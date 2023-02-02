Зачем Германия поглощает армию Нидерландов

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2 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 22:52  |  vz.ru
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В США ждут экономический кризис из-за картонных коробок

Все больше экономистов ожидают неминуемой рецессии в США Richard Drew/AP/ТАСС
Назван неожиданный предвестник ближайшего краха американской экономики. Это падение производства и спроса на картонные коробки. Это вполне объектовый показатель оценки, дополняющий традиционные показатели типа ВВП и инфляции, уверяют экономисты. И все больше экономистов действительно ожидают неминуемой рецессии в США.  Подробности...
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Россияне сформировали новые требования к политикам

Избиратели желают «общей судьбы» с политиками, считают эксперты Алексей Сухоруков/РИА Новости
В сентябре Россию ждет Единый день голосования, в ходе которого выборы впервые пройдут в новых регионах страны. Эксперты считают, что в этом году на всех уровнях выборов стоит ждать высокой конкуренции. Как будут строиться избирательные кампании партий и кандидатов, какие новые факторы и требования избирателей они должны учитывать? Подробности...
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Кто и почему ждет «решающее наступление» России на Украине

Россия шаг за шагом освобождает территорию Украины REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
В последнее время резко участились заявления о предстоящем буквально «в ближайшие дни» «решающем наступлении России на Украине». Подобные прогнозы звучат как от крупных функционеров на Западе, так и от отечественных военных экспертов. Что стоит за такими высказываниями, насколько они обоснованы – и как может выглядеть подобное наступление? Подробности...
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Зачем Киев повально мобилизует русскоязычное население

Насильственная мобилизация на Украине приобретает гигантские масштабы REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
Появляется все больше свидетельств о массовой агрессивной мобилизации граждан Украины в русскоязычных регионах. Жестче всего власти действуют в Одесской, Николаевской, Харьковской областях. Отдельное внимание приковано к русским в Херсоне и венграм в Закарпатье. Почему командование ВСУ сделало упор именно на эти регионы и как результатами подобной мобилизации планирует воспользоваться офис Зеленского? Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Вместе с Россией Запад хочет уничтожить мировую историю

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Они мечтают свою историю поскорей забыть, с ней расстаться, построить новую утопию, а точнее – умозрительную конструкцию, отталкиваясь от прошлого, стирая память. Для них история – это насилие, сплошная травма. Подробности...

Как английский язык стал оружием

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Что общего между курсами «критического мышления» и английского языка? Так называемые курсы критического мышления специально созданы как инструмент американского влияния. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Может ли Россия разрешить конфликт Индии и Китая

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Конечно, главным фактором дестабилизации региона остается англосаксонское доминирование. Да, сегодняшняя Индия, подчеркивающая свою независимость, – не самый удобный партнер для англосаксов. Но и англосаксы очень хорошо понимают принципиальную важность индийского фактора для будущего мира. Подробности...
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Украина добила британскую армию

За Коломойским и Аваковым пришли

Турки остановили НАТО

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В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве

В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
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Какие танки Запад может отправить Украине

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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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    Зачем Германия поглощает армию Нидерландов

    Германия и Нидерланды захотели объединить свои армии
    		   2 февраля 2023, 22:00
    Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Берлин и Амстердам решили объединить свои сухопутные войска, причем начальствовать над этой группировкой войск будут немцы. Для чего союзники по НАТО идут на такой шаг, как далеко может зайти немецкая военная экспансия в Европе, и какие риски в этом решении таятся для России?

    Нидерланды готовятся интегрировать свои сухопутные войска в состав немецкой армии, сообщает издание Bloomberg. Отмечается, что этот план принят в связи с возросшими угрозами безопасности двух стран после начала Россией спецоперации на Украине. В целом сухопутные войска Нидерландов имеют три боевые бригады. Две из них уже интегрированы в немецкие вооруженные силы.

    По планам, 13-я легкая бригада, базирующаяся в Ойршоте, перейдет под командование 10-й танковой дивизии Германии. В результате должно быть сформировано объединение размером в 50 тыс. военных, 8 тыс. из которых будут голландскими. При этом местный спецназ останется в подчинении Амстердама.

    На вооружении у Нидерландов, продавших свои последние танки в 2011 году, сейчас находятся 18 машин Leopard, арендованных у Германии из 1-й танковой дивизии. Берлин также рассматривает возможность совместных закупок военной техники и согласования уставов. Интеграцию полностью планируется завершить до конца апреля нынешнего года.

    Говоря о выгоде интеграции для Германии, СМИ отмечают: в связи с усилением «угрозы с востока» европейская военная повестка вновь вернулась к коллективной обороне, и для этого странам необходимы крупные армейские группировки типа дивизий. Бундесвер по-прежнему имеет дивизионную структуру, но из-за хронической нехватки личного состава три немецкие дивизии сейчас сильно недоукомплектованы. Поэтому их усиление голландскими бригадами – актуально и уместно.

    Слияние было частью программы Common Army Vision – конфиденциального соглашения между вооруженными силами двух стран, подписанного 30 ноября прошлого года на встрече в Дрездене между командующим сухопутными войсками Нидерландов Мартином Вейненом и его немецким коллегой Альфонсом Майсом, пишет NRC.

    «Речь идет о сотрудничестве двух абсолютно равноправных партнеров, в котором превыше всего стоит суверенитет обеих стран. Мы по-прежнему можем выполнять свои собственные миссии, но теперь будем обсуждать их с немецким штабом. Если вы серьезно относитесь к обороне союзников, вы должны быть в состоянии внести и свой вклад, когда это необходимо», – сказал Жан-Поль Дакерс, командующий сухопутными войсками Нидерландов.

    Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в Германии вскоре появится «самая большая традиционная армия в Европе» среди стран Североатлантического альянса. Так он прокомментировал согласованием парламентом правовой основы специального фонда для Бундесвера в 107 млрд евро. Это позволит Берлину достичь обязательного для стран НАТО показателя в 2% от ВВП, выделенных на оборону.

    В самой Германии многие продолжают испытывать скептицизм в отношении данного решения. Тем не менее, Берлин хочет вернуться к военным показателям времен холодной войны, после которой ФРГ значительно сократила численность своей армии: примерно с полумиллиона человек в 1990 году до менее чем 200 тыс. на сегодня. 

    «Исторические параллели военной интеграции Германии и Нидерландов, а также в целом планы по милитаризации ФРГ, очевидны: в гитлеровской Германии также существовали легионы иностранцев. И даже во время Первой мировой войны кайзеровское военное командование, фактически, подчинило австрийских военачальников», – отметил военный историк Дмитрий Суржик, член-корреспондент Российской академии естественных наук.

    По его словам, в ситуации с Германией и Нидерландами о втором этапе говорить пока рано, но исторические прецеденты есть – тем более, что в Берлине и Амстердаме никаких голосов «против» не слышно. При этом расширение полномочий командования Бундесвера на Нидерланды двумя странами не ограничится. Эксперт напомнил, что в Финляндии работает немало высокопоставленных представителей минобороны ФРГ.

    «Уверен, что Финляндия – следующая после Нидерландов, чьими сухопутными войсками будет командовать Берлин. Все это похоже на создание альтернативной НАТО коалиции, направленной против России. Думаю, это понимают и в Минобороны РФ, и это могло быть одной из причин воссоздания Ленинградского военного округа», – пояснил эксперт.

    «В целом у этого решения есть две составляющие: политическая и военная. Политическая состоит в том, что интеграция не просто так совпала с наращиванием поставок боевой техники на Украину. В авангарде этого процесса стоит Германия. Берлину нужно внести уверенность в том, что потенциальная «угроза с востока» будет купирована», – пояснил военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

    «А военный фактор заключается в том, что НАТО – действительно разветвленная и неповоротливая структура. Никто не знает, насколько монолитно альянс отреагирует, начнись в Европе настоящие полномасштабные боевые действия», – указал аналитик.

    В этой связи, отметил он, в Европе можно ждать еще одной военной межгосударственной интеграции, например, Польши и стран Балтии. Причем в перспективе эти проекты могут стать конкурирующими, учитывая претензии Варшавы на репарации от Берлина. Но России от этого легче не станет, а США это устраивает. 

    «В целом, все происходящее похоже на создание внутри НАТО военных «матрешек» со своими политическими и военными интересами. Судя по всему, в альянсе считают, что такое управление будет удобнее для оперативного реагирования. При этом над «матрешками» сохранится общая командно-штабная структура НАТО», – резюмировал собеседник.

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