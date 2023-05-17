У главы МИД Германии Бербок дважды за три дня сломался самолет

У немецкого министра иностранных дел Анналены Бербок дважды за три дня обнаружили неисправность в правительственном самолете, из-за чего пришлось корректировать ее график, сообщает Spiegel.

У Бербок планировался перелет из Катара, где она находится с визитом, обратно в Германию, но вылет задержали на неопределенное время, передает ТАСС со ссылкой на Spiegel.

Вылет был задержан из-за поломки лайнера, главе ведомства и ее сопровождающим пришлось вернуться в отель, чтобы дождаться, когда воздушное судно отремонтируют.

Причины неисправности не раскрываются.

Такая же ситуация произошла в понедельник, когда Бербок была в Саудовской Аравии. Тогда она направилась в Катар с опозданием на два часа. В том случае также не называлась причина поломки.