложила ему «решительно высказаться против давления» на Сербию.

    «Россия, в отличие от США, всегда уважала Сербию и ее народ», – заявила Захарова. Она подчеркнула, что «дело не только в исторической правде, но в очевидном факте»: если Сербия введет санкции против России, давление на Белград лишь усилится.

    Напомним, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель выразил Сербии недовольство из-за отказа вводить санкции против России. Посол России Боцан-Харченко называл сопротивление Сербии санкциям Запада героическим поведением. Глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что введение санкций в отношении России было бы «некорректным» шагом. Вучич жаловался, что из-за конфликта на Украине и отказа поддержать санкции против России Сербия осталась без союзников на Западе.

    Коментарии (42)
    Министр обороны Китая не захотел общаться с главой Пентагона
    Представитель Госдепа Прайс сообщил об отказе Китая от предложений США о контактах между главами оборонных ведомств
    		   
    14 марта 2023, 06:28
    Фото: Guenter Fischer/imageBROKER/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Китай «не ответил взаимностью» на попытки главы Пентагона Ллойда Остина связаться со своим коллегой, сообщил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

    Прайса спросили, станут ли санкции США против нового министра обороны Китая Ли Шанфу препятствием для контактов между военными двух стран. Прайс заявил, что и Вашингтон, и Пекин заинтересованы в открытом диалоге и сохранении «многочисленных, даже дублирующих друг друга каналов связи», передает ТАСС.

    Должность министра обороны Китая Прайс назвал «по большей части церемониальной», отличающейся от роли Остина. «Но мы готовы взаимодействовать, когда это соответствует нашим интересам. Мы с самого начала ясно дали это понять», – заявил Прайс.

    Напомним, в воскресенье 65-летнего генерала Ли Шанфу утвердили на пост министра обороны Китая. В 2018 году США ввели против него санкции из-за покупки китайской стороной российских самолетов и ракетных систем С-400.

    Коментарии (16)
    Российский военный рассказал, как сыпется оборона ВСУ под Артемовском
    Российский военный: Оборона ВСУ в направлении Часова Яра под Артемовском рухнет через день-два
    		   
    14 марта 2023, 08:51
    Фото: ZUMA Press/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Оборона вооруженных сил Украины в направлении Часова Яра под Артемовском вскоре рухнет, сообщил боец российских штурмовых формирований.

    Российский военный сообщил РИА «Новости», что ВСУ там «достаточно неплохо держат оборону», однако она «сыпется все равно» и рухнет через день-два. По его словам, российские силы, несмотря на активное сопротивление противника, «проламывают» ряды ВСУ за несколько дней.

    Боец группы «Вагнера» сообщил, что против российских сил ВСУ задействовали авиацию. «Вертушки» (вертолеты), по его словам, совершают вылеты по семь-восемь раз за светлое время суток. Причем украинская авиация, как рассказал он, не работает по бронетехнике, ее цель – живая сила, то есть российские военные, бьют по окопам и лесопосадкам.

    Также военный рассказал о тактике под названием «танковая карусель», которую ВСУ применили во время штурма населенного пункта Берховка бойцами «Вагнера». «Грубо говоря, там становился танковый батальон. Каждый танк по «тридцатке» (30 выстрелов – прим. ВЗГЛЯД) «откидал», батальон уехал, другой заехал. … И это происходило весь день», – рассказал боец, отметив, что украинские военные заранее оборудовали позиции у жилых домов.

    Ранее западные СМИ писали, что из-за потерь опытных бойцов качество вооруженных сил Украины снизилось, украинские чиновники сомневаются в способности ВСУ начать так называемое весеннее контрнаступление.

    Коментарии (25)
    США решили закупить 24 гиперзвуковые ракеты
    Минобороны США запланировало закупить в 2024 году 24 гиперзвуковые ракеты
    		   
    13 марта 2023, 19:36
    Фото: Kyle Braser/U.S. Air Force
    Текст: Вера Басилая

    Министерство обороны США предполагает выделить в 2024 году 11 млрд долларов для закупки высокоточных вооружений, в том числе 24 гиперзвуковых ракет.

    Согласно справочным документам проекта бюджета Пентагона, в 2024 финансовом году Минобороны США рассчитывает ассигновать 11 млрд долларов на приобретение у национального военно-промышленного комплекса ряда высокоточных вооружений, передает ТАСС.

    В справке отмечается, что инвестиции предполагают вложить в продолжение разработки, испытаний и закупки гиперзвуковых ракет и других ударных систем большой дальности, масштабную разработку прототипов гиперзвуковых вооружений, приобретение 24 гиперзвуковых ракет.

    Ранее СМИ сообщили, что американское Минобороны в понедельник, 13 марта, представит запросы на закупку и финансирование военных разработок в 2024 году на общую сумму более 300 млрд долларов.

    При этом представители Республиканской партии, которая контролирует Палату представителей Конгресса США, заявили, что не собираются принимать подготовленный администрацией Джо Байдена проект бюджета, назвав документ «мертворожденным».

    Коментарии (31)
    В США испугались утраты возможности неограниченно печатать доллары
    New York Post заявила об угрозе утраты Вашингтоном возможности неограниченно печатать доллары
    		   
    14 марта 2023, 04:23
    Фото: H.-D. Falkenstein/imageBROKER/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Эпоха, когда у США есть возможность печатать неограниченное количество долларов, может подойти к концу, пишут американские СМИ.

    Обозреватель New York Post Джей Ньюман заявил, что без такой возможности США потеряют и «возможность дешево покупать иностранные товары». Он указал, что антироссийские санкции обернулись отказом многих стран от доллара, передает РИА «Новости».

    Ньюман подчеркнул, что свыше 100 государств не захотели присоединяться к санкциям. Начали возникать экономические коалиции, использующие иные валюты, а использование национальных валют ведет к снижению спроса на доллар и его стоимости. По словам Ньюмана, западные аналитики утверждали, что доллару не найдется альтернативы, но это мнение оказалось ошибочным.

    Ньюман считает, что следует ожидать постепенного повышения цен. «Отказ от доллара нанесет мощный удар по позиции Америки на международной арене», – заявил он.

    Напомним, директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин заявил, что политика США ускорила отказ от доллара как основного средства международных расчетов.

    Коментарии (5)
    За поездку в голом виде в московском метро арестовали пять человек
    Суд наказал троих мужчин и трех женщин за поездку в голом виде в московском метро

    13 марта 2023, 15:07

    Текст: Вера Басилая

    За поездку в голом виде в московском метро перед судом предстали трое молодых людей и три девушки: пятеро хулиганов получили административные аресты, одного нарушителя оштрафовали, сообщили в ГУ МВД Москвы.

    По данным ведомства, молодые люди сняли с себя одежду в вагоне поезда на Замоскворецкой линии метро, «игнорируя правила приличия и благопристойности в общественном транспорте, выразив явное неуважение к присутствующим там пассажирам», передает РИА «Новости».

    Нарушителей вскоре установили и задержали: ими оказались трое мужчин и три девушки в возрасте от 19 до 29 лет. Против них были составлены протоколы об административном правонарушении за мелкое хулиганство. Все шестеро граждан признаны виновными, пятерым из них назначено наказание в виде административного ареста сроком от 12 до 14 суток, еще одному нарушителю выписали административный штраф.

    Согласно показаниям троих задержанных, они разделись в вагоне на спор. Сейчас полиция устанавливает возможных соучастников инцидента, добавили в главке.

    Ранее после праздника с аниматором в костюме голого мужчины уволили чиновника в Тверской области.

    Коментарии (26)
    В ДНР рассказали о возможности создания котла в Авдеевке
    Депутат ДНР Бердичевский: Говорить о формировании котла в Авдеевке пока рано
    		   
    13 марта 2023, 14:54
    Фото: Сергей Аверин/РИА Новости
    Текст: Олеся Отрокова

    Российским войскам удалось перейти в наступление в районе Авдеевки. Но для того, чтобы загнать противника в котел, необходимо освободить близлежащие населенные пункты, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее стало известно об успешном наступлении российских военных под Донецком.

    «Наши войска действительно перешли в наступление в районе Авдеевки. Сейчас активно работает артиллерия, идет постепенное разрушение укрепрайонов, которые строились ВСУ на протяжении последних девяти лет», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

    «Вместе с тем говорить о формировании полноценного котла пока рано. Для начала нам необходимо взять под контроль Красногоровку и Первомайское. И тогда уже противник будет окружен. На данный момент в районе Авдеевки находятся две механизированные бригады ВСУ», – уточняет собеседник.

    «В общей сложности речь идет о пяти тысячах единиц живой силы противника. Более того, пока котел не замкнулся, ВСУ продолжают проводить ротацию кадров, подвозить технику и боеприпасы. Так что нам придется в ближайшее время перерезать пути поставок», – рассуждает донецкий депутат.

    «У нас там находятся девятый полк ДНР и еще несколько подразделений. Так что есть все основания надеяться, что в течение месяца состоится полномасштабное наступление. Также нам на руку то, что земля в этих районах уже подсохла и распутицы нет», – заключил Бердичевский.

    В понедельник военкоры сообщили о наступлении российской армии в районе Донецка, из-за чего в Авдеевке солдаты ВСУ рискуют оказаться в котле, отмечается в Telegram-канале «Военкоры русской весны». Происходит усиление штурмовых операций России севернее линии Опытное – Водяное, тяжелые бои продолжаются в Каменке и Марьинке. Кроме того, армия России атакует Северное, также пытается прорвать оборону ВСУ у Первомайского.

    Нынешняя ситуация под Авдеевкой напоминает происходящее в Артемовске, где у ВСУ тоже под контролем только одна дорога, пишет «Военное обозрение». Украинские военные подозревают, что российские войска делают это сознательно, чтобы, пристрелявшись по этой единственной дороге, уничтожить как можно большее число сил и средств при попытке украинских войск деблокировать другие направления и сами гарнизоны в этих городах, уточняет издание.

    Донецкий депутат Владислав Бердичевский ранее сообщал, что взять Авдеевку будет непросто, так как там располагаются многоуровневые связанные между собой сетью разветвленных ходов подвалы. О том, что ВС России необходимо взять Авдеевку в кольцо, заявлял и военный корреспондент Андрей Коц. Для этого российским военным необходимо освободить Марьинку, однако этот город сильно укреплен, а активно уничтожать строения с неба невозможно. Бои у Авдеевки облегчают судьбу Донецка, также подтвердил советник и. о. главы ДНР Ян Гагин.

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    Политолог: Зеленский готовит украинцев к военной авантюре в Крыму
    Политолог Нечаев: Зеленский готовит украинцев к военной авантюре в Крыму
    		  
    13 марта 2023, 20:32
    Фото: Стрингер/РИА Новости
    Текст: Дарья Волкова

    Офис Владимира Зеленского использует социологические опросы для того, чтобы подготовить общественное мнение к военным авантюрам в Крыму. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал киевский политолог Алексей Нечаев. Ранее украинские социологи заявили, что 68% граждан страны поддерживают захват Крыма военным путем.

    «Как мы видим из исследования Киевского международного института социологии, 68% граждан Украины якобы поддерживают войну за Крым даже в том случае, если конфликт будет длительным и Запад уменьшит поддержку страны», – рассказал киевский политолог Алексей Нечаев.

    «При этом сами авторы опроса сомневаются в его репрезентативности, о чем осторожно пишут в методических пояснениях. В числе причин – отсутствие переписи населения на Украине с начала 2000-х годов, недоступность для социологов жителей новых регионов России, ранее живших под контролем Украины, а также массовая миграция населения как внутри страны, так и за ее пределы», – отметил он.

    «В общем, о чем думают жители Украины на самом деле – никому неизвестно. Тем не менее результаты этого и других опросов будут использоваться офисом Зеленского как инструмент пропаганды и дополнительный аргумент в пользу продолжения боевых действий», – полагает собеседник.

    Кроме того, как считает Нечаев, офис Зеленского готовит общественное мнение под организацию военной авантюры в Крыму, а также в регионах Причерноморья и Приазовья. «Под предлогом «широкой поддержки населения» украинская партия войны продолжит клянчить дальнобойные системы, украшая свои требования планами лишить Россию сухопутного коридора в Крым», – заключил Нечаев.

    Ранее Киевский международный институт социологии опубликовал результаты исследования, согласно которому 68% граждан Украины поддерживают войну за Крым. Отмечается, что опрос проводился с 22 февраля по 6 марта 2023 года посредством телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Всего опрошено 2007 респондентов.

    В пресс-релизе к исследованию авторы перечисляют ряд аргументов, ввиду которых погрешность может быть выше нормы. Они также отмечают, что жители Украины с «пророссийскими настроениями» могли быть неискренними в своих ответах.

    Ранее бывший министр обороны США Леон Панетта высказался за поставку Украине истребителей F-16. В интервью миланской газете Corriere della Sera предложил сделать так, «чтобы Украина могла вытеснить русских из Донбасса и вернуть себе Крым». По его словам, это единственный способ привести Россию за стол переговоров.

    В годовщину начала Россией специальной военной операции на Украине, украинский президент Владимир Зеленский заявил об усиленной подготовке к «захвату Крыма». Отвечая на вопрос о шансах «захватить Крым» в этом году, Зеленский заявил, что Украина морально к этому готова, но есть еще военные шаги. По его словам, Киев «готовится технически, оружием, обучает военных на площадках разных государств».

    До этого в США уже не раз называли план президента Украины Владимира Зеленского по захвату Крыма безумием.

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    Российские штурмовые отряды подходят в Артемовске к ж/д путям снабжения ВСУ
    Российские силы подходят в Артемовске к ж/д путям снабжения ВСУ
    		   
    13 марта 2023, 20:33
    Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Российские штурмовые отряды приближаются к железной дороге, по которой Киев снабжает ВСУ в Артемовске (украинское название – Бахмут), сообщил боец группы, выполняющий ряд задач на данном направлении.

    По его словам, силы ЧВК «Вагнер» продвигаются северо-западнее Артемовска, перерезая пути снабжения и подвоза резервов украинских войск, передает РИА «Новости».

    «Это западная сторона Бахмута, впереди всем знакомый населенный пункт Часов Яр, соответственно, в трех километрах железная дорога», – рассказал он.

    Ранее СМИ сообщали, что украинские войска несут большие потери в Артемовске из-за того, что оказались отрезаны российскими бойцами.

    Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что обстановка в Артемовске очень тяжелая, ВСУ перебрасывают в город новые резервы.

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    Захарова рассказала о разговоре с послом Дании о взрывах на «Северных потоках»
    В МИД рассказали о разговоре с послом Дании о взрывах на «Северных потоках»
    		   
    13 марта 2023, 21:59
    Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Вызванный в МИД России посол Дании Якоб Хеннингсен на встрече в министерстве ограничился общими словами по теме расследования взрывов на «Северных потоках», говорится в комментарии официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой.

    В комментарии дипломата на сайте МИД говорится, что Россия обратила внимание на информацию о том, что компанией Nord Stream 2 AG в исключительной экономической зоне Дании на расстоянии 30 километров от места взрыва был «обнаружен предмет, который не является частью конструкции «Северного потока», но может представлять собой элемент взрывного устройства».

    «На прошлой неделе в МИД России был вызван посол Дании, который на тот момент проявил незнание данного факта. Сегодня во время встречи он отметил, что принимаются все меры для изучения ситуации с учетом «аспектов безопасности и экономики», фактически ограничившись общими словами», – рассказала Захарова.

    Напомним, журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о причастности США к диверсии на «Северных потоках». После этого западная пресса принялась продвигать версию о том, что теракт якобы совершила группа украинских заговорщиков.

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    Россия представила в СБ ООН переписку по расследованиям диверсии на «Северных потоках»
    Полянский: Россия распространила в СБ ООН переписку с Германией, Данией и Швецией по «Северным потокам»
    		   
    14 марта 2023, 08:34
    Фото: Xinhua/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Россия в качестве официального документа распространила в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН копию переписки с Германией, Данией и Швецией по их национальным расследованиям диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский сообщил в своем Telegram-канале, что это было сделано с целью продвижения проекта резолюции Совбеза ООН по созданию под эгидой Организации Объединенных Наций международной комиссии по расследованию диверсий.

    По его словам, документы подтверждают, что заявления этих стран об информировании российской стороны о ходе их расследований не соответствуют действительности.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о разговоре с послом Дании о взрывах на «Северных потоках».

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