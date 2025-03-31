Подписание соглашения с США для Зеленского – это конец политической карьеры. Его условия настолько кабальны, что больше напоминают репарации побежденной страны, нежели проект инвестиционного сотрудничества. Это обнулит политическое будущее Зеленского.2 комментария
На Ставрополье задержали осквернивших могилы участников СВО вандалов
Подозреваемых в осквернении могил участников СВО в Ростовановском задержали в Ставрополье
На Ставрополье оперативно задержаны подозреваемые в осквернении могил участников СВО благодаря действиям сотрудников ФСБ и МВД.
На Ставрополье задержаны подозреваемые в осквернении могил участников специальной военной операции в селе Ростовановском. О задержании подозреваемых сообщил исполняющий обязанности главы Курского муниципального округа Ставропольского края Павел Бабичев в Telegram-канале.
По словам Павла Бабичева, преступники были задержаны благодаря оперативной работе сотрудников ФСБ и МВД, за что он выразил им особую благодарность. Бабичев назвал происшествие вопиющим случаем вандализма. В настоящее время ведутся следственные действия для выяснения всех обстоятельств инцидента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на кладбище поселка Нижнегорский в Крыму вандалы подожгли могилу военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака и еще трех участников специальной военной операции.
На петербургском Пороховском кладбище задержали местного жителя, который наклеил оскорбительные плакаты на могилу основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.