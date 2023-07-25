В Германии передумали признавать существование «Альтернативы»

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25 июля, вторник  |  Последнее обновление — 17:35  |  vz.ru
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Цифровой рубль возвращает финансовую справедливость в быту и в геополитике

Цифровой рубль решает массу финансовых проблем Александр Кряжев/РИА Новости
Цифровой рубль получил правовое оформление: Владимир Путин подписал соответствующий закон, который начинает действовать с 1 августа этого года. Однако пугаться «непонятной» новой формы валюты не стоит. Она не заменит привычные формы оплаты, а только сделает повседневные финансовые операции дешевле, безопаснее и удобнее. Более того, цифровой рубль принесет пользу бюджету и бизнесу и даже поможет в противостоянии с долларом. Как это будет работать?  Подробности...
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Тренировки НАТО мешают ВСУ воевать с армией России

В Германии раскритиковали ВСУ за отсутствие успехов после обучения на Западе. Klaus-Dietmar Gabbert/DPA/picture-alliance/ТАСС
Бундесвер выступил с критикой вооруженных силы Украины за отсутствие успехов на поле боя после обучения на Западе. В докладе под грифом «только для служебного пользования» украинцам ставят в вину порой самые абсурдные моменты. Чем вызвана критика ВСУ со стороны натовских инструкторов? Подробности...
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Атаки на Крым стали местью Киева за удар России под дых Зеленскому

ВСУ пытаются атаковать Крым с помощью информации от американской разведки Volodymyr Trasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
В Крыму в результате атаки беспилотников ВСУ произошла детонация на складе боеприпасов. Власти решили эвакуировать население в радиусе пяти километров от места ЧП. На этой неделе Украина неоднократно пыталась атаковать цели на полуострове. По мнению экспертов, происходящие на фоне отсутствия успехов ВСУ на фронте удары стали реакцией Киева на целый ряд факторов. Подробности...
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Зачем Америка перебрасывает войска в Сирию

США увеличили численность войск в Сирии в три раза Spc. Jensen Guillory/Wikipedia
США увеличивают военное присутствие в Сирии, объясняя это необходимостью обучения курдов для противостояния проиранским силам. Однако в экспертном сообществе полагают, что наращивание американских сил вызвано желанием оказать давление на Москву. Каким образом происходящее в Сирии связано со спецоперацией на Украине и какую позицию в этой ситуации займет другой важный игрок в регионе – Турция?  Подробности...
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Танкеры в Черном море могут нести угрозу Крымскому мосту

По версии хакеров RaHDit, к организации теракта на Крымском мосту могут быть причастны коммерческие танкеры Константин Михальчевский/РИА Новости
Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту. Однако судовладелец одного из упоминаемых в расследовании кораблей отрицает свою причастность к произошедшему. Действительно ли дроны могли быть запущены с танкеров? И какие выводы из произошедшего должна сделать Россия, чтобы исключить подобные инциденты в будущем?  Подробности...
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Идея лишения гражданства по рождению дает повод для новых вопросов

Алексей Чеснаков
Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры
Нужно ли иметь некий «моральный кодекс» для того, чтобы гражданин не указывал другому гражданину на особенности получения его статуса, и стоит ли признать наличие особых условий на какое-то время для снижения понятного, но неприятного излишнего энтузиазма неофитов? Подробности...
Обсуждение: 209 комментариев

У гражданства России не должно быть двух сортов

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Законопроект, предлагающий «уравнять» россиян, получивших гражданство по рождению и по законной процедуре, довел ситуацию до абсурда: два сорта гражданства уравнялись нормой о том, что и в том и в другом случае гражданства можно лишить, не спрашивая самого гражданина. Подробности...

С чем Россия может прийти в Африку

Наталия Цайзер
Наталия Цайзер, председатель правления союза «Африканская деловая инициатива», эксперт клуба «Валдай»
Наши отношения с Африкой не испорчены недоверием, цинизмом, нездоровым соперничеством. На таком фундаменте гораздо проще строить взаимовыгодные экономические альянсы. Подробности...
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«Альтернатива для Германии» стала первой

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Украинские беспилотники попытались атаковать Москву

В Минобороны сообщили о пресечении попытки Украины устроить террористическую атаку в Москве. Два БПЛА противника были подавлены системами РЭБ и потерпели крушение, никто не пострадал, добавили в ведомстве
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В московском ТЦ «Времена года» из-за прорыва кипятка погибли люди

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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    В Германии передумали признавать существование «Альтернативы»

    В среднем по стране за «Альтернативу» готовы проголосовать 22% германских граждан, это рекорд
    		  
    25 июля 2023, 17:10
    Фото: Swen Pfortner/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Бавырин

    «Альтернатива для Германии», выступающая за восстановление отношений с Россией, стала самой популярной партией ФРГ. На этом фоне лидер оппозиционного ХДС допустил сотрудничество с этой силой, но его вынудили взять свои слова обратно: старая элита Германии отказывается принять новую политическую реальность

    «Если где-нибудь выберут ландрата или бургомистра, который принадлежит к партии «Альтернатива для Германии», само собой, вы будете искать возможности, чтобы продолжить вместе работать в этом городе. Конечно, местные парламенты должны искать пути, чтобы сообща развивать город, район».

    Это вроде бы скучное заявление скучного (в плане харизмы) политика произвело в Германии эффект разорвавшейся бомбы и около суток претендовало на статус исторического события. По сути, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц в интервью ZDF одобрил сотрудничество с силой, которая считалась «нерукопожатной».

    Наиболее резкие критики «АдГ» говорили, что это как работать в одном правительстве с Гитлером, и не важно, какое это правительство – федеральное, земельное или вовсе какая-нибудь глушь: принцип есть принцип. На федеральном уровне «принцип» должен соблюдаться неукоснительно, это Мерц подчеркнул особо. Но для регионов табу на коалицию ХДС с «АдГ» как будто бы было им снято.

    Заявление вышло столь громким еще и потому, что наложилось на новость о росте рейтинга «АдГ». Формально она теперь самая популярная партия страны.

    Это следует из опроса, проведенного социологическим институтом INSA для газеты Bild. В среднем по стране за «Альтернативу» готовы проголосовать 22% граждан. За ХДС с Мерцем во главе – 21%. А у коалиции, которая составила нынешнее правительство, 39% голосов на троих – от 18% у социал-демократов канцлера Олафа Шольца до 7% у либералов.

    Но это, повторимся, с формальной точки зрения. В реальности ХДС действует в нерушимом союзе с баварской партией ХСС, у которой, если считать в целом по стране, рейтинг 5%. То есть в сумме этот блок имеет 26% против 22% у «АдГ». Но важный психологический рубеж пройден.

    Мерц не диктовал однопартийцам политику новых отношений с «Альтернативой», а уступил давлению снизу – из земель бывшей ГДР, где эта партия особенно популярна. Если в леволиберальном столичном Берлине соблюдать режим бойкота еще вполне возможно, то где-нибудь в Тюрингии это грозит параличом местной власти. Восточноевропейские ячейки требовали учитывать региональные особенности, и Мерц сдался: где сотрудничество с «неприемлемыми» поможет городу или району, там пусть сотрудничают – на местах виднее.

    Но мотивы Мерца уже не важны: сутки спустя партийный лидер переобулся в воздухе. «Еще раз поясню, и я никогда не говорил ничего иного: решение ХДС остается в силе. Никакого сотрудничества между ХДС и «АдГ» не будет и на муниципальном уровне», – заявил он, сделав вид, будто его неправильно поняли.

    Очевидно, к этому его вынудила бурная реакция другой части однопартийцев, которая по-прежнему отказывается признавать новую реальность и настаивает на соблюдении политического завещания многолетнего лидера ХДС Ангелы Меркель – ни в коем случае не сотрудничать с «АдГ» и не делиться с ней властью.

    Мерц не из тех, кому дороги заветы канцлерин. Он был ее внутрипартийным оппонентом всегда – включая те времена, когда это не было модным. Меркель фактически выдавила более консервативного Мерца из политики на десять лет, и его победа на выборах нового лидера христианских демократов в декабре 2021 года сама по себе стала обрушением выстроенной ею системы. До проигрыша ХДС на выборах в Бундестаг в 2021-м утвержденные Меркель «преемники» дважды обходили Мерца.

    К «АдГ» Мерц относится даже хуже, чем его многолетняя неприятельница, а к России резче, чем канцлер Шольц. Но тактика бойкота и игнорирования не решила проблему с ростом влияния несистемной партии, а лишь отодвинула срок того, когда традиционные политики Германии вынуждены будут признать ее существование. Мерц решил, что этот неприятный день настал. Но его одернули – будем закрывать глаза и дальше.

    В СДПГ канцлера Шольца в прошлом месяце предложили свой радикальный план: запретить набирающую популярность «АдГ» так же, как прежде запрещали мелкие ультраправые силы. С тех пор движения по этому вопросу не было: все-таки уничтожение самой популярной (пусть и формально) партии страны слишком вопиющим образом противоречит принципам демократии.

    «Альтернатива для Германии» – это теперь не просто сила, за которую голосуют в знак протеста против властей. У нее есть широкая электоральная база, полностью принимающая два основных тезиса «Альтернативы» – неприятие иммиграции и налаживание отношений с Россией.

    Именно эти два вопроса – самое «неприемлемое» в «АдГ» для традиционных сил. Но это вопросы системные, которые не исчезнут со временем. Миграционный кризис – не то, что можно перетерпеть: последствия инокультурного замещения выплескиваются даже в третьем-четвертом поколении мигрантов, что и показали последние беспорядки во Франции.

    А то, что Германии нужны российские энергоносители и допуск ее товаров на огромный российский рынок, не изменится до тех пор, пока существует Россия. С нами немецкая жизнь всегда будет богаче, чем без нас, даже если германскому правительству удастся «заткнуть дыры» и переформатировать экономику без российского участия.

    Пока не получается. Уровень жизни немцев падает, производство сокращается, экономика вступила в рецессию. Отсюда и рост популярности «АдГ».

    Фокус Мерца был в том, что такого рода вопросы, как миграция и смена внешней политики, на уровне города или района не решаются. Это все в компетенции федерального правительства, подпускать к которому «АдГ» он не планировал: пусть де ведают трамвайными путями и парками.

    Но даже такой маневр ему провести не дали. Еще какое-то время политики Германии будет делать вид, будто 22% населения просто не существует.

    Вопреки распространенной легенде, страусы никогда не прячут голову в песок. А немцы, получается, прячут. 

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