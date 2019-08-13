Самолет властей Германии опять сломался

Руководителю внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маасу пришлось воспользоваться запасным самолетом, чтобы попасть на заседание СБ ООН в Нью-Йорке, сообщили немецкие ВВС.

Произошла очередная поломка правительственного самолета. Проблемы возникли с лайнером Airbus A321, глава МИД Германии полетел на A319. Самолет пришлось поменять из-за «дефекта вентиляционного клапана на крыле», передает РИА «Новости».

Напомним, проблемы с самолетами возникали также у канцлера Германии Ангелы Меркель, министра финансов Германии Олафа Шольца, президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера.

В июле нмецкие военные не смогли вылететь в Литву из-за поломки самолета Airbus A310 ВВС Германии.