Социальные пенсии решили с апреля проиндексировать на 14,75%

С апреля социальные пенсии и другие выплаты по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 14,75%, сообщается на сайте фонда.

Это решение принято в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера за прошлый год. Повышение затронет 4,2 млн пенсионеров, среди которых 3,5 млн получателей социальной пенсии.

По словам председателя Социального фонда России Сергея Чиркова, это уже третье повышение выплат пенсионерам с начала года: в январе были увеличены страховые пенсии, а в феврале – ряд социальных выплат. Он подчеркнул, что более высокие выплаты особенно важны для людей с инвалидностью и потерявших кормильца.

Вместе с социальными пенсиями будут проиндексированы выплаты участникам Великой Отечественной войны, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», военным, проходившим службу по призыву, и нетрудоспособным членам их семей, а также пострадавшим от радиации и их семьям. Средний размер социальной пенсии после индексации вырастет до 15,5 тыс. рублей, а социальная пенсия детям-инвалидам составит около 22 тыс. рублей.

Проиндексированные выплаты поступят пенсионерам в апреле по обычному графику доставки, что позволит людям быстрее адаптироваться к изменяющимся экономическим условиям. Ранее в январе и феврале были проиндексированы страховые пенсии, что затронуло свыше 38 млн получателей.