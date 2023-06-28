Германия убьет «Альтернативу» из-за страха проиграть на Украине

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28 июня, среда  |  Последнее обновление — 21:48  |  vz.ru
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Российские продукты питания завоевывают дружественный мир

Продукты питания из России завоевывают новые рынки сбыта Владимир Гердо/ТАСС
Россия оказалась на 17-м месте в списке крупнейших мировых экспортеров продовольствия. Причем среди топ-20 она сделала самый резкий прыжок вверх за последние десять лет – ее экспорт подскочил в 2,5 раза. Однако Россия хочет еще больше продавать за рубеж. Дело даже не в том, чтобы накормить дружественные страны. Для некоторых сельхозкомпаний поиск новых рынков сбыта – это вопрос выживания. Внутренний рынок уже переполнен. Подробности...
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Что теперь будет с российскими ЧВК

Россия возьмется за правовое оформление статуса ЧВК и добровольческих подразделений Anatoly Karbinov/Global Look Press
Кризис, вызванный мятежом ЧВК «Вагнер», успешно разрешен – «вагнеровцы» возвращаются в свои полевые лагеря. Однако репутация частных военных компаний подмочена. Как избежать даже теоретической возможности подобных мятежей в дальнейшем и какие меры по встраиванию бойцов ЧВК в систему единого военного управления уже принимаются? Подробности...
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Как был остановлен мятеж Пригожина

У ЧВК «Вагнер» не было шансов дойти до Москвы Эрик Романенко/ТАСС
«Вы фактически остановили гражданскую войну». Такими словами Владимир Путин описал действия силовиков, благодаря которым угроза разрастания мятежа была пресечена. Какие именно меры были предприняты государственными органами для того, чтобы предотвратить угрозу вооруженного мятежа? Подробности...
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Киевский режим покусился на один из символов Украины

Украина мечтает переименовать основанный русскими город Запорожье Alexey Tolmachov/Wikipedia
Азарт киевского режима, желающего искоренить «коммунистическое наследие», достиг парадоксальных высот. Теперь предложено переименовать город, название которого напоминает о самых глубоких украинских истоках – Запорожье. Кем и когда был основан этот город и почему его название настолько теперь не нравится киевскому режиму? Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Герои новой русской экономики незаметны и сдержанны

Павел Вешаев
Павел Вешаев, эксперт по финансам «Опоры России», генеральный директор FinHelp
Предприятий с выручкой от 800 млн руб. до 2 млрд руб. в год насчитывается почти 18 тысяч. Именно они сейчас латают зияющие раны в ткани экономических отношений, которые со всей дури нанесли нам «уважаемые западные партнеры». Подробности...

Международные договоры не стоят бумаги, на которой они написаны

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
28 июня 1919 года был подписан Версальский договор, окончательно определивший судьбу побежденной в Первой мировой войне Германии. «Версаль» стал нарицательным, его несовершенство привело к еще одной мировой войне. Но на Парижской мирной конференции 1919-1920 годов это было не единственное неудачное решение. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Индия – третий полюс будущего трехполярного мира

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Если англосаксам удастся приручить Индию и «вернуть в стойло» своего «порядка, основанного на правилах», это может закрыть тот сценарий многополярного мира, который желаем сегодня развивать мы. Подробности...
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Немцам запретят другой взгляд на Россию

Латвия ответила на мятеж Пригожина

Пригожинский бунт. Что это было?

Обсуждение: 5 комментариев
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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каким словом можно описать вашу эмоциональную реакцию, когда вы узнали о попытка военного мятежа?
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    Германия убьет «Альтернативу» из-за страха проиграть на Украине

    Рейтинги «Альтернативы для Германии» сейчас высоки, как никогда
    		  
    28 июня 2023, 20:50
    Фото: Julian Stratenschulte/DPA/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Партия «Альтернатива для Германии», выступающая за восстановление отношений с Россией, стала второй по популярности в ФРГ. Более того, ей впервые удалось взять власть на муниципальном уровне. Но команда канцлера Шольца планирует обнулить эти успехи и попросту запретить «АдГ». После провала «контрнаступления ВСУ» она станет для немецкой власти слишком опасной силой.

    Глава германского МВД Нэнси Фезер запустила процесс запрета партии «Альтернатива для Германии». Она основывается на ведомственных докладах, утверждающих, что партия эта экстремистская и угрожает конституционному строю. В реальности «АдГ» не более радикальная сила, чем была 10 лет назад – в момент своего создания. Просто только сейчас она стала по-настоящему опасной для властей ФРГ.

    Изначально «Альтернатива» была неким интеллектуальным клубом, объединенным довольно странной для немцев идеей выхода из зоны евро. Странная она постольку, поскольку Германия – из тех держав, которые от введения единой валюты и общего рынка ЕС выиграли больше всех, а ее демарш, по сути, подразумевал уничтожение еврозоны.

    Тем не менее свои пусть и относительно малочисленные сторонники у этой идеи нашлись, благо тогда на слуху был греческий долговой кризис. В «АдГ» представляли ситуацию так, что греки живут не по средствам, а немец за это – плати, что в общем-то правда, но чересчур упрощает ситуацию.

    В любом случае скоро про Грецию все забыли. Из-за конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке Германию накрыл миграционный кризис, а «АдГ» сдвинулась вправо и стала выразителем взглядов тех немцев, кто хотел бы остановить волну «новых сограждан» из исламских стран. Это позволило ей попасть в Бундестаг и стать третьей по численности фракцией в нем, но не позволило претендовать на власть.

    Все «системные» партии объявили бойкот «АдГ», поклявшись не вступать с ней в союзы и коалиции на любом уровне. И тогда казалось, что для самосохранения системы этого вполне достаточно. Результат в 13–15% выглядел для «Альтернативы» потолком, поскольку более удачных для нее обстоятельств, чем миграционный кризис, представить было невозможно. Однако жизнь посрамила скептиков.

    Сейчас «АдГ» – это альтернатива в довольно широком смысле, включая и альтернативную внешнюю политику. Такую, которая снизила бы зависимость Германии от США, свернула бы финансирование ВСУ из немецкого бюджета и восстановила бы экономические связи с Россией. Для глобалистской элиты Евросоюза – это хуже, чем фашизм.

    Конфликт с Москвой стал для ФРГ системной проблемой не сразу, но все-таки стал. Ни одна западная держава не претерпела от него столько убытков, сколько Германия, не говоря уже об упущенной прибыли, которая измеряется триллионами. Тем не менее речь идет о (пока еще) мощной немецкой экономике – она устояла, и население, согласно соцопросам, продолжает поддерживать и помощь Украине, и антироссийские санкции. Только недовольных все равно стало больше – и они задумались об альтернативе. В обоих смыслах.

    Рейтинги «АдГ» сейчас высоки, как никогда: 18–19%. Это вторая по популярности политическая сила в стране, уже опережающая правящую СДПГ Олафа Шольца и проигрывающая только ХДС, которую прежде возглавляла Ангела Меркель.

    Кстати, тотальный бойкот «АдГ» – это не только стратегия, но и политическое завещание канцлерин. Она заклинала оставлять «Альтернативу» и партию «Левые» (тоже условно пророссийскую, наследницу коммунистов ГДР) за бортом власти, как бы трудно это ни было. Но идет к тому, что это будет вовсе невозможно сделать без паралича управления в отдельных восточных землях – тех, где позиции «АдГ» особенно сильны.

    Какое-то время у немецкой элиты еще получится скрещивать ежа с ужом, образуя широкие и разношерстные коалиции по принципу «все против АдГ». Возможно, ради этого даже реабилитируют «Левых», для которых «Альтернатива» – это чуть ли не «фашистские недобитки». Но близится тот час, когда формирование региональных правительств без «альтернативщиков» станет фикцией. Рано или поздно какая-нибудь земля ФРГ нарушит табу, и если небо после этого не упадет на Землю,

    «АдГ» станет системной партией явочным порядком и будет претендовать на власть уже на федеральном уровне. Она имеет право на это рассчитывать по двум причинам.

    Первую зовут Роберт Зессельман, он избранный глава округа Зоннеберг в Тюрингии от партии «Альтернатива для Германии». Или, другими словами, первый кандидат «АдГ», который пришел к власти на муниципальном уровне. Население округа – всего 56 тысяч человек, однако золотник мал да дорог: создан прецедент. Если Зессельман не провалится на своей должности и не обернется Гитлером, замаскированным под доброго бюргера, по мифу об «АдГ» как о партии бессмысленных популистов и опасных экстремистов будет нанесен фатальный удар.

    А вторая причина – это Вооруженные силы Российской Федерации. Именно от них зависит провал главной внешнеполитической ставки действующих властей ФРГ. Только они могут доказать, что контрнаступление ВСУ – авантюра, на которую Германия потратила миллиарды евро, хотя могла бы просто их сжечь, не беря грех на душу. Когда они это докажут, «гадкий утенок» немецкой политики (то есть «АдГ») обернется голосом разума.

    Судьба, но в гораздо большей степени ошибки Берлина дали «АдГ» исторический шанс. Но Берлин больше не готов искушать судьбу. Фрау Фезер еще предстоит продираться через суды и процедуры, но она наверняка полна решимости довести дело до конца и поставить в истории «АдГ» точку. Если она не сделает этого теперь, в обозримом будущем «Альтернатива» станет главным выгодополучателем от морального и политического банкротства системных сил – ХДС. СДПГ, «Зеленых» etc.

    Властям ФРГ не впервой запрещать партии, обвиняя их в экстремизме и подрыве конституционных основ. Но прежде речь шла о мелких, маловлиятельных, маргинальных объединениях, которые действительно представляли интересы в основном «зигаметов», а не о второй по популярности партии.

    Такое в Германии делал только Гитлер, когда запрещал социалистов.       

    Шольц не Гитлер, в этом смысле не надо валять дурака, пусть даже запрет «АдГ» явным образом противоречит демократическим принципам. Игнорировать эти принципы можно веками (как во многих странах и делают), но гораздо сложнее игнорировать здравый смысл. Разогнав «Альтернативу», германская власть не победит окончательно, а лишь получит отсрочку, пока недовольные не переориентируются на другую «внесистемную» силу, например, на ту же «АдГ» после перерегистрации под новым брендом.

    Свято место не бывает пусто, особенно когда от претендента на него требуется очень простая и очевидная вещь – неприятие реальности, при которой Германия стреляет собственными патронами в собственные ноги.

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