Названы ответственные за ЧП с самолетом Меркель

Управление авиабезопасности бундесвера назвало немецкую авиакомпанию Lufthansa ответственной за вынужденную посадку лайнера Airbus А340, на котором канцлер Германии Ангела Меркель летела на саммит G20.

В 2009 году Lufthansa модернизировала лайнер Airbus А340 и с тех пор проводила его регулярный техосмотр. Однако в 2010 году авиаперевозчик не проинформировал пилотов и компанию Airbus о новой цифровой системе связи, передает РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.

По информации издания, именно это привело к тому, что пилоты лайнера Меркель не смогли правильно отреагировать на технический сбой, из-за чего самолету пришлось совершить вынужденную посадку.

Теперь минобороны Германии планирует приобрести как минимум один дальнемагистральный самолет Airbus A330 или A350 из-за технической неисправности лайнера A340.

Меркель была вынуждена отправиться в Аргентину на саммит G20 обычным рейсом, после того, как самолет Airbus А340 совершил разворот в небе в сторону Германии из-за неполадок.