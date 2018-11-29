У главы МИД Германии сломался самолет

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в четверг не смог вылететь из столицы Мали Бамако из-за поломки правительственного самолета Airbus A319; возвращение главы германского внешнеполитического ведомства было отложено на день, до пятницы, 1 марта.

Комментируя инцидент, министр заявил, что уже налетал «более 300 тыс. километров без поломок», сообщает Deutsche Welle.

Маас в ходе поездки по западноафриканским странам ранее посетил Буркина-Фасо и Сьерра-Леоне.

Инцидент с воздушным судном Мааса – не первый подобный случай. Так, в конце января президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер не смог вылететь из Эфиопии в Берлин в связи с поломкой правительственного лайнера Airbus A340 «Теодор Хойс».

В ноябре прошлого года канцлер Германии Ангела Меркель была вынуждена отправиться в Аргентину на саммит G20 обычным рейсом, после того, как самолет Airbus А340 совершил разворот в небе в сторону Германии из-за неполадок. Вину за инцидент возложили на авиакомпанию Lufthansa.