Партия «Альтернатива для Германии», выступающая за восстановление отношений с Россией, стала второй по популярности в ФРГ. Более того, ей впервые удалось взять власть на муниципальном уровне. Но команда канцлера Шольца планирует обнулить эти успехи и попросту запретить «АдГ». После провала «контрнаступления ВСУ» она станет для немецкой власти слишком опасной силой.

Глава германского МВД Нэнси Фезер запустила процесс запрета партии «Альтернатива для Германии». Она основывается на ведомственных докладах, утверждающих, что партия эта экстремистская и угрожает конституционному строю. В реальности «АдГ» не более радикальная сила, чем была 10 лет назад – в момент своего создания. Просто только сейчас она стала по-настоящему опасной для властей ФРГ.

Изначально «Альтернатива» была неким интеллектуальным клубом, объединенным довольно странной для немцев идеей выхода из зоны евро. Странная она постольку, поскольку Германия – из тех держав, которые от введения единой валюты и общего рынка ЕС выиграли больше всех, а ее демарш, по сути, подразумевал уничтожение еврозоны.

Тем не менее свои пусть и относительно малочисленные сторонники у этой идеи нашлись, благо тогда на слуху был греческий долговой кризис. В «АдГ» представляли ситуацию так, что греки живут не по средствам, а немец за это – плати, что в общем-то правда, но чересчур упрощает ситуацию.

В любом случае скоро про Грецию все забыли. Из-за конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке Германию накрыл миграционный кризис, а «АдГ» сдвинулась вправо и стала выразителем взглядов тех немцев, кто хотел бы остановить волну «новых сограждан» из исламских стран. Это позволило ей попасть в Бундестаг и стать третьей по численности фракцией в нем, но не позволило претендовать на власть.

Все «системные» партии объявили бойкот «АдГ», поклявшись не вступать с ней в союзы и коалиции на любом уровне. И тогда казалось, что для самосохранения системы этого вполне достаточно. Результат в 13–15% выглядел для «Альтернативы» потолком, поскольку более удачных для нее обстоятельств, чем миграционный кризис, представить было невозможно. Однако жизнь посрамила скептиков.

Сейчас «АдГ» – это альтернатива в довольно широком смысле, включая и альтернативную внешнюю политику. Такую, которая снизила бы зависимость Германии от США, свернула бы финансирование ВСУ из немецкого бюджета и восстановила бы экономические связи с Россией. Для глобалистской элиты Евросоюза – это хуже, чем фашизм.

Конфликт с Москвой стал для ФРГ системной проблемой не сразу, но все-таки стал. Ни одна западная держава не претерпела от него столько убытков, сколько Германия, не говоря уже об упущенной прибыли, которая измеряется триллионами. Тем не менее речь идет о (пока еще) мощной немецкой экономике – она устояла, и население, согласно соцопросам, продолжает поддерживать и помощь Украине, и антироссийские санкции. Только недовольных все равно стало больше – и они задумались об альтернативе. В обоих смыслах.

Рейтинги «АдГ» сейчас высоки, как никогда: 18–19%. Это вторая по популярности политическая сила в стране, уже опережающая правящую СДПГ Олафа Шольца и проигрывающая только ХДС, которую прежде возглавляла Ангела Меркель.

Кстати, тотальный бойкот «АдГ» – это не только стратегия, но и политическое завещание канцлерин. Она заклинала оставлять «Альтернативу» и партию «Левые» (тоже условно пророссийскую, наследницу коммунистов ГДР) за бортом власти, как бы трудно это ни было. Но идет к тому, что это будет вовсе невозможно сделать без паралича управления в отдельных восточных землях – тех, где позиции «АдГ» особенно сильны.

Какое-то время у немецкой элиты еще получится скрещивать ежа с ужом, образуя широкие и разношерстные коалиции по принципу «все против АдГ». Возможно, ради этого даже реабилитируют «Левых», для которых «Альтернатива» – это чуть ли не «фашистские недобитки». Но близится тот час, когда формирование региональных правительств без «альтернативщиков» станет фикцией. Рано или поздно какая-нибудь земля ФРГ нарушит табу, и если небо после этого не упадет на Землю,

«АдГ» станет системной партией явочным порядком и будет претендовать на власть уже на федеральном уровне. Она имеет право на это рассчитывать по двум причинам.

Первую зовут Роберт Зессельман, он избранный глава округа Зоннеберг в Тюрингии от партии «Альтернатива для Германии». Или, другими словами, первый кандидат «АдГ», который пришел к власти на муниципальном уровне. Население округа – всего 56 тысяч человек, однако золотник мал да дорог: создан прецедент. Если Зессельман не провалится на своей должности и не обернется Гитлером, замаскированным под доброго бюргера, по мифу об «АдГ» как о партии бессмысленных популистов и опасных экстремистов будет нанесен фатальный удар.

А вторая причина – это Вооруженные силы Российской Федерации. Именно от них зависит провал главной внешнеполитической ставки действующих властей ФРГ. Только они могут доказать, что контрнаступление ВСУ – авантюра, на которую Германия потратила миллиарды евро, хотя могла бы просто их сжечь, не беря грех на душу. Когда они это докажут, «гадкий утенок» немецкой политики (то есть «АдГ») обернется голосом разума.

Судьба, но в гораздо большей степени ошибки Берлина дали «АдГ» исторический шанс. Но Берлин больше не готов искушать судьбу. Фрау Фезер еще предстоит продираться через суды и процедуры, но она наверняка полна решимости довести дело до конца и поставить в истории «АдГ» точку. Если она не сделает этого теперь, в обозримом будущем «Альтернатива» станет главным выгодополучателем от морального и политического банкротства системных сил – ХДС. СДПГ, «Зеленых» etc.

Властям ФРГ не впервой запрещать партии, обвиняя их в экстремизме и подрыве конституционных основ. Но прежде речь шла о мелких, маловлиятельных, маргинальных объединениях, которые действительно представляли интересы в основном «зигаметов», а не о второй по популярности партии.

Такое в Германии делал только Гитлер, когда запрещал социалистов.

Шольц не Гитлер, в этом смысле не надо валять дурака, пусть даже запрет «АдГ» явным образом противоречит демократическим принципам. Игнорировать эти принципы можно веками (как во многих странах и делают), но гораздо сложнее игнорировать здравый смысл. Разогнав «Альтернативу», германская власть не победит окончательно, а лишь получит отсрочку, пока недовольные не переориентируются на другую «внесистемную» силу, например, на ту же «АдГ» после перерегистрации под новым брендом.

Свято место не бывает пусто, особенно когда от претендента на него требуется очень простая и очевидная вещь – неприятие реальности, при которой Германия стреляет собственными патронами в собственные ноги.

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