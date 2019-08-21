У главы МИД Германии перед вылетом в Москву сломался самолет

Самолет Airbus A340, на котором в Москву в среду должен был вылететь глава МИД Германии Хайко Маас, оказался неисправен. В итоге политику пришлось лететь в российскую столицу на запасном лайнере А310, сообщило издание Spiegel-online.

У лайнера обнаружились проблемы с гидравлической системой. Министру и делегации пришлось вылететь бортом ВВС ФРГ, на котором обычно транспортируют военных. Маас вылетел в Москву по расписанию, передает ТАСС.

13 августа сообщалось, что Маасу пришлось воспользоваться запасным самолетом, чтобы попасть на заседание СБ ООН в Нью-Йорке – тогда сломался А321, который пришлось заменить на А319.

Всего за полгода Маас был вынужден пять раз менять самолеты.

До этого проблемы с самолетами возникали также у канцлера Германии Ангелы Меркель, лайнер которой испытал проблемы в полете и вынужден был вернуться, министра финансов Германии Олафа Шольца, президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера.